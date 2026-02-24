„Proto Zelenskyj nepouští ropu.“ Vysvětlení od šéfky AfD Weidelové

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Anketa
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Neúspěšná kandidátka Alternativy pro Německo (AfD) Alice Weidelová tvrdí, že EU kvůli volbám v Maďarsku připravila podvod. Podvod spojený s válkou na Ukrajině.
„Ukrajina blokuje dodávky ropy do Maďarska, aby zvýšila ceny energií. Proč? Protože v dubnu jsou v Maďarsku volby a EU chce vynutit změnu vlády. Orbán je překážkou vstupu Ukrajiny do EU a pro válečné štváče. Proto je terčem útoku s cílem ho odstranit. Na úkor maďarského lidu. Skutečný podvod ve stylu EU,“ napsala Weidelová na sociální síti X.
Die Ukraine blockiert Öl-Lieferungen nach Ungarn, damit die Energiekosten steigen. Warum? Weil im April in Ungarn Wahlen sind und die EU einen Regierungswechsel forcieren will. Orban steht dem EU-Beitritt der Ukraine und den Kriegstreibern im Weg. Darum soll er weg auf dem Rücken… https://t.co/ybJcSJ27TG— Alice Weidel (@Alice_Weidel) February 24, 2026
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó konstatoval, že Maďarsko a Slovensko jsou členské země EU, ale Brusel táhne za jeden provaz s nečlenským státem – s Ukrajinou – proti svým dvěma členům.
„Situace je jednoduchá. Maďarsko a Slovensko jsou členy Evropské unie. Ukrajina ne. Přesto se Brusel staví na stranu Ukrajiny proti jejím vlastním členským státům,“ napsal ministr zahraničí Maďarska na sociální síti X. Zdůraznil také, že kdyby Ukrajina chtěla, může dodávky ropy do Maďarska obnovit. Szijjártó tvrdí, že Kyjev přijal čistě politické rozhodnutí a snaží se Maďarsko vydírat. Ale to se prý nedá. „Nepoddáme se vydírání,“ zvolal Szijjártó.
The situation is simple. Hungary and Slovakia are members of the European Union. Ukraine is not. Yet Brussels is siding with Ukraine against its own member states.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 23, 2026
But at today’s Foreign Affairs Council, the discussion will once again focus on putting pressure on Hungary rather…
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
„Od Maďarska bych očekával mnohem větší solidaritu s Ukrajinou. Místo toho se vládnoucí straně podařilo vytvořit atmosféru nepřátelství vůči oběti agrese a… teď se toho snaží zneužít ve všeobecných volbách,“ nechal se slyšet polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski, který se na Mnichovské bezpečnostní konferenci dostal do křížku s českým ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé).
Další vysoce postavení evropští představitelé vzdali hold odolnosti Ukrajiny.
Francouzský prezident Emmanuel Macron během setkání s finským vůdcem Alexandrem Stubbem, dalším významným ukrajinským podporovatelem, označil závazek své země vůči Ukrajině za „neochvějný“. Putin nevyhrává válku, ale není ani připraven uzavřít mír, řekl Stubb v Paříži.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.