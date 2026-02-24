ČEZ: Den plný energie na Hučáku, kde poznáte elektřinu všemi smysly

24.02.2026 11:56 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Infocentrum Hučák zve 28.?2.?2026 od 9:00 do 16:00 na tematickou akci Elektřina všemi smysly.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Návštěvníci budou mít jedinečnou možnost prozkoumat svět elektřiny nejen pohledem do historické strojovny, ale i prostřednictvím interaktivních zážitků. Pro děti bude připravená speciální stezka s úkoly, díky nimž si vyzkouší rozeznávat zvuky elektrických zařízení, vytvoří si vlastní statickou elektřinu nebo naživo uvidí elektrický výboj. Na konci je čeká drobná odměna.

Prohlídky strojovny budou probíhat v časech 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 a 14:00. Akce je bez registrace a zdarma, takže stačí přijít a užít si den plný objevování. Více informací najdete ZDE.

Malá vodní elektrárna Hučák je místo, kde se zabaví celá rodina! Malí energetici se vyřádí v dětském koutku, vyzkouší si jednu ze tří her ve virtuální realitě a budou svědky zábavných fyzikálních pokusů v naší laboratoři.

Díky nespočtu interaktivních modelů návštěvníci zjistí, jak se vyrábí elektřina pomocí síly vody, větru, slunce a dalších čistých obnovitelných zdrojů. Třešničkou na dortu je návštěva původní zrekonstruované strojovny elektrárny, kde vyrábí elektrickou energii tři generátory.

Dětské návštěvníky jistě přiláká krásný moderní dětský koutek, který kombinuje vzdělání se zábavou. Děti tam najdou edukativní stěnu, zkoušku vodivosti, fungování elektráren, obkreslovací led stůl s motivem elektrárny a skřítků Enerů, nabíjecí lavičku a lego stěnu.

Smart Guide – na Hučáku nabízíme v rámci mobilního průvodce Smart Guide (aplikace na mobilu) dva typy komentovaných audio tras, dlouhou a krátkou, které obě končí v našem Informačním centru.

Informační centrum obnovitelných zdrojů Hučák v Hradci Králové
Infocentrum, umístěné v historické secesní budově Malé vodní elektrárny Hučák v centru Hradce Králové, poutavou formou představuje principy a možnosti energetických zdrojů, založených na využití síly vody, větru, slunce, biomasy a geotermální energie. Současně nabízí pohled a exkurzi v prostorách historické, stoleté, plně funkční malé vodní elektrárny. Více informací ZDE.
Křižíkova 788, 500 03 Hradec Králové, tel.: 492 122 660, 725 781 564-5, e-mail: infocentrum.oze@cez.cz.

