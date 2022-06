Ministerstvo vzdělávání? Máme nespočet jiných problémů, zlobí se na Gazdíka učitelka

Ministr školství Petr Gazdík se před časem nechal slyšet, že chce změnit název jeho rezortu na Ministerstvo vzdělávání. Nad tímto nápadem jen nevěřícně kroutí hlavou bývalá poslankyně a dnes učitelka Tereza Hyťhová. „Ministerstvo neřeší klíčové problémy, které napáchala inkluze, covidová doba aj. V mých očích tedy ministr školství neodvádí dobrou práci,“ uvedla místopředsedkyně Trikolory Tereza Hyťhová v rozhovoru pro ParlamentíListy.cz. „Ministerstvo by mělo školám poskytovat maximální podporu „k návratu do normálu“ a řešení krizových situací, nikoliv vymýšlet moderní trendy nápady,“ dodala.

reklama

Ukrajinské děti, které od září nastoupí do českých škol, se budou vzdělávat společně s těmi českými. Je to podle vás v pořádku?

V tuto chvíli nemám informace, že by byly k dispozici volné prostory pouze k výuce ukrajinských dětí. To znamená vytvořit školy pouze pro ukrajinské děti, kdy je zapotřebí také překladatel. České školy jim v tuto chvíli vychází maximálně vstříc a dělají pro ukrajinské děti maximum. Potíže nastávají ve chvíli, kdy jde dítě do české školy na pár týdnů – měsíců. Jelikož dětí neumí česky je problém dítě umístit do třídy podle věku a pracovat s ním jako s ostatními dětmi ve třídě. Nemůže zvládat běžnou látku, protože nerozumí mluvené řeči. Učitel často používá překladač a musí vymýšlet alternativní práci pro ukrajinského žáka. Odpoledne ještě některé ukrajinské děti mají distanční výuku z Ukrajiny. Nikdo netuší, co bude a pro děti je tato situace skutečně nadmíru složitá a nešťastná. Válka musí co nejdříve skončit!

Ministr školství Petr Gazdík uvedl, že na základních školách je volných 150 tisíc míst, takže s kapacitou škol by neměl být žádný problém. Vidíte to stejně?

Jsou bezpochyby regiony, ve kterých se ve školách nenajde už ani jedna volná židlička. Co s tím? Bude to znamenat, že se ukrajinské rodiny budou muset přestěhovat do regionů, kde bude dostatek míst ve školách?

Podle mě to řešení je. Pokud někdo utíká před válkou, jsem si naprosto jistá, že ocení pomoc i ve vedlejším městě, kde bude škola s volnou kapacitou.

Byť se malé děti dokáží velmi rychle adaptovat na nové prostředí, jistě se dá očekávat, že do září bude u většiny z nich stále nemalá jazyková bariéra. Nebude to znamenat komplikace při výuce? Neobáváte se zhoršení kvality výuky českých dětí?

Ano, to může pro učitele znamenat značnou komplikaci. O to víc nerozumím tomu, že ministr řeší změnu názvu ministerstva, dále zásadní reformu školství, a to ve chvíli, kdy tu máme nespočet jiných problémů. Stále se ještě školy vzpamatovávají z velice nešťastné covidové doby a do toho nyní vstoupila válka. Ministerstvo by mělo školám poskytovat maximální podporu „k návratu do normálu“ a řešení krizových situací, nikoliv vymýšlet moderní trendy nápady.

Integrace ukrajinských dětí do českých škol bude také velký nápor pro samotné učitele. Zvládnou to? Budou mít podle vás dostatečnou metodickou podporu ze strany ministerstva?

Pokud ministerstvo chce po školách začlenění dětí do výuky, musí také poskytnout maximální podporu. Musí fungovat plán podpory, díky kterému mohou školy využívat překladatele, peníze na pomůcky a finance na doučování dětí.

Fotogalerie: - Stany pro uprchlíky

České školství v posledních letech střídá jedna krize za druhou. Nejdříve to byl covid a rychlý přerod do online výuky, teď zase školáci z Ukrajiny. Neodsouvají tyto krize do zapomnění další letité problémy českého školství. Co s tím?

Co s tím? To má primárně řešit ministerstvo! Před pár dny poradce ministra školství Gazdíka prohlásil, aby rodiče nedávali svoje děti na výuční obory. V podstatě řekl, že výuční obory nemají v České republice odpovídající úroveň. To se na mě nikdo nemůže zlobit, ale od ministerstva bych očekávala maximální kroky k nápravě a také řešení této situace. My naopak potřebujeme kvalitně vyučené lidi, kvalitní řemeslníky. A stát musí výuční obory podporovat! Od toho je zvolený ministr školství, aby konal, nikoliv aby jeho poradce vyzýval rodiče k demonstracím před ministerstvem.

Dalším problémem je plošná inkluze, která komplikuje situaci na školách. Tento moderní zákon napáchal nevratné škody, které je potřeba urychleně řešit! V předešlém volebním období jsem v Poslanecké sněmovně podala novelu zákona na zrušení plošné inkluze ve školách, ze strany poslanců však nebyl ŽÁDNÁ vůle tuto novelu projednat. Tady ale nejde o politiku, jde o děti a naše vzdělávání. Ministerstvo již pracuje na změně názvu, tedy na „Ministerstvo vzdělávání“ a neřeší klíčové problémy, které napáchala inkluze, covidová doba aj. V mých očích tedy ministr školství neodvádí dobrou práci.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.