„To neumí počítat?“ Výsměch Černochové. Nevěděla, jak stará je republika

28.10.2025 14:46 | Monitoring

Celá země slavila 107. výročí vzniku Československa. Pouze ministryně obrany Jana Černochová (ODS) zaznamenala „skoro devadesát let“ od vyhlášení samostatné první republiky. Lidé se člence vlády Petra Fialy (ODS) vysmáli, že neumí počítat. Jiní se zamysleli nad možným skrytým poselstvím.

„To neumí počítat?“ Výsměch Černochové. Nevěděla, jak stará je republika
Foto: Repro Prima CNN News
Popisek: Jana Černochová

U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu se na pražském Vítkově sešli představitelé státu, armády, církve i váleční veteráni, aby si připomněli 107. výročí události, která změnila osud našeho národa. Tradiční pietní akt u Národního památníku, symbolu boje za svobodu, přilákal stovky lidí a stal se centrem celodenních oslav.

Mezi účastníky vzpomínek byl prezident Petr Pavel, končící premiér Petr Fiala (ODS), ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a náčelník Generálního štábu armády generál Karel Řehka. Prezident Pavel položil věnec k hrobu Neznámého vojína a pozdravil nastoupené vojáky. Součástí aktu byla minuta ticha na počest padlých vojáků a přehlídka nastoupených vojenských jednotek. Podívanou doprovodil přelet armádních letadel a vrtulníků. Prezident Pavel se obrátil k přítomným slovy: „Musíme si všichni uvědomit, že jsou to věci, za které nejenom bojovali naši předkové a položili za ně životy, ale že je i naší odpovědností, abychom se o ně starali.“

Své řekla také ministryně Černochová: „Je to odkaz, který určitě by měl přetrvávat nejenom skoro devadesát let, ale pro to další období i v té mladé generaci. Za vznik samostatného československého státu se umíralo.“

Počty v této vládě jdou vůbec dobře

Její prohlášení vyvolalo vlnu reakcí na platformě X (dříve Twitter). Zatímco někteří uživatelé vidí v jejích slovech upřímný apel na předávání historického odkazu mladým, jiní se zaměřili na faktickou nepřesnost a reagovali ironicky či kriticky.

„Podle ministryně národní obrany Jany Černochové vzniklo Československo skoro před devadesáti lety. Nikdo se nemůže divit tomu, že se z toho chce náčelníkovi generálního štábu, který stojí vedle ní, plakat,“ upozornil profil Jsem Zděšena!.

„Každej ví, že: 2025 – 1918 = skoro 90. Co na tom kdo nechápe?“ napsal diskutující „údržbář Zedral“.

„Tak počty v této vládě jdou vůbec dobře,“ okomentovala v ironickém duchu Milada Menšíková.

„Tak vláda amatérů, jak to Fiala poskládal, tak to je. Není se čemu divit,“ vyjádřil svůj názor Musil Josef.

„To, že to není zrovna atomový vědec, je celkem jasné, ale mě zaráží, jak ji někdo mohl nominovat a někdo to mohl odsouhlasit. To přece není normální,“ přidal se Jan Wetty.

„AČR byla v povolaných rukou, kdepak nějaký diletant z SPD, ten by to mohl pokazit,“ napsal Big Brother.

„Vona tam furt je? To snad ne!“ podivil se Brian Mason.

 

Počítala to od vítězství Sudetoněmecké strany pod vedením Konrada Henleina?

Potěm Kin hledal hlubší souvislosti a publikoval: „Ale pro Černochovou vznikla republika skutečně teprve před 90 lety: „V roce 1935 došlo v Československu k volbě Edvarda Beneše novým prezidentem po abdikaci T. G. Masaryka a k parlamentním volbám, ve kterých poprvé zvítězila Sudetoněmecká strana pod vedením Konrada Henleina.“

„Tak ten její vysněný stát vznikl v březnu 1939. To by odpovídalo. No jo no,“ přidal se další komentující.

Pavol Andre zveřejnil komentář, z něhož vyplývá, že mu ministryně zkazila státní svátek.

Walter Kraft se Černochové zastal: „V hlavě jí to běželo anglicky a chyba při překladu do češtiny byla jen taková nepozornost.“

A uživatelka Rozmarýna si rýpla do budoucích ministrů: „Pořád lepší než trapné výroky dvou dutých hlav.“ Připojila snímky Aleny Schillerové a Jana Havlíčka z ANO.

 

Černochová , druhá světová válka , Fiala , okupace , výročí , 28. říjen , Henlein , ČSR

autor: Naďa Borská

