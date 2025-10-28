Štěpánek (Trikolora): Přesně takhle to novinářští šmejdi dělají

28.10.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k práci novinářů.

Štěpánek (Trikolora): Přesně takhle to novinářští šmejdi dělají
Foto: Hans Štembera
Popisek: Petr Štěpánek

Přesně takhle to novinářští šmejdi z médií, která do roztrhání těla slouží Fialovu gangu, dělají. Poslanci Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory, zvolená na kandidátce SPD, a Jindřich Rajchl, předseda PRO, zvolený také na kandidátce SPD, novinářce na její dotaz odpověděli, že mají zájem o předsednictví nějakého výboru.

A co z toho udělají služební presstituté, v tomto případě novinářští šmejdi ze Seznam Zprávy? Do titulku napíšou, že Okamura má problém, protože Majerová a Rajchl POŽADUJÍ funkce. Je to ale lež jak vyšitá, neboť realita je samozřejmě taková, že Okamura žádný problém nemá, protože ani Majerová, ani Rajchl nic nepožadují. Ve skutečnosti se jen vyjádřili, že o něco mají zájem.

A takhle my si tu s novinářskými šmejdy žijeme. Hanba aby je za ten vylhaný paskvil, co do světa vypouštějí, fackovala.

Mgr. Petr Štěpánek

  • Trikolora
  • mimo zastupitelskou funkci
