Migranti pro ČR. „Rakušan nás v Bruselu prodal!“ Jindřich Rajchl ve varu

reklama

Projíždíte obce a města, měl jste teď na sociální síti úspěšnou fotografii zaplněného sálu z Ostravy. Jaká byla účast a co lidi nejvíc zajímá?

Chodí čím dál více lidí a jsme za to obrovsky rádi. Je vidět, že se lidé probouzejí, nevěří nesmyslným nálepkám, které se nám snaží dát nějaká mainstreamová média a to, že jsme stranou antisystémovou nebo proruskou. Jsou to lži, kterými se snaží odvrátit pozornost od toho, že nabízíme jasné realistické řešení, jak se dostat ze současných problémů v České republice. Jde nám primárně o Českou republiku, ne o válku na Ukrajině. Že lidé chodí, zajímají se o politiku, je strašně moc dobře. Že v Ostravě bylo asi sedm set lidí, je něco neskutečného. Mně nezbývá nic jiného, než všem podporovatelům za zájem poděkovat. Věřte mi, že si uvědomujeme, že je pro nás důvěra, kterou v nás vkládají, obrovským závazkem. Mnoho lidí mi říká, že jsme poslední naděje k tomu, aby se v této zemi něco změnilo. Pokud bychom zklamali my, už by nevěřili nikomu. Pro nás je to skutečně obrovský závazek. Že nám přijde do sálu víc lidí, než jiným na demonstrace, je velké smeknutí před lidmi, kteří nám vyjadřují přízeň.

Minulý týden, v ten samý den, kdy ve Francii pobodal syrský uprchlík děti, zasedli ministři vnitra států EU za jednací stůl v Lucemburku, aby se dohodli na nových pravidlech přijímání uprchlíků do Evropy. Státy EU se sešly okolo konceptu „flexibilní solidarity“ nebo další ho nazývají „povinná solidarita“, kdy každý bude pomáhat podle svého uvážení. Váš názor z pohledu právníka?

Miluji tyto marketingové názvy. Flexibilní solidarita? Netuším, co tím chtěl básník říci. Povinná solidarita? Oxymóron. Solidarita nemůže být z principu povinná. Buď jste solidární, protože chcete, nebo nejste solidární. Realita je taková, že se vrátíme do doby, kdy Angela Merkelová říkala: Wir schaffen das! Zvládneme to. A otevřela brány všem migrantům ze střední, severní Afriky i z Asie. Nikdo z České republiky se nás neptal, jestli s tím souhlasíme nebo nesouhlasíme, jestli, když Německo nebude zvládat migrační vlnu, tak se podělíme o náklady, případně, že si část migrantů převezmeme na své území. Nikdo se nás neptal. Právě proto po nás nikdo nemůže chtít, abychom převzali spoluodpovědnost za situaci, kterou si vytvořily státy západní Evropy samy. Rozhodly se pro to a musí nést plnou zodpovědnost.

Jakákoliv podpora záměru by byla krokem v bytostném rozporu se zájmy občanů České republiky. Že pro to pan Rakušan zvedl ruku, potažmo naše vláda, je něco, co považuji za naprostý podraz na občany této země. Dokonce bych si troufnul říct, že jde o největší podraz od roku 1989. Kdybyste si udělali anketu, kolik občanů České republiky by souhlasilo s tímto krokem? Přes devadesát procent lidí by se vyjádřilo proti takto nesmyslně nastavené politice. Pan Rakušan, nebo naše vláda, jednala v rozporu se svými předvolebními prohlášeními, protože kdyby toto řekli před volbami, volby by nevyhráli a ve Strakově akademii neseděli. Tenhle nesmysl, který EU připravila, je mnohem horší, než povinné kvóty. Maďarsko s Polskem hlasovaly proti, Slovensko s Bulharskem se zdržely. Že Česká republika hlasovala pro, je důkazem naprosté servility české vlády vůči EU. Vlády, která už rezignovala na jakékoli prosazování českých národních zájmů.

Dám příklad, který, si myslím, že dokonale sedí. Představte si, že s někým bydlíte ve dvojdomku a ten někdo si nastěhuje do své části domku dvacet lidí a řekne: Chci jim pomáhat a vůbec se tě nebudu ptát, jestli chceš nebo nechceš a těch dvacet lidí zvládnu. Po pěti letech zjistí, že to nezvládne a řekne: Tak teď si jich deset ode mě vezmeš, nebo budeš platit pět tisíc za každého, co tady mám, protože to finančně nezvládám a nejsem schopen se o ně postarat. To je něco absolutně neférového. Asi každý obyvatel dvojdomku by řekl: Nezlob se, ale ty jsi je tam vzal, tak to vyřeš. To je přesně příklad pro Českou republiku.

Rezignovali na bezpečnost a finanční stabilitu. Jsme postaveni před volbu, že vezmeme určitý počet migrantů bez ohledu na azylové právo, že ti lidé nebudou podléhat klasickému řízení, budeme je muset vzít, protože nám je EU přidělí, nebo se z této povinnosti budeme muset vykoupit částkou dvacet tisíc eur na hlavu, což je více než průměrný důchod našich seniorů. Rozhodnutí, které jde totálně proti zájmům České republiky. Jsem naprosto jednoznačně přesvědčen, že postup měl být odmítnut.

Fotogalerie: - Stop cenzuře

Česká republika byla ze systému vyjmuta kvůli stovkám tisíc ukrajinských uprchlíků, že?

(Smích). Já nechci žádné výjimky. Já to nechci platit. Že pan Rakušan přijde s tím, že má výjimky zřejmě na dobu trvání války? Principiálně odmítám platit cokoliv západním státům za to, že si rozlily pověstné mléko. Rozhodly se, bez toho, aniž by se nás ptaly a oni teď musí nést zodpovědnost. Nemohu přece přenést odpovědnost za své špatné rozhodnutí na někoho jiného, aniž bych se ho zeptal, zda s tím souhlasí nebo nesouhlasí. Mě žádná výjimka nezajímá. Nedat západním státům ani korunu! Je to jejich problém. Samy si ho navařily, ať si ho vyřeší!

Psali jsme: Klaus: Havel vyhrál, politika je teď o ničem. „Ve své hlouposti si to prostě zasloužíme.“ Ivan Černý: O chování a dobrých mravech… Ukrajina: Obsadili jsme osm vesnic. Hlavní sílu jsme ještě nevrhli Jaké byly? Prezident Pavel dnes zhodnotí svých prvních sto dnů v úřadu

I v tiskové zprávě vysvětluje ministr vnitra Vít Rakušan, jak měl k rozhodnutí mandát. Ke všem legislativním návrhům byly totiž po jejich předložení Evropskou komisí schváleny rámcové pozice pro vyjednávání ČR na úrovni EU, které schvaloval vždy Výbor pro Evropskou unii na vládní úrovni. „Tyto rámcové pozice následně podpořily výbory pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR. Schválené rámcové pozice potvrzovaly, že nepřekročitelnou červenou linií jsou pro nás povinné relokace a ČR má požadovat zakotvení flexibilních forem solidarity. Což se nakonec podařilo,“ uvedl přesně Rakušan. Co vy na to?

Patologický lhář! On už podle mě ani neví, že lže, když mluví. Prostě základní problém je v tom, že žádný mandát neměl. Jediný mandát, který mohl mít, by byl mandát občanů České republiky. A ten zcela jistě neměl, protože občané České republiky si nic takového nepřejí. Nikoho se nezeptal, s nikým to dopředu neprojednal, nezeptal se, co na to občané říkají a přijel s tím, že to odsouhlasil. Neférový, podrazácký přístup, který ukazuje, že se jednoznačně bál sdělit to českým občanům dopředu. Pokud by něco sdělil, občané by mu dali zřetelně názor najevo. Že pan Rakušan nesouhlasí s povinnou relokací, je fajn, ale my si povinnou relokaci budeme muset vykoupit dvaceti tisíci eury za jednoho přiděleného migranta. To je v této chvíli jasná záležitost. On to ze svého platit nebude. Kdyby měl, tak vám garantuji, že pro to nehlasuje. Jen rozhazuje naše peníze, naše společné peníze v době, kdy je český rozpočet pod tlakem, a ještě nějakou dobu bude. Je to nezodpovědné rozhodnutí politika, který upřednostnil zájmy Evropské unie před zájmy občanů České republiky. On nás prostě v Bruselu prodal!

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Evropská unie samozřejmě nadále čelí nelegální migraci především občanů ze zemí Afriky a Blízkého východu. Za první čtvrtletí jich do ní přicestoval přes Středomoří dvojnásobek oproti loňsku. Vidíte vůbec někde nějaké racionální řešení?

Racionální řešení už jsme propásli. Politika Angely Merkelové byla naprosto chybná. V tuto chvíli je na čase, abychom se tím vážně zabývali a připravili jasnou koncepci migrační politiky, která není postavená na principu otevřených dveří, nýbrž na principu předběžné opatrnosti. A za druhé, abychom pak odmítli všechna řešení, která nemají jiný účel než rozprostřít průšvih na země, které se na něm nepodílely. V žádném případě to nepřipustíme, odmítáme jasně a neodvolatelně. Z hlediska naší migrační politiky platí, že ten, kdo neprojde azylovým řízením České republiky, v ní nemá co dělat.

Skupina zemí NATO by mohla vyslat své vojáky na Ukrajinu, pokud členské státy na blížícím se summitu ve Vilniusu neposkytnou Kyjevu hmatatelné bezpečnostní záruky. To řekl někdejší generální tajemník obranné aliance Anders Fogh Rasmussen listu The Guardian. Co říkáte na postup vyslat vojáky NATO na Ukrajinu? Dojde na zásah „koalice ochotných“?

Coby bytostnému optimistovi by se mi chtělo doufat, že jde o přelud v mysli pana Rasmussena. Bohužel coby realista si myslím, že tomu tak není, a tak že něco podobného se v myslích některých státníků rodí. Například v Polsku by zřejmě byli schopní se něčeho podobného účastnit. Pro Českou republiku je to zásadně nebezpečné a nemůžeme na to přistoupit. Pokud pošleme jediného vojáka na Ukrajinu, poskytujeme záminku k tomu, aby na nás mohl někdo zaútočit. To je přímé ohrožení bezpečnosti ČR nepředstavitelných rozměrů. Snaha Západu, aby Ukrajincům pomohly pouze východní státy, tedy Polsko, Pobaltské státy, Česko a Slovensko, je zase snaha o sejmutí zodpovědnosti. Snaha nechat to na ostatních, dívat se, jak si ničíme vlastní ekonomiku a jak jim ještě platíme za výzbroj a za munici. Opět čirý naivismus, pokud bychom na něco takového kývli. Není to v našem zájmu a ohrozili bychom bezpečnost republiky. Nenazývám to „koalicí ochotných“, ale „koalicí obětovaných“. Česká republika, pokud má alespoň základ racionality a naši politici všech pět pohromadě, na něco takového nemohou nikdy kývnout.

Rezonuje otázka přijetí Ukrajiny do evropských struktur. Do jaké míry je nutné Ukrajincům co nejrychleji nabídnout cestu ke členství do EU a NATO, aby se zabránilo eskalaci konfliktu?

Protimluv. V momentě, kdy přijmeme Ukrajinu do NATO, k eskalaci dojde. Naopak toto eskalaci způsobí. Za prvé, země v aktivním stavu války nemůže být přijata do NATO, aktuálně nic takové není na pořadu dne. Druhá teze je, že pan Stoltenberg říká, že státy NATO souhlasí s přijetím Ukrajiny do NATO? S tím bych si dovolil polemizovat. Turecko a Maďarsko doposud nevyjádřily ani souhlas se vstupem Švédska do NATO. Pan Stoltenberg nám otevřeně lže, nebo se členských států neptal, nebo možná zapomněl, že má stále Turecko a Maďarsko v NATO a už s nimi nepočítá? Čirá propaganda, která nemá se skutečností nic společného. Dle mého názoru by byl vstup Ukrajiny do NATO výrazným ohrožením bezpečnostní situace v Evropě, riziko eskalace konfliktu a zasažení dalších členských států NATO by se výrazně zvýšilo. To znamená, že je naprosto podstatné říct, že by Ukrajina neměla být přijata, je to v rozporu se zájmy ČR. Rozhodně nemůžeme chtít, aby se pár set kilometrů od nás eskaloval konflikt až do rozměrů, které si neumíme a nechceme představit. Pro Českou republiku je důležité, aby Ukrajina nebyla přijata do NATO. Platí jednomyslnost a měli bychom se přidat ke státům s tímto postojem.

Já za sebe říkám, že za těchto okolností, a pokud bych měl zodpovědnost za správu věcí veřejných, nikdy bych nezvedl ruku proto, aby byla Ukrajina přijata do NATO.

A vaše slovo na závěr?

Snad mohu poděkovat za podporu a důvěru lidem, se kterými se setkáváme v celé republice v nejrůznějších sálech. Sílíme každým dnem. Pevně doufám, že lidé nám důvěru zachovají a jedinečnou, unikátní příležitost, provést zásadní změny a nikoli kosmetické, nepromarníme. Tohle je poprvé, kdy vzniká subjekt zdola, a ne seshora proto, že si to usmyslel jeden člověk podporovaný médii. Věřím, že se nám to povede. Za sebe říkám, že lidi nezklameme a nezradíme.

Psali jsme: Lže, nemá nic, všechno tají. Poslanci podělaní z Černochové. Ale je odhaleno Okamura (SPD): Pan ministr tvrdí, že na kriminalitu masová migrace z Ukrajiny neměla vliv Češi, nedělejte si zásoby léků, pak na ostatní nezbude. Zaznělo na ČT Zrušeno! V Brně se kvůli smrti Roma demonstrovat nebude. Prý by přišli „nesprávní lidé“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.