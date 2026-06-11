Drulák: Neevropský svět kolonizuje Západ. Nás zachrání odlišnost

Praha bude hostit další ročník Česko-slovenské konference, kterou už potřetí organizuje spolek Svatopluk. Tématem nebudou jen vztahy obou našich zemí, ale především spolupráce ve středoevropském regionu navzdory politice Bruselu. Zakladatel a předseda spolku Svatopluk Petr Drulák zdůrazňuje, že unikátní vztahy mezi Čechy a Slováky je nutné rozvíjet.
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
“Začali jsme dělat tyto konference před dvěma lety, kdy Fialova vláda česko-slovenské vztahy zásadním způsobem poškodila a my jsme chtěli dát najevo, že ne všichni v Praze veřejně aktivní lidé souhlasí s tím, co ta vláda dělá. O rok později jsme měli velkou konferenci v Bratislavě a teď bude o něco menší zase v Praze. Vystoupí představitelé českého a slovenského politického života, obchodního života a intelektuálové. Je to důležité, protože česko-slovenský vztah je naprosto unikátní a navzdory tomu, o co se pokoušela část pražské kavárny a slovenských progresivistů, jsou docela kvalitní,” konstatuje profesor Drulák.
Širší spolupráce zemí střední a východní Evropy je podle jeho slov obrovské téma. “Jsme malý vnitrozemský stát a pokud chceme uskutečňovat svou suverenitu a svrchovanost, nemůžeme to dělat úplně sami. Musíme mít více či méně formální spolek s ostatními, nejlépe nějakou konfederaci. Těmi ostatními míním střední Evropu. Proto ve Svatopluku na podzim chystáme středoevropskou akci, na kterou budou pozváni i hosté z Globálního jihu. Tím chceme ukázat, že střední Evropa může být partnerem pro představitele z Afriky, Asie nebo Latinské Ameriky. Nejsme jen region, který se nachází mezi Ruskem a Německem a rozhlíží se, ke komu se přiklonit. Tak to není,” uvádí.
“Střední Evropu vnímáme jako potenciálně sebevědomý, svrchovaný region, který je schopen mít vzájemně výhodná partnerství s kýmkoli na světě,” upřesňuje šéf spolku Svatopluk.
Musíme podle něho aktivně hledat alternativu k tomu, co představuje dnešní Evropská unie, protože z této instituce se stala antievropská struktura. “Jsem přesvědčený Evropan a evropský patriot, bych dokonce řekl, v tom původním slova smyslu. Brusel představuje protievropskou politiku, protože to Evropu ničí. Nemůžeme jít sice do čelního střetu s Bruselem, ale musíme se chystat na to, že jednou přijde. Buď se EU začne rozpadat, nebo z Bruselu přijde nějaká poslední kapka a lidé se začnou bouřit. I proto se naše nynější česko-slovenská konference jmenuje Společně v Evropě. Navzdory Bruselu, takhle to definujeme a myslím si, že každý dobrý Evropan dnes musí hledat alternativu Bruselu,” má jasno Petr Drulák.
Pro naplňování vlastní suverénní politiky nemusíme, jak dále předseda Svatopluku říká, objímat žádnou velmoc. “Pokud použiju stejnou metaforu, my jako menší středoevropské národy bychom se měli objímat navzájem. Není to jednoduché, protože je mezi námi společná historie. Je s námi, spojuje nás, ale také nás podstatně rozděluje. Pokud nechceme jít s čapkou v ruce k nějakému gigantovi, který nás vymačká a odhodí a chceme mít naši vlastní autentickou politiku, nezbývá nám nic jiného než soused. Dívám se na to pragmaticky,” míní politolog a diplomat.
“Znám složité vztahy ve střední Evropě, ale nic jiného nám nezbývá. Díváme se na středoevropský region tak, že jeho přirozenou osou je Dunaj a dvě moře, Černé a Jaderské. Baltský prostor už je něco jiného, to už není střední Evropa. Je tam jiná historie, jiné zájmy. My se Slováky jsme severní hranice střední Evropy a poté to jde dolů k Rumunsku a Bulharsku. Rozlohou jde o region srovnatelný s Francií a Německem dohromady. Co do počtu obyvatel, je to srovnatelné s Velkou Británií. To už je celek, který na globální úrovni něco znamená a je viditelný. Pokud dokáže spolupracovat,” upozorňuje Drulák.
Jak vnímá současnou situaci v celé Evropě, hlavně na západ od nás? Je evropská civilizace ztracena, nebo se ještě dá zachránit? “Velká Británie podle mě ztracená je a totéž si bohužel myslím také o Francii, kterou mám rád, zatímco k Velké Británii žádný emocionální vztah nemám. Co nám incidenty posledních týdnů, hlavně v Británii, ukázaly? Ta společnost adoptovala jakýsi protibílý rasismus. V 19. a první polovině 20. století byla Británie rasistická z pozice bílého rasismu proti ostatním. Teď se to obrátilo. Vypadá to, jako by tyto kolébky západní civilizace musely za každou cenu být vůči někomu rasistické. Tyhle země přišly o rasismus, kterým častovali zbytek světa, a nějaká jejich vnitřní potřeba se obrátila proti nim samým, což je zničující. Velmi výrazně to vidíme ve Velké Británii, Francii a otázka je, co se stane s Německem, kde je dynamika jejich sešupu daleko největší,” zamýšlí se.
“Západní státy zkolonizovaly svět a neevropský svět dnes kolonizuje je. Střední Evropa by toho nemusela a neměla být součástí,” varuje Petr Drulák.
Progresivistům se podle něho podařilo ovládnout školy a další vzdělávací instituce, čímž si otevřeli cestu k výchově a ovlivnění mladých generací. “Povedlo se jim indoktrinovat nové generace ideologií sebenenávisti, což vnímám jako doklad západoevropského úpadku. Pro nás je to příležitost uvědomit si, že jsme nikdy nebyli žádnou samozřejmou součástí západní Evropy. Byli jsme s ní úzce propojeni. Často k našemu prospěchu, často k našemu velkému neprospěchu. Nejsme ale totéž. Velkými západoevropskými centry jsme nikdy nebyli vnímáni jako jejich součást. Měli bychom si uvědomit, že to není žádný deficit, ale strukturální odlišnost a ta nás může zachránit, abychom nedopadli jako oni,” myslí si předseda spolku Svatopluk.
Proč se stále část politické a intelektuální scény zaštiťuje Západem a tvrdí, že jsme jeho součástí?
Jak to bylo reálně s prozápadním směřováním bývalé Fialovy vlády?
Jak to je s přepisováním dějin a proč se na vlastní historii díváme německým pohledem? Kde se to vzalo?
Z čeho plyne permanentní česká méněcennost?
V Evropě jsou podle Druláka lidé, kteří zde nemají co dělat. Jak to vyřešit?
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