Jste sobci! Už nic. Maďarsko a Slovensko Ukrajině

24.02.2026 10:36 | Zprávy
autor: Miloš Polák

V den, kdy si Ukrajina připomíná čtvrté výročí vpádu ruských vojsk na své území, nadále narůstá napětí mezi bránící se Ukrajinou na jedné straně a sousedním Slovenskem a Maďarskem na straně druhé. Kvůli dodávkám ropy. Slovákům došla trpělivost a udělali „šmik“. Odstřihli i Ukrajinu od svých dodávek elektřiny. Z Maďarska přišel ostrý vzkaz.

Jste sobci! Už nic. Maďarsko a Slovensko Ukrajině
Foto: Reprofoto: FCB
Popisek: Robert Kaliňák při rozhovoru

Mezi Ukrajinou na jedné straně a Slovenskem a Maďarskem na straně druhé stále narůstá napětí. EU jako celek bránící se Ukrajinu podporuje. Ale slovenský premiér Robert Fico a maďarský premiér Viktor Orbán se netají tím, že na Ukrajinu hledí značně kriticky.

Slovenský premiér Robert Fico v pondělí splnil to, čím hrozil, a oznámil pozastavení nouzových dodávek elektřiny na Ukrajinu. „Od dnešního dne platí, že pokud se Ukrajina obrátí na Slovensko s požadavkem na pomoc se stabilizací ukrajinské elektrické sítě, tuto pomoc neobdrží,“ oznámil nekompromisně Fico.

Maďarsko zablokovalo půjčku EU ve výši 90 miliard eur pro Ukrajinu. Obě země chtějí dostávat ruskou ropu přes ropovod Družba, jehož nemalá část leží na ukrajinském území. Ukrajinci však tvrdí, že ropu posílat nemohou, protože je ropovod v důsledku ruské agrese poškozený.

Robert Fico tvrdí, že měl zájem na tom zkusit situaci vyřešit, a to přímo s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským.

„Před přijetím dnešního prvního recipročního opatření proti Ukrajině, které je důsledkem nepřátelských aktů prezidenta Zelenského, jsem projevil zájem s prezidentem Ukrajiny hovořit po telefonu a získat odpověď, kdy a zda vůbec budou obnoveny dodávky ropy na Slovensko. Obdrželi jsme zprávu, že ukrajinský prezident je připravený rokovať až po 25. únoru. Vzhledem k závažnosti situace a vyhlášenému stavu ropné nouze na Slovensku jsme za těchto okolností nuceni přistoupit k prvnímu recipročnímu opatření. Okamžitě. Bude zrušené ihned po obnovení tranzitu ropy na Slovensko. V opačném případě přistoupíme k dalším recipročním opatřením,“ varoval Ukrajince Fico ve videu zveřejněném na sociální síti X.

 

 

„Pokud bude Ukrajina i nadále poškozovat zájmy Slovenska v oblasti dodávek strategických surovin, slovenská vláda přehodnotí dosavadní vstřícné postoje Slovenska ke členství Ukrajiny v EU a připraví další opatření,“ pokračoval Fico, který zdůraznil, že zastavení dodávek plynu a ropy je vlastně nepřátelským aktem vůči Slovensku. „Zelenského argumenty, že nákupem ruského plynu podporujeme Rusko v jeho válečných aktech, jsou falešné, protože ruský zkapalněný plyn nakupuje víc západoevropských zemí,“ pokračoval Fico.

A zdůraznil ještě jednu věc.

„Našemu velvyslanci v Kyjevě dosud nebylo umožněno navštívit tu část ropovodu, která je podle Ukrajinců poškozená,“ zlobil se slovenský premiér.

„Zastavení toku ropy je čistě politickým rozhodnutím, jehož cílem je vydírat Slovensko ke změně mezinárodních postojů k válce na Ukrajině. Slovensko je suverénní země a vydírat se nenechá. Chápeme těžkou situaci Ukrajiny. Ta však neopravňuje ukrajinského prezidenta k takovýmto neseriózním a nepřátelským útokům proti Slovensku, které ho poškozují finančně a způsobují mu vážné logistické obtíže,“ rozčiloval se Fico.

Dal také jasně najevo, že nesouhlasí s odstřižením EU od ruských energetických surovin, protože jediné, co se podle Fica stane, je, že namísto závislosti na Rusku nastoupí závislost na Západě.

Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák se ve vysílání slovenské televize nechal slyšet, že ropovod Družba ve skutečnosti funguje. Ukrajinci podle jeho názoru jen předstírají, že nemohou posílat ropu na Slovensko a do Maďarska. A proč to dělají? Podle Kaliňáka toliko ze sobeckých důvodů.

Slovenský ministr obrany se před kamerami rozhodl připomenout podmořský výbuch plynovodu Nord Stream, v důsledku čehož došlo ke značnému omezení možných toků ruského plynu do Evropy.

„Ukrajina se neštítila zaútočit na evropskou infrastrukturu – v rámci Nord Streamu. To všichni víme. Dnes probíhají soudy. My si do EU zveme zemi, která bez hanby, dodnes popírá, že zaútočila na evropskou plynovou infrastrukturu, protože to vyhovovalo jejím osobním zájmům. Tomu se říká sobectví,“ řekl Kaliňák.

Vracel se tady až k roku 2009, kdy tehdejší český premiér Mirek Topolánek jako vysoký představitel země předsedající v oné době Evropské unii jednal o obnovení toku ruského plynu do Evropy. Tehdejší spor se vedl o to, že Ukrajinci, kteří také odebírali ruský plyn, za něj z pohledu Moskvy neplatili dost peněz, a Ruská federace proto omezila tok plynu na Ukrajinu. Ukrajinci celou situaci řešili tím, že si odebrali plyn určený pro další evropské země, a krize širokých rozměrů byla na světě.

Stejně jako dnes dostávají Ukrajinci elektřinu od partnerů v EU, tehdy dostávali od stejných partnerů plyn. Kaliňák také prohlásil, že si je vědom toho, že na Ukrajině je válka, ale zdůraznil, že mu na srdci leží v prvé řadě zájmy Slovenska.

Stejně důrazně vystoupil i maďarský premiér Viktor Orbán. Ten dal najevo, že dokud Ukrajina neobnoví dodávky ruské ropy do Maďarska přes své území, může zapomenout na ledacos. Orbán zdůraznil, že krok Ukrajiny ohrozil energetickou bezpečnost Maďarska, což je podle něj zcela nepřijatelné.

Takže odteď „nepoteče nafta z Maďarska na Ukrajinu, Maďarsko zablokuje jakékoli vojenské půjčky Ukrajině a 20. balíček protiruských sankcí nebude v EU schválen,“ nechal se slyšet Orbán.

 

 

Psali jsme:

Trump zachraňuje Ukrajinu před Zelenským. Pohled za kulisy
Snad nechtějí upalovat lidi, připomněl Zbořil, co Milion chvilek nerad uslyší
Ukrajina a EU si na sebe navzájem začaly stěžovat
Babiš vyvěsí ukrajinskou vlajku. Dostal pochvalu od Kupky i TOP 09

 

Zdroje:

https://t.co/EyjfEgmple

https://t.co/piFC51eWZW

https://twitter.com/PM_ViktorOrban/status/2025537802025206270?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/RobertFicoSVK/status/2025978844914589719?ref_src=twsrc%5Etfw

