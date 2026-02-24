Trikolora: Za podstatnou část svých problémů si Ukrajina může sama

24.02.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Tisková zpráva TRIKOLORY ke 4. výročí ukrajinsko-ruského konfliktu

Trikolora: Za podstatnou část svých problémů si Ukrajina může sama
Foto: Trikolora
Popisek: Trikolora - logo

Na rozdíl od mnoha jiných nemusí Trikolora vymýšlet nic nového. Stačí zopakovat naši tiskovou zprávu ze dne 24. 2. 2022:

„Válka je vůl, zpívala kdysi brněnská skupina Synkopy 61. Trikolora lituje, že na Ukrajině došlo k vojenské eskalaci, kdy ruská vojska vstoupila na ukrajinské území. Vždy je to špatně, když namísto diplomacie hovoří zbraně. Agrese není a nesmí být řešením konfliktu!

Pokud si ale budeme nalhávat, že celý ukrajinsko-ruský konflikt je černobílý a že za jeho eskalaci může pouze jedna strana, řešení sporů tím nijak nepomůžeme, jen si lžeme do vlastní kapsy.

Z poctivé analýzy třiceti let samostatné Ukrajiny, a zvláště pak z objektivního vyhodnocení post-majdanské ukrajinské reality plyne, že za podstatnou část svých problémů si Ukrajina může sama, přičemž ani USA ani Evropská unie jí nijak nepomohly, jen ji využívají pro své vlastní zájmy.

Válka je vůl. Největší obětí války jsou vždy nevinní. A pravda.”

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

