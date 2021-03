Miss inkluzivní panoptikum. Tomáš Vyoral o soutěži krásy poněmecku a svobodě projevu v praxi

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Jakkoli rozumím vaší logické argumentaci, je to nastaveno takto.“ Věta, kterou se Jan Blatný zapsal navždy do dějin české byrokracie. Podle publicisty Tomáše Vyorala tím ukázal, že u vládních opatření často jde spíše o papalášskou buzeraci než o racionální ochranu zdraví.

Policisté tento týden zadrželi na Strakonicku šestici migrantů z Afghánistánu, po vyskákání z kamionu se muži pokusili utéct. Uprchlíky nakonec vypátral služební pes Alanex. Zdá se, že navzdory lockdownům jede pašování lidí na plné obrátky, jak to na vás působí?

Je otázkou, zda navzdory, nebo díky, nebo zda vůbec na to mají nějaký vliv. Lockdowny, zákazy nočního vycházení a pohybu, které mají s bojem proti šíření viru společného asi tolik, co Prymula s epidemiologií nebo Blatný s lékařstvím a zdravím, jsou určeny pouze pro našince, pro plebs, který je připravován bůhví na co – evidentně na daleko horší věci, než jsme si doposud dokázali představit. Řízená invaze z Afriky a arabských zemí evidentně čile pokračuje, jen se o ní ve stínu covidu příliš nemluví. Jinak je zajímavé, že s nebezpečnými ilegály bez jakýchkoliv dokladů rudý svetr a Aspen svazáček Jan Hamáček stejně jako oficíři v jiných zemích jedná v rukavičkách.

Zatímco proti vlastním občanům, kteří náhodou nemají na puse náhubek svévolně vládou nařízený nosit všude – i na liduprázdné ulici nebo v parku – někteří méně vnímaví členové jeho sborů zasahují jak covidové gestapo. Zároveň však dodávám, že všechna čest a uznání patří všem těm členům policie a ozbrojených složek, kteří se k lidem, navzdory fašistické zvůli a nařízeným buzeracím papalášů ze shora, chovají slušně a shovívavě a kterých, troufám si tvrdit, nebo si to alespoň přeju, je zatím většina.

Nizozemská veřejnoprávní televize NOS odvysílala upoutávku na pořad, ve kterém před dětmi ve věku 10–12 let vystupují nazí dospělí. Děti si je prohlíží a do toho jim kladou otázky ohledně jejich těl. Považujete takové vysílání ve veřejnoprávním médiu za potřebné nebo alespoň přístojné?

Jakkoliv mě jen tak něco nepohoršuje a jsme pro to, aby se s dětmi a nejenom s nimi mluvilo narovinu, tak si myslím, že nahota v takovéto podobě a formě vůči dětem je ve veřejnoprávní televizi trochu příliš. Některé věci by se podle mě měly vysvětlovat doma nebo ve škole. Nemyslím si, že by média měla provádět výchovu a případná politická školení mužstva tak, jak to dělají, ve všech oblastech.

Meghan Markle a princ Harry v interview s Oprah Winfrey obvinili královskou rodinu z rasismu. Mělo se jednat o barvu pleti jejich syna Archieho. Jak tento krok dvojice vůči královské rodině vnímáte?

Jako zbytečný a pro mě nepochopitelný atak. Jakkoliv nemám o královské rodině přehnané mínění a může jít o pravdivý zážitek, tak neznáme kontext. Nešlo třeba jen o nejapný žert? Já vím, teď se takové žerty nenosí, všichni jsme politicky korektní – tedy pokrytečtí až na půdu – a nemůžeme si udělat srandu ani ze šneka, aniž bychom byli osočeni z nějaké nenávisti, rasismu, homofobie, nacionalismu nebo nevím čeho všeho. Nicméně zpátky k Harrymu a Meghan.

Pakliže proběhlo něco takového, pak si to člověk, který má všech pět pohromadě a alespoň něco v kalhotech, vyříká z očí do očí a nepere špinavé prádlo na veřejnosti. Trochu mi to připomnělo toho času chování Gábiny Koukalové nebo Soukalové – nevím, jak se teď jmenuje. Vzhledem k tomu, že prý byli odstřiženi od královských penězovodů, ač mají stále snad peníze po Dianě, tak je trochu podezřívám z účelového kroku, který jim má malinko přilepšit. Nevím ale, jen spekuluji a třeba se pletu a jen se chtěli ze svých trablů vypovídat… hmm… před celým světem.

Moderátor Piers Morgan končí v pořadu Good Morning Britain poté, co tento týden vyřkl několik kritických komentářů na adresu Meghan a Harryho. Klíčovým Morganovým sdělením bylo, že Meghan nevěří. Je podle vás v pořádku, že Morganův názor vyprovokoval takovou smršť negativních reakcí?

Svoboda projevu v praxi. Jakmile si troufnete říct All lives matter, nedej bože White lives matter, jakmile si troufnete být skeptický vůči nastupující koronatotalitě a logiku popírajícím opatřením, jakmile si troufnete říct, že nevěříte černošce, černochovi nebo Meghan, nebo že biologická pohlaví jsou jen dvě a ne 666, tak vás ostrakizují, vytěsní z mediálního prostoru, případně vyhodí z práce. Nezřídka za potlesku pologramotných pravověrných novinářů. Ostrakizace, vytěsňování a nakonec likvidace jiných než prorežimních názorů a jeho nositelů – samozřejmě to všechno v rámci našeho dobra a zdraví – je typickým znakem každé totality.

Německo má novou miss. Již podruhé byla soutěž postavena na nových základech, chyběla například promenáda v plavkách. Ženy byly hodnoceny podle kritérií, která se vymykají „obecným stereotypům“, například podle toho, jak dobře dokážou prezentovat své poslání. Mezi soutěžícími tak byla žena bojující s fatphobií, tedy s předsudky vůči lidem s větší tělesnou hmotností, dále třeba oběť sexuálního násilí, či žena s umělým bočním vývodem. Všechny ale nakonec porazila třiatřicetiletá maminka Anja Kallenbach, která kromě výchovy dvou dcer věnuje čas také podnikání. Jak na vás tento formát soutěže působí?

Řekl bych, že soutěž miss, ne že bych byl kdy dříve přesvědčen, že zahrnuje ty nejhezčí z dívek, se v Německu mění na inklusivní panoptikum. Se vším respektem k tlustým lidem, obětem sexuálního násilí nebo nemocným, ať udělají soutěž pro ně. Soutěž krásy má být soutěží krásy, nikoliv jinakosti. Jakkoliv věřím slovům, že krása je v očích toho, kdo se dívá, tak jakýsi pomyslný ideál, na němž se shodne většina, má každá společnost. A nemyslím si, že výše zmínění to naplňují.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný a šéfka SÚKL Irena Storová svým odmítáním ruské vakcíny Sputnik nesou plnou odpovědnost za úmrtí českých občanů na onemocnění covid-19. ParlamentnímListům.cz to řekl prezident Miloš Zeman. Souhlasíte s tím? Měl ministr Blatný už skončit?

Myslím, že pokud je onen koronavirus taková hrozba, jak nás oni papaláši nonstop straší, tak by měla jít nějaká ideologická averze ať už k východu nebo k západu stranou. Na prvním místě by měla být účinnost a bezpečnost. Ty se ovšem stejně nedají v tak krátkém horizontu garantovat u žádné z rychlokvašených vakcín. Co se týká odpovědnosti za úmrtí občanů, tak z logiky věci, když Andrej Babiš a jeho boys běsnili, že v případě posledního neprodloužení nouzového stavu budou zodpovědní za zemřelé ti, kteří pro stanné právo nebudou hlasovat, tak za všechny mrtvé po dobu trvání celého nouzového stavu jsou zodpovědní Babiš, Prymula, Blatný, Hamáček, Havlíček, Plaga, Vojtěch a vůbec všichni, kteří pro jeho prodloužení – zejména v posledních měsících – vůbec hlasovali.

A potom trvám na tom, že ti a nejen ti, které jsem jmenovitě zmínil výše, mají už teď osobně na rukou krev exponenciálně vyššího počtu lidí, kteří výhledově zemřou – nebo zemřou dříve, než by měli – z důvodu totalitních restrikcí likvidujících psychické a fyzické zdraví obyvatelstva, zanedbání a odkládání běžné i nezbytné lékařské péče. Zdecimování školství, nejmladších generací, celé ekonomiky a vůbec naší země jako takové už ani nemluvě.

Mimochodem uznávaný neodborník a kvazi lékař Jan Blatný ve čtvrtek ve Sněmovně na dotaz, proč se musí nosit roušky na liduprázdné ulici, kde nikoho přece nenakazíme, reagoval: „Jakkoli rozumím vaší logické argumentaci, je to nastaveno takto.“ Tudíž zcela nepokrytě uznal, že o žádnou ochranu zdraví nejde, ale jde o ideologickou papalášskou svévoli a buzeraci namířenou proti plebsu. Dvě roušky už přes sebe byly, roušky v autě, na liduprázdné ulici nebo v přírodě taky. Počkejte, až nám nakážou mazat si obličej vlastními exkrementy nebo skákat z okna, a na argument, že to přece je proti rozumu, zdraví a nebrání to v šíření viru, duševní mrzák Blatný odpoví: „Jakkoli rozumím vaší logické argumentaci, je to nastaveno takto.“

Kdo těmto farizejům, konajícím podle befelu GREAT RESET, ještě stále věří, že jim jde o ochranu našeho zdraví nebo zdraví našich rodičů či prarodičů, je normální blázen. Dle mého subjektivního názoru probíhá záměrná genocida fyzického a psychického zdraví vlastních obyvatel z vůle papalášů pasujících se do role mesiášů.

Covidu podlehl poslanec ODS Jiří Ventruba. Zkušený neurochirg zemřel ve věku 71 let. Na poslance Volného a Bojka, kteří roušky ve Sněmovně ostentativně nenosí, se valila z mnoha stran vlna kritiky, někteří s tím smrt poslance Ventruby dokonce spojují. Není toto skutečně čas, aby si poslanci Lubomír Volný a Marián Bojko ty roušky vzali, byť jen třeba z pouhé solidarity ke kolegům?

Nevidím z tohoto pohledu úplně důvod, jakkoliv jde o smutnou událost. Se vším respektem a úctou, nosil snad pan Ventruba nonstop respirátor? I doma v rodině? Nechodil do supermarketů nebo do sněmovní hospody dotované z našich peněz, kde se mohl nakazit stejně tak? Já nevím. Jen se ptám. Nakazit se mohl kdekoliv. Bohužel každý z nás musí počítat s tím, že náš život zkrátka skončí smrtí. V jakékoliv chvíli a z důvodu jakékoliv banality, náhody či nehody, jakkoliv v tom budeme třeba nevinně. Ač to může znít cynicky, je to tak a platí to bez výhrad včetně mě samotného. A za svůj život a za své zdraví jsme v první řadě a výhradně odpovědní my sami. Nikdo jiný. Jak se nám demagogicky po Goebbelsovsku rok snaží vštípit koronafašisti a jejich poskoci. To hlavní je posilování imunity, fyzického a psychického stavu, cvičení, pohyb na čerstvém vzduchu, ovoce, zelenina, otužování, saunování, sluníčko. To nám ministři strachu a smrti sedící a střídající se na Ministerstvu zdravotnicví jak svatí na orloji prakticky neřeknou. Ba naopak zcela evidentně tento fakt popírají a nepokrytě konají v tomto ohledu kontraproduktivně. A podle všeho záměrně.

