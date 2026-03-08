Nehorázné, ale vlastně zoufalé. Okamura o opozici

Minulý týden jste byl na jednání předsedů parlamentů Visegrádské skupiny v Maďarsku. Jaký jste z toho měl dojem a jak jednání uspělo?
Cílem naší vládní koalice i SPD je znovu obnovit co nejlepší vztahy v rámci střední Evropy. V rámci skupiny V4, ale i s Rakouskem a s dalšími zeměmi našeho regionu. Proto moje druhá zahraniční cesta po Slovensku směřovala do Maďarska, na jednání předsedů parlamentů Visegrádské skupiny.
Výsledkem tohoto jednání je shoda, že chceme prosazovat politiku svobodných a suverénních států. I vůči Bruselu. Chceme odmítnout klimatické šílenství, máme zájem zrušit zákaz spalovacích motorů. A také odmítáme migrační politiku Evropské unie.
Je důležité, abychom pro tyto naše priority získali spojence, abychom v tom nebyli sami. Z tohoto pohledu to jednání vnímám jako úspěšné.
Viděl jste se se zástupci zemí V4, i se zástupci zemí západního Balkánu. Jak se tyto země a jejich zástupci dívají na ČR a její novou vládu? Vnímají, že u nás došlo po loňských volbách k zásadní změně politiky?
Ano, druhého dne jednání se účastnili zástupci zemí západního Balkánu. Srbska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie a dalších. A hlavním tématem byla jejich snaha o vstup do Evropské unie. Když jsem na tom jednání vystupoval, tak jsem zaznamenal mimořádně pozitivní reakci v okamžiku, kdy jsem mluvil o tom, že by Ukrajina neměla mít výjimky a výhody při vstupu do EU. O to usilují zástupci některých zemí EU.
Podle mě by žádná země v přístupovém procesu výjimky mít neměla. A všiml jsem si, že na to velmi kladně zareagovala třeba předsedkyně srbského parlamentu, dlouholetá předsedkyně tamní vlády, paní Ana Brnabićová. Oni to vidí, že pokud se Ukrajině v přístupových jednáních pomáhá, tak je to na jejich úkor, protože oni jednají už desítky let a plní všechny podmínky, co jim EU uložila.
Téma Ukrajiny se během jednání objevilo i díky iniciativě předsedy českého Senátu Miloše Vystrčila, který se společně s polskou delegací pokusil toto téma vnést na jednání. Pan předseda Senátu Vystrčil, za ODS a tedy koalici Spolu, několik dní před jednáním vytvořil návrh deklarace, kterou obeslal všechny vedoucí delegací, a snažil se jako hlavní téma jednání podsunout podporu Ukrajině.
Měli jsme jednat o prohloubení spolupráce V4, což pana Vystrčila vůbec nezajímalo. Jen to, aby tam prostrčil tuto deklaraci na podporu Ukrajiny.
Já jsem sdělil, že toto není téma konference. Tématem byla debata o možnostech zvýšení konkurenceschopnosti V4 a řešení demografických problémů v našem regionu. A shodli jsme se, že řešením demografického problému není migrace, ale podpora rodin s dětmi.
Snaha podstrčit téma Ukrajiny se nelíbila především Maďarsku jako pořadateli konference, takže se ani nedostala ani na program a nejednalo se o ní. Ale musím říct, že priority pana Vystrčila z ODS mě vůbec nepřekvapily. Pro nás je na prvním místě Česká republika, pro ně asi stále Ukrajina.
V další fázi jednání vznikl kvůli Ukrajině rozkol mezi maďarskou a polskou delegací, nad kterým jsem tak trochu kroutil hlavou, protože opět chtěli místo prosperity a podpory rodin zase řešit Ukrajinu, což už podle mě není normální. Ukrajina nám konkurenceschopnost opravdu nezajistí.
Celý týden se řeší dění kolem Íránu, pro Českou republiku to znamenalo, že musela dostat z regionu několik tisíc občanů. Jak vláda tuto krizi, dá se asi říci první zátěžovou situaci, z vašeho pohledu zvládla?
Předně bychom si měli říct, že útok Spojených států a Izraele na Írán zvyšuje napětí na Blízkém východě. Tím zvyšuje i riziko masové migrace a energetické krize, což už na stoupajících cenách pohonných hmot pozorujeme, a oslabuje to mezinárodní řád.
Odmítám činy íránského režimu, ale zároveň požaduji návrat diplomacie a mezinárodního práva; cílem má být prosadit mírové řešení, ne válečné. Žádná válka v posledních letech situaci v regionu Blízkého východu a severní Afriky nezlepšila, podívejte se na Libyi, Sýrii, Irák, Afghánistán. Ve finále nikdy nedošlo k žádnému „vývozu demokracie“, vždycky to skončilo pokračování války, mnoha zavražděnými lidmi, pokračováním terorismu a migrační vlnou do Evropy.
Pro Českou republiku, na rozdíl od USA, tedy tato válka znamená jen negativa a rizika. Včetně problémů českých občanů, kteří kvůli tomuto konfliktu uvízli v blízkovýchodním regionu nebo třeba i v dalších zemích.
Naše vláda se snaží udělat maximum pro co nejrychlejší repatriace českých občanů do České republiky v rámci dostupných kapacit. Já jsem v cestovním ruchu pracoval, takže si trochu dovedu představit, jakou nejistotu ti lidé zažívají, a plně s nimi soucítím. Sám vím, jak je ta situace náročná a frustrující. A proto to řešíme a vím, že kolegové z vlády se snaží dělat v rámci možných kapacit skutečně maximum.
Česká republika byla s Německem a se Slovenskem první v Evropě, kdo zahájil repatriační lety, takže z tohoto pohledu jsme určitě nebyli pozadu, jak někteří říkají. Rezervy jsou samozřejmě vždycky, byla to náhlá situace. Vím, že ministři skutečně hledali kapacity všude možně, ale bohužel nám do toho někteří opoziční politici hodili vidle, obávám se, že záměrně.
Pan předseda Senátu Miloš Vystrčil letěl dnes (v pátek, pozn. red.) na paralympiádu do Itálie, přestože již před několika dny byla uzavřena dohoda, že se zruší všechny lety politiků vládními speciály. Česká republika má dva Airbusy a několik menších letadel Casa, tak aby všechna tato letadla mohla být využita na repatriační lety. A přesto předseda Senátu tím letadlem odletěl, pouze se svým osobním doprovodem, minimum lidí, místo aby to letadlo bylo k dispozici pro repatriace. Podle mých informací se s tím počítalo, pokud by bylo uvolněno, že by vyzvedlo turisty v Jordánsku.
Já to beru jako neuvěřitelnou aroganci moci ze strany pana předsedy Senátu z ODS, která jen ukazuje, co jsou zač. To nebyl nějaký omyl, protože všichni politici byli od vlády vyzváni, aby umožnili zrušení letu speciálů a aby si zkusili místo toho zajistit cestování běžnou linkou, aby ta letadla byla k dispozici, ale pan Vystrčil to neakceptoval.
O papalášství a aroganci moci se hodně mluvilo i v týdnu v Poslanecké sněmovně, když celý čtvrtek projednávala vydání vás a premiéra Babiše k trestnímu stíhání. Ve vašem případě za plakát z předvolební kampaně. Co jste říkal na průběh debaty a na všechno, co se kolem toho ve sněmovně dělo?
Chtěl bych hlavně zdůraznit, že já jsem nepožádal sněmovnu o nevydání. I po jednání mandátového a imunitního výboru i ve čtvrtek na jednání pléna jsem řekl, že nežádám o nevydání a nechávám hlasování na svědomí každého poslance. I někteří novináři si toho všimli, že jsem o nic takového nežádal. Dokonce jsem ve vystoupení přímo citoval z poslaneckého slibu, že poslanec se má rozhodovat nezávisle. Proto opoziční řeči o aroganci moci jsou úplně mimo. Vytýkají mi, že jsem nechal rozhodnutí na svědomí každého poslance; ta výtka je z mého pohledu nehorázná, ale vlastně zoufalá.
Jejich představa o poslanecké nezávislosti je zvláštní, vzpomeňte si, jak v minulém volebním období Fialova vládní koalice zjistila, že jejich kandidát do jedné mediální rady nemusí dostat hlasy všech jejich poslanců, tak z hlasování, které vždycky bylo tajné za plentou, udělali veřejné. Aby všichni museli ukázat, koho volí, a báli se před vedením svých stran. Takže jsou to oni, kdo mají totalitní manýry a ohýbají si demokracii. Já jsem vyzval, ať každý hlasuje podle vlastního svědomí, jestli mě chce vydat.
No, a ukázalo se, kdo je pro svobodu slova a kdo je proti perzekuci občanů za názory. Jak se říká, po ovoci poznáte je. Já jsem rád, že jsem součástí vládní koalice, kde odmítají perzekuci lidí za názory. Opoziční poslanci hromadně hlasovali pro stíhání lidí za názory, ostatně mé stíhání začalo na trestní oznámení od poslance z kandidátky Spolu pana Jiřího Pospíšila.
Když jsme se o tom bavili na poslaneckém klubu SPD, tak jsme se shodli, že nikdy nebudeme hlasovat pro žádné stíhání lidí za názory. My prosazujeme maximální svobodu slova. Oni chtějí lidi za názory zavírat, a to je velmi nebezpečný trend, protože oni by chtěli, aby lidé měli v sobě autocenzuru a aby se báli říct, co si myslí. Během Fialovy vlády to tak bylo, lidé se báli říct svůj názor, aby je třeba nevyhodili ze zaměstnání, jako se to stalo profesoru Drulákovi.
Mimochodem, všiml jste si, že za naší vlády úplně zmizelo z veřejného prostoru slovo „dezinformace“? Za Fialovy vlády to bylo uměle živené slovo, kterým neustále strašili jejich ministři nebo jejich spřízněná média, například Seznam Zprávy. Používali ho pro jakýkoliv oponentní názor, z lidí dělali dezinformátory. Ale po nástupu naší vlády to slovo z veřejného prostoru zmizelo a přestalo být tématem, protože my jsme pro svobodu slova.
Ve sněmovně během čtvrtka zaznívalo, že tato koalice byla „koalice nevydávání“, a když se podařilo „zajistit nevydání“ vás a premiéra Babiše, tak tím ztratí jeden ze svých smyslů a bude mnohem nestabilnější. Jak to tedy je z vašeho pohledu? Je koalice nestabilní? A co ji podle vás spojuje, a co štěpí?
Já koaliční spolupráci hodnotím jako velmi dobrou, přál bych si, aby fungovala celé volební období a v tuto chvíli necítím nic, co by tomu nemělo nasvědčovat.
Dobře, co tedy vláda chystá k naplnění svého programu?
No, ten seznam, co projednáváme nebo připravujeme, je už teď hodně dlouhý.
Už v lednu, ještě než jsme získali důvěru, jsme se prioritně zaměřili na snížení cen energií. Jen zrušením poplatku OZE pro občany jsme je snížili asi o deset procent, což je věc, kterou občané i firmy skutečně pozitivně pocítí na vyúčtování.
Fialova vláda znehodnotila úspory občanů o třetinu. Za nás teď v únoru, což jsou poslední čísla, klesla inflace na 1,4 procenta, což je rekordně nízké číslo, nejnižší inflace za posledních deset let.
Podle odborníků, které citují dokonce i mainstreamový Seznam Zprávy, je hlavní příčinou tohoto rekordu právě snížení cen energií. Připouští to pan Marek, hlavní ekonom Deloitte, pan Slabý a další analytici. Pan Franče, analytik společnosti UNIQA, odhaduje že inflace se bude pohybovat pod dvěma procenty celý rok.
A my jsme přesně tohle říkali před volbami. Že zásadní problém, který za Fialovy vlády zdražoval lidem život, jsou vysoké ceny energií, které se propisují úplně do všeho. To byla podstata „Fialovy drahoty“ a právě proto byl první krok, který jsme ve vládě udělali, opatření ke snížení cen energií.
Pracujeme na tom dál, chystáme další kroky.
Druhou prioritou, kterou jsme voličům slibovali, bylo řešení vysokých cen bydlení. A proto jsme ihned po volbách, formou poslaneckého návrhu, který je tou nejrychlejší cestou, předložili do Poslanecké sněmovny novelu stavebního zákona, aby se mohla nastartovat výstavba bytů a aby ceny šly dolů. Projeví se to samozřejmě až za několik let, až se ty byty postaví, ale my jsme začali a připravili pro to podmínky. A naše novela by měla zkrátit stavební řízení pro bytovou výstavbu zhruba na polovinu.
Třetí naší prioritou je snížení cen potravin, což je běh na trochu delší trať. Jsme v situaci, kdy osmdesát procent našeho trhu zabraly nadnárodní řetězce, které se velmi brání. My připravujeme komplexní řešení, zahrnující asi dvacet kroků, které by dohromady měly vést ke snížení cen potravin. Takže tady prosím občany, aby chvíli počkali, i když vím, že jsou ty potraviny drahé. Pracujeme na tom, zejména náš ministr zemědělství pan Šebestyán.
Tomio Okamura
Statisíce živnostníků čekají na snížení odvodů, které jsme slibovali. Mohlo to být už v lednu, ale opozice nám to neustále blokuje procedurálními návrhy. Navrhovali jsme zrychlené projednání, ale opozice nám to zablokovala, protože je ve skutečnosti proti živnostníkům, povinné odvody jim během Fialovy vlády zvýšila celkem třikrát. Takže momentálně to ve sněmovně prošlo druhým čtením, ale zákon je napsán tak, aby zvýšené odvody, které živnostníci platí od ledna, jim byly zpětně vráceny.
Pracuje se i na dalších věcech. Třeba teď jsem řešil návrh na zpřísnění trestů za týrání zvířat, který by měl být hotov v krátké době. Já týrání zvířat nesnáším. Zpřísnit tresty chceme taky za znásilnění, které bychom chtěli vložit do velké novely trestního zákoníku. Pro mě je naprosto nepřijatelné, že za znásilnění člověka se dává jen podmínka, to je přece šílené.
Napravujeme také věci po Fialově vládě, důchodcům chceme vrátit věk odchodu do důchodu zpět na 65 let, od příštího roku znovu zavedeme slevy na jízdném ve výši 75 procent pro studenty a pro důchodce.
Náš ministr dopravy pan Bednárik pracuje na zastropování cen dálničních známek, také od příštího ledna, ale současně chceme, aby elektroauta platila za dálniční známku stejně jako jiné automobily, teď to mají zadarmo. Dálniční známka ale přece není ekologická daň, to je příspěvek na udržování dálnic.
Ano, elektroauta jsou obvykle ještě těžší, než normální. Ale jejich zastánci vám asi řeknou, že je třeba je podpořit z jiných důvodů, třeba proto, že je to moderní technologie...
Ale my se modernizaci nebráníme. Chceme moderní stát, už od příštího roku budeme digitalizovat úřední agendu. Starší občané, kteří nejsou tolik familiérní s počítačem, si budou moct věci dál řešit fyzicky, ta možnost musí zůstat, ale není důvod, aby nebylo možné si třeba malý technický průkaz a registrační značku poslat do výdejního boxu. To by mělo být možné od ledna. Nebo převod auta provést elektronicky; není důvod, že by to nešlo.
Tyto věci samozřejmě ušetří na správě státu a na byrokracii. Za Fialovy vlády narostl rozpočet na obsluhu státu o padesát miliard korun. My jsme naopak přistoupili k úsporám ve státní správě, děláme systemizaci míst, slučujeme agendy, které jsou duplicitní.
Já jsem se do toho pustil tady ve Sněmovně už od listopadu, když jsem začal škrtat na zahraničních cestách poslanců. Pak jsme snížili počet podvýborů, čímž se ušetřily desítky milionů jen na příplatcích. Místopředsedů podvýborů, což jsou taky příplatky, bylo v minulém období 63, dnes je jich 15. Asi si pamatujete, co kolem toho dělala opozice.
Místo toho chceme raději posilovat přímou demokracii, takže chystáme zákon o referendu. Tam se trochu hledá kompromis v rámci koalice, SPD, která má přímou demokracii dokonce v názvu, by chtěla nastavit referendum v parametrech co nejpřístupnějších občanům, ale naši koaliční partneři si představují trochu vyšší hranice pro vypsání referenda, tak uvidíme, kde se potkáme.
S tématem referend souvisí i jedna aktuální věc, což jsou „akcelerační zóny“. To je plán Evropské unie, odsouhlasený Fialovou vládou, prosazený ministrem Hladíkem. Podle tohoto plánu se mělo v Česku postavit asi pět set obrovských větrníků. Lidé to nechtějí, protože je to vysoké asi dvě stě metrů, hučí to v noci, kazí to výhled do krajiny. Tak přišli s tímto plánem „akceleračních zón“ se zvláštními pravidly a odhlasovala to Fialova vláda těsně před svým koncem, už po volbách, v prosinci loňského roku.
Z toho, co říkáte, to vypadá, že v koalici je vše v naprosté shodě. Skutečně není nic, v čem byste se rozcházeli?
Koalice funguje, ale samozřejmě řešíme i věci, kde se lišíme. Teď se stala tématem očkovací strategie, s panem ministrem Vojtěchem o tom komunikujeme celkem intenzivně a sdělili jsme mu, že nechceme, aby v té strategii byly podmínky vytvářející nátlak na občany k očkování novými, nepovinnými mRNA vakcínami.
Kdo se chce dobrovolně očkovat, tomu to má být umožněno, ale odmítáme ekonomický nátlak na proočkovanost, různé bonifikace, a tak podobně. Ty vakcíny na covid nebo na třeba chřipku jsou nové, nepovinné a my jsme panu ministrovi řekli, že nám záleží na tom, aby na občany nebyl vytvářen nátlak k tomuto očkování.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.