Správa železnic: Méně byrokracie, otevřenější tendry a úspory

24.02.2026 10:17 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Nový šéf Správy železnic Tomáš Tóth oznámil první fázi proměny organizace.

Foto: Správa železnic
Popisek: Správa železnic

Od začátku dubna upravuje strukturu vedení, centralizuje vybrané agendy, omezuje výdaje a chystá změny ve výběrových řízeních. Cílem změn, které jsou úzce koordinované s Ministerstvem dopravy, je otevřít železniční trh širšímu okruhu dodavatelů, zvýšit konkurenci a dosáhnout úspor při zachování kvality projektů.

Změny přispějí k efektivnějšímu fungování železniční infrastruktury i odpovědnějšímu využití veřejných prostředků. „Železnice je důležitou páteří dopravy a má zásadní vliv na ekonomiku i kvalitu života v Česku. Peníze státu musí být využity co nejlépe. Držím palce novému generálnímu řediteli, aby se mu podařilo osekat zbytečnou byrokracii a nastavit celé fungování Správy železnic tak, aby se železniční infrastrukturu dařilo stavět kvalitně, rychle a levněji,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.

Správa železnic díky avizovaným krokům ušetří 335,6 milionu ročně, aniž by se změny dotkly zaměstnanců v provozu. „Dlouhodobě tu byla velmi robustní struktura vedení, a proto jsem očekával, že narazím na mnohem větší míru rezistence vůči změnám. Už v prvním kole se ale podařilo najít konsenzus na úrovni celého managmentu, což považuji za úspěch a kolegům za přístup děkuji,“ uvádí Tomáš Tóth.

Na posledním zasedání návrh kroků nového vedení odsouhlasila správní rada Správy železnic a v čele s jejím předsedou Martinem Kolovratníkem odstartovala proces změn. „Správa železnic je jedna z nejvýznamnějších firem v Česku. Budu proto podporovat, aby se chovala jako moderní investor, který dokáže dobře hospodařit s veřejnými prostředky a zároveň se vyznačuje vysokou kvalitou projektů,“ říká Martin Kolovratník.

Veřejné zakázky: odstranění bariér a soutěžení „po profesích“

Výběrová řízení se díky změnám otevřou širšímu okruhu dodavatelů. Správa železnic upraví kvalifikační požadavky, začne víc využívat předběžné tržní konzultace a sníží administrativní bariéry, které teď můžou bránit účasti menších nebo zahraničních firem. Vstup takových zájemců na náš železniční trh by měla usnadnit také revize technických požadavků a postupné uznávání vybraných zahraničních certifikací.

U větších investičních akcí chce Správa železnic častěji využívat rozdělení zakázek na jednotlivé části nebo profese, oddělí se tak například stavební práce od technologických celků. Tento přístup by měl umožnit zapojení většího množství specializovaných firem, snížit závislost na omezeném počtu velkých dodavatelů a díky tomu zakázky zlevnit. Současně se počítá s prohloubením principu transparentnosti, včetně detailnějšího zveřejňování cen a položek nabídek, a s širším využíváním principu Design & Build tam, kde to povaha projektu umožní.

Nový styl řízení přináší lepší koordinaci napříč Správou železnic

Struktura managementu se od dubna zjednoduší, přinese to výrazné provozní úspory. Správa železnic sníží také marketingové náklady a výdaje na IT a právní služby o 20 procent. Současně dojde ke zrušení celkem 121 pracovních míst, přičemž propouštění se nedotkne zaměstnanců zajišťujících provoz. Ušetřené peníze využije Správa železnic především na přípravu investičních projektů a zajištění dlouhodobě udržitelného fungování organizace.

Konkrétně se změny dotknou například oblasti řízení provozu. Dosavadních 21 provozních obvodů v rámci oblastních ředitelství se nově integruje pod centrální dispečerská pracoviště v Praze a Přerově. Vyšší efektivitu přinese také centralizace přípravy veřejných zakázek a obchodních činností, které se přesunou z několik různých jednotek pod jeden útvar.

