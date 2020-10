Nařizování, přidělování, omezování. Možná to mysleli dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Kandidát ODA na hejtmana tvrdě o vládě i kraji

reklama

Čelíme druhé vlně koronavirové nákazy. Jak si, z vašeho pohledu, počíná stát?

Koncepci státu, jak se šíření nákazy promyšleně postavit, hledám marně. To, co předvádí premiér, někteří ministři a různí epidemiologové či rádoby epidemiologové, ohrožuje naši ekonomiku snad ještě víc, než jarní vypnutí ekonomiky. Nejdřív se všechno komplet otevřelo, pan premiér v rozhovorech a proslovech uklidňoval veřejnost, ať se nebojí, ať všude chodí, nakupují, baví se, jezdí po republice na dovolenou. Prostě vykládal, jak máme všechno za sebou a že nám nic nehrozí.

Podnikatelé, obchodníci a živnostníci, stejně jako zbytek veřejnosti, to vzali vážně a začali pohotově vymýšlet, jak se opětovně postavit zpátky na vlastní nohy. A když se vše začne rozbíhat, přijdou ze dne na den nová, evidentně nijak promyšlená opatření. Během léta začali pořadatelé znovu plánovat odložené akce a koncerty, opět prodávat vstupenky. A proč? Aby znovu přišel stát a všechno zarazil? Restauratéři naplno rozeběhli svůj byznys, o který málem přišli. Tomu je nyní zase konec. A kdo na to veřejnost předem upozornil? Kdo promyslel nějaký koncept? V ODA jsme na tato rizika upozorňovali dávno a říkáme, že místo populismu je třeba mít jasný plán a následně podle něj postupovat! Na jaře se dalo akceptovat, že nikdo nemá dostatek dat, aby mohl předvídat další vývoj. To už ale nyní není pravda.

V čem konkrétně?

Pokud se mají restaurace a bary zavírat v deset večer, tedy v čase, kdy především bary teprve začínají mít své tržby, tak se ptám, kdo tu ztrátu nahradí? Stát se k tomu nemá a očividně v budoucnu ani mít nebude. Údajně jsme na jaře byli premianti v tom, jak se Česká republika ke covidu postavila. Teď nás bude mít zbytek Evropy za odstrašující příklad. Například v Praze podle odhadů reálně hrozí bankrot až 80 procentům barů. Netvrdím, že bychom neměli dělat nic a nechat virus volně šířit. Opatření ale musí být promyšlená a koncepční na základě známých dat. Stejně tak měl mít stát zároveň s novými zákazy připravena i opatření, jak dopady toho všeho zmírnit. Jenže to nikde nevidíme. Podnikatelé musí vědět, na čem jsou.

Mezi nejpostiženější odvětví patří cestovní ruch. Tam vláda určitou pomoc směřovala. Jak to hodnotíte?

Stát se proto snažil, dle slov vlády, cestovní ruch podpořit a motivovat české občany, aby na dovolenou zůstali doma a podpořili vlastní ekonomiku. Jenže jako v řadě jiných oblastí došlo k tomu, že to, co bylo možná dobře zamýšlené, skončilo tak, že určitou podporu dostalo jedno jediné odvětví z jinak široké oblasti cestovního ruchu, lázeňství, což způsobilo problémy jinde a reálně šlo o nespravedlivý dvojí metr. Jakkoli je Občanská demokratická aliance liberální strana, v oblasti služeb jsem toho názoru, že peníze měl dostat občan. Ať formou voucheru nebo něčeho jiného, co by bylo jasně uplatnitelné, ale pokud došlo pouze k podpoře lázní (netuším, proč byly z té široké palety vybrány jen či zrovna lázně), ostatní obory přišly o další peníze. Mohu to ilustrovat příkladem, který jsem osobně zažil.

O co šlo?

Navštívil jsem jedny středně velké lázně a u vstupních dveří už visela cedule, že vouchery už nepřijímají, protože mají vyčerpáno, a zbytek lázeňského města zel prázdnotou. Důvod je prostý. Ti, kteří se do lázní dostali díky voucherům, téměř neopouštěli lázeňské zařízení, protože, aby naplnili podmínky, museli tam spát, absolvovat procedury a zpravidla tam měli i stravování. Restaurace a další podniky a služby v daném městě brzy zavíraly, protože neměly hosty.

Ukazuje to, že šlo o nešťastný krok. Forma té podpory prostě nebyla ze strany vlády zvládnuta. Byl to de facto sprint na to, kdo si dřív stihne objednat pobyt ve velkých žádaných lázních, a ostatní měli smůlu. Stát direktivně něco přidělil, což je přístup, který nemůže nikdy vést k něčemu dobrému. Jen nařizování, přidělování, omezování. Tohle v lidech tvůrčí aktivitu nevzbudí. Jakkoli to možná vláda myslela dobře, dopadlo to „jako vždycky“.

Pokud mluvíte o tom, co vláda udělala špatně, jak to mělo proběhnout, podle vás?

Jestli máme podpořit domácí cestovní průmysl, jsme v ODA přesvědčeni, že mělo jít o vouchery pro občany, které by mohli využít v libovolných zařízeních po republice, v restauracích, na hradech a zámcích, v různých rekreačních zařízeních, v hotelech, na horách atd. Podpora musí být vyvážená, rovnoměrná, aby šanci na oživení dostaly všechny segmenty, a ne pouze úzký kruh některých oblíbených lázní. Občanská demokratická aliance prosazuje jednoduché a funkční řešení: dejme lidem důvěru a prostor se svobodně rozhodnout, oni si poradí.

Kandidujete na hejtmana ve Středočeském kraji a dříve jste zmínil, že mezi největší problémy zde patří doprava. Týká se to ve značné míře občanů středních Čech dojíždějících za prací do Prahy. Lze v této oblasti vůbec najít efektivní řešení?

Za prací do Prahy denně dojíždějí desetitisíce Středočechů, kteří jsou oporou řady pražských firem. Tito poctivě pracující lidé se přitom stávají obětí tzv. modrých zón a mají každé ráno trauma z toho, jestli a kde zaparkují. To je přece absurdní a ptám se, proč to už dávno zástupci kraje neřeší? Funkční proveditelné řešení přitom existuje. Dostat metro až na kraj Prahy, tam vyjet na povrch a protáhnout ho do středních Čech. Jednoduchý příklad, z Letňan protáhnout metro až do Čakovic, tam vyjet na povrch a za Čakovicemi vybudovat velké parkoviště. Lidé pak budou mít jistotu, že ráno přijedou na dostatečně kapacitní parkoviště, přesednou na koleje a bez problémů se během chvilky dostanou do centra nebo kamkoliv po Praze. Toto je náš návrh řešení, návrh z dílny ODA, který by znatelně ulevil věčně ucpané Praze, kde se pořádně vůbec nedá zaparkovat. Naši občané musí přestat být obětí pražských modrých zón.

Druhou stranou mince, kde nabízíme řešení, je minimální dopravní obslužnost v okrajových částech Středočeského kraje. To chceme a musíme změnit. Významné okrajové části kraje se dlouhodobě vylidňují, protože tam není dostatečná dopravní dostupnost, což s sebou nese nedostatek slušně placených pracovních míst a lidé potom raději odcházejí za prací jinam.

Naší snahou a jednou z priorit Občanské demokratické aliance ve středních Čechách a mě osobně, je tento negativní trend zastavit. Základem je zlepšení dopravní obslužnosti, a to s sebou automaticky ponese i další doprovodná pozitiva, která oceníme všichni. Je třeba v těchto místech podpořit zemědělce, farmáře, ale i malé firmy, startupy a mladé lidi, aby nemuseli odcházet za lepšími podmínkami jinam. V mnoha oborech podnikání by dnes stačilo jen kvalitní připojení k internetu, ale takové možnosti v okrajových částech kraje nikdo nenabízí, nikdo na tom dosud nezačal pracovat a zabývat se tím. Klademe si za cíl vytvářet vhodné podmínky pro slušně placené příležitosti i dále od Prahy tak, aby se do vylidněných a takříkajíc „bohem zapomenutých“ oblastí kraje vraceli mladí lidé po škole, a s nimi se do regionu začne ruku v ruce vracet čerstvá energie, která vdechne kraji život.

Doposud na to všichni, s prominutím, kašlali a především okrajové části na jihu kraje byly zcela mimo pozornost těch, kteří by se o to měli starat. Nikdo z úrovně vedení kraje do dnešního dne neřešil, jak tomuto území navrátit a zajistit kvalitní život. Přece nikdo z nás nechce žít v pusté krajině, kde nic není, odkud nikam nedojedeme a kde není snadné nalézt dobrou práci. Těmto místům chceme vrátit atraktivitu, vrátit jim život. Z pozice jen místních obecních samospráv to zařídit nelze, to je nutné udělat z krajské úrovně. A to je jedním z našich hlavních cílů pro zlepšení životních podmínek pro obyvatele Středočeského kraje.

