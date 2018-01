Nedejte se zastrašit! Herec podal zprávu, co Morava vzkazuje do Prahy o Zemanovi a Drahošovi

Rok 2017 znamenal pro českou politickou scénu poměrně velké změny, což se ukázalo i v parlamentních volbách. Tradiční strany dopadly velmi špatně. Co tím podle vás chtěli voliči politikům vzkázat?

Voliči chtěli vzkázat, že tak, jak to šlo doteď, to už není dál možné. Protože spousta voličů sázela na sociální demokracii, která díky dnes už bývalému premiérovi absolutně selhala. Takže se nedivím, že se voliči od těchto stran odvrátili. A jiné strany, které rádoby tvrdí, že jsou pravicové? Lidi nejsou žádní blbci, prokoukli, co je pro ně dobré. I když on se v tom těžko člověk kolikrát vyzná… Ale je to určitě hlavně tím, co se dělo v té sociální demokracii, na kterou hodně lidí sázelo.

Dvě nejvýraznější postavy české politické scény nejen tohoto roku jsou bezesporu Miloš Zeman a Andrej Babiš. Jak hodnotíte jejich působení za posledních dvanáct měsíců? Za co byste je pochválil, a s čím naopak třeba nesouhlasíte?

Tak pan prezident je svůj... Někteří mu vyčítají používání nějakých vulgarismů… To ale nejsou ani vulgarismy, to jsou opravdu bonmoty. On je pověstný tím, že okamžitě vytvoří bonmot, který je na tu danou situaci perfektní. K tomu já nemám vůbec žádné výhrady. Že mu někteří nasazují psí hlavu ohledně Ruska, Putina? Vždyť to je všechno absolutní nesmysl. Já si myslím, že i když mu třeba neslouží tolik nohy, tak mozek mu slouží perfektně. A doufejme a dá-li pánbůh, mu bude sloužit ještě dlouho.

No a Babiš, to je neuvěřitelný nástup. To snad není nikde jinde, aby se z hnutí stala takováto hybná síla. A i když mu někteří vyčítají, že je populista, že slibuje všechno… já si myslím, že on dobře ví, co říká. On je hlavně byznysman. A v byznyse se nesmí sáhnout vedle. Tam když udělá chybu, tak jde z kola ven. Myslím, že on to má dobře spočítané a za tím co říká, si asi i stojí. Sám jsem zvědavý, jak to bude. A trochu mi vadí, jak se dnes všichni proti němu vymezují, že s ním nepůjde nikdo do vlády… Ale lidi si to ANO prostě zvolili!

Vlastně už za chvíli tady máme i prezidentské volby. Mezi hlavní kandidáty patří současný prezident Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Co by podle vás znamenalo pro Českou republiku zvolení Zemana a co zvolení Drahoše?

Z těch kandidátů co znám, je pro mne Zeman jediná volba. Drahoše jsem neznal, ale jeho vyjádření při tiskovkách a besedách jsou tak divná, že nevím vůbec, co ten pán si myslí. Teď jak jsem byl na Moravě, tak tam zrovna dvakrát Drahoše nemusejí. A když jsme odjížděli, říkali: Dobře zvolte prezidenta v té Praze!

Možná nejdůležitější událostí v roce 2017 byla volba amerického prezidenta. Jak zatím hodnotíte to, co Trump za prvních už téměř dvanáct měsíců na postu prezidenta udělal?

No, mně asi nebude příslušet hodnotit Donalda Trumpa. Ale z jeho vystoupení bych řekl, že je to reálný člověk. Je rozhodný a zatím, pokud mu někdo nehází klacky pod nohy, tak mu to všechno vychází. Například ohledně té migrace – myslím si, že na to ti Američani přijdou sami, že není možné si tam pouštět do země kdekoho. A on opravdu asi chce, aby tomu americkému lidu bylo lépe.

Vy říkáte, že tam nepouští kdekoho. A co Evropa? Jak vidíte takzvanou uprchlickou krizi tam?

Já nechápu jednu věc. Když mluvím s lidmi z Německa, tak nemohou přijít Angele Merkelové na jméno, a přitom ona zase v podstatě vyhrála. Samozřejmě Evropa se tomu musí bránit. A my jsme byli první zemí Evropy, která prosazuje to, co nyní říkají i další země – ať řeší krizi v tom místě, kde krize je, a necpou nám to sem. Navíc, vždyť až na ty výjimky, které televize vyberou a natočí, tak to nejsou žádní chudáci. Vždyť ti jen vybavení mají lepší než kdokoliv tady u nás. Nehledě na to, že mě kolem Vánoc nadzvedlo to, že v některém městě už zrušili vánoční výzdobu na radnici, aby to neprovokovalo muslimskou komunitu. Tak kde to jsme?

Vy jezdíte hodně po světě, jak vidíte začlenění migrantů do běžného života?

Je v podstatě nulové. To je opravdu zanedbatelné číslo. Samozřejmě, když už někdo přijde s určitým vzděláním, tak to má snazší. A hlavně, když chce dělat. Jenže oni většinou dělat nechtějí. Ale na to, co sázela Merkelová, že tam bude pracovní síla, která bude dělat pro Němce? Každý Němec vám řekne, že to v žádném případě nefunguje. Naopak, všichni jsou na dávkách a pořád chtějí čím dál tím víc. A ta Merkelová už to také vidí samozřejmě. Ne, na toto bych ani náhodou nesázel. To je úplně jiná mentalita. Nikdy nebudou dělat pro takzvaného nevěřícího. Těžko můžeme chtít, aby pracovali pro nějaké křesťany. To maximálně, že jim ten podnik zapálí.

I v roce 2017 jsme byly svědky dalších teroristických útoků. Jen v Anglii se odehrály čtyři, největší z nich v hudebním klubu. Samozřejmě další se podařilo podle tajných služeb odhalit a zmařit. Jak se nám podle vašeho názoru daří proti teroristům bojovat a co říkáte na to, že tento rok už byly betonové zábrany u vánočních trhů běžné i v České republice, a to i v menších městech, než je Praha?

No tak je to důsledek celé té migrační politiky Západu. A to je naštěstí u nás jiné. Už i bývalý ministr Chovanec se v tomto směru zachoval velice slušně. A věřím, že i nová vláda v čele s Babišem v tom budou pokračovat. Samozřejmě, pomoci ano, ale v tom místě, kde ten problém je. Takoví ti sluníčkáři, kteří pořád otevírají náruč pro všechny, tak to je podle mne cesta do pekla. Já znám z arabských zemí poměrně dost lidí a jsou to často velmi inteligentní lidé, například lékaři. A ti sami mluví o tom, že je to jiná mentalita a pro toho prostšího člověka bude velký problém, aby dělal pro nějakého nevěřícího.

Vy jste strávil část vánočních svátků v Maďarsku. Jaká tam je atmosféra ohledně migrace a vůbec politické situace?

Tak to víte, že jsem to tam probíral. A jsou rozhodně na naší straně. Orbán, ten si opravdu nenechá do toho kecat od žádné Evropské unie. A teď jsem zvědavý, jak to dopadne s Polákama. Vždyť co on si ten Brusel už dovoluje vůči tomu Polsku? Že je dají na nějakou černou listinu… Co si to ta Evropská unie dovoluje proti svrchované zemi? Vždyť to je výsměch všemu. Jak už jsem říkal minule, celá EU je v tomto stavu cesta do pekla.

Co byste popřál České republice do nového roku?

Popřál bych, aby vybruslila ze všech problémů, které jsou. Samozřejmě určité problémy budou vždycky. Ale aby Česká republika zvládla boj proti nelegální migraci a další věci. A panu prezidentovi, doufám, že to bude i dál ten, o kterém mluvíme, bych popřál hlavně hodně zdraví a panu Babišovi také. Ať dotáhne ty plány, co má, do konce a nenechá se zastrašit nějakými blbými řečmi. A pro všechny občany hlavně hodně zdraví, to je nejdůležitější.

autor: David Hora