Válka lichvářů. Hynek Beran ukázal, kam jdou peníze

Diskuse o větrných elektrárnách nabírá na obrátkách. O co tu podle vás skutečně jde?
O peníze. V naší energetice šlo už několikrát, solární baroni, zdražování elektřiny s výmluvami na Lipskou burzu, kde ale většina naší elektřiny ani obchodována nebyla, a dnes už i tohle. Přemýšlel jsem, komu na tom tolik záleží. Když vyrobíme v jaderných elektrárnách 30 miliard kilowatthodin za 20 haléřů a sami sobě pomocí naší vlastní společnosti a překupníků si ji prodáme za čtyři koruny, vydělá na tom někdo 100 miliard korun ročně. Na těch větrných baronech je toho o řád méně, 10 až 20 miliard ročně podle objemu těch větrníků. Pro českou mafii je tedy daleko jednodušší zdražit elektřinu o 20 procent, lidé jsou na energetickou chudobu už zvyklí a naše oligarchie si zase zvykla, že se lidé za minulé vláda nebouřili ani za dvanáct korun, tedy násobky současného.
Nejlevněji by tedy přišlo zdražit elektřinu o necelých dvacet haléřů a žádné větrné parky nestavět, vyšlo by to na peníze podobně a pro českou krajinu daleko lépe. Podobně jako „výpalné“ za dobu třicetileté války. Když nám ji zdražovali o deset korun, nikdo se ani neozval, a tohle by nikdo ani nepoznal. Lidé se ale bouří kvůli přírodě a životnímu prostředí.
Komu tedy jde o peníze?
Ale představte si, že u nás budou banky a za nimi lichvářské fondy investovat částku, která je srovnatelná se dvěma jadernými reaktory, ještě k tomu garantovanou státem. Mají pak zaručený byznys a úroky na dvacet let. O to se tu teď ve skutečnosti hraje, a to i za cenu české krajiny.
Jak to celé funguje?
Nejlépe se to demonstruje na Slovensku. To je v současnosti evropskou laboratoří nadnárodní větrné lichvy. Slováci mají postaveno 2500 MW v jádře a brzy budou mít po dostavbě čtvrtého bloku v Mochovcích 3000 MW, dalších 2200 MW mají ve vodních elektrárnách. Obojí je na 100% bezemisní a voda dokonce obnovitelná. Mají této elektřiny už nyní takový nadbytek, že ji vyvážejí. A přes to je někdo nutí také stavět vrtule, dokonce s nižší účinností než u moře, a s vysokými stožáry, aby převýšily hory a nějaký ten vítr alespoň pochytaly. Ve skutečnosti jsou to ale stroje na těžbu peněz.
Nejde tu o „investici“ do energie pro slovenské domácnosti a průmysl, tu už mají v jaderných elektrárnách, a ta větrná energie je v tomto navíc a ani se na Slovensku nespotřebuje. Bude vyvezena na Lipskou burzu, a když ji nikdo za tři koruny dvacet nebo podobnou cenu nekoupí, bude prodána za dumpingové ceny, možná i za záporné. V takovém případě Slováci pak zaplatí z vlastních kapes daňových poplatníků za to, že ji někdo zmaří.
Kde na takové dotace vezme peníze investor a banky?
Ze státního rozpočtu přeci. Ten kontrakt na rozdíl ceny je mezi investorem a vládou, u nás Ministerstvem průmyslu a obchodu, a je o tom, že vláda investorovi doplatí rozdíl ceny. U nás už na to věží aukce. Pro normálního čtenáře to je absurdní, pojďme si tu kuchařku na tunel ještě jednou zopakovat. Investor postaví větrné parky. Aby ho vláda „motivovala“, uzavře s ním předem kontrakt na dostatečně vysokou státem garantovanou výkupní cenu. Na Slovensku dokonce v případě, že ta vláda už ani žádnou elektřinu nepotřebuje. A když to pak investor prodá za nízkou nebo dokonce zápornou cenu, tak se vláda dopředu zavázala, že mu to bude po dobu dvaceti let ten rozdíl z našich daní doplácet.
Slovensko si zničí krajinu, bude vyrábět pro ně nepotřebnou elektřinu a když ji nikdo nekoupí, bude výrobu dotovat ji z vlastních daní. U toho budou větrné elektrárny, ve skutečnosti stroje na těžbu peněz, stát v jejich krajině. Zahraniční lichváři budou vydělávat na tom, že jim na tenhle byznys půjčili peníze, a slovenská vláda to bude celé ze státního rozpočtu garantovat.
Jak se taková nepotřebná elektřina potom na burze prodává?
Když máte jistotu, že vám cokoli doplatí vláda, investor může volně dodávat za nízké nebo dumpingové ceny celou svoji produkci na Lipskou nebo jinou burzu. Vláda mu doplatí ten zbytek, a zelená pohádka o dovozu „levné obnovitelné elektřiny“ z Německa je na světě. Jejím ekonomickým pohonem není prosperující ekonomika, ale váš vlastní daňový rozpočet. Tedy energetická chudoba, chcete-li.
V sousední zemi to potom ČEZ nebo jiná firma za ty dumpingové ceny na Lipské burze nakoupí a vydělá na tom podruhé, když nám to prodá třeba zpátky za původní tři koruny dvacet nebo i dráže. Po cestě jsou pak ve skutečnosti ty tunely dva: jeden na zlevnění elektřiny a její prodej na burzu za dumpingovou cenu, a ten druhý nákup jinou firmou a prodej za „cenu trhu“.
Jednomu zadotujete drahou výrobu, aby ji mohl prodávat za dumping.
Druhý to za dumpingovou cenu nakoupí a jde prodávat spotřebitelům za cenu původní.
První zisk zaplatí spotřebitelé z daní, ten druhý cenou elektřiny.
Jak se vytvoří ta dražší „cena trhu“?
Ono nám pořád nefouká, takže se ve skutečnosti střídají dumpingové ceny přebytků obnovitelné dotované elektřiny s drahou výrobou ze zemního plynu. Spotřebiteli se tedy ten dumpingový nákup prodá za „závěrnou cenu plynových elektráren“ na burze jako za cenu trhu, to už přeci mají vyzkoušené.
Novinka v tomhle podivném byznysu je pouze v garantované investici do lesů strojů na těžbu peněz ve slovenské i naší krajině. U nás sice nějaké uhlí ještě máme, ale to stejně nemůžeme zavřít, jak spočítali na ČEPSu. Naopak vzroste jeho důležitost na vykrývání nestabilních větrných dodávek.
Přemýšlel jste někdy, proč se to vůbec děje?
Globální kapitál je bezohledný. Princip, kterým ničí krajinu, je všude podobný. Ve skutečnosti ti, kteří kácí deštné pralesy, jsou ti samí, kteří u nás i na tom Slovensku, kde to není potřeba, chtějí vysázet svoje větrné lesy, aby na tom vydělali. Je to těžba virtuální hodnoty peněz za strašlivou cenu bezohlednosti vůči planetě a jejímu prostředí. Je to globální jev.
Banka pak vydělá na úroku, lichvě, kterou si u toho v ceně elektřiny zaplatíme jako přirozenou vlastnost investice, i když není potřebná. Proto to dělají, pokud by se jim povedly plány u nás i na Slovensku, platíme dvacet lez úroky z nejméně tří čtvrtí bilionu korun. To je jako kdybychom si u bank vypůjčili významnou část státního rozpočtu, abychom si tohle místo jádra mohli postavit. Je to srovnatelné se třemi novými reaktory.
Je to u nás a na Slovensku doopravdy tak hrozné, jako s těmi deštnými pralesy?
Je to jiné, možná mírnější forma. Žádná zvířata v našich horách neupálí, jen se jich hodně odstěhuje nebo vyhyne, a domorodé kmeny na venkově nechají pod těmi věžemi žít. V roce 2022 ve skutečnosti nebyla žádná skutečná energetická krize v Evropě. Srovnejte to třeba s dnešní Ukrajinou, všude svítili. Událost byla technicky zvládnuta, ale lichváři ve spolupráci s politiky na tom vydělávali až desetinásobky ceny. A Ursula van der Leyenová se v té době nechala slyšet, že „trh s emisními povolenkami stále dobře funguje“. Ve skutečnosti tedy že nadnárodní lichváři vydělávají na cizím neštěstí.
Představte si, že bych chtěl třeba Pavel Tykač udělat dobrý skutek a daroval produkci jednoho bloku ve Chvaleticích mrazem strádající Ukrajině. Výroba té elektřiny by ho stála milion korun denně, a on je bohatý, tak by jim daroval třeba měsíc elektřiny z jednoho bloku zdarma za třicet milionů korun. A pak by ho za ten dobrý skutek paní Ursula zkasírovala o desetinásobek cena daru, tedy 300 milionů korun a poslala většinu těch peněž mimo Evropskou unii lichvářům, kteří si nakoupili emisní povolenky. Lichváři by dostali z takového dobrého skutku nejméně pětkrát více než strádající Ukrajinci. Podobnou věc provedli i Polákům, když chtěli Ukrajině pomoci dodávkou elektřiny. Tohle už je zvrhlé a naprosto mimo jakoukoli morálku.
V době strádání je mráz podobný hladu. Přestavte si, že bychom takto limitovali potravinovou pomoci trpícím: nejprve zaplať lichvářům do zahraničí, a pak můžeš pomáhat.
V tomto smyslu je to jiné než vypalování pralesů, ale ve jiným způsobem podobně brutální. Obávám se, že tento přístup Ursuly von der Leyenové a jejích spojenců je mimo mezinárodní ženevské konvence, ale v Německu na tom byli před pár desítkami let s humanitou ještě hůře, takže jí to možná ani tak zlé nepřijde.
Můžeme se toho vůbec zbavit?
Ve srovnání se sovětskou okupací tu ale nemáme žádné tanky. Jenom banky a motivované politiky, kteří nám v nedávné minulosti pokřivili legislativu a namísto nepotřebných ploch, které chce ve svých zákonech Evropská Unie, prodali investorům českou přírodu. Pokusili se ji prodat, jde to zastavit.
Můžeme to velmi jednoduše napravit tím, že současné přehnané závazky, které tito pánové na základě jimi objednaných nekorektních výpočtů naslibovali, dodáme z té nepotřebné plochy, tedy skládek, výsypek a odstavených průmyslových a těžebních areálů, především ve formě solární elektřiny. V tom nám nikdo nebrání. Ale ani kolegové na Ministerstvu životního prostředí se zatím pořádně nedostali k exitující databázi těch nepotřebných ploch. Bavíme se tedy i s řadou občanů o tom, že si je zkusíme částečně zmapovat i sami, abychom měli nějakou představu. Třeba zrovna v Liberci mají namísto Ralska skládku na 10 MW hned vedle Globusu, kde může navíc market i okolní továrny spotřebovat elektřinu hned na místě. Takových lokalit je mnoho. Cesta je poměrně jednoduchá: spočítat ty plochy, které po nás chtějí z Bruselu, a pak pravděpodobně zjistíme, že máme dost akceleračních zón už v Bruselem předepsaných oblastech, a česká krajina může být zachráněna od lichvářů a jejich politických přisluhovačů.
V prostatě stačí k deformovanému zákonu Lukáše Vlčka dodat jednu větu:
Oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie budou vytýčeny podle článku 15c. přičemž se v plném souladu se Směrnicí použijí oblasti odstavce 1 písmene a) bodu i). To je celé.
Konkrétně jde o umělé a zastavěné plochy, jako jsou střechy a fasády budov, dopravní infrastruktura a její bezprostřední okolí, parkoviště, zemědělské podniky, skládky, průmyslové areály, doly, umělé vnitrozemské vodní útvary, jezera nebo nádrže a případně městské čistírny odpadních vod, a dále znehodnocenou půdu, kterou nelze využívat pro zemědělství.
Je to skutečně tak jednoduché?
Ano, v případě, že naši politici nemají korupční nebo jiné závazky vůči investorům, můžeme postupovat plně podle evropského práva, které Vlčkův zákon částečně dezinterpretuje a popírá. Česká republika tedy stále může mít vlastní cestu k obnovitelné energetice, stačí jen odstranit podjaté výpočty minulé politické scény a zmapovat plochy, které jsme zdevastovali už v minulosti. Technicky je to velmi jednoduché a v plném souladu s evropskou směrnicí
Složitý je jenom extrémní tlak zahraničních lichvářů na naší politickou scénu. Jedinou možnou obranou proti tomu je informovanost voličů a vůle lidu, samotné doufání v osvícenost politiků nestačí. To jsme viděli v minulé koalici na cenách lipské burze, které jinde v Evropě ani neměli. Nechtějme to tedy nyní vidět ještě v dalším dějství na české krajině. Většina z nás volila vládu, která tohle napraví, a ne která by nám dál vykládala takovýto předem domluvený a zmanipulovaný proces jako naše závazky.
Ve skutečnosti se nemusíme totiž bouřit proti evropské směrnici, ale jenom proti způsobu, jakým se ji u nás někdo pokouší manipulovat.
