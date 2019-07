Michal Šmarda: Prezident nemá problém se mnou, ale s odvoláním Staňka. A ČSSD? Musí si přiznat, že je nemocná

ROZHOVOR „Mezi mé hlavní vlastnosti patří schopnost obklopit se lidmi, kteří jsou schopnější než já. Dokázat jasně pojmenovat svoje vlastní slabosti, neskrývat nedostatky, přiznat si je,“ říká sám o sobě horký kandidát ČSSD na ministra kultury Michal Šmarda. A je to sociální demokracie, která by si podle jeho názoru měla momentálně přiznat, že je nemocná a nachází se v dlouhodobé krizi. Zároveň tvrdí, že má základní předpoklady pro funkci ministra. Nejvíce je prý v oblasti kultury nutné napravit důvěru a komunikaci mezi úřadem, kulturními organizacemi a umělci.

Jsem si jistá, že nejsem první ani poslední, kdo se na to ptá. Četla jsem v rozhovoru pro Novinky.cz, jak vás nebaví dohady kolem postu ministra kultury. Jak se tento pocit s posledními pár dny posunul?

Ptáte se v nejhorší možný den, protože dnes večer bude jednat premiér s prezidentem a předsedou Hamáčkem o celé situaci. Premiér si to vzal na starosti, že věc vyřídí, aby dopadla ve prospěch zachování koalice, to znamená, aby ČSSD měla možnost nominovat své lidi do vlády, aby mohl rozhodovat o tom, kdo za ně bude členem vlády.

Podle toho, co se kolem vás nyní děje, jaké si dáváte šance, že post ministra kultury bude váš? Ptám se i přes vaše ujišťování, že na funkci nijak nelpíte…

Jaké předpoklady pro funkci ministra kultury máte? Je pravdou, že jste starostou, politiku znáte takzvaně odspodu...

Mezi mé hlavní vlastnosti patří schopnost obklopit se lidmi, kteří jsou schopnější než já. Dokázat jasně pojmenovat svoje vlastní slabosti, neskrývat nedostatky, přiznat si je. Dokázat si je přiznat a vlastní nedostatky nahrazovat. Přijímat do týmu lidi, kteří jsou schopnější než já, a nebát se, že nás přerostou. Myslím, že právě strach, že lidé v týmu vás přerostou, je častá chyba českých politiků.

A druhou vlastností je trpělivost a snaha o komunikaci. To, že dopředu neodsuzuji nositele žádné myšlenky, nehodnotím nápady podle toho, kdo s nimi přichází, ale podle toho, zda jsou užitečné, nebo nikoliv. Takže snaha dohodnout se s klíčovými aktéry. Ve skutečnosti je velmi málo lidí, kteří to myslí špatně. Většina je motivována snahou pomoci věci, nicméně někteří jsou příliš úzce zaměření, nebo berou příliš vysoko zájmy pouze nějaké úzké skupiny. Vysvětlovat věci jasně v souvislostech. Myslím, že tohle umím a v tom jsem schopný.

Vy sám jste řekl, že by si resort kultury zasloužil, aby v něm po nějaké době chaosu nastal pořádek. Zeptám se přímo, zvládl byste to?

Ano. Mluvili jsme o tom s předsedou Hamáčkem a shodli jsme se, že ano. Myslím si, že mám i jasný strukturovaný plán, jak to zvládnout. Takže určitě to možné je.

Jak na to? Na co byste se chtěl zaměřit? Co udělat pro ovládnutí chaosu? Kde je základní první chyba?

Já za největší chybu považuji, že se ztratila důvěra mezi jednotlivými reprezentanty kulturní obce a ministerstvem, kterou je potřeba obnovit. Je nutné vnést jasný řád do hospodaření neziskových organizací, tak aby existovala kontrola, zda jsou peníze užívány efektivně. A to kontrola jednoznačná, která by nepodléhala politickým ani lobbistickým vlivům.

Za druhé, aby ony instituce měly něco jako správní radu, která bude stát mezi ministerstvem a příspěvkovými organizacemi ve smyslu jejich každodenního řízení, a aby toto řízení nebylo rovněž ovlivňováno politikou. Tedy hospodaření a zachování umělecké nezávislosti, odpolitizování organizací. Pokládám to za velmi důležité a je velkou chybou, že tomu tak dnes není.

Ale je tu i další věc, která vyvolává špatnou náladu v oblasti kultury – velmi špatné mzdové podmínky kulturních zaměstnanců. A nemyslím ve velkých organizacích a ve velkých příspěvkových organizacích v Praze, ale zejména v regionální kultuře – ať už knihovny, regionální muzea a podobně.

Zní to tak, jako by byl podle vás základní problém v komunikaci…

Myslím si, že ano a jedná se o záležitost, kterou právě předseda Hamáček vytýkal současnému ministrovi Staňkovi. Malá ochota ke komunikaci s veřejností odbornou, či laickou, tak i napříč politickými stranami. Ta trochu chyběla a v řadě případů kroky, které ministr Staněk dělal, nebyly dostatečně zdůvodňovány a prezentovány na veřejnosti, takže docházelo k problémům.

Jsou to právě tyto věci, které takzvaně zlomily vaz Staňkovi, tedy svérázný přístup k umělcům a veřejným financím?

Já si nemyslím, že Staňkovi zlomilo něco vaz. Myslím, že zkrátka předseda politické strany občas potřebuje rekonstruovat svůj vládní tým proto, aby mohl uskutečňovat celkovou strategii oné strany. A nemusí jít o to, že někdo dělá něco fatálně špatně. Může se jenom prostě nehodit do jeho současné strategie. To se nedá nic dělat.

Jak tohle vidíte v souvislosti s častými změnami na postech ministrů ve vládě Andreje Babiše?

Ten to dělá taky a domnívám se, že má podobné důvody. Prostě občas potřebuje změnit strategii. Když měnil například Ťoka, Novákovou, nebo Kněžínka, nemusel je vždy pokládat za špatné nebo neschopné lidi. Mohlo jít také o to, že v onu chvíli potřeboval změnit strategii, což je normální a je dobré, když si to lidé neberou osobně. Politika není práce na celý život a lidé se musejí smířit s tím, že občas i politická strana potřebuje nějaký restart, nějakou změnu.

Takže ty časté změny nepovažujete za tak vážnou ukázku nějaké krize nebo špatného vládnutí, jak tvrdí Babišovi kritici, ale za běžnou politickou věc.

Považuji to za běžnou politickou věc, pokud to má rozumnou míru. Tady míra nebyla dosud překročena.

Měl jste schůzku s prezidentem Milošem Zemanem a je známo, že se k ní příliš nechcete vyjadřovat, ale z těch náznaků jsem měla dojem, že schůzka mezi vámi dvěma nebyla nepříjemná...

Nebyla nepříjemná, povídali jsme si o tom, jaká je budoucnost české politiky. A vysvětlil mi, že se mnou žádný problém nemá. Má ale problém s odvoláním ministra Staňka, což nesouvisí se mnou, ale s jeho vztahem k ministru Staňkovi.

Tvrdil jste v rozhovoru pro Novinky.cz, že se rádi znovu setkáte…

Určitě, on ocenil některé moje schopnosti a spíše mi doporučoval, abych pomohl sociální demokracii ve volbách, protože to považuje za zásadní věc. Já jsem slíbil, že to udělám, že s tím pomohu, nicméně stranu musí řídit předseda Jan Hamáček. Není samozřejmě možné, aby se složení volebního či vládního týmu rozhodovalo s prezidentem, to by nefungovalo.

Jak celou situaci kolem toho všeho v posledních týdnech zvládá ČSSD, o níž jsme se spolu minule dost bavili?

Nezvládá to úplně dobře. Myslím, že sociální demokracie prochází dlouhodobou krizí, a kdyby byla v lepší kondici, tak by tyto věci zvládala lépe. Čili je třeba si na rovinu přiznat, že sociální demokracie má řadu vnitřních problémů, koneckonců důsledkem byly neúspěchy ve volbách a všichni společně musíme najít způsob, jak tyto problémy zvládnout. A nemůžeme problémy házet na nikoho, musíme umět si to přiznat. Základním předpokladem jakékoliv úspěšné léčby je, že si přiznáte, že jste nemocný.

Kde ta nemoc ČSSD tkví, je to ve vedení strany?

Ne. Myslím, že se lidově trochu ztratila, je široce rozkročená a tápe v některých základních ideových tématech.

To jsme řešili už minule, kdy jste řekl, že opustila své tradiční hodnoty.

Hodně věcí jsme v minulosti zkazili, některé jsme ztratili schopnost vysvětlovat. Hodně politiků sociální demokracie tím, že jsou dlouhodobě ve vládním angažmá, ať už ve státních, nebo na krajích, ztratili jednoduchou schopnost mluvit s lidmi, vyjadřovat se srozumitelně a řešit potřeby svých resortů, nebo čistě zájmy úřadů, v jejichž čele stojí. A voliči to poznají a nelíbí se jim to.

autor: Zuzana Koulová