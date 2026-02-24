Jste sobci! Už nic. Maďarsko a Slovensko Ukrajině

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Anketa
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Slovenský premiér Robert Fico v pondělí splnil to, čím hrozil, a oznámil pozastavení nouzových dodávek elektřiny na Ukrajinu. „Od dnešního dne platí, že pokud se Ukrajina obrátí na Slovensko s požadavkem na pomoc se stabilizací ukrajinské elektrické sítě, tuto pomoc neobdrží,“ oznámil nekompromisně Fico.
Maďarsko zablokovalo půjčku EU ve výši 90 miliard eur pro Ukrajinu. Obě země chtějí dostávat ruskou ropu přes ropovod Družba, jehož nemalá část leží na ukrajinském území. Ukrajinci však tvrdí, že ropu posílat nemohou, protože je ropovod v důsledku ruské agrese poškozený.
Robert Fico tvrdí, že měl zájem na tom zkusit situaci vyřešit, a to přímo s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským.
„Před přijetím dnešního prvního recipročního opatření proti Ukrajině, které je důsledkem nepřátelských aktů prezidenta Zelenského, jsem projevil zájem s prezidentem Ukrajiny hovořit po telefonu a získat odpověď, kdy a zda vůbec budou obnoveny dodávky ropy na Slovensko. Obdrželi jsme zprávu, že ukrajinský prezident je připravený rokovať až po 25. únoru. Vzhledem k závažnosti situace a vyhlášenému stavu ropné nouze na Slovensku jsme za těchto okolností nuceni přistoupit k prvnímu recipročnímu opatření. Okamžitě. Bude zrušené ihned po obnovení tranzitu ropy na Slovensko. V opačném případě přistoupíme k dalším recipročním opatřením,“ varoval Ukrajince Fico ve videu zveřejněném na sociální síti X.
STATEMENT OF THE PRIME MINISTER OF THE SLOVAK REPUBLIC ????— Robert Fico ???? (@RobertFicoSVK) February 23, 2026
I have fulfilled what I declared on Saturday: “If oil supplies to Slovakia are not restored by Monday, I will ask SEPS, the state-owned joint-stock company, to halt emergency electricity supplies to Ukraine. In January… pic.twitter.com/EyjfEgmple
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
A zdůraznil ještě jednu věc.
„Našemu velvyslanci v Kyjevě dosud nebylo umožněno navštívit tu část ropovodu, která je podle Ukrajinců poškozená,“ zlobil se slovenský premiér.
„Zastavení toku ropy je čistě politickým rozhodnutím, jehož cílem je vydírat Slovensko ke změně mezinárodních postojů k válce na Ukrajině. Slovensko je suverénní země a vydírat se nenechá. Chápeme těžkou situaci Ukrajiny. Ta však neopravňuje ukrajinského prezidenta k takovýmto neseriózním a nepřátelským útokům proti Slovensku, které ho poškozují finančně a způsobují mu vážné logistické obtíže,“ rozčiloval se Fico.
Dal také jasně najevo, že nesouhlasí s odstřižením EU od ruských energetických surovin, protože jediné, co se podle Fica stane, je, že namísto závislosti na Rusku nastoupí závislost na Západě.
Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák se ve vysílání slovenské televize nechal slyšet, že ropovod Družba ve skutečnosti funguje. Ukrajinci podle jeho názoru jen předstírají, že nemohou posílat ropu na Slovensko a do Maďarska. A proč to dělají? Podle Kaliňáka toliko ze sobeckých důvodů.
Slovenský ministr obrany se před kamerami rozhodl připomenout podmořský výbuch plynovodu Nord Stream, v důsledku čehož došlo ke značnému omezení možných toků ruského plynu do Evropy.
„Ukrajina se neštítila zaútočit na evropskou infrastrukturu – v rámci Nord Streamu. To všichni víme. Dnes probíhají soudy. My si do EU zveme zemi, která bez hanby, dodnes popírá, že zaútočila na evropskou plynovou infrastrukturu, protože to vyhovovalo jejím osobním zájmům. Tomu se říká sobectví,“ řekl Kaliňák.
Vracel se tady až k roku 2009, kdy tehdejší český premiér Mirek Topolánek jako vysoký představitel země předsedající v oné době Evropské unii jednal o obnovení toku ruského plynu do Evropy. Tehdejší spor se vedl o to, že Ukrajinci, kteří také odebírali ruský plyn, za něj z pohledu Moskvy neplatili dost peněz, a Ruská federace proto omezila tok plynu na Ukrajinu. Ukrajinci celou situaci řešili tím, že si odebrali plyn určený pro další evropské země, a krize širokých rozměrů byla na světě.
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Anketa
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Stejně důrazně vystoupil i maďarský premiér Viktor Orbán. Ten dal najevo, že dokud Ukrajina neobnoví dodávky ruské ropy do Maďarska přes své území, může zapomenout na ledacos. Orbán zdůraznil, že krok Ukrajiny ohrozil energetickou bezpečnost Maďarska, což je podle něj zcela nepřijatelné.
Takže odteď „nepoteče nafta z Maďarska na Ukrajinu, Maďarsko zablokuje jakékoli vojenské půjčky Ukrajině a 20. balíček protiruských sankcí nebude v EU schválen,“ nechal se slyšet Orbán.
?? We will not stand idly by while the Friendship oil pipeline is shut down. We will secure Hungary’s fuel supply and take necessary countermeasures until shipments resume.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 22, 2026
Countermeasures:
? No diesel shipments from Hungary to Ukraine.
? Refusal of any military loan to… pic.twitter.com/piFC51eWZW
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.