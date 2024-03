Místo vojáků pošleme na Ukrajinu „formy asistence“. Aneb jak generál stosedmička krájí salám, baví se Vyoral

reklama

Premiér nám vyhlašuje, že už se Slovenskem nejsme kamarádi, když si jsou schopní sednout s Ruskem. Nepřijde vám to poněkud zbrklé, zvláště když premiér Fico, pokud vím, nijak postoje ČR nekomentuje? A na druhou stranu, myslíte, že to nějak zhorší mezilidské vztahy mezi Čechy a Slováky, nebo ty přetrvají?

Doufám a věřím, že současní politruci nemají a nebudou mít takový vliv na běžné Čechy a Slováky. Nicméně co se týká výkonu funkce našich vládních politiků, tak ti v zájmu svého washingtonsko-bruselského rektálního alpinismu už snad dodrbali opravdu všechno. Zkrátka soudobí soudruzi se ještě s větší vervou než ti minulí předhánějí ve své bezpáteřnosti, všehoschopnosti a servilitě vůči velkým bratrům nyní v Bruselu a za oceánem. A to tak, že naprosto a zřejmě záměrně likvidují Českou republiku, její občany a nyní i vztahy s naší bratrskou zemí. Komunikace a diskuze je základem takzvané demokracie, ne? No Fiala, Rakušan a spol. s r.o. se spíš řídí pravidlem: V demokracii máš právo na svůj názor, ale běda, jak je jiný, než ten náš! Vypadá to, že nejsou zas takoví demokrati, jak nám neustále do zblbnutí opakují oni i farizejové z mediálního hlavního proudu, kteří jim přisluhují.

Sportovní komentátor České televize Jaromír Bosák opět perlil. Během živého přenosu fotbalového zápasu mezi Spartou a Liverpoolem za stavu 1:4 v neprospěch pražského klubu uvedl: „A když o tom tak přemýšlím, tak já jsem letos viděl jen jednu smutnější věc. Viděl jsem Andreje Babiše bruslit.“ Jde podle vás o vydařený vtip?

Bosák to je smutný příběh. Kopanou pořád komentovat umí a na rozdíl od svého hokejového soudruha Záruby, alespoň hystericky neječí při každé brance, kterou Češi vstřelí do sítě kdejakého soupeře z okresního přeboru. Onen smutek a zásadní problém je ve dvou hlavních věcech. Bosák ve vývoji svého komentování zamrzl v pubertě. S nadsázkou. Za každou cenu musí během přenosu házet dopředu vymyšlené „originální“ hlášky a vtípky. Což bylo alespoň za mě v pořádku u Bosáka mladšího. U Bosáka nynějšího mi to občas připadá, jako by čůral proti větru. A ještě s prostatou adekvátní jeho věku. Problém druhý – ten podstatnější – je pak stejně jako u Záruby v tom, že diváky doslova obtěžují svou prorežimní a uvědomělou politickou agitkou ve stylu politického školení mužstva.

Nějak jsme si zvykli a rezignovali na to, že tak činí nevyvážení, zaujatí, neobjektivní, závislí a často psychicky nevyrovnaní až labilní hlásní trubadúři typu Fridrichové, Moravce, Řezníčka, Kubala, rozloženého paranoika Železného, „IKEM zeťáka“ Hynka či dříve mňoukače Wollnera nebo bouchačky Pavlova loutkáře Koláře Witowské. Je a jejich propagandistické pamflety jsme zkrátka přestali sledovat.

A troufám si tvrdit, že většina z nás při sledování sportovního přenosu nechce od komentátora slyšet politickou agitku – ať už takovou, nebo makovou. Chceme zkrátka sledovat sport a odpočinout si od toho, co do nás lifrují dnes a denně ze všech vykřičených mediálních domů hlavního proudu.

Jenže občas to vypadá, jako kdyby se mediální děvečky hlavního proudu, v čele s těmi z protičeské ČT, mezi sebou předháněly, kdo bude nejpravověrnějším svazákem a úderníkem soudobého systému. A přitom si vůbec neuvědomují, že vykonávají úplně stejné praktiky, které tak s oblibou kritizují u minulého režimu. Zkrátka užiteční idioti přeceňující sebe samé a podceňující ostatní. Končím, jak jsem začal – zkrátka smutný příběh.

Prahu navštívil prezident Macron, který v poslední době přiostřuje rétoriku ohledně pomoci Ukrajině, v čemž ho místní vláda i prezident podporují. Proč myslíte, že to dělá? Další mandát už mít nebude.

U vysoce postavených politiků světového měřítka o mandáty z hlediska vykonaných kroků a pronesených projevů jde až ve druhé řadě. Mandáty, volby a političtí zástupci jsou jen divadlo pro nás plebs. Jde pouze o figurky na šachovnici. Tudíž prezident Macron prohlašuje to, co mu je doporučováno, razeno, nařizováno – vyberte si – lidmi, kteří stojí za ním a nad ním. Vypouští balónky, testuje veřejné mínění, prediktivně programuje naše myšlení – v tomto případě ve prospěch dalšího tažení na Rusko. Protože nejde o nic jiného než o zdroje, o odvedení pozornosti od vlastních problémů tzv. západního světa a o další svázání, ožebračení, znevolnění a likvidaci nevyvolené většiny populace.

„Evropa musí hrát větší roli, pokud jde o pomoc Ukrajině a pro odstrašení Ruska... Já jsem pro to, abychom hledali nové způsoby včetně pokračující diskuze o možné přítomnosti na Ukrajině. Pokud je v našem zájmu, aby Rusko na Ukrajině neuspělo, tak nemůžeme zůstat u té pomoci, jakou poskytujeme Ukrajině dnes,“ uvedl prezident Petr Pavel po jednání s Macronem. A na dotaz redaktora ČT ohledně možného vyslání vojáků na Ukrajinu dodal. „Je obava, abychom nehovořili o vysílání bojových jednotek na Ukrajinu, protože tím by opravdu mohlo dojít k překročení pomyslné červené linie. Ale o tom nebyla řeč. My se tady bavíme o formách asistence… Je čas k tomu, abychom s otevřenou myslí zvážili všechny dostupné možnosti a věnovali se jim. Ne a priori odmítali jakoukoliv přítomnost.“ Co vy na to?

Tavaryš, pardon nyní vlastně už comrade PePa Stosedmička na své poměry odvedl slušné intelektuální cvičení a zaobalil do neutrálních a nejednoznačných slov onu myšlenku vyslání zahraničních vojáků na Ukrajinu, s níž postupně současní političtí představitelé seznamují světovou veřejnost a testují její reakce. Zatím se tedy brání bojovým jednotkám a mluví o asistenčních formách – tedy zřejmě „výcvik“ a podobně.

Praktiky jsou pořád stejné. Jak u koronafašistů, u agresivních menšin všeho druhu, tak u zelených válkychtivých mozků. Postupnými nenápadnými kroky, salámovou metodou a jezinkovskými prstíčky se vám dostanou až do… na dřeň, seberou vše a ještě jim za to jak idioti za potlesku ve stoje poděkujete a pozvete je, ať přijdou zas.

V souvislosti s Macronem, bývalý předseda ÚS Rychetský řekl, že by se na mnichovskou zradu nemělo hledět jako na hlavní, pokud jde o vzájemné vztahy Česka a Francie. Co si o tom myslíte?

Báchorky pro děti tak jako kdysi, hadi se vysvlékli, teď jsou z nich krysy – když budu narcisticky parafrázovat text své písně. Rychetský dlouhodobě bagatelizuje podstatné a naopak z komárů dělá velbloudy. Brojí proti svobodě slova, coby soudruh předseda ÚS pomáhal dostat k moci ty žádoucí a tak dále. Zkrátka vše tak, jak se hodí vládnoucímu režimu, jehož byl a je servilním poskokem. Tolik k jeho další demagogické floskuli, za níž by mu jistě zatleskal i sám Goebbels.

Odborářský boss Středula dostal kopačky, údajně kvůli neplacení členských poplatků, spekuluje se ale, že odbory chce řídit někdo jiný. Myslíte, že Středula odborářům sloužil dobře?

Středula v podstatě není reálný odborář. S řadou z nich má společného akorát to, že zřejmě nikdy nic pořádného nedělal a coby parazitovi se mu slušně žilo z žil a peněženek svých hostitelů. Jinak v jeho případě šlo o ideálního funkcionalistu levicově liberálního proeurounijně globalistického střihu. Se vší parádou to vyšlo najevo během koronafašismu a nedávné prezidentské volby, kdy hrál roli pěšáka podobně jako Mirek s gulama Topolánek a další při volbě předchozí. K vašemu dotazu. Středula sloužil dobře sobě a šíbrům globalismu. Odborářům a odborům dělal medvědí službu – za mě. Na konkrétní kroky, které pro ně udělal byste se ale musel zeptat u nich samých.

Zaznamenal jste, že skončila náměstkyně Victoria Nulandová? Co za tím vidíte?

Zaznamenal, ale tady nejsem úplně pevný v kramflecích. Může to být z řady důvodů. Předně byla už dosti zprofanovaná svými rusofobními jestřábími úmysly a činy na Ukrajině. A američtí velcí bratři potřebují novou tvář a krev. Jde o podobný princip jako naši koronafašisti neustále v zájmu jich samých měnili tváře farizejů a bachařů v čele ministerstva zdravotnictví. Taky toho třeba na její – sic kachní – žaludek už mohlo být za ty roky hodně. Navíc se jistě zabezpečila, tak proč se nestáhnout částečně do pozadí.

Opět jsme měli v Praze protest zemědělců. Tentokrát ale nechali Fialovi něco na památku, hromadu hnoje před Strakovkou. Měl by Fiala začít protesty brát vážně? Koneckonců, může to být taky ještě horší.

Tak ono vždy může být všechno ještě horší. Což ostatně každým dalším krokem potvrzuje i současná farizejská vláda ukrajinského vicepremiéra Petro Fialenka. Ono v našich podmínkách coby politik v zásadě nemusíte mít z občanů a demonstrací jakéhokoliv druhu úplně obavy. Kdyby se náhodou něco přiostřovalo, nemějte obavy, že by soudruzi nezatnuli tipec a vše prostřednictvím perzekucí, sankcí a silových složek zastavili. Tedy Fialovi to může být v zásadě putna.

