Marie Benešová před rokem 1989? Vladimír Hučín vznesl velmi závažné obvinění

ROZHOVOR „Ruské tajné služby pracují velmi zákeřně. Jedná se především o pronikání do levicových a krajně levicových organizací a ovlivňování lidí, vyvolávání sociálního napětí, strachu z migrantů a na to jsou opravdu dobří,“ tvrdí disident, bývalý důstojník BIS a válečný veterán třetího odboje Vladimír Hučín. K současné politické situaci připomíná, že Klementa Gottwalda a Adolfa Hitlera také zvolili většinově lidé ve volbách, když ale prý zlo překročí hranici, je nutné se mu postavit. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz také zavzpomínal na tehdejší pozici současné ministryně spravedlnosti Marie Benešové.

Jak vnímáte názorový projev vůči soše sovětského maršála Koněva, kterou někdo polil rudou barvou a připsal nelichotivý nápis?

Já ty, kteří to způsobili, chápu, protože se určitě nejednalo o lidi, kterým je všechno jedno. Rok 1968 a rok 1969 se zapsaly negativně. A skutečně, když jsem se v rámci svých možností u zpravodajské služby zajímal o historii válečnou i poválečnou včetně osvobození, tak lidé, kteří sem šli, byli samozřejmě vojáci, které sem nahnali. Ale Koněv se opakovaně a negativně účastnil dramatických událostí. Byl lokalizován v roce 1968 a i na různých jiných akcích například v Maďarsku. Takže se těm lidem nedivím, já sám jsem někdy počátkem sedmdesátých let – to jsem byl pouze jednou trestně stíhán – také provedl něco podobného. Tehdy ale ještě nebyly spreje. Takže to chápu. Anketa Zaslouží si Věra Jourová pokračovat v Evropské komisi jako zástupkyně České republiky? Zaslouží 11% Nezaslouží 89% hlasovalo: 4818 lidí

Jak celkově přistupovat k podobným sochám a pomníkům, jako je tento? Má za sebou problematickou minulost, ale zároveň činy, za něž není třeba se stydět. Diskutuje se, zda by socha měla být přemístěna a podobně. Co s těmito sochami a památníky?

Já si myslím, že by tam měla být informativní cedule, co kladného a co záporného Koněv vykonal. Ale bohužel, co o tom vím, tak toho záporného je více.

Takže podle vás je dobré ponechat sochu na místě, ale plně informovat o dané osobě?

Ano, určitě. Já osobně bych zvažoval, zda dát takovou sochu na takové místo. Raději bych ji umístil do nějakého lapidária, kde bych přidal vysvětlení. Ale když už, tak s vysvětlením včetně plusů a minusů.

Ruské velvyslanectví v Praze nenechalo na reakci dlouho čekat a prohlásili to za barbarství a urážku vojáků, kteří padli při osvobozování Československa. To se dalo čekat. Jak bychom se měli podle vás zachovat?

Vysvětlit jim, že u nás máme spoustu lidí, kteří si pamatují negativní stránky. Krátce před svým zatčením v roce 2001 jsem rozpracovával několik aktivit, které se týkají ruských tajných služeb na našem území, a oni pracují velmi zákeřně. Jedná se především o pronikání do levicových a krajně levicových organizací a ovlivňování lidí, vyvolávání sociálního napětí, strachu z migrantů a na to jsou opravdu dobří. Já být pracovníkem nějakého ministerstva zahraničí, tvrdě bych jim to nasázel. Ale bohužel, když tehdy nastupoval Miloš Zeman, nechal všechny tyto akce zastavit a mě zatknout.

Já se k tomu mohu vracet pouze s tím, s čím jsem přišel do kontaktu. Ale mám samé negativní vzpomínky především na pracovníky ruských tajných služeb, kteří využívají jakékoliv situace k vyvolání reakce, jež by jim prospěla a opírají se především o hlasy nespokojených lidí. Bohužel využívají k tomu i ParlamentníListy.cz.

Psali jsme: Předseda vlády uvedl do funkce nového ministra kultury Lubomíra Zaorálka Václav Klaus zaútočil na Gretu, obloukem. A mluvil o zničení světa Zaorálek se na ministerstvu rozjel: S tímhle se dost nepracuje! Podvod, ty peníze měly zůstat doma! Poslance Vícha vytočily prošustrované dotace

Když se podíváme na současnou politickou situaci, ministrem kultury se stal Lubomír Zaorálek. Jak vnímáte celý proces, který trval čtvrt roku, a jak hodnotíte roli premiéra Andreje Babiše, a jak roli prezidenta Miloše Zemana?

Já vnímám Andreje Babiše především jako usvědčeného konfidenta Státní bezpečnosti, navíc osobu nomenklaturního kádra komunistické strany a trestně stíhaného za závažnou trestnou činnost. Pro mě jako člověka se statusem válečného veterána třetího odboje a politického vězně je absolutně tristní, když je takový člověk premiérem. Já si v tomto duchu chystám na 17. listopadu projev a měním ho, ale spíše v přidávání na radikálnosti, jak se k tomu vyjádřit.

Miloš Zeman je člověk, s nímž jsem měl co do činění i ze zpravodajského hlediska, když navštěvoval sídla ultralevičáků a je tam zdokumentován. Sice byl v několika případech notně opilý, ale inicioval ona setkání a byl tam s lidmi, kteří spadají pod vliv ruských konzulátů, krajní levice, bývalých důstojníků StB a on se tam s nimi popelil a velmi družil. Já jsem o tom psal zprávy.

Takže to jsou dvě figury – Babiš a Zeman, které nemusím. Velkým poznáním pro mě byl loňský podzim v Přerově, kdy jsem přišel na náměstí. Já jsem neviděl takovou koncentraci bývalých členů bývalých milic, příslušníků StB, SNB, velitelů pomocných stráží a tak dále a bylo jich takové množství, že jsem tolik lidi pohromadě a s takovou minulostí neviděl od 17. listopadu. A ti všichni přišli přivítat Miloše Zemana, což ukazuje, kdo ho volí.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Chápu, ale co tedy k situaci kolem ministra kultury?

Já Zaorálka beru jako poněkud menší zlo. On se dovede vymezit vůči Zemanovi i vůči Babišovi. Raději bych viděl na postu ministra kultury Šmardu, já ČSSD nemám rád, protože vyprodukovali Zemana a další lidi a já jsem byl za jejich vlády uvězněn. Můžete říct, že mě zprostili viny a zaplatili, ale to trvalo let. Já Zaorálka vnímám jako menší zlo.

Zeman to zbytečně protahoval a Babiš mu v tom de facto sekundoval. O čem se ti dva radili, nevím, ale měsíce, které uplynuly, byly zbytečné. Zeman nekonal dobře a porušoval Ústavu. Já jen předpokládám, že podzim přinese takové události, které by ho mohly smést.

PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



ministr kultury Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Narážíte tím na chystané demonstrace Milionu chvilek pro demokracii?

Ano. Ti, co je vedou, nemají zkušenosti. Já si myslím, že nepomůže pouhé shromažďování a morální tlak. Rád bych na konci toho činění viděl něco v tom směru, že Zeman s Babišem budou vezeni uličkou hanby a že je to bude i trochu bolet. To je moje představa a já sám jsem ve Zlíně vyzval tvrdšímu postupu, protože na verbální tlak, i když počet lidí je vynikající, si zvykají. Babiš je vůči takovým situacím odolný, už jako konfident StB byl hodnocen, že snáší dobře psychický tlak a snese velký psychický záběr, takže na něj toho bude ještě málo a bude se muset přitlačit. Trochu mě mrzí, že skončil ten třetí odboj, abych se mohl zapojit.

Fotogalerie: - V sinťiangském muzeu koní

Demonstrace část společnosti považuje za sice demokratické právo, ale opakovaně zaznívá, že změna má nastat parlamentními demokratickými volbami. Andreje Babiše i Miloše Zemana si lidé zvolili, není tedy nefér chtít měnit politickou situaci bez voleb?

Klementa Gottwalda i Adolfa Hitlera také zvolili lidé většinově ve volbách. Ale jestliže vidíte, že to zachází za nějakou hranu, je třeba se proti tomu zlu postavit, vyjádřit nesouhlas, než tyhle negativní vývoje získají takový vliv, že už to mohou za pomoci – Bůh ví, jakých represí – zvrátit ve svůj prospěch. Dnes vím, že Bezpečnostní informační služba už není ovládnutelná aparátem, jako když Zeman nastupoval k moci. Pokud by tomu tak bylo, asi bychom spolu takhle nediskutovali, já bych byl někde separován. A to je pro mě signál, že Bezpečnostní informační služba není to, co bývala v době, když jsem byl obviňován z nejrůznějších trestných činů.

Takže podle vás jsou protesty oprávněné.

Ano, akorát se bude muset ještě víc přitlačit na pilu.

Ať už k tomu přitlačení na pilu dojde, či nikoliv – je to důstojné pro třicátý rok, kdy si připomínáme pád komunismu?

Právě proto, že jsou ve vládě figury, jako Andrej Babiš a Marie Benešová. Ta ze sebe sice dělá, že nebyla komunistka, ale byla komunistickou prokurátorkou, velmi dobře prověřenou, jejíž kádrové materiály se ztratily. Tato osoba byla velmi dobře informována jako nejvyšší státní zástupkyně o trestné činnosti KSČM po listopadu 1989 a o tom, jak jsou vyšetřovány bombové útoky tady na Přerovsku. A ze své pozice vůbec nezasáhla, ba právě naopak věděla dobře o celé věci, já byl uvězněn a neustále mi byla prodlužována vazba.

Mezitím byla iniciátorkou různých pořadů v rádiu, kdy tehdejší ministr spravedlnosti Bureš, potom Koudelka a všichni zdůvodňovali, že moje zatčení je oprávněné, že jsou na to důkazy. Stanislav Gross v pořadu Kotel informoval občany o tom, jak je všechno prokázané a jak se budou stydět všichni, kdo se mě zastávají a jaké zločiny jsem napáchal. Výsledek byl, jaký byl, trvalo to dlouho. Právě proto bychom výročí měli oslavova, proto, že jsme se chtěli zbavit těchto komunistických exponentů. My jsme se jich ale nezbavili.

Jeden z trestných činů, za které jsem byl u soudu, bylo šíření poplašné zprávy za to, že jsem občany strašil, že komunističtí exponenti se opět dostanou do významných míst. Já myslel na krajské a okresní úrovni. A podívejme. Konfident Státní bezpečnosti je premiérem. Takže podle mě jsou protesty naprosto oprávněné, ale bude se muset přitlačit.



Psali jsme: Sorosovy děti u nás oprašují univerzální scénář barevných revolucí, říká spisovatel a vědec Gustav Murín. Nesmyslná propaganda o klimatu a zelení zoufalci Rozhlasový radní Jan Krůta, „oblíbenec“ kavárny: Čelím útokům, které jsou vedené jak podle osnovy. Mediální hyeny se cítí jako hvězdy Gál a Hučín dorazili protestovat Zemanovi pod okna. Po půlhodině čekání začaly vtipy o objížďce Vladimír Hučín: Mít konfidenta StB na pozici předsedy vlády je pro odpůrce komunistického režimu nepřijatelné a ponižující

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Zuzana Koulová