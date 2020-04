Mladý místostarosta z malé obce: Úřední aparát EU se v krizi ukázal jako zbytečný, překážející

ROZHOVOR Neschopnost vzájemné sounáležitosti, neustálé odkazy médií na „ponorkovou nemoc“ je ukázkou krize rodiny a její soudružnosti v současné západní Evropě. Naše společnost kupodivu není v krizi, jak nám kdosi předhazuje, naopak, v současné době cítíme vzájemné vzepětí, a pomáhají i ti, o kterých bychom si to před koronavirovou epidemií ani nemysleli. A EU? Ta zklamala na celé čáře – slyšíte to božské ticho? Ona se ovšem zas ozve, až bude po problému, to ji narostou ramena! Pro ParlamentníListy.cz hovoří jeden z nejmladších místostarostů Plzeňského kraje, sedmadvacetiletý Jan Polívka (nestraník za STAN) z téměř dvoutisícové obce Štěnovice nedaleko Plzně.

reklama

Jak se snáší nové zákazy a opatření na menším městě? Jsou u vás občané disciplinovaní, i když jistě se najdou nějací "rebelové", nebo je to jinak?

Není žádnou neznámou, že některé samosprávy byly pár kroků před vládními restrikcemi. Například u nás ve Štěnovicích byl starostou obce vydán zákaz vstupu do místních obchodů a lékařských zařízení bez ochrany obličeje ještě před vydáním vládního nařízení, což kvitovali především provozovatelé obchodů. Snad nejzodpovědněji se ke starostovu nařízení postavili vietnamští prodejci. Ti mimochodem dokáží být v této situaci mimořádně solidární. Krátce poté, co byla vydána vládní nařízení, zaslal ministr Hamáček starostům výzvu k intenzivnější spolupráci s policií s cílem „vyčistit“ veřejná prostranství od těch, kteří vládní nařízení nerespektují. Této možnosti jsme párkrát využili a domnívám se, že to přineslo kýžený efekt. Obecně ale musím naše občany pochválit. Jsou povětšinou uvědomělí a sami ještě napomínají ty méně ukázněné.

Lidé na to všechno nejsou připraveni. Hovoří se o tom, že by mohla vzniknout všeobecná "ponorka". Vidíte to také tak?

Anketa Obstál prezident Zeman v koronavirové krizi? Ano 88% Ne 12% hlasovalo: 7965 lidí

Kdysi v každé obci byly sklady Civilní obrany, každý měl svoji masku, kterou si několikrát za rok i vyzkoušel. Vědělo se, kde jsou kryty, kam se ukrýt, co dělat. A dnes....Jak je to dnes na menším městě i v případě "krizového řízení"?

Ukázalo se, že jsme vystrašení, chaotičtí, bezkoncepční. Je zjevné, že Evropa je vesměs slabá, neschopná se účinně bránit či chránit, což je hrozivé zjištění, které se může snadno proměnit v paniku poté, co si uvědomíte, jakým dalším výzvám bude starý kontinent čelit… Konfrontace na řeckých hranicích mezi Řeky na straně jedné a Turky s uprchlíky na straně druhé napovídá, jaké nesnáze nás čekají. Je nasnadě vzít si ze současné situace ponaučení a zařadit mezi naprosté priority skutečnou ochranu obyvatelstva. Zdá se, že to mnohé evropské státy chápou a já si dovolím tvrdit, že i přes různé kiksy, kterých jsme občas svědky, a kterých se sami dopouštíme, patříme i my mezi ty chápavé. Kdo však jakoby padl do hlubin rezignace a absence zdravého rozumu, jsou například Švédové a Nizozemci. Celou bezradnost završuje úřední aparát Evropské unie, který se prokázal jako totálně neakceschopný, zbytečný, překážející.

K místním samosprávám: Je evidentní, že starostové o rozum povětšinou nepřišli, že dokáží jednat racionálně, pohotově a že jsou schopni pozoruhodné improvizace. Obce vyčleňují každý rok poměrnou část finančních prostředků na řešení krizových situací. Vždy to bylo považováno za nutné zlo, kterým jsou akorát tak blokovány prostředky na případné investice. Nyní se ukazuje, že nejen že nestačí mít připravené finance na řešení krizových situací, ale že je potřeba mít plán ochrany obyvatelstva, který bude pravidelně aktualizován a bude v praxi použitelný tak, aby se jasně vědělo, jak vyčleněné finance účelně vynaložit.

V tom však musí mít obce patřičnou důvěru státu. A po zkušenosti s koronavirem je zřejmé, že si ji zaslouží. Brzy jsme pochopili, že se nemůžeme na nikoho spoléhat a že musíme jednat!

Co říkáte na konání vlády a krizového štábu?

Česká vláda se rozhodla situaci řešit, což jak vidno, není v Evropě samozřejmostí. Kdo by to byl řekl… Jak jsem výše uvedl – chybuje se. Ano, chyby je třeba odpouštět, ale je také potřeba na ně poukázat a vyvodit z nich patřičné důsledky. Nevím však, jestli je vhodné, abych se zrovna já pasoval do role soudce. To ponechám s dovolením jiným. Třeba opoziční strany kritikou nešetří a musím uznat, že někdy oprávněně. Konstruktivní kritiku však často přehlušují žlučovité výlevy, které boří, nebudují.

Všechno jednou pomine, i koronavirus. Jaký bude podle vás svět? Jiný, nebo jsme nepoučitelní?

Obávám se, že politický svět se příliš nezmění. Kéž bych se mýlil. Mezinárodní společenství, která teď vydávají pro ně neobvyklý zvuk, jenž můžeme bez bázně nazvat lahodným tichem, budou po bitvě zase generálem. A zase z toho bude bolet hlava. Zároveň však věřím, že mnoha lidem otevřela současná krize oči a opět začnou věřit v sílu a smysl národních států. O to hlouběji se ale bude kopat pomyslný příkop mezi konzervativně smýšlejícími a zarytými pokrokáři. Je potřeba, aby se našly osobnosti, jejichž devízou bude spojovat, nikoli rozdělovat. Těžko někoho takového hledat na poli mezinárodní politiky, sílu však opět spatřuji v jednotlivých regionech, v komunální politice, kde nikdy nešlo a nepůjde o hluboká politicko-filozofická prohlášení, ale o skutečnou práci, kterou máte šanci lidem viditelně pomáhat a dělat jejich životy snesitelnějšími.

Pomáhají u vás nějací dobrovolníci? Máte denní stacionář pro starší občany... Asi dobrovolní hasiči hrají prim, že?

Ano, jsou u nás dobrovolníci a jsou zastoupeni docela v hojném počtu. Nešlo by to bez nich. Vidíte, to je přínos současné krize! Člověk už by přestal věřit na dobré skutky bez postranních motivů, všude kolem vidí jen hamižnost a najednou jste svědky toho, že jedni šijí roušky, druzí je distribuují do domácností, třetí shánějí suroviny na míchání desinfekce, tamti zase vymýšlejí, jak pomoci seniorům, jak je zabavit… Vše tak nezištně. Díky současné situaci jsem poznal tolik lidí, kteří by se pro druhé snad přetrhli. Jen žasnu! Vše se snažíme jako vedení obce koordinovat. Jistě se ale v obci událo mnoho dobrého a prospěšného, aniž bychom to jakkoli zaregistrovali.

Po epidemiologické krizi přijde krize ekonomická, která je už v dohledu. Jak zasáhne místní obyvatele, čekáte propouštění ve firmách ve Štěnovicích a v okolí?

V naší obci je několik podnikatelských subjektů a samostatně výdělečných osob. Těm, kterým obec pronajímá k výkonu své činnosti prostory, se pokusíme ulehčit současnou situaci alespoň snížením či odpuštěním nájemného minimálně po dobu trvání nouzového stavu. Možná se nám podaří vymyslet i jiná opatření, která podpoří místní podnikatele, ale je to primárně věc státu, který má v rukou potřebné nástroje. Neočekáváme však, že by lidé pracující v místních a okolních firmách byli propouštěni. Pokud k tomu přeci jen dojde, tak věřím, že to nebude nic masového.

Psali jsme: Hřib a Drahoš opět dráždí čínského draka. Vytvořili děkovné VIDEO a Tchaj-wan ho zveřejnil. Diplomaté nevěří svým očím Mladé a zdravé promořit virem! Vysokoškoláci klidně zítra do škol. A senioři? Takto je ochráníme, říká rozhodně Roman Šmucler Vláda uvolňuje od čtvrtka některá opatření: Podívejte se, kde znovu nakoupíte, kam můžete bez roušky... Chápete to, lidi? Udženija vybuchla kvůli EU

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.