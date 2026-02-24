„Proto Zelenskyj nepouští ropu.“ Vysvětlení od šéfky AfD Weidelové

Ukrajinci již čtyři roky odolávají ruským útokům. Ruská agrese vstupuje do svého pátého roku. Do roku, ve kterém mimo jiné proběhnou volby v Maďarsku. Neúspěšná kandidátka Alternativy pro Německo (AfD) Alice Weidelová na kancléřku tvrdí, že si EU pro tuto příležitost připravila speciální podvod. Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski, který se před pár dny dostal do sporu s českým ministrem zahraničí Petrem Macinkou, nabídl odlišný pohled.

V Maďarsku proběhnou 12. dubna parlamentní volby. Volby, ve kterých by svá čtyři předchozí vítězství obhájil Viktor Orbán. Kdyby se mu to podařilo, a pokud by dotáhl do konce i své páté volební období, udržel by se v pozici premiéra nepřetržitě 20 let.

Neúspěšná kandidátka Alternativy pro Německo (AfD) Alice Weidelová tvrdí, že EU kvůli volbám v Maďarsku připravila podvod. Podvod spojený s válkou na Ukrajině.

„Ukrajina blokuje dodávky ropy do Maďarska, aby zvýšila ceny energií. Proč? Protože v dubnu jsou v Maďarsku volby a EU chce vynutit změnu vlády. Orbán je překážkou vstupu Ukrajiny do EU a pro válečné štváče. Proto je terčem útoku s cílem ho odstranit. Na úkor maďarského lidu. Skutečný podvod ve stylu EU,“ napsala Weidelová na sociální síti X.

 

 

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó konstatoval, že Maďarsko a Slovensko jsou členské země EU, ale Brusel táhne za jeden provaz s nečlenským státem – s Ukrajinou – proti svým dvěma členům.

„Situace je jednoduchá. Maďarsko a Slovensko jsou členy Evropské unie. Ukrajina ne. Přesto se Brusel staví na stranu Ukrajiny proti jejím vlastním členským státům,“ napsal ministr zahraničí Maďarska na sociální síti X. Zdůraznil také, že kdyby Ukrajina chtěla, může dodávky ropy do Maďarska obnovit. Szijjártó tvrdí, že Kyjev přijal čistě politické rozhodnutí a snaží se Maďarsko vydírat. Ale to se prý nedá. „Nepoddáme se vydírání,“ zvolal Szijjártó.

 

 

Server britského deníku The Guardian nabídl opačný pohled na celou věc. Napsal, že lídři EU obvinili maďarskou vládu z „politické sabotáže“.

„Od Maďarska bych očekával mnohem větší solidaritu s Ukrajinou. Místo toho se vládnoucí straně podařilo vytvořit atmosféru nepřátelství vůči oběti agrese a… teď se toho snaží zneužít ve všeobecných volbách,“ nechal se slyšet polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski, který se na Mnichovské bezpečnostní konferenci dostal do křížku s českým ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé). 

Další vysoce postavení evropští představitelé vzdali hold odolnosti Ukrajiny.

Francouzský prezident Emmanuel Macron během setkání s finským vůdcem Alexandrem Stubbem, dalším významným ukrajinským podporovatelem, označil závazek své země vůči Ukrajině za „neochvějný“. Putin nevyhrává válku, ale není ani připraven uzavřít mír, řekl Stubb v Paříži.

