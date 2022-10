Miliardy Ukrajincům, dávky nepřizpůsobivým, neziskovky... Na to Fiala má. Ale na slušné české občany ne! Okamura ve varu

To je totální hanebnost. To vládě Petra Fialy (ODS) není hanba? Na to, aby Fialova vláda dávala miliardy Ukrajině a Ukrajincům, aby dávala sociální dávky nepřizpůsobivým, na platby solárním baronům, na předražené a netransparentní zbrojní zakázky, na platby sluníčkářským politickým neziskovkám, na platby spekulantům s energiemi, tak na to vláda peníze má.

Ale na slušné české občany, kteří celý život poctivě pracovali, peníze nemá? To si slušní pracující nezaslouží podle vlády odpočinek? Pokud bude hnutí SPD ve vládě, nic takového nepřipustí! SPD odmítá zvyšování věku odchodu do důchodu! A podporujeme finanční zvyšování důchodů.

Zdá se ale, že současný systém důchodů se bude muset nějak změnit, protože je neudržitelný. Co navrhujete vy?

V hnutí SPD odmítáme zvýšit věk odchodu do důchodu a navrhujeme pro občany splňující podmínky věku a délky odpracovaných let zavést pravidelně zvyšovaný minimální starobní důchod ve výši minimální mzdy jakožto základní složku penze. Nad tuto částku se výše starobního důchodu bude určovat zásluhově, na základě předchozích pracovních příjmů a doby odvádění důchodového pojištění.

V rámci důchodového systému chceme ocenit řádnou výchovu dětí, a proto podpoříme zvýšení důchodů ženám případně mužům za každé vychované dítě. Zohledníme řádnou péči o děti i ve formě snížení povinných pojistných odvodů. Naším cílem je významně zvýšit poměr průměrného starobního důchodu k průměrné mzdě v národním hospodářství. Prosadíme zásadní zvýšení invalidních důchodů.

Když už jsme v tom tématu rozpočtových výdajů, Fialova vláda odsouhlasila, že ČR dá na obnovu Ukrajiny do roku 2025 každý rok dalších půl miliardy korun ročně. Nad rámec stávajících zhruba 10 miliard korun. Jsou to podle vás smysluplně vynaložené peníze?

Je to na úkor českých občanů. A je opravdu tristní, že namísto pomoci našim občanům vláda plánuje společně jednat 31. října v Kyjevě s ukrajinskou vládou o obnově Ukrajiny. Pro vládu Petra Fialy je Ukrajina na prvním místě. Jejich vládní priority jsou, že hodili české občany přes palubu a jdou na ruku Německu, Bruselu a Washingtonu. My naopak chceme, aby naše země nebyla vtažena do války a aby tady byla co nejvyšší životní úroveň pro naše občany.

Taky připomínám, že Fialova vláda chce vzít další peníze VZP a tím dále zhoršit dostupnost zdravotní péče pro naše občany. Přitom už letos vláda vzala zdravotním pojišťovnám 14 miliard korun, aby mohla peníze posílat Ukrajincům. S tím SPD nesouhlasí. SPD chce zlepšovat zdravotní péči pro naše občany.

A objevují se další požadavky na výdaje, třeba minulý týden na sněmu Svazu průmyslu a dopravy zněly výzvy k zabezpečení cen energií pro firmy…

Hnutí SPD s vyjádřeními, která na tomto sněmu zazněla, souhlasí. Pro příští rok má zafixované ceny plynu jen 22 % našich podniků a ceny elektřiny pouhých 20 % z nich. Pokud naše firmy nebudou mít zajištěny cenově dostupné energie, tak hrozí, že svou výrobu přesunou jinam, stoupne nezaměstnanost a státní pokladna přijde o nemalé příjmy z daní.

Tím aktuálně pohrozil i německý koncern Volkswagen Group, který je majitelem největšího výrobce automobilů v České republice, Škody Auto a.s. Aktuálně také nejstarší fungující sklárna v Evropě – harrachovská sklárna Novosad – oznámila své uzavření kvůli vysokým cenám plynu a většinu z 90 zaměstnanců plánuje propustit. Nakonec majitel zatím oznámil, že bude provoz dotovat ze svého. Zatímco loni za celý rok zaplatila tato sklárna za plyn 4,5 milionu korun, letos už její náklady na plyn překročily 20 milionů, a to ještě není konec roku.

Fialova vláda nehájí zájmy našich průmyslových podniků, firem a občanů, není vládou odborníků a měla by okamžitě skončit!

Navíc, zatímco Fialova vláda zastropuje cenu plynu na úrovni 3 Kč/kWh, Německo plánuje dle návrhu své expertní komise zastropování 1,7 Kč/kWh! Zastropování českou vládou je naprosto nedostatečné a pro občany nadále likvidační. Pořád se vedou kecy o solidaritě v rámci EU, ale Německo si stejně udělá, co chce, a naše vláda je za blbce. Hnutí SPD navrhovalo zastropování na úrovni 1 Kč/ kWh plynu, což je reálné v případě přímého nákupu od producenta. Fialova vláda to ale odmítá udělat a poškozuje tak naše občany i firmy.

Pokud Německu jeho plán projde, či pokud Fialova vláda nesníží strop na úroveň nižší než německý, budou české firmy naprosto nekonkurenceschopné a zničí je to.

Dokonce i Teplárenské sdružení žádá ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (za STAN), aby řešil problémy v teplárenství.

Pane Okamuro, budeme konkrétní. Jaké problémy naše teplárenství teď podle vás má?

Vláda Petra Fialy však situaci neřeší, nebo ji řeší špatně – proinflačními opatřeními, která přinesou další zdražování. Teplárny na některých místech Česka už zvyšují ceny tepla z důvodu dramaticky rostoucích nákladů na energie, kvůli zdražujícímu uhlí nebo proto, že jim dodavatel ukončil dodávky plynu a ony ho nyní musí nakupovat za aktuální vysoké ceny.

Ano, a ceny nejspíš půjdou ještě výše, když zářijová míra inflace zrychlila meziročně na 18 % ze srpnových 17,2 %...

Elektřina zdražila o 37,8 %, zemní plyn dokonce o 85,9 % a tuhá paliva o 55,8 %! Z potravin a nealkoholických nápojů meziročně výrazně zdražila mouka (o 61 %), trvanlivé polotučné mléko (o 50,1 %), máslo (o 50,5 %), drůbeží maso (o 36,7 %) nebo cukr (o 33,8 %). To je skutečně šílené! Vláda Petra Fialy svými opatřeními způsobuje nárůst inflace.

Kde na to mají lidé brát? Není pak divu, že aktuálně dle průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi 75 % občanů nesouhlasí s kroky Fialovy vlády v energické krizi.

Vláda chce sehnat potřebné peníze zdaněním mimořádných zisků od ledna 2023 na dobu tří let pro společnosti z oblasti energetiky, bankovnictví, petrolejářství a těžby fosilních paliv (tzv. windfall tax). Je to podle vás správná cesta k zajištění prostředků na nezbytné veřejné výdaje?

Podle nás tak hrozí další výrazné zdražení příslušného zboží a služeb, protože tyto společnosti se v důsledku zavedení mimořádné daně budou snažit různými způsoby optimalizovat svůj zisk a daňový základ, tudíž ani výnos z této daně nemusí odpovídat představám ministerstva financí. Ostatně o vládním odhadu příjmů z této daně, 85 miliard korun ročně, pochybují i mnozí ekonomičtí experti. V bankovním sektoru lze rovněž očekávat zvýšení úroků z úvěrů, hypoték a bankovních poplatků pro naše občany.

Hnutí SPD zásadně odmítá zvyšování daní našim občanům a zároveň dlouhodobě prosazujeme, aby se zdanilo vyvádění u nás nezdaněných dividend zahraničními nadnárodními korporacemi do ciziny, což představuje až 300 miliard korun ročně. To ale Fialova vláda odmítá.

Premiér Fiala hostil před týdnem na Pražském hradě summit EU a dalších evropských zemí. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová jásala, jak to ukazuje, že jsme v centru evropského dění. Jak hodnotíte proběhlý summit unijních lídrů v Praze vy?

Když jsem slyšel tiskovou konferenci premiéra Fialy po tom summitu, tak on v podstatě řekl: „Domluvili jsme se, že se domluvíme“. Pak řekl, že se domluvili, že by měli přijmout, že by měli na energetickou krizi reagovat rychleji, než dosud. Na to přišli po téměř roce, kdy se zdražují energie? To znamená, výsledek nula. A pak ještě řekl v podstatě třetí větu, že musí počkat na to, s čím přijde Evropská komise. No tak na to už se čeká tři čtvrtě roku... Takže je to opravdu tristní situace, kdy výsledek této, omlouvám se za to slovo, žranice a pijatyky za 50 milionů korun, jsou tato všeobecná slova bez jakéhokoliv hmatatelného výsledku pro občany České republiky.

Jasně se tedy ukazuje nefunkčnost a škodlivost EU, zejména v době krizí, jako je tomu nyní. Zásadní politické a ekonomické otázky musíme řešit primárně tak, aby odpovídaly našim národním zájmům, a naše další členství v EU by mělo být předmětem rozhodnutí našich občanů v celostátním závazném referendu, které strany vládní koalice dlouhodobě odmítají.

Dalším sledovaným tématem v tomto týdnu ve Sněmovně byla novela zákona o České televizi. Dokonce kvůli tomu došlo k průtahům, které vládní koalice označovala za obstrukci. Můžeme si dnes právě toto dovolit?

My prostě nechceme, aby Fialova vládní pětikoalice mohla totalitně ovládnout Českou televizi, nechceme, aby ČT vysílala pouze názory Fialovy vlády a aby šikanovala opozici. Tím, že by radní volil i Senát, by si koalice zvolila radní loajální k nim, protože Senát ovládá pětikoalice. Senát má navíc nízkou demokratickou legitimitu kvůli nízké účasti občanů v senátních volbách i kvůli nízké důvěře občanů v tuto instituci, takže nezastupuje všechny hlavní názorové proudy ve společnosti. Ty zastupují strany ve Sněmovně, takže by podle našeho názoru měla radní nadále volit Sněmovna, tak jako je tomu dosud.

Zatímco ve Sněmovně se řeší televizní rady, Evropou opět procházejí statisíce migrantů. Ředitel cizinecké policie Milan Majer v rozhovoru pro deník Právo upozornil, že agresivita převaděčů nelegálních muslimských imigrantů rapidně stoupá a že by při ostraze státních hranic uvítal pomoc české armády, protože policistů je nedostatek. Měla by nastoupit armáda?

Vlna ilegální imigrace do České republiky eskaluje a situace se stává neudržitelnou. V letošním roce bylo na našem území zachyceno již 14.214 nelegálních imigrantů převážně z muslimských zemí, zatímco během dosavadní největší migrační krize v roce 2015 to bylo pouze 3024 osob. Ministr vnitra Rakušan (STAN) tuto situaci absolutně nezvládá a neřeší a ukazuje svoji neschopnost zajistit dostatečný počet policistů. Hnutí SPD již dlouhodobě a opakovaně v této souvislosti požaduje výrazné personální a finanční posílení policie.

Současná migrační krize rovněž ukazuje na další fatální selhání EU, na nefunkčnost tzv. schengenského systému i readmisních dohod o vracení nelegálních imigrantů. Hlavním lákadlem pro nelegální migranty z islámských a afrických zemí je vstřícná migrační politika EU, s kterou Fialova vláda souhlasí.

Na schůzi Poslanecké sněmovny v tomto týdnu se projednávala i vládní novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. To je téma, kterému se vaše hnutí v minulosti dost věnovalo, jak se tedy stavíte k tomuto konkrétnímu návrhu?

Hnutí SPD zde podalo několik pozměňovacích návrhů, které by zvýšily podporu zdravotně postižených občanů v rámci poskytování příspěvku na mobilitu. Navrhujeme to již více než dva roky, ale ani Babišova, ani Fialova vláda nechce zdravotně postižené občany podporovat. Zatímco vláda chce až po velkém tlaku ze strany SPD zvýšit konečně tento příspěvek, avšak pouze na 900 korun měsíčně, což ani zdaleka nepokrývá inflaci a zdražení nákladů na dopravu, my v SPD navrhujeme jeho zvýšení ve třech variantách na 2200 korun, na 1650 korun, anebo alespoň na 1100 korun měsíčně.

Boj za práva a důstojnou životní úroveň zdravotně postižených občanů je jednou z programových priorit hnutí SPD v oblasti sociální politiky. Naopak vláda Petra Fialy (ODS) této sociálně ohrožené skupině osob nepomáhá vůbec nijak, přičemž v letošním rozpočtu dokonce snížila objem finančních prostředků, které jsou určeny na pomoc zdravotně postiženým. To je pro SPD nepřijatelné!