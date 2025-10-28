Státní vyznamenání: Pavel nejspíš „vyvolá“ i Drábovou

28.10.2025 15:40 | Monitoring

Prezident Petr Pavel večer udělí státní vyznamenání 48 osobnostem. Oficiální seznam laureátů zveřejní Kancelář prezidenta až po ceremoniálu, který se odehraje ve Vladislavském sále Pražského hradu. Ve hře jsou jména osobností jako spisovatel Milan Kundera, herečka Zlata Adamovská, diplomatka Magda Vášáryová nebo exministři zahraničí Jiří Dienstbier a Jaroslav Šedivý. Spekuluje se také o nedávno zesnulé předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Daně Drábové.

Státní vyznamenání: Pavel nejspíš „vyvolá“ i Drábovou
Foto: Hans Štembera
Popisek: Dana Drábová

V rámci oslav 107. výročí vzniku samostatného Československa udělí prezident Petr Pavel večer ve Vladislavském sále Pražského hradu státní vyznamenání 48 významným osobnostem. Tento tradiční ceremoniál, který symbolizuje vděčnost národa vůči těm, kteří přispěli k budování demokratické společnosti, obraně vlasti či vynikajícím výsledkům v různých oblastech, přinese letos o osm méně oceněných než v předchozím roce. Přesto se jedná o významný počet, který převyšuje průměr předchozích prezidentů. Nominací bylo letos přes 600, což ukazuje na rostoucí zájem veřejnosti o tento institut.

Státní vyznamenání České republiky, upravená zákonem č. 157/1994 Sb., oceňují vynikající občanské zásluhy, hrdinské činy či přínos pro rozvoj demokracie a humanity. Nejvyšším je Řád bílého lva s pěti třídami, následuje Řád Tomáše Garrigua Masaryka, medaile Za zásluhy a medaile Za hrdinství.

Návrhy mohou podávat občané, organizace, Poslanecká sněmovna, Senát či vláda, ale prezident má pravomoc rozhodnout i bez nich – vždy s kontrasignací premiéra.

Letos Senát schválil 87 nominací, Poslanecká sněmovna rozšířila kategorie o oblasti jako ochrana životního prostředí, zdravotnictví či dobrovolnictví.

Medaile Za zásluhy bude poprvé rozdělena do specifických kategorií, aby bylo jasné, za co přesně bylo ocenění uděleno.

Ceremoniál začne ve 20.00. Mezi 700 hosty nebudou chybět zástupci politiky, kultury, vědy a armády.

 

 

Akt navazuje na dopolední pietu na Vítkově a jmenování osmi nových generálů Armády ČR.

 

 

Emil Kolben nebo Alice Masaryková

Oficiální seznam letošních laureátů zveřejní Kancelář prezidenta až po ceremoniálu, ale podle návrhů Senátu a Sněmovny lze očekávat široké spektrum osobností z historie, kultury i současnosti. Mezi navržené patří šest válečných veteránů z dob druhé světové války, kteří položili životy v boji za svobodu. Na ocenění in memoriam byl navržen prvorepublikový podnikatel Emil Kolben, zakladatel legendární pražské firmy Kolben-Daněk, symbolizující průmyslový rozvoj první republiky.

Na Řád Tomáše Garrigua Masaryka Senát navrhl dceru prvního prezidenta Alici Masarykovou (in memoriam), zakladatelku Československého červeného kříže, a to za její humanitární zásluhy. Podle senátorů by měl být oceněn také první předseda Nejvyššího soudu a ombudsman Otakar Motejl, a to za přínos k právnímu státu, a dále spisovatel Jáchym Topol, autor děl jako Sestra, za literární přínos k porozumění totalitní minulosti.

Medaile Za zásluhy by mohli převzít herečka Zlata Adamovská za celoživotní tvorbu v českém filmu a divadle a historik Ivan Hlaváček, expert na středověké dějiny, za vzdělávací činnost. Dostat medaili in memoriam by mohla i režisérka Věra Plívová-Šimková.

Dostane vyznamenání i Dana Drábová?

Poslanci také poslali na Hrad svůj výběr. Byli v něm například spisovatel Milan Kundera, moderátor Marek Eben, diplomatka a herečka Magda Vášáryová nebo třeba exministři zahraničí Jiří Dienstbier a Jaroslav Šedivý. Na medaili Za hrdinství pak poslanci navrhli dobrovolníka Martina Krejčího (in memoriam), který na východní Ukrajině zachraňoval zraněné a zahynul v boji – za hrdinství v současném konfliktu.

Spekuluje se také o tom, zda by mohla být oceněná nedávno zesnulá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. „Jedno ze státních vyznamenání má dnes večer in memoriam dostat paní Dana Drábová. Pokud informace od mých zdrojů z Kanceláře prezidenta republiky sedí, je to moc dobře a myslím si, že může jít o nejdojemnější moment dnešního galavečera,“ napsal na síti X novinář Luboš Procházka.

 

 

autor: Naďa Borská

