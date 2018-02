Manžel Heleny Vondráčkové povolebně zúčtoval s umělci

Už několik měsíců před prezidentskými volbami jste spolu s manželkou Helenou dali najevo, že budete volit Miloše Zemana. Zeman zvolen byl, takže jste zřejmě spokojeni s volbou lidí. Myslíte si, že Zemanovo druhé funkční období teď bude jiné? Co už by podle Vašeho soudu neměl Zeman jako prezident dělat, aby přestal být tak viditelným terčem tzv. pražské kavárny?

Anketa Který český premiér byl NEJHORŠÍ? Klaus 2% Tošovský 1% Zeman 1% Špidla 12% Gross 1% Paroubek 1% Topolánek 11% Fischer 0% Nečas 5% Rusnok 5% Sobotka 57% Babiš 4% hlasovalo: 7309 lidí



Nemyslím si, že bude něco jinak a ani by to asi nebylo dobré. Prezident Zeman bude trnem v oku pražské kavárny vždy, a to i v případě, že by byl naprosto dokonalý a měl svatozář.



Ještě před volbami se zvláště mezi umělci zvedala vlna odporu vůči Zemanovi. Zaregistroval jste to? Mnozí se dokonce sdružovali a jako jeden muž drželi palce Jiřímu Drahošovi – Bolek Polívka, Aňa Geislerová, Jan Hrušínský, dokumentaristka Helena Třeštíková, astrofyzik Jiří Grygar, frontman Olympicu Petr Janda, Marie Rottrová a mnozí další... Kněz a profesor Tomáš Halík před volbami dokonce řekl, že Zemanovi by neměl dát hlas žádný občan, kterému leží na srdci zájmy České republiky. Čím to, že Zeman zvláště u umělců budí takové kontroverze?



Domnívám se, že umělci by se měli věnovat svému kumštu a nezasahovat do politiky. Jsou to lidé, kteří jsou obdařeni nadstandardním nadáním, ale na druhou stranu naprosto odtrženi od reálného života. Co se týče profesora Halíka, tak mnohá jeho vyjádření snad ani nemá cenu komentovat, natož se nad nimi vůbec zamýšlet.



Měli jste někdy spolu s manželkou Helenou problémy z toho, že jste Zemana veřejně podporovali?



Vyjma pár hloupých slovních útoků na sociálních sítích jsme žádný problém nezaznamenali.



Občas se tvrdí, že velmi podobné negace u tzv. vyšší společnosti jako Zeman vzbuzoval i někdejší britský premiér Winston Churchill. I Churchill ale nechodil pro ostřejší slovo daleko - byl přímý a poměrně často dokázal vystihnout pravou podstatu problému. Našel byste mezi Churchillem a Zemanem nějaké další podobnosti?



Hlavně oba tito státníci měli společnou jednu nesmírně důležitou vlastnost, a to že svůj národ vždy hájili a bojovali za něj.



Jak se vám poslouchá, když Zemana odstřelují slovy, že je starý a nemocný a nemůže na nohy? Dokonce se krátce po volbách začalo po sociálních sítích šířit, že Zeman stejně zemře a že tak celý svůj prezidentský mandát ani nedokončí. V tomto smyslu se tak vyjádřil třeba politolog Jiří Pehe... No a teď nejčerstvěji běhalo internetem, že je Zeman v nemocnici, což ale pravda nebyla...



Neposlouchá se mi to dobře, protože to bohužel ukazuje na naprostou primitivnost lidí, kteří toto šíří. Je to ubohé, sprosté a nekulturní. Je smutné, že takto jedná i třeba člověk, který se vydává za politologa, a to je Jiří Pehe.



Neúspěšný kandidát na prezidenta Jiří Drahoš v poslední době rozdává hodně rozhovorů, v nichž se kupříkladu svěřuje s tím, že politiku neopouští... Zvažuje prý dokonce kandidaturu do Senátu a možná založí i novou politickou stranu. Má naději se v politice „uchytit“?



Já proti panu Drahošovi osobně nemám vůbec nic, ale bohužel pan Drahoš zapomněl na jednu základní věc, a to je, že každá profese má svá pravidla, zvyklosti, ale i úskalí. Toto vše pozná člověk až praxí. Začínat se politiku učit na nejvyšší politické úrovni, což je prezident republiky, považuji za velice nešťastné.



Jak na vás vlastně akademik Drahoš působil během kampaně? Zvládal televizní duely? Řada jeho příznivců mu později vyčetla přílišnou a možná zbytečnou nervozitu a nedostatek klidné argumentace. Jenže on k tomu později vysvětloval, že seděl na špatné židli, moderátor pokládal špatné otázky, lidé v publiku byli příliš hluční a tak se nemohl soustředit, atd.



Pan Drahoš na mě během kampaně působil dosti zmateně. Bylo jasně vidět, že se v politice neorientuje a z toho pramenila jeho nervozita. Jeho následné výmluvy, které vyčetl hlavně TV Prima, působily už bohužel směšně.



Co podle vašeho soudu dělá Miloš Zeman dobře, v čem je neporazitelný, nejlepší, čím se liší od ostatních?



Jak jsem uvedl již výše, prezident Zeman je člověk, který skutečně svůj národ a svou zemi hájí, občanům se snaží pomoci a v rámci možností zná i jejich problémy. Aktivně podporuje růst ekonomiky a zahraničního obchodu. Zde bych chtěl dodat, že jsem zvědav, kdy takzvaná pražská kavárna začne křičet, že britská premiérka Mayová a francouzský prezident Macron, kteří též byli v Číně dojednávat obchodní spolupráci, táhnou tyto dvě země na východ do spárů Ruska a Číny. Toto tvrzení považuji za naprosto stupidní a hloupé. Vynikají v tom zejména lidé přidružení k TOP 09, na čele s Miroslavem Kalouskem.



Jaký je váš názor na časté rozdělování voličů Zemana a Drahoše na chudé a bohaté, z venkova a z města, starší a mladší a podobně? Dá se to takto dělit?



Zde se jedná o mediální vymývání mozků lidem. Proto cokoliv dalšího k tomu dodávat, je zbytečné. Tyto průzkumy jen svědčí o tom, kam až se propadla mediální žumpa v naší zemi.



Premiér Andrej Babiš se bude snažit dát dohromady svou druhou vládu. Je v pořádku, kdyby kabinet podporovali komunisté? Podle komentátorů by prý Česku pověst v zahraničí kazilo spíše to, kdyby vláda byla podporovaná „pravicovým extremistou“ Tomiem Okamurou. S tím názorem byste souhlasil?



Pokud jsme KSČM jako extrémistickou stranu nezakázali hned po roce 1989 a dopustili jsme, že je součástí parlamentní politiky, to znamená, že se stala součástí demokratických voleb a lidé jí dali ve velké míře svůj hlas, je třeba tuto stranu brát jako součást naší demokracie. To samá platí i o SPD Tomia Okamury. Já ovšem SPD nepovažuji za extrémistickou stranu.



Skládání nové vlády bude ovlivněno sjezdem ČSSD a volbou jejího předsedy. Kdo by podle vás byl tím pravým, kdo ČSSD pomůže? Jan Hamáček, Milan Chovanec? Nebo někdo jiný?



Řeknu jedno jméno, které by dle mého názoru ČSSD zachránilo, a to jméno je Jiří Zimola.



Není prý vyloučeno, že se Babiš znovu opře o ČSSD. Ostatně – někteří sociální demokraté to ani nevylučují a dokonce místopředseda ČSSD Jan Hamáček řekl, že mimořádný sjezd ČSSD 18. února by měl rozhodnout o tom, jestli strana bude vyjednávat s hnutím ANO o nové vládě, anebo zda sociální demokraté půjdou do opozice... Byla by taková koalice zlá, či dobrá pro budoucnost našeho státu?



Programově by to asi nebyla špatná vláda, ale u ČSSD mám obrovské obavy z personálního obsazení, i když tedy pana Sobotku už těžko někdy někdo „překoná“.



Andrej Babiš nedávno v Poslanecké sněmovně veřejně řekl, že se trestní stíhání dá v našem státě „objednat“, což vztahoval na své stíhání v případě Čapího hnízda. Většina politiků ale jeho slova okamžitě odmítla. Nejsou v tomto politici tak trochu za herce?



Nevím, zda se dá objednat trestní stíhání. S tím jsem se nikdy nesetkal, alespoň v takové formě, abych byl schopen to prokázat. Setkal jsem se ale se situací, kdy Policie ČR a státní zastupitelství doslova kryjí trestnou činnost různých aktivistů, a to i za cenu porušování všech platných zákonů této země. Je nutné konstatovat, že Policie ČR, Státní zastupitelství a soudy jsou nejslabším článkem naší demokracie. Mohu uvést příklad takovéhoto jednání, a to konkrétně u Policie ČR v Berouně. Je naprosto neuvěřitelné, jak může tato organizační složka PČR naprosto ignorovat zákony této země a ještě k tomu získat krytí Krajského státního zastupitelství. Proto říkám, že pan Babiš měl principiálně ve svém vyjádření pravdu a politici, kteří ho kritizovali na čele s Miroslavem Kalouskem, nejsou v mých očích za herce, ale přímo za komiky.

Psali jsme: Zemanova lůza? Je to jinak. A vědí to i v cizině, předkládá profesor článek o českém národě „Hon na jinak smýšlející, na jiné názory!“ Emigrant, který podepsal Chartu, odhalil, co se děje některým lidem ve Švédsku v souvislosti s imigranty. A hrozí to i nám „Nejhloupější český novinář“ Jiří Pehe si mocně ulevil: Stoka české ‚žurnalistiky‘ a národnické propagandy zvaná Parlamentní listy... Nechutná kampaň proti prezidentovi, zuří senátor Veleba. Vždyť tloukli lidem do hlavy, že už nemusí být mezi živými. Přímé souboje odhalily, že Drahoš je naprosto myšlenkově prázdný



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Olga Böhmová