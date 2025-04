Martina Bednářová: Na Hrad coby poslankyně nepřijdu. Toto budu prosazovat. Vaše podlost, to mě nutí jít do politiky

Budete kandidovat do Poslanecké sněmovny za STAČILO!. Co vás ke vstupu do politiky vede?

Nikdy jsem neměla politické ambice, i když jsem politické dění vždy pečlivě sledovala. Své místo v životě jsem ale vždy viděla u dětí, ve škole. Práci s nimi jsem brala nesmírně vážně a zodpovědně, vybavit je do života znalostmi mateřského jazyka, vlasteneckým cítěním (byť je dnes vlastenectví chápano některými individui jako slovo s pejorativním nádechem), znalostí historických souvislostí jsem považovala a stále považuji za středobod svého pedagogického úsilí.

Ovšem životem, svými zásadami a podlostí pětikoalice a jejich spřízněnců, včetně justice, jsem byla doslova dosmýkána k tomu, abych se začala ke své i celospolečenské situaci vymezovat veřejně a maximálně kriticky. A odtud už byl jen krok k politické kandidatuře ve STAČILO!

Působila jste celý život ve školství. Máte v plánu se zaměřit právě na tuhle oblast? Co by bylo zapotřebí ve školství změnit na prvním místě?

Tady snad nelze hovořit o změně na prvním místě. Školství je třeba ozdravit úplně celé. Je to na sáhodlouhý rozbor, samo o sobě téma na několikahodinový rozhovor, nicméně nejstručněji se to dá říci takto: Do školství je třeba vrátit normální, zdravý rozum. Vyprovodit z něj ty, kteří za cenu vlastního pohodlí, osobního profitu či pouhé zbabělosti jsou ochotní tolerovat a akceptovat cokoliv, neproduktivního, nesmysluplného, zvráceného, přičemž si berou statisíce dětí jako svá rukojmí.

Měla by se příští vláda zaměřit na svobodu projevu, která je v posledních letech dle výrazné části populace potlačována či okrajována? Zasloužila by si například silnější ústavní ochranu?

Svoboda projevu ústavní ochranu má. Problém je, že její porušování pro naši současnou vládu není překážka a tuto ústavní ochranu – máte-li tím na mysli příslušné zákony – jsou schopni zohýbat podle potřeb a zakázky i samotné soudy. Svoboda projevu, ochrana soukromí, přístup k informacím, zrušení cenzury, neomezování občanských svobod, to vše by v demokratickém, zdravě fungujícím státě mělo být samozřejmostí. Ale jak je patrné, nyní to zde máme nastolené tak, že i za samozřejmosti je třeba bojovat.

Sama stále čelíte soudnímu řízení za to, co jste údajně řekla o ruské invazi na Ukrajinu svým žákům ve třídě. Nejvyšší soud koncem loňského roku zrušil zprošťující verdikt. Věříte v pozitivní konec případu? A jak vnímáte roli médií v kauze? Dočetla jste se o sobě někdy věci, které byly vyloženě nepravdivé?

To, co jsem žákům řekla o ruské invazi na Ukrajinu, jsou dnes již zcela veřejně dostupná fakta. Nakonec ani žádný ze soudů nedokázal a ani nemohl označit, co bylo na mém projevu nepravdivé a zavádějící nebo snad dokonce trestné, proto se ve svých vyjádřeních a verdiktech pohybují pouze v obecné rovině. Když soud konstatuje, že v mé výpovědi sice nic, co by naplňovalo spáchání trestného činu není, ale oni vědí, co jsem si myslela a dokážou si to dovodit, tak to snad ani nepotřebuje komentář. Soudy si dnes trestné činy dovozují!!! Také v několika výrocích státních zástupců, které následně od nich převzali soudci, zaznělo, že mé výroky nebyly v souladu s většinovým názorem, a proto vlastně byly trestné. Všechny tyto rozsudky jsou volně k dispozici na nástěnce PRAKu, společnosti Proti Represi a Kriminalizaci, kterou zastupuje mj. Jan Schneider a Lenka Procházková a je dobré si je přečíst, aby si občané mohli sami udělat o právu a spravedlnosti v tomto státě svůj názor. O Ukrajině jsem řekla jsem to, co je dnes všeobecně známo, pouze jsem to řekla příliš brzy.

K Nejvyššímu soudu podal dovolání nejvyšší státní zástupce Igor Stříž. Mám za to, že se tímto počinem pokusil o svou záchranu, o své setrvání ve funkci, aby ještě před tím, než mu zazněl umíráček, prokázal ten nejvyšší stupeň loajality současnému vládnímu uskupení. Bohužel ani takto urputný projev servilnosti nepomohl panu Střížovi a z rodinných a osobních důvodů (jak se sám vyjádřil) musel být odstoupen.

A role médií v mém případu? Prioritní. Nejprve o mainstreamu, i když na mainstreamová masmédia škoda slov. Dehonestují, lžou, vytrhávají z kontextu, fabulují, na pomoc si povolávali různé pseudoodborníky placené americkými neziskovkami aj. No a pak jsou tady ti druzí, média, která píší objektivně, mají zájem popisovat skutečný stav věcí. Těm poskytuji rozhovory, s úctou a ráda.

Zpět k vaší kandidatuře. V průběhu soudního řízení vám nadávala řada současných vládních poslanců a mnozí z nich jistě budou opět zvoleni. Nevadí vám, že se s těmito lidmi budete po volbách ve sněmovně potkávat? Anebo se na to naopak těšíte? Co byste všem takovým řekla do očí?

No, hlavně bych uvítala, aby se situace vyvinula tak, aby těmto lidem hodně a hodně začalo vadit, že budou potkávat oni mě.

Jak vnímáte osobu prezidenta Petra Pavla? Před volbami mluvil o tom, že bude sjednocovat společnost, že bude prezidentem všech. Nakolik podle vás tuto úlohu plní? A coby potenciální poslankyně, účastnila byste se například oslav na Hradě? Máte pravdu, před volbami deklaroval, že chce být prezidentem všech. Škoda že ne tedy i těch inteligentních lidí. To se mu moc nedaří. Nechci vypadat nezdvořile či nějak ultimativně, ale oslav na Hradě s tímto hradním pánem a jeho přítelem po boku bych se v žádném případě nezúčastnila. S tím bych opravdu měla problém. Ještě bych se s dovolením ráda vyjádřila k otázce, kterou jste nepoložil. Nesmírně si vážím podpory všech, toho, že jste mě v obtížných chvílích nenechali samotnou. Těžko nacházím slova poděkování, vděku a pokory. Ale slibuji, že ani já vás nenechám v těžkých chvílích, které nám připravila tato asociální a protilidová vláda, samotné a budu nadále bojovat za slušnost, spravedlnost a vůbec všechny hodnoty, které obohacují náš život.