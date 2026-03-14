Nechtějí živit lichváře. Hynek Beran a zavřené elektrárny

Pavel Tykač oznámil uzavření elektráren Chvaletice a Počerady. Dají se tam ustanovit akcelerační zóny?
Podle evropské směrnice RED III dokonce musí. Přednostně musí. Pokud to ještě někdo neudělal, je to na trestní oznámení pro porušení environmentálních norem Evropské unie, zejména pokud místo toho úředníci chtějí stále likvidovat českou krajinu a stavět hlučná monstra lidem u dveří namísto energetické konverze stávajících dolů a elektráren, které se budou postupně uzavírat.
Elektrárny nemusí úplně uzavřít, ale mohou se pouze transformovat na obnovitelné?
Elektrárna není jenom kotel, ale je v ní i spousta jiných energetických strojů, zejména transformátorů, a také vedení, které je již funkční a je připojeno do přenosové soustavy. Zjednodušeně řečeno, nahradíme pouze tu část elektrárny, která vyrábí elektřinu, a celý zbytek necháme. Auto necháme, jenom mu vyměníme motor. O tom je právě ta evropská směrnice, kterou se nám stále někteří vládní úředníci a neekologicky uvažující politici snaží překrucovat.
Prvotní motivací Pavla Tykače podle mne není, že by chtěl rozebrat fungující klasikou elektrárnu a postavit si místo ní na stejném místě solární park. Ale když to jinak nejde, nepředpokládám, že by takto bohatý a zkušený podnikatel chtěl z energetiky odejít úplně. Akcelerační zóna je zde plně na místě, a pokud se další podmínky vhodně nastaví, bude tu obnovitelná elektrárna fungovat dál. Na tuto možnost jsme upozornili i některé kolegy z jeho energetiků a vypadá to, že tato myšlenka vzbudila zájem.
Zavazuje takové rozhodnutí Pavla Tykače k okamžitému zastavení provozu?
Bude-li na tomto místě akcelerační zóna, může také Pavel Tykač okamžitě stavět solární park, jen co se mu uvolní pozemek po odstavené elektrárně nebo její části. Je tam pět bloků, tedy by to asi šlo postupně. Když zbourá jeden, může postavit část solární elektrárny, a pak v tom dále pokračovat, a už se nemusí jít ptát na stavební úřad, v tom je celý smysl té akcelerační zóny. V evropské směrnici žádná jiná omezení nejsou. Pokud by taková omezení vymýšlel český úředník, je zde velké podezření z podjatosti vůči větrným baronům a možná i z korupce. V Bruselu by nám naopak za tohle zatleskali, pokud měníme na tom samém místě neobnovitelný zdroj za obnovitelný a ani se nedotkneme okolní krajiny. Ta elektrárna už jednou krajinu narušila a pozemek se nedá k ničemu jinému než k podobné činnosti využít. Na připojení k síti ještě ušetříme, nemá žádné nové náklady.
Jak to ti čeští úředníci dokázali tak překroutit?
Jednoduše. V elektrárně Počerady nikdo nebydlí. Pokud se tam postaví jiná elektrárna na tom samém místě, asi tam nebude nikdo stavět domy pro mladé rodiny. Evropská unie říká: vyberte takovéto pozemky, a udělejte to tak, aby se zájemce o výstavbu obnovitelného zdroje nemusel už na nic ptát.
No a minulá koalice a čeští úředníci toto otočili: Postavíme větrní parky na užitečné ploše a lidem u domu a zařídíme větrnému developerovi, aby proti tomu už nikdo nemohl protestovat. Nevím, jestli se toto slovo hodí do článku v solidním časopise, ale při setkáních s lidmi často slýchám, že je to úžasná prasárna, když tohle pochopí. Lepšími slovy bych to asi nevystihl, a těch lidí to chápe stále více.
Vraťme se k Počeradům, je toto řešení podle vás výhodné?
Pro ty lidi a přírodu určitě, ale ono to vyjde i levněji. Každé takové řešení musí být výhodné pro Českou republiku i pro investora. Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí větrným baronům 3 koruny 20 haléřů v aukcích, Pavel Tykač by na svém pozemku a z vlastních peněz pořídil něco takového určitě levněji. Nemusí u toho platit překupníky, energošmejdy nebo aktivisty, nemusí uplácet obce a v nich lidi a starosty a půjčovat si na drahé úroky v bankách. A má to taky celé na jednom místě.
Pokud bychom alespoň trochu ochránili domácí trh před německým dumpingem, nemuseli bychom riskovat tunelování státního rozpočtu přeprodejem na Lipskou burzu a zase zpátky. Myslím, že by si všichni raději nakoupili elektřinu za stejnou cenu od domácího podnikatele než od nějaké mafie ukrývající se za finančními operacemi s energií v naší domácí síti, kde riskujeme, že si vezmou ještě další složku ceny energie a našich daní, tedy důchodů i mezd, přeprodají si to přes burzu za dumping a j eště nám zdraží provoz sítí.
Jak je to s náklady na připojení?
Ty jsou v tomto případě nulové. Pokud současná koalice myslela nezvyšování regulované složky ceny energie vážně, je to ta nejlepší příležitost. Všechno je už hotové na místě, stačí pouze připojit novou elektrárnu. Je to systémová elektrárna a je vyvedena přímo do sítě ČEPS, nemusí se tam nic dalšího stavět. Velikost trafa na 5 bloků po 200 MW je také dostatečná, vešel by se tam i větší výkon, i soláry s větrníky a baterky k tomu. Vše na jednom místě a bez zbytečných nákladů.
Součástí té akcelerační zóny je, že mu ČEPS i ČEZ Distribuce to odběrné místo podrží. Obojí je ze zákona síťová oddělená společnost, tedy se ani nemusí bát, že by dali tu jejich síťovou kapacitu jinému zájemci. Občas jsou o to spory, tady nedávají logiku.
Proč chtějí vlastně ty Chvaletice a Počerady zavírat?
To je jednoduché. Nechtějí živit evropské lichváře emisními povolenkami, jinak mají velmi levný provoz. Výroba elektřiny je cenově srovnatelná s jadernou, kterou jsme si nebyli schopni na rozdíl od Slovenska a Maďarska dostavět. Namísto toho jsme měli patnáctiletý tunel solárních baronů s výrobou elektřiny v jednotkách procent naší spotřeby, a výrobu z uhlí ti ekofanatici nedokázali ani omezit. Vybrali od nás ještě jednou tolik než stále energie před tím, ale vyrobili desetkrát méně, než by s tím zvládli nahradit uhlí. Po patnácti letech tunelu teď obcházejí ti samí aktivisté s větrnými parky. Celkový ekonomický efekt a reálný přínos k provozu naší sítě nám tihle pánové už jednou předvedli, ale za chvíli jim minulé neoprávněné výdělky končí.
Problém je s emisními povolenkami. Cena povolenky díky překupům mezinárodních spekulantů vzrostla na desetinásobek ceny vyrobené elektřiny. Kdybyste měli jinou výrobu, třeba auta nebo nábytek, představte si, že byste museli stále levně vyrábět a živit svojí výrobou zahraniční spekulanty, kterým musíte odevzdat desetkrát tolik, než jsou vaše výrobní náklady? Nejsme v rozvojové zemi, a ti inženýři a technici už prostě toho mají dost. Majitele také už věčně nebaví dodávat deficitní elektřinu do Německa, aby v Bavorsku po uzavření jaderných elektráren nemuseli svítit petrolejkou, u toho platit desetinásobek ceny jeho výroby lichvářům, a ještě poslouchat o neekologickém energetickém mixu, který v případě re-dispečinku ještě v Německu podvodem vydávají za obnovitelnou energii.
Nejde o samotnou penalizaci fosilní výroby, ta byla původně slibována v přepočtu na 1 korunu za 1 kilowatthodinu a její výnosy měly být určeny další ekologizaci, například Modernizačnímu fondu a Nové zelené úsporám. Jde o to, že se vedení Evropské unie utrhlo z řetězu a začalo s tím lichvařit, přičemž zisky spekulantů už dnes převyšují samotnou ekologii. Tím se jeho cena dostala nad rozumné možnosti, namísto jedné koruny přirážka dvou korun, což už je moc.
Bez Chvaletic se ale podle zpráva ČEPS neobejdeme, co by s tím měla vláda dělat?
Pavel Tykač tím ve skutečnosti signalizuje české vládě, že pokud potřebujeme dále část jeho elektřiny, měla by si problém s evropskými lichváři vyřešit vláda, která to má v programu, a nikoli prodělávat soukromý podnikatel na desetinásobné přirážce ke své výrobní ceně. Kdyby byly povolenky za tu původní rozumnou cenu, kterou slibovali, tedy 1 koruna penále za 1 kilowatthodinu, nebylo by co řešit. Evropské ekologizaci se tu nikdo nebrání, odírání české energetiky ve prospěch nadnárodních překupníků pomocí umělého „cenného papíru“, který už dávno ztratil svůj ekologický význam, už ale dál nejde.
Bylo by logické, aby se v té elektrárně, kterou potřebujeme nutně pro českou energetiku, platila emisních povolenek pouze ta původně slibované snesitelná část a ohledně zbytku aby Andrej Babiš sdělil v Bruselu, že toto platit nebudeme. Máme v tom v Evropě více spojenců a jeho vláda to má v programu. Vždyť i Andrej Babiš ve svém článku potvrdil, že jde více jak polovina těchto peněz mimo Evropu a do ekologie pouze mizivé množství.
Jak velká by byla akcelerační zóna v elektrárně Počerady
Pavel Tykač má ale i jiné možnosti?
Ano. Například na dolu ČSA (Lomu Československé armády) ten má rozlohu 2?840 hektarů. Část tohoto dolu je určena k rekultivaci a je chráněná, ale je to menší část, kolem tedy asi 1?230?hektarů Zbývá tedy brownfield o rozloze 1610 hektarů, na který můžeme umístit fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 1,6 GW, tedy jeden a půl Temelína. Dohromady tedy s těmi Počerady 1,9 GW, skoro dvě třetiny našeho závazku v EU. Kdybychom k tomu přidali ještě pár větrných elektráren na těch samých lokalitách, teplárnu Kladno a kus Chvaletic, pak i závazek celý.
A co kombinace s větrem?
Ta je, samozřejmě, možná. Jestli máte na horizontu komíny a chladící věže nebo vrtule, je to podobná scenérie, zásah do krajiny už provedl někdo před námi a my využíváme pouze to samé místo, což je na rozdíl od devastace krajiny v souladu s evropskými zákony. Počítám, že by šlo o normální větrné elektrárny, jako mají třeba v Německu, a ne ta Frankenststeinova monstra převyšující horu Blaník, co nám chtějí nutit cizí developeři. Navíc v Holandsku, Dánsku i Německu mají takové aplikace, kdy využijí plochu dvakrát, pod vrtule dávají solární panely. To by výkon ještě zvýšilo.
Proč se tedy stále hovoří o větrných parcích?
Ptejme se tedy našich úředníků na zodpovědných ministerstvech a nové vlády, proč ani tohle nejde a kolik tam mají takovýchto lokalit? To už je opravdu podezřelé. Celý ten závazek Fialovy vlády se nám najedou vejde na ekologizovanou elektrárnu a důl jednoho miliardáře a zbytek na logistické haly. Zatím pracují spíše jako realitní agentura, ale bohužel s monstry v obydlené krajině.
Nemají ti úředníci ještě jiný závazek vůči větrným baronům, o kterém možná Andrej Babiš, Radim Fiala a Filip Turek ještě nevědí? Skoro to vypadá, jako kdyby na pozadí nové koalice stále fungoval nějaký český energetický „deep state“ a pokoutně připravoval stavební pozemky zadavatelům minulé Fialovy vlády, tvrdil u toho nesmysly a arogantně sděloval občanům ústy paní ministryně pro místní rozvoj, že se s nimi o tom nemá čas bavit.
Co se dělá ten deep state a kdo to je?
Zatím pracují v hlubokém utajení, skoro jako zednářská lóže. Mám akorát obavu, že cílem jejich stále utajovaného snažení není nějaká pomyslná katedrála nebo duchovní prospěch lidstva, ale mapa lukrativních pozemků pro větrné developery. Veřejné zdroje hovoří o jakési pracovní skupině, zatím se však nikdo v mé okolí nedopátral, kdo je tam členem a kde se vzali.
Poslední informace je z včerejška z dopisu ministerského úředníka Jaromíra Wasserbauera, vrchního ředitele sekce ochrany životního prostředí na MŽP. Tedy vrcholného úředníka, který by měl být zodpovědný za ochranu naší půdy, krajiny a také dodržování práv občanů v demokratické zemi. Cituji z toho dopisu, podobných pasáží je zde vícero:
Podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je výsledek referenda závazný pro orgány obce, nikoli pro orgány státní správy. Vymezování akceleračních oblastí probíhá v režimu stavebního zákona a zahrnuje veřejné projednání. Místo a čas konání veřejného projednání návrhu změny oznámí MMR podle § 93 odst. 5 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, přičemž návrh změny včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bude zároveň zveřejněn v Národním geoportálu územního plánování. V rámci tohoto procesu budou mít obce i veřejnost možnost se s návrhem seznámit a uplatnit k němu své připomínky, které budou v dalším postupu vyhodnoceny (konec citace).
Kdo byste tomu složitému textu nerozuměli, pan Wasserbauer kašle na referendum a nebude se o něm s nikým bavit. Předpokládám, že tohle neměl na mysli nikdo z lidí, kdo volil stranu, která ho tam dosadila s programem odchodu do greendealu. Doporučuji zájemcům dotázat se poslanců v místě bydliště, jak dlouho tam tento nově nominovaný pán bude ještě sedět a zda se bude strana s touto přezíravou arogancí k lidem ucházet o naši přízeň ještě také letos na podzim.
Oni se s lidmi a obcemi nebudou před vyhlášením akceleračních zón o nich bavit?
Pokud si pan Wasserbauer nedělá ze zbytku české populace legraci, tedy ne. Vyhlásí to, co několik let potají tvořili, a dají lidem 15 dní na vyjádření. Kdo to nestihne, má smůlu, kdo nezvládne během dvou týdnů doložit své námitky nebo obavy, dají mu tam razítko „vyřízeno“ nebo „zamítnuto“ a pak mohou buldozery směle vyrazit k jeho domu. Někteří lidé nemohli spát, když si tento dopis jejich „ochránce životního prostředí“ přečetli a pochopili, co jim sděluje. Od obhajoby Milady Horákové se toto liší pouze tím, že pan vrchní ochránce životního prostředí nežádá co nejvíce větrných parků co nejblíže lidským obydlím, ale sděluje veřejně lidem, že se s nimi o tom způsobem pro ně srozumitelným a s dostatečným prostorem vůbec k pochopení, co se děje, a k vyjádření jejich názoru nikdo bavit nebude.
Chtějí zaskočit lidi?
Chtějí někdy v dubnu vytáhnout mapy a dát lidem dva týdny na vyjádření. Minule to dělali tak šikovně, že si ani nikdo nevšiml, že se něco takového děje. Teď to asi lidem už došlo. Představte si, že jste starosta obce, a najednou vám dají dva týdny na to, abyste se vyjádřil k několika stovkám stránek a příloh, které jste nikdy před tím neviděl, ale na které se několik let tento „deep state“ skrytou formou připravoval. To je docela nerovný boj, lidovými slovy velká sprosťárna.
Takhle nějak loví kobra ptáčka, nestihne se ani vzpamatovat. Mám ale takový dojem, že to Fialova vláda, možná i s některými kolaborujícími politiky z nové koalice, připravila jako „past na Andreje“. Motoristé pak v obecních volbách nenaplněnými slovy Filipa Turka citelně oslabí, namísto aby vybudovali infrastrukturu své strany ztratí část důvěry i voličů. SPD oslabí, zejména proto, že jejich političtí náměstci tomuto sekundovali bez protestu a veřejného varování, a namísto ANO se dostanou v obcích původní strany s podporou od větrných baronů a energetického „deep state“ v zádech. Je to takřka dokonalý plán. Potají prosadit vrtule, nechat koalici naštvat lidi před obecními volbami a vrátit se v obcích k moci. ANO má dnes devět hejtmanů ze čtrnácti, po tomhle zážitku lze očekávat po roce 2028 jiný počet. Odnese to současná koalice. Na očkování se zapomnělo, lidi už chodí do hospody i do práce, ale tyhle pomníky stavební demokracie tu budou stát jednu další generaci. V roce 2028, až bude ANO v krajích kandidovat, se budou voliči muset dostat k volebním urnám kolonami betonových mixů a nadrozměrnými transporty s lopatkami vrtulí.
Kdybych byl politolog, líp bych to nevymyslel. Ale i energeticky je to zvěrstvo a vůči českému environmentu zločinné, nehledě na další hrozící větrný tunel.
Počítají se i jiné varianty?
Ano, některé z nich jsme již zveřejnili. Část je i v odborném článku v pátečním Solárním magazínu. Počátkem roku se na nás obrátilo vedení sdružení ČSRES, což je České sdružení regulovaných elektroenergetických společností. Jeho členy jsou státní společnost ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, a tři distribuční společnosti, konkrétně PREdistribuce, ČEZ Distribuce a EG.D, což je distribuční společnost skupiny E.ON. S kolegy jsme jim nabídli v rámci odborné společnosti spolupráci při mapování těch správných akceleračních zón. Dostali jsem zprávu, že poslední zasedání ČSRES tuto nabídku spolupráce přijalo.
Část práce jsme již odvedli, něco už dokonce veřejně publikovali, v plánu máme oponenturu a upřesnění našich odhadů. Odhad v Počeradech je součástí této práce. Jsem rád, že kolegové z velkých společností také myslí na spotřebitele a nechtějí jim zbytečně zdražovat zvýšené náklady provozu soustav, které nejsou v takovýchto případech nutné.
Energetický zákon a také evropská legislativa ukládá zejména společnosti ČEPS být neutrálním provozovatelem sítě. ČEPS nemůže ze zákona reprezentovat zájmy developerů elektráren, dokonce ani společnosti ČEZ. Může pouze vyjadřovat technické a systémové potřeby přenosové soustavy. Tedy se nedivím, že v tomto zmatku potřebují síťové společnosti znát i druhou stranu mince, aby mohly svůj další provoz zajistit bez zbytečného zdražování, ke kterému by připojováním větrných parků zcela logicky došlo.
Díky těmto kolegům bude tedy nabídka v souladu s evropskou směrnicí RED III na stole současně s tou netransparentně připravovanou, takže se úředníci již nemohou vymlouvat, že žádnou jinou možnost, kterou bychom donesli do Bruselu, ani nemáme. I tento rozhovor je součástí publicity, že zákonná varianta existuje a výsledky na rozdíl od té druhé skupiny pravidelně zveřejňujeme.
Co by se tedy stalo, kdyby vláda v elektrárně Počerady a podobných místech akcelerační zónu odmítla a trvala na mapách pro větrné developery?
Jsme s kolegy především energetici, a nikoli revolucionáři, ovšem s výjimkou revoluce technické. Pod současnou peticí proti větrným parkům je podepsáno přes 14 tisíc lidí a podpisy stále přibývají. Už nejenom z postižených oblastí, ale ani ostatní nechtějí další „obnovitelný“ tunel.
Podobnou „perlu“ jako u pana vrchního ředitele Wasserbauera obsahuje i dopis paní ministryně pro místní rozvoj Mrázové adresovaný autorům připravované petice (cituji)
V rámci zpracování návrhu Změny č. 2 ÚRP a územních opatření není vhledem ke stanovenému harmonogramu již prostor pro diskuse s obecními samosprávami či veřejností. Projednání návrhu, mj. i s obcemi a veřejností, bude zajištěno v souladu s ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie. (konec citace)
Vláda implementuje něco jiného, než je uvedeno v evropské směrnici RED III, a u toho dává lidem poměrně nepokrytě najevo, že se s nimi nebude o ničem bavit, čímž poručuje svoje mezinárodní závazky, přístupové smlouvy k EU a v neposlední řadě Ústavu České republiky. Na reakcích dvou rezortů je docela jasně vidět, že tento developerský „deep state“ chce legalizaci svých map dokončit za každou cenu a ze dvou rezortů poměrně arogantně napsali lidem, že se s nimi nebudou o ničem bavit.
Jak vidíte další vývoj?
Vzhledem k narůstající zlosti občanů hledají lidé jenom cestu, jak se této arogance moci a následné devastace krajiny zbavit. Pokud vláda nezabere ani na takovéto příležitosti, jako jsou odstavované fosilní elektrárny, a ve vědomém rozporu s evropskou legislativou se bude dále držet větrných developerských map od minulé koalice, dokážu si docela jednoduše představit environmetální žalobu na Českou republiku s doloženým fakty: máme elektrárny, která se uzavírají, a namísto toho nám budou vládní úředníci devastovat krajinu a půdu pro další generace? A u toho psát lidem na hlavičkovém papíře, že se s nimi o tom nebudou bavit? Že se lidé mohou pouze „vyjadřovat“ k tomu, co oni o nich bez nich upekli?
Nejsme v Mnichově, pane vrchní řediteli Wasserbauere a paní ministryně Mrázová. V právním státě lidé nemusí poslouchat ministra, pokud by po nich chtěl něco nezákonného. V právním státě platí, že nikdo nestojí nad zákonem, ani ministr. Lidé mají zákonné právo se k tomu vyjadřovat, a nikoli poslouchat arogantní řeči vysokých státních úředníků, že se o tom s nimi nebudou bavit. Otázkou je, jak toto lidé dají najevo, pokud chtějí bránit krajinu a své domovy. Nejsem věštec, ale už tu cestu pomalu hledají.
Podle mého názoru může mít toto i rozměr velké hospodářské škody, pokud by se prokázalo, že lze takto získat obnovitelnou energii s menším rizikem zatížení státního rozpočtu a zbytečným navýšením regulované složky elektřiny, protože zrovna v těchto elektrárnách je veškerá potřebná infrastruktura a investice do připojení k síti jsou nulové. V takové situaci si dokážu představit i trestní oznámení na ten tajemný tým, co ty mapy chystá, včetně jeho reprezentantů, kteří se o tom s lidmi v rozporu s právem i mezinárodními závazky ČR odmítají bavit.
Druhou stranou mince je ale garance ze státního rozpočtu, bez která by to větrným baronům nevycházelo a banky jim na to nepůjčily peníze. V tomto smyslu je potřeba také znovu spočítat a zveřejnit podmínky, podle kterých bude větrný developer podporován státním rozpočtem nebo jinou formou dotace, a porovnat toto s levnějšími řešeními, třeba zrovna těch Počerad. Na konci toho bude určitě nějaké číslo a konkrétní hospodářská zodpovědnost, nové aukce už nevypisuje Fialova vláda, ale nová koalice a potřebná čísla budou do té doby už veřejně známa. Lidé se mohou v tomto obrátit i na zahraniční autority včetně univerzit, jak jim to vychází, a výsledky veřejně publikovat. Energetických odborníků je i v Evropě stále dost, mimo jiné i takoví, kteří pomáhali našemu týmu počítat odstavení Chvaletic. Podjatý výpočet český výpočet se evropskou metodikou odhalí velmi rychle.
Jaká je v tom role energetiků?
Naše role je odborná, nejsme ti, kteří by psali nóty do Bruselu a chodili po soudech. Především vysvětlení, osvěta, opak arogantního zeleného svazáctví i jednání některých developerů. Zájem o názory odborníků narůstá, zatímco důvěra v chlácholení politiků, že je vše v pořádku, se pomalu vytrácí. Některé z nás možná rozděluje názor na Ukrajinu nebo kdo je ve které ze současných válek vlastně agresorem, ale zničenou vlastní krajinu chce mít málokdo, a to lidi spojuje, stmeluje. Uvědomují si, že v ní spolu budou dále žít a jinou nedostanou.
Role energetiků je i úcta k technickému pokroku, úcta ke společnosti, které má sloužit, a úcta ke přírodě, kterou nemá poškodit. Jako malé dítě jsem jezdil do Jizerských hor, kde se dalo v lese zabloudit, jako vysokoškolský student pak na suché stráně s holými kmeny zničenými kyselými dešti. Dnes se to dalo alespoň trochu do pořádku, netoužím tam znovu jezdit do země plné blikajících průmyslových parků. Počet naštvaných lidí, kterým dochází, že se tu děje něco jiného, než se má, stále přibývá. Jsou mezi nimi politici, senátoři, renomovaní právníci. Jako energetici jsem k tomu schopni spočítat odborná stanoviska, v našich řadách je i spousta soudních znalců. Málokdo z nás bude stát v takové situaci na barikádě, ale málokterý státní úředník se po našich analýzách bude moci vymlouvat, že jednal v „dobré víře“, „v souladu se zákonem“, který t.č. porušují, nebo na něčí rozkaz. Energetický „deep-state“ obvykle ani písemné pokyny nedává.
Stále ale doufáme, že tu někdo zanechá těch podivných příprav mapových podkladů pro větrné developery od českého energetického „deep state“ a dá konečně možnosti a čísla „po evropsku“ na stůl. Na rozdíl od paní ministryně Mrázové se ze své zkušenosti domnívám, že energetická budoucnost na jednu až dvě generace dopředu, a ta monstra tam mají tak dlouho stát, je závažným rozhodnutím, které musí mít čas si lidé spolu probrat, a že se nedá na pokyn developerů prosadit násilným máchnutím kulatého razítka. Toto není seriózní a také to není ani udržitelný rozvoj pro příští generaci.
Musíme věci řešit s rozmyslem a podobně jako tu Tykačovu elektrárnu v Počeradech, o které byl původně dnešní rozhovor. Tudy totiž vede správná cesta ke splnění našich závazků v Evropské unii.
