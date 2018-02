Milan Štěch varuje spolustraníky, kteří by chtěli do koalice s Babišem: Podívejte se, jak dopadli majitelé Kosteleckých uzenin

ROZHOVOR S Andrejem Babišem (ANO) do vlády v žádném případě, říká předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). „Protože se v politice chová jako v byznysu, nesnese vedle sebe žádného partnera. Takže když někdo říká, že by to mohl s Andrejem Babišem umět, tak neví, o čem hovoří. Mám podezření, že lidi, kteří nekoukají na tyto doložitelné věci a chtějí s ním jít do koalice, to dělají z nějakých zištných důvodů,“ prohlásil Štěch, protože je přesvědčen, že sociální demokracii by vstup do vlády s Andrejem Babišem uškodil.

Kandidát na předsedu ČSSD Jiří Zimola se domnívá, že by se strana měla omluvit Miloši Zemanovi za to, že ho v roce 2003 nepodpořila v prezidentské volbě, a teď přišel s dalším nápadem, že by se měla také omluvit voličům za kauzu OKD. Měla by se strana všem omlouvat?

Za prvé, já jsem nic takového neslyšel. Pravda je, že o omluvě prezidentovi někdy hodně dávno Zimola hovořil, ale nikdo jiný o tom nemluví. A pokud jde o OKD, je naprostý nesmysl se omlouvat, protože takových případů prodejů větších či menších podílů ve firmách bylo hodně, to je jen účelová hra Babiše, do které se časem zamotá sám. Takže to vůbec nemá logiku.

Mimořádný sjezd ČSSD se také bude zabývat otázkou, jestli sociální demokracie má, nebo nemá vstoupit do vlády Andreje Babiše. Část strany včetně některých kandidátů na předsedu, jako je například Zimola, by do ní chtěla vstoupit, úplně proti není ani další favorit volby Jan Hamáček, naopak úřadující předseda strany Milan Chovanec to naprosto odmítá. Co si o tom myslíte vy, zvlášť nyní, když Andrej Babiš podle pravomocného rozhodnutí slovenského soudu spolupracoval se Státní bezpečností?

Já po zkušenostech, které mám s Andrejem Babišem z jednání koaliční rady, které jsem se mnohdy zúčastňoval jako zástupce senátorů, musím říci, že s Andrejem Babišem bych do žádné koalice nešel.

Proč?

Protože se v politice chová jako v byznysu, nesnese vedle sebe žádného partnera. Takže když někdo říká, že by to mohl s Andrejem Babišem umět, tak neví, o čem hovoří. I vzhledem k tomu, co Andreje Babiše provází, tedy jeho problémy, které má kolem svého podnikání, Čapí hnízdo, přebírání firem od jiných konkurentů, o tom ostatně hovoří film o největším sedlákovi všech dob v České republice, potvrzení soudu ve Slovenské republice to jen podtrhuje.

Mám podezření, že lidi, kteří nekoukají na tyto doložitelné věci a chtějí s ním jít do koalice, to dělají z nějakých zištných důvodů. Proto bych v žádném případě ruku pro vstup do koalice s Andrejem Babišem nezvedl. Něco jiného je to s hnutím ANO, tam je část lidí, s kterými by se spolupracovat dalo, ale je zřejmé, že v hnutí má Andrej Babiš rozhodující pozici, takže jakákoli spolupráce na vládní úrovni je velmi riskantní i bez Andreje Babiše ve vládě. Ale to už by záviselo na výsledcích jednání. Ale s Andrejem Babišem v čele kabinetu v žádném případě.

Budete se o tom snažit přesvědčit i delegáty sjezdu? Protože někteří mají strach, že když sociální demokracie zůstane v opozici, jen se zneviditelní a povede to k dalšímu propadu voličské podpory.

Nikdo nemůže myslet vážně, že strana, která by měla ve vládě Andreje Babiše dva tři resorty, se nějak zviditelní. To on neumožní. Naopak si myslím, že prováděním sociálnědemokratické politiky bez jakéhokoli ohledu napravo, nalevo se může sociální demokracie více připomenout voličům, když bude zmiňovat pozitivní věci. Samozřejmě je potřeba, aby na tom lidé pracovali. Jenže řada politiků si odvykla chodit mezi lidi, víc je zajímal úřad, ale to cesta k úspěchu není. Takže si myslím, že vládní angažmá nepomůže k nějakému zviditelnění, k prospěchu sociální demokracie. Kdybychom měli čtyřicet poslaneckých mandátů, bylo by to něco jiného, ale máme jich patnáct . A rozhodnutí voličů je potřeba respektovat.

Sociální demokracie už byla s Andrejem Babišem ve vládě. I když v ní byla vedoucí silou, podařilo se Andreji Babišovi si všechna pozitiva, ať už šlo o zvyšování minimální mzdy, platů státních zaměstnanců,nebo důchodů, přivlastnit. Myslíte, že být v Babišově vládě jen do počtu by vaší straně nepomohlo?

Ano, protože Andrej Babiš zanesl do politiky jiný styl, on na partnerství nekoukal, on koukal na to, jak to dobře dopadne pro něj. Stejně to dělá v byznysu, to poznali majitelé Kosteleckých uzenin a dalších firem podnikajících v agrárním sektoru. Takže myslím, že film o největším sedlákovi všech dob chování Andreje Babiše v byznysu ukazuje. A on se stejně chová i v politice.

Část sociální demokracie volá po urovnání vztahů s bývalým předsedou strany Milošem Zemanem. Úřadující předseda Milan Chovanec byl dokonce ve volebním štábu Miloše Zemana po druhém kole prezidentské volby a pozval ho i na mimořádný sjezd strany. Jiří Zimola, jak už jsme se zmínili, zase žádá, aby se sociální demokracie omluvila za to, že kdysi Miloše Zemana nepodpořila na Pražský hrad, že to povede k prospěchu sociální demokracie, pokud naváže znovu přátelské vztahy s bývalým předsedou a současným prezidentem. Jste pro užší spolupráci s prezidentem?

Já myslím, že sociální demokracie musí respektovat, že prezidentem je Miloš Zeman. Já to také samozřejmě respektuji. To neznamená, že bych všechny kroky prezidenta podporoval a nemohl se k nim vyjadřovat podle svého uvážení anebo podle uvážení Senátu, kterému předsedám.

Druhá věc je, že Miloš Zeman sám odešel z čela sociální demokracie, prohlašoval, že se nebude do politiky vracet, pak se chtěl vrátit, ale nebyl členem sociální demokracie a sociální demokracie podpořila jiného kandidáta. Nepamatuji si, že by tehdy Zimola proti tomu protestoval nebo vytvářel nějakou iniciativu. Myslím, že některé ty věci, které prezentuje k Miloši Zemanovi, jsou účelové, hledá jen nějakého spojence. Jsem přesvědčen, že se k prezidentovi máme chovat slušně, ale to neznamená, že máme být nějací patolízalové, to v politice nemám rád. Není se mu za co omlouvat, a pokud to někdo prosazuje, pak bych musel připomenout, kdo podepsal smlouvu s advokátem Altnerem, kdo podpořil Grosse, Buzkovou a Špidlu a další, a pak proti nim vystupoval, kdo vydal dvě knížky, v nichž si vyřizoval účty právě s těmi lidmi ze sociální demokracie, které předtím propagoval. Kdo založil stranu SPO-Zemanovci, která měla být programově konkurencí k sociální demokracii, a takhle bych mohl jmenovat další a další věci. A v poslední době jeho výrazná podpora Andreje Babiše a Tomia Okamury...

Takže mám pocit, že lidi, kteří mluví o nějaké omluvě, si nevidí na špičku nosu. Není potřeba se omlouvat, není potřeba ani žádná omluva od Miloše Zemana. Ty věci už se staly, už se neodstojí, je potřeba se dívat dopředu, spolupracovat, pokud je to možné, ale pokud do toho chce někdo zatahovat staré věci, tak se musí dívat na obě strany, nejen na jednu.

Budete se dívat na postoj jednotlivých kandidátů k Miloši Zemanovi a k vládní spolupráci s Andrejem Babišem při rozhodování o příštím předsedovi strany?

Nejsme stranou jednoho muže, nejsme stranou, kde si může zvolený předseda dělat, co chce. Zvolit máme toho, koho považujeme za nejvhodnějšího kandidáta. Ale on má určité mantinely od sjezdu, případně od ústředního výkonného výboru, jak má při jednáních s případnými partnery postupovat. Takže ten, kdo bude zvolen, nebude postupovat sám, bude respektovat poslanecký klub, senátorský klub, orgány sociální demokracie, bude respektovat většinový názor. Já říkám své názory jasně, ale když většina rozhodla, tak jsem rozhodnutí, pokud to nebylo proti mému svědomí a přesvědčení, přijal. Každý musí někdy dělat kompromisy sám se sebou.

Ozývají se názory, že by se měly zrušit vnitrostranické kvóty pro ženy a mladé sociální demokraty. Jste pro?

Myslím, že ty kvóty na ženy a na ty mladé tak důležité nejsou, dělá to problém, museli se do stranických orgánů složitě dovolovat, ale rád bych viděl, aby vedení strany bylo pestré, aby v něm byli zastoupeni jak mladí, tak i ženy. Neříkám, že je to dneska vyřešeno dobře, ale mám obavy, abychom nevylili vaničku i s dítětem.

Někteří sociální demokraté se obávají, aby zase na sjezdu nerozhodly zákulisní dohody mezi kraji typu „my vám podpoříme kandidáta na předsedu, vy nám zase kandidáta na místopředsedu“, jak to bývalo často v minulosti. Myslíte, že to bude hrát roli?

Byl bych rád, aby to roli nehrálo. Já jsem přišel do sociální demokracie z odborů, tam to nikdy nebylo. Myslím si, že to vynáší nahoru neschopné lidi.

Na sjezdu tuto neděli budete vybírat předsedu ze sedmi uchazečů, místopředsedy dokonce z pětatřiceti kandidátů. Čeká vás nejen volba, ale i důležitá diskuse o dalším směřování strany, zda půjde do vlády s Andrejem Babišem, který na výsledek sjezdu čeká, nebo zůstane v opozici. Je možné takový program stihnout během jediného dne?

Nevím. To uvidíme.

autor: Libuše Frantová