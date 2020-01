Milion chvilek na venkově? Bude legrace. A nějaký floutek, co v životě nedržel lopatu? Pavel Černocký zle nakládá

ROZHOVOR „Pavel Novotný je prostě exot. Pokud by vystoupal hierarchií ODS k nějaké funkci, znamenalo by to zesměšnění celé strany,“ říká publicista Pavel Černocký. Ohledně řeporyjského starosty použil například slova „magorózní projev“ a vzpomenul i Chocholouška. Velmi rázně se vyjádřil k otázce přijetí, či nepřijetí údajných dětských uprchlíků. Nevynechal ani premiéra Babiše. A ohledně spolku Milion chvilek a jeho nových plánů vzkazuje: „Myslím si, že je naši venkované, obdaření zdravým rozumem, leckde poženou vidlemi. Může to být docela legrace.“

Minulou sobotu se konal kongres ODS, jehož hlavní hvězdou byl jednoznačně Pavel Novotný. Svým spolustraníkům vyčetl, že si nekladou otázku, co mohou udělat pro to, aby byli známější, co mohou udělat víc pro lidi. Je Pavel Novotný v zásadě příklad hodný následování, jak se politik v moderní době může chovat?

Pavel Novotný je prostě exot, a zakládá si na tom. Já sice nejsem profesionální psycholog, ale psychologie je mým celoživotním koníčkem, a mnohé jsem pochytil od mého přítele, doktora Plzáka. A tak si dovolím tvrdit, že Pavel Novotný je nevyrovnaná, psychopatická osobnost. On by ho asi nazval psychopatickým egomaniakem. Novotný je člověk velmi inteligentní, ale s malou schopností sebereflexe.

Strašně touží po slávě a věhlasu. Jeho psychopatii prozrazuje i jeho způsob vyjadřování. Mluví překotně, zadrhává a je občas zcela nesrozumitelný. Je odolný vůči urážkám, ty mu naopak dělají radost a dodávají mu sílu. Takovéto maniakální osoby se často dostávají do centra pozornosti, ale jejich publikum přestanou obvykle brzy bavit. Pak obvykle propadají depresi.

Pokud by vystoupal hierarchií ODS k nějaké funkci, znamenalo by to zesměšnění celé strany.

Starosta pražských Řeporyjí zdůraznil, že ho není třeba vyhazovat. Stačí prý, aby Petr Fiala dal signál, a Novotný sám odejde. „Já to například udělám, protože ODS miluju,“ prohlašoval Novotný. Věříte tomu?

Těžko říct. U šílenců nikdy nevíte, co udělají, ale je to docela možné. Možná by se pak snažil fungovat v zákulisí, jako jakási šedá eminence. Tedy pokud by mu to vedení ODS umožnilo.

Bylo zajímavé sledovat, jak na jeho magorózní projev reagovali jeho spolustraníci. Udženija se bavila, nadšeně se smála a tleskala. Naopak třeba Jan Zahradil se, stejně tak jako Fiala, tvářil hodně rozpačitě. Mám pocit, že si předseda ODS začíná pomalu klást otázku, jestli se svými kamaráčofty s Novotným dost nezdiskreditoval.

Z Novotného se pomalu stává oblíbenec tzv. liberálních komentátorů, kteří říkají, že být dobrý politik je málo, člověk musí být i výrazný… Je Novotný pro někoho vzorem?

Komentátoři mají částečně pravdu. Kdo chce velet, musí být výraznou, silnou osobností. Lidé jako Novotný ovšem mohou imponovat jenom slabochům, bez vlastní silné osobnosti. Tak třeba Adolf Hitler dokázal svojí teatrálností strhnout na sebe pozornost stáda a přesvědčit jej o své jedinečnosti. Doufám, že tohle není případem českého národa. Bylo by to smutné. Snad ještě dokážeme odlišit skutečnou osobnost od klauna.

Novotný má čerstvě na krku žalobu od Tomia Okamury. Tomu vadí, že prý Novotný selektuje občany na lepší a horší. „On řekl o našich voličích, že voliči SPD by neměli mít volební právo,“ tvrdí Okamura. Podle něj to připomíná Hitlera. Novotný je prý „fašizoidní“. Souhlasíte? A je někdy chování Pavla Novotného na hraně zákonů?

Tomio asi dělá chybu. Místo podávání žaloby by měl spíš „volat k Chocholouškovi“. Novotný udělá pro sebezviditelnění cokoliv. Klidně půjde k soudu, tam bude exhibovat, a v nejhorším případě zaplatí nějakou tu pokutu. Jistě na to má. Urážet ho a podávat na něj žaloby, to je přesně to, co mu vyhovuje v jeho bláznivé strategii.

Když mluvíme o ODS, Českou republiku zasáhla v pondělí smutná zpráva, zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera. Jak na něj budete vzpomínat? Co ztrácí česká politická scéna jeho odchodem? A co ztráta J. Kubery znamená pro ODS?

Pan Kubera byl samorost. Někteří ho obdivovali a milovali pro jeho osobité chování a humor, jiní ho moc v oblibě neměli, za jeho hloupou propagaci kouření. Mnozí ho pokládali za zábavnou figurku. A jiní mu vyčítali prodej pozemků Arabům a servilní chování ke „krvavé Madle“. Asi to byl zábavný společník, ale nevzpomínám si, že by někdy řekl anebo prosadil něco světoborného. Pro Teplice ale asi udělal mnoho prospěšného. RIP.

Docela mě pobavilo, jak jej různí politici, kteří jej moc nemuseli, po jeho skonu vynášeli do nebe... Ale tak už to u nás chodí – o mrtvých jen to nejlepší. Ať už jde o Kuberu, Havla anebo mnoho jiných. Nemyslím si, že by měl ODSce nějak chybět.

Když odbočíme od ODS... Ministr vnitra Jan Hamáček v televizi Prima uvedl, že Česko „dětské uprchlíky“ z řeckých táborů nepřijme. Atény totiž podle něj nedodají požadovaný seznam čtyřiceti údajných sirotků. Mladíky Hamáček označil za bezpečnostní riziko. Udělal dobře?

Samozřejmě. Oni ti „dětští uprchlíci“ jsou jak Jezinky... jen dva prstíčky si ohřejeme... A hlavně, zakrátko se ukáže, že ti ubozí sirotci mají doma spoustu příbuzných. Z padesáti sirotků je pak, za pár let, pět set chudáků, kteří mají vrozený odpor k práci, ale mají velký hlad a velké nároky. Stačí se podívat kousek za naše hranice, a každému musí být jasno.

Lze vůbec v dnešním společenském klimatu říkat takové věci, jako, že mladíci z jisté země jsou rizikem?

Možné to je, ale tak trochu nebezpečné. Okamžitě se vyrojí spousta mladých, nadšených liberálů, kteří autora výroku okamžitě oznámkují jako fašistu, xenofoba a darebáka vůbec. Jsou jako pštrosi. Vidí jen to, co vidět chtějí, jsou plni dobra, ale před nepříjemnými fakty prostě strčí hlavu do písku.

Jak celkově aféru „sirotci“ zhodnotit? Má nějaké vítěze a poražené? A co říci na názor některých, že jestli ty sirotky nepřijmeme, tak už nejsme slušná a civilizovaná země a blížíme se k Rusku?

Nevím, co je na Rusku v tomto směru tak špatného. Zřejmě mají silný smysl pro sebezáchovu. Putin má v zemi 20 % muslimské populace – ale zvládá to. Dobře ví, že jediné, co na ty primitivy platí, je „silná ruka“. S inteligenty je možné polemizovat. Na primitivy platí jediné – bič.

Situace v Evropě je bizarní. Musíme si položit otázku: „Je lepší být slušný a civilizovaný – nebo mrtvý?“

Podívejme se, co se děje kolem premiéra Babiše. Obnovení trestního stíhání českého premiéra se dostalo na program plenárního zasedání Evropského parlamentu (EP) ve Štrasburku. Poslanci se ve zhruba padesátiminutové debatě neshodli mimo jiné na tom, zda je Babišova kauza vnitřní záležitostí Česka, nebo by se měla řešit na evropské úrovni. Je to důkaz toho, že jde o problém, který pozorně sleduje celá Evropa?

Ale kdepak... Evropa má úplně jiné starosti. Hlavně si je vědoma skutečnosti, že v EU je celá spousta politiků s poněkud ušpiněným tričkem. Kdo je lepší? Nějaký Babiš s podvůdkem za pár milionů – nebo předsedkyně Uršula se spoustou korupčních afér za sebou a s rozvráceným ministerstvem obrany v Německu? Tak se do vnitřních věcí členských států raději moc nemotají. Na program zasedání EP to dotlačili naši milí, vlastizrádní Piráti a jejich parťáci ve spřízněných stranách. Výsledek – nula.

Když mluvíme o premiérovi, nemůžeme vynechat ani spolek Milion chvilek. Ten vyhlásil své nové cíle. Chce objet republiku kraj po kraji s diskusními akcemi, s cílem zajistit výhru tzv. demokratických stran v následujících volbách. Co na to říkáte? A jak, podle vás, může Minář uspět v menších městech, která často ve velkém volí Babiše a Zemana? Co myslíte, že mu tam lidé řeknou?

Myslím si, že je naši venkované, obdaření zdravým rozumem, leckde poženou vidlemi. Může to být docela legrace. Jak zaznělo ve slavném Formanově filmu Hoří, má panenko – „Lidé nejsou hloupí, nepodceňovat!“ Oni sice pracujou často celý život rukama, nemají vystudovanou filozofickou fakultu, ale to neznamená, že jsou blbí. Nějaký vystudovaný floutek, který v životě nedržel v ruce lopatu, je nebude poučovat, co si mají myslet. To je prostě demokracie. Když se to „pražské kavárně“ nelíbí, tak ať vymyslí nějaké lepší společenské zřízení.



