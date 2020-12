Místostarosta z ODS: Novotný straně škodí. Většina členů si nepřeje, aby vůbec jakkoliv mluvil nebo byl spojován se stranou!

reklama

V minulém rozhovoru jste si postěžoval, že Česká republika jde v opatřeních ode zdi ke zdi. Kritizoval jste, že česká vláda nemá jasný plán, restaurace likvidují uzavření, chaotický přístup vlády přispívá k nedůvěře lidí a podobně. Zlepšilo se to nějak za poslední měsíc a půl?

Mám pocit, že se to zlepšilo, že nový ministr Jan Blatný přece jenom komunikuje mnohem lépe než jeho předchůdce. Zdá se mi, že se věci trochu vyjasnily, máme alespoň nějaká kritéria a vše se celkově trochu zklidnilo, což samozřejmě souvisí i s tím, že se opatření projevila ve snižování nově nakažených i hospitalizovaných. A to je pozitivní zpráva.

Těmi kritérii myslíte protiepidemický systém PES?

Řekněme, že jde o psychologickou oporu, kdy se opatření nevaří z hodiny na hodinu a ze dne na den.

Když jsme narazili na systém PES – pomáhá veřejnosti vědět, co a kdy se stane? Za to totiž byla česká vláda už od první jarní koronavirové vlny kritizována?

Jak jsem říkal, zlepšilo se to. Myslím, že pomáhá v perspektivě, kdy máte nějaký cíl, což je vždy dobře. Já bych řekl, že pomáhá.

Jak se díváte na ohlášené testování na covid-19 zdarma od 18. prosince? Je to smysluplné? A je správné, že bude dobrovolné?

Testování dobrovolně a zdarma je určitě lepší krok než v sousedním Slovensku. Já vlastně ani nevím, jak to tam dopadlo, protože plošně otestovat miliony lidí je podle mě technicky nemožné, takže dobrovolnost je důležitá. Domnívám se, že by lidé, kteří mají nějakou obavu nebo pracovní či jiný důvod pro to zjistit si, zda jsou nakažení, by tu možnost mít měli. Je to fajn a je na odpovědnosti občanů, zda se nechají testovat.

Nákaza se dostala mezi nejcitlivější skupinu, tedy do domovů pro seniory i přesto, že odborníci už od jara varovali, že je nutné je nejvíce chránit. Už tehdy se objevila doporučení na jejich plošné testování. To se nestalo, nějakou dobu nebyly dostupné testy. Teď už testování konečně probíhá. Kdo by podle vás měl nést odpovědnost? Kde se stala chyba?

To doopravdy ve skutečnosti nevím, kde kdo udělal chybu, kdo situaci podcenil a proč se netestovalo. Informací nemám tolik, abych to mohl hodnotit. Testy prostě nebyly k dispozici, a to se pak testovat nedá, pokud nemáte technický nástroj. Od jara měli dost času a je otázka, jak vyjednávání s dodavateli testů probíhala a jak bylo možné je vůbec získat na světovém trhu. To já nevím.

Test vyvinutý v Olomouci snad dostal certifikaci. A ten, co jsem četl, by vše velmi zjednodušil, výsledky by byly rychle, aniž byste potřebovali tak odborný personál. A samozřejmě je zde otázka vývoje, vyvinout takové věci chvíli trvá, takže doufejme, že bude dostatek testů k dispozici, což by bylo další zlepšení.

Blíží se Vánoce. Ministr Jan Blatný přiznal, že na něj čím dál více lidí tlačí, aby se co nejvíce služeb otevřelo. On sám ale současně prohlásil, že Vánoce jsou velké riziko… měly by podle vás být Vánoce v mírnějším režimu? Nebo byste ponechal opatření přísnější?

Já bych dělal ta opatření trošku jinak. PES by měl být objektivní podle čísel, ale například uzavření malých obchodů mi nepřijde smysluplné, stejně jako uzavření některých služeb, protože když se uzavřel nedělní prodej a malé obchody, o to více lidí bylo ve velkých supermarketech. V malých obchodech lidé riziko nepodceňují, jsou schopní se chovat tak, aby se chránili rouškou, odstupem… teď jsem si byl koupit něco v lékárně, všude na dveřích visí: Vstupujte jednotlivě, nebo maximálně po dvou. Mějte zakrytá ústa. Lidé opatření už celkem dodržují, takže není důvod nechat drobné podnikatele doma finančně krvácet. Lidé by se rozptýlili mezi menší obchody, to by byla správná cesta.

Byl to doktor Jaroslav Svoboda, kdo v Reflexu řekl, že zavírání všeho, tedy řešení tímto způsobem, je asi tak zbytečné jako řešit dopravní nehodovost nařízením jezdit všude třicetikilometrovou rychlostí. Profesor, epidemiolog a vakcinolog Jiří Beran řekl, že zavírání bylo zbytečné, stačilo se postarat o rizikové skupiny, tedy seniory. Souhlasíte s těmito pohledy?

Částečně ano. Mé označení ode zdi ke zdi znamenalo, že opatření se mohla nastavit mírnější a vydržet s nimi celou dobu. Vývoj by pak byl příznivější. Já jsem oba rozhovory četl. Rozhovor s Beranem mi velmi konvenoval – kdybychom zavedli opatření dlouhodobá, aby se dalo relativně normálně žít, bylo by to lepší a lidé by si zvykli. Když vše úplně zavřete, nejde o dobrou cestu a nedá se vydržet dlouho. Zatímco virus tu stále bude, nezmizí, neztratí se, budeme si na něj muset vybudovat nějakou imunitu a naučit se s ním žít. To jsou podle mne dokonce slova Jiřího Berana.

Když jsme spolu mluvili minule, dával jste často za příklad Švédsko a chválil jste ho v celkovém přístupu. Švédsko se ale dostalo do kritičtější situace, začalo přibývat velké množství nově pozitivních případů i úmrtí…

Tuto informaci mám. Je asi přirozené, že virózy tradičně zesilují na podzim, když se zhorší počasí, a navíc ve Švédsku na severu, takže se to dalo očekávat.

Dával jste Švédsko za příklad, ale víc obětí nad 100 tisíc měly jen Itálie, Británie, Španělsko, Francie a Belgie – tedy Švédsko se dostalo na stejná čísla s jiným přístupem. Z čeho si tedy brát příklad?

Pokud bych to srovnal, zdá se, že čísla budou podobná, s opatřeními ode zdi ke zdi, nebo s dlouhodobějšími a mírnějšími. To mi ukazuje, že bych nechal lidi žít normálnějším způsobem a bohužel ochránit všechny ze sta procent možné není. Výsledek je podobný. I v jiných státech se opatření zpřísňují a nezdá se mi, že by tam byl nějaký řádový rozdíl v dopadech.

ODS podpořila snížení daní, dohodla se s hnutím ANO a hnutím SPD a odhlasovali snížení daní a superhrubé mzdy…

… tady musím protestovat, s nikým jsme se nedohodli. My jsme hlasovali pro návrh v Poslanecké sněmovně bez dohody s těmito stranami.

Každopádně ODS návrh podpořila na rozdíl od koaliční strany vlády, ČSSD, zatímco další partneři z budoucí předvolební koalice s občanskými demokraty – tedy lidovci a TOP 09 – nikoliv. Je to podle vás náznak rozkolu? Proč to ODS udělala? Jde o hájení pravicových hodnot?

V žádném případě nejde o rozkol budoucí koalice, s partnery bylo vše projednáno. Pochopili, že to byl jeden z hlavních bodů našeho volebního programu a že my nemůžeme svůj vlastní návrh nepodpořit. Na úrovni předsedů se dohodlo, že budeme hlasovat takto a také vidíte, že – až na pana Kalouska, tuším – se nikdo příliš nevymezuje proti našemu hlasování.

Jinak řečeno věříte, že předvolební koalice bude nakonec realizována a tohle ji nijak neovlivní.

Jsem o tom přesvědčen.

Pochopí tento krok, který ODS s vládou udělala, voliči ODS?

Někteří ano, někteří ne, jsme demokratická strana, máme poměrně hodně členů. Některým se to vysvětlit dá, ale jiným se to vysvětlit nedá.

Pavel Novotný z ODS byl vyzván předsedou Petrem Fialou, aby zvážil odchod ze strany. Ministryni financí označil za ubohou kurvičku. Celkově už má problémy se svým vyjadřováním a výroky. Sám si za tím vyjádřením stojí. Jak jeho roli v ODS vnímáte, a měl by být odejit?

Takové výroky jsou pro mě nepřijatelné od jakéhokoliv politika. Domnívám se, že nám škodí, a myslím, že většina členů a našich podporovatelů si už nepřeje, aby vůbec mluvil jakýmkoliv způsobem nebo byl spojován s ODS. Myslím, že to začalo vadit i jeho mateřské organizaci, tedy Praze 5, a podle stanov jsou to oni, kdo by měli tuto situaci řešit. Pro mě je to exhibicionista, který ve straně nemá žádnou významnější funkci, a vyjádření Petra Fialy, aby zvážil odchod – což znamená spíše výzvu k odchodu, ale nemyslím, že vzhledem k jeho funkci, která není žádná kromě starostování v Řeporyjích, není nutné, aby se tím zabývalo předsednictvo nebo výkonná rada či předseda. To by mu udělalo jen reklamu. Ať si s tím poradí mateřská organizace. Petr Fiala ho vyzval, Novotný deklaroval, že když ho Fiala vyzve, tak odejde. Jsem zvědavý, jak dodrží svá vlastní slova. Já si ho v ODS nepřeji.

Jinak řečeno se domníváte, že jeho působení v ODS už nebude trvat dlouho? Cítíte to tak? Tipnete si?

Já bych si to přál, ale když si tipnu… on jako velký exhibicionista, vlastně propagátor bulváru, by tím přišel o platformu, která je zajímavá. Tedy že se tak vyjadřuje, je spojován s ODS a tak dál. Myslím, že se bude bránit a tak jednoduché to nebude.

