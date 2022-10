Majerová nekompromisně o manželství pro všechny i radnicích pod taktovkou ODS a ANO

„To, že nějaký gauner či psychopat někoho zavraždí, určitě neznamená, že manželství je pro všechny,“ komentuje nedávný incident v Bratislavě Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory, podle které je česká i slovenská společnost k sexuálním menšinám už dávno příkladně tolerantní. „Tihle aktivističtí křiklouni dělají své věci medvědí službu. Stále totiž buší na vrata, která jsou už dávno otevřená,“ dodává Majerová, která se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vyjádřila také k protivládním demonstracím. „Jestli někdo chce mrznout pro něčí velmocenské zájmy a hloupé zelené ideologie, je to jeho věc, ať klidně zmrzne, ale nás ostatní ať do toho netahá. Čeští politici by tu měli být od toho, aby se na prvním místě starali o zájmy, zdraví a blahobyt vlastních občanů,“ dodává Majerová.

Nejen Slovenskem otřásla brutální vražda dvou můžu, která byla motivována nenávistí k LGBT komunitě. Co si o tomto skutku, který slovenská policie označuje za terorismus, myslíte?

Ihned po incidentu se hněv slovenské veřejnosti obrátil také proti politikům, kteří podle některých svými vyjádřeními podněcovali nenávist vůči těm, kteří zastávali jinou sexuální orientaci. Je podle vás tato kritika na místě?

Ano, to je přesně to, o čem mluvím. Myslím, že česká i slovenská společnost je k sexuálním menšinám už dávno příkladně tolerantní. Tihle aktivističtí křiklouni dělají své věci medvědí službu. Stále totiž buší na vrata, která jsou už dávno otevřená.

Jako poslankyně jste patřila k těm, kteří v českém parlamentu hájili tradiční rodinu a odmítala jste podpořit manželství pro všechny. Když sledujete dění na Slovensku, není podle vás přeci jen na místě přehodnotit přístup k LGBT komunitě? Např. i prezidentský kandidát, senátor Pavel Fischer již uvedl, že by zákon o manželství pro všechny coby prezident podepsal.

Prezidentský kandidát Pavel Fischer se tak akorát zesměšnil. Pokud je takhle konzistentní i v názorech na jiné věci, tak nás Bůh ochraňuj, aby se tahle názorová korouhvička stala hlavou státu. Na mých názorech, že manželství je svazkem jednoho muže a jedné ženy, se nic nemění. A na našem přístupu k LGBT komunitě není také třeba nic měnit.

Jak se zdá, tak po Praze se otřásá v základech také moravská metropole. V Brně totiž policie pozatýkala několik lidí v souvislosti s přidělováním městských bytů, podvody s dotacemi, apod. V hledáčku má dokonce i lidoveckého nominanta na ministra životního prostředí. Co si o těchto kauzách myslíte?

Vyvolává to ve mně trpký úsměv. To proto, že nemohu nevzpomenout, s jakými hesly na billboardech se k moci prodrala současná vládní garnitura. Jestli tohle má být ta změna a nový styl vládnutí, tak to tedy opravdu pěkně děkuju. Jako by nestačily pražské „stanařské“ podvody a korupce okolo Dopravního podniku, přidává se se svými bytovými tanečky také „lidovecké“ a „fialové“ Brno.

Prezident Miloš Zeman na návštěvě Ústeckého kraje mluvil o tom, že tamní občané mají dvě možnosti, jak čelit energetické krizi. Buď mrznout, nebo těžit uhlí. Ke které variantě byste se přiklonila vy?

Prezident Zeman má samozřejmě pravdu. Jestli někdo chce mrznout pro něčí velmocenské zájmy a hloupé zelené ideologie, je to jeho věc, ať klidně zmrzne, ale nás ostatní ať do toho netahá. Čeští politici by tu měli být od toho, aby se na prvním místě starali o zájmy, zdraví a blahobyt vlastních občanů. V tomto případě klidně dál těžit uhlí. Fialova vláda dělá bohužel přesný opak.

Pro změnu prezident Soudcovské unie v minulých dnech upozornil na to, že soudnímu systému v České republice hrozí kolaps. Důvodem je, že z justice utíkají administrativní pracovníci kvůli nízkým platům. Měla by podle vás vláda jejich platy dorovnat?

Problém české justice není zdaleka pouze v tom, že kvůli nízkým platům utíkají administrativní pracovníci. Celý systém je stále těžkopádný, zdlouhavý a často neefektivní. Copak je normální, aby se různé kauzy táhly roky a roky? Spravedlnost, pokud má být účinná, by měla být také přiměřeně rychlá. To, jak si různé stupně naší soudní soustavy pinkají s lidmi nahoru a dolů, mnohdy několikrát, je neodpustitelné.

Na státní svátek 28. října nás čekají další protivládní demonstrace. Budete se jich účastnit i tentokrát?

Ano, budu na pódiu v Brně na Zelném trhu od 14 hodin. Demonstraci spolupořádají SPD, Trikolora a PES.

Zuzana Majerová Trikolora



V tento den se uskuteční hned několik demonstrací, mezi jejímiž pořadateli bylo alespoň na sociálních sítích cítit jisté napětí. Měl by se podle vás protest proti vládě koncentrovat, nebo je naopak správně, že se k protivládním demonstracím přidávají další svolavatelé?

Neexistuje žádný důvod, proč by na protivládní demonstrace měl mít patent jeden člověk. Věci se samozřejmě mají a musí koordinovat, největší překážkou jsou ale přebujelá ega některých jedinců. Protesty, mají-li být účinné a mají-li vést k nějakému výsledku, musí mít dvě nohy. Nejen tu aktivistickou, ale i politickou. Říká se, že není nic staršího než včerejší noviny, ale podobné je to i s demonstracemi. Pokud plná náměstí nepřeměníme v procenta volebních výsledků, budou všechny ty protesty k ničemu.

Ve většině měst a obcí se již uzavřela povolební vyjednávání. Úspěšní kandidáti za Trikoloru však často nebyli ani pozváni k jednacímu stolu a nedostali vůbec šanci zapojit se do vedení radnic. Čím si to podle vás vysvětlujete?

Všichni ti občasní demokraté nainvestovali příliš času, energie i peněz do nejrůznějšího nálepkování, jací jsme extremisté, takže se jim z toho jen těžko couvá. A to ponechávám stranou, že věcná podstata těch nálepek je, jak se říká, úplně mimo mísu. Komické na tom všem je, že úplně stejně do nedávna nálepkovali také hnutí ANO. A co nyní sledujeme? Čáry máry fuk a na kdekteré radnici si padají ODS a další nálepkovači s Babišovým ANO do náruče.

