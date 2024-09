Nejhorší dezinformace šířená Piráty popsána členem ODS

Tak Ondro, nejprve se musím zeptat na to, jakou náladu mají lidé z ODS, se kterými jste se v posledních dnech bavil. Jaké jsou pocity, zeptal by se sportovní reportér.

Zdravím Vás, Jardo, a moc děkuji za otázky. Rovněž zdravím Vaše čtenáře. Je pro mě čest přinést jim zase trochu pravdy. Hele, čísla jsou jasná. Už ve volbách do Evropského parlamentu bylo zřejmé, že někteří voliči nepřišli. Naši voliči. Vyčítají vládě spoustu věcí a mnohdy třeba i částečně oprávněně. My to nemáme tak snadné, jako sektářské akciovky závisti a nenávisti, jimž jejich voliči odpustí úplně všechno, ale už jim nedochází, že na drahých potravinách se nejvíc napakoval Agrofert, jeho estébáckého majitele oni velebí. To je prostě moc složité. Nevidí, jak předchozí vlády například zničily veřejné finance.

Vy jako expert na digitalizaci státní správy můžete kvalifikovaně čtenářům vysvětlit, co se tam podělalo a kdo to podělal. Že to nefunguje a úředníci nemohou efektivně povolovat stavby, se ví. Ale co je za tím?

Jardo, tohle není na odpověď do našeho rozhovoru. Kdybych dostal zadání pro analýzu situace, bude mít desítky stran. V prvé řadě je nutné říct, že směr či úvaha, kterou se celá věc měla ubírat, byl správný. Pokud by se dobře udělala, opravdu by mimořádně pomohla (a já stále věřím, že pomůže) zjednodušit a zrychlit mimořádně pomalé stavební řízení u nás. Ale to by se nesměli lidé z MMR vysmívat odborníkům z mnoha oborů, že to dělají špatně, že mají nerealistické termíny a podobně. Stačilo málo – trocha sebereflexe Ivana Bartoše a jeho lidí, posunutí účinnosti zákona třeba o tři čtvrtě roku nebo o rok, a systém by se dopracoval, vyškolili by se úředníci, vychytaly by se chyby, které se dnes řeší za provozu. Je to děsivá nekompetence a obrovská absence pokory od těch, kteří se ohánějí, že za to mohou snad lobbisti nebo neschopní úředníci.

Co pirátský výklad, podpořený nedávným vydáním pořadu Reportéři ČT, že Zdeněk Zajíček, předseda Hospodářské komory ČR, spolu se spřátelenými firmami záměrně sabotoval snahu Ivana Bartoše, aby dotyčné firmy mohly na DSŘ rejžovat?

Je to klasické pirátské chování. Vlastní neschopnost shazují na lobbisty, korupci, rýžování peněz. Jejich rétorika není vůbec vzdálená od politiků ANO, kteří sami otročí holdingu Agrofert a pracují jen a pouze pro zisk jeho majitele a proti zájmům ČR. Zdeněk Zajíček patří k otcům české digitalizace. Je to mimořádně schopný a kompetentní politik, manažer a hlavně dobrý chlap. Sám panu ministru Bartošovi léta pomáhal. Nechutné útoky, které proti jeho osobě rozjeli pirátští politici a jejich „nezávislí experti“ s jejich stranickou knížkou, kteří léta tyjí z veřejných financí na místech různých obskurních poradců a konzultantů, jsou podle mě za hranou zákona. Není také od věci připomenout, že jeden se Zajíčkovi už musel omluvit, protože se vyděsil z předžalobní upomínky. Tihle svatí spravedliví mají pocit, že mohou beztrestně lhát a dehonestovat slušné lidi a že nic se jim nemůže stát.

Odborníci poskytnutí jinými ministry prý vše jen zdržovali, tvrdí Bartoš. Máte takové informace?

Asi bych se jen odkázal na předchozí odpověď. Celá věc je vina jediného člověka – Ivana Bartoše. On není jen tak nějaký politik nebo dodavatel. On je (byl) vicepremiér pro digitalizaci. Piráti oslovili lidi s tím, že jsou experti na digitalizaci. Rádi se také označují za bojovníky proti dezinformacím. Musím smutně konstatovat, že největší dezinformace, které byla veřejnost léta vystavena, je, že Piráti rozumí digitalizaci. Bohužel.

K politické stránce lze říct, že divně působily úterní Události, komentáře. Tam Martin Kuba dokladoval, že předevčírem byl v jižních Čechách, takže schůzku s Fialou mít nemohl. Přítomná poslankyně Richterová se však neomluvila. Co ten výstup vlastně měl znamenat?

Tak ubohé a trapné lhaní, jaké předvedla paní Richterová, to neuměl ani Miloš Zeman, u něhož byla lež i ten pozdrav „dobrý den“. To byla neuvěřitelná ostuda. Celé úterní vystupování pirátských politiků bych zjednodušeně nazval sdílenou pomateností. A mimochodem, opět se dostáváme k tomu, co já nazývám falešné morální majáctví. Mnoho těch, co si často uzurpuje právo vykládat druhým, co je, a co není správné a morální, dnes amorálně podporuje čisté dezinformátory. Prokazatelně lhali jak na tiskové konferenci, tak v mnoha televizních vystoupeních. Například poslanec Michálek s tím nepřestal ani dnes (píšu ve středu) a u Marie Bastlové v podcastu jel takové drzé lži, že hlasatelé ploché země jsou proti němu normální.

Popravdě řečeno, věříte premiéru Fialovi, že schůzka s Bartošem byla pro něj poslední kapka, zamyslel se a po úvaze se po schůzce rozhodl? Objevily se zprávy, že Bartošovi původně chtěl Fiala odebrat agendu digitalizace a byl předem připraven na střet. A když viděl, jak dopadl ve volbách a navíc odstoupil z čela partaje, nakonec ho sám vyrazil.

U schůzky nikdo nebyl. Každý ví, jak je pan premiér uvážlivý, kolik různých rozmíšek mezi politiky dokázal ustát, uklidnit, dosáhnout dohody. Ostatně i tady byl na ministra Bartoše neuvěřitelně ohleduplný. Bartoš ale spustil 1. července nefunkční systém. Do konce srpna měl zjednat nápravu, a nic. Po děsivém pirátském volebním debaklu pak přišel v pondělí za premiérem a evidentně se choval, jako by se nechumelilo. Nedokážu si představit, co bych dělal já. Oceňuji pana premiéra, že s ním nevyrazil dveře. Já mám za to, že mu dal čestnou možnost najít v sobě poslední zbytky cti a podat demisi. A on hned pak vysmátý na tiskovce balamutil novináře. To asi byla ta poslední kapka. Tohle je nejrealističtější popis skutečnosti. Žádné konspirace a pomatené bláboly Jakuba Michálka a spol o oligarchicko-mediálním komplexu neexistují. On by do něj měl totiž asi spadat i prezident Pavel, který k odložení spuštění DSŘ sám vyzýval někdy koncem května. Ani jeho dobře míněné rady piráti neposlechli.

Vy jste spolu s dalšími kolegy chtěl po krajských volbách změny. Tak vidíte, teď změny budou. K čemu má ODS tuto situaci využít? Změny ve vládě, nové agendy, obraty v politice. Co?

Já jsem psal primárně o tom, že suverénní vítězové svých krajů – pan hejtman Kuba a pan hejtman Grolich – ukázali vynikající pozitivní politický leadership, ale spousta jiných milých kolegů jej nemá. A chtěl jsem, aby se spolustraníci v regionech rozhoupali, aby opustili strejcokracii a aby otevřeli naši stranu všem aktivním občanům a demokratům, což je úhelný kámen ODS. Občanské a demokratické strany. Na vládní úrovni teď ke změnám dochází, pana premiéra za jeho krok velmi chválím, mohlo by to pomoci změnit dynamiku fungování vlády, a já jsem vlastně optimista.

Víte, oni Piráti mají mnoho nakloněných novinářů. Co když začnou být indiskrétní, začnou vynášet detaily z jednání, ze schůzek a z vládních dokumentů, a typicky po svém si to tak trochu přibarvovat? Neřekne si vlažnější volič vládní koalice, že jste všichni šašci a že ten Babiš je lepší?

To už je zase taková ta pirátská konspiračka. Je pravda, že doposud měli v médiích „hlavního proudu“ piráti větší krytí, než měl Babiš v těch vlastních. Děsivý stav a neschopnost MMR v dodání funkčního systému na vlastní pěst odhaloval Michal Půr, který se dočkal od parodií na novináře jenom urážek. Přitom on – ač novinář není, je mediální podnikatel – dělal jejich práci. Práci, kterou si oni nedali, protože „proti pirátům se nejde“. Tahle falešná maska Mirků Dušínů v politice byla ale v pondělí rozmetána. A sami si to zavinili.

Právě novinařina prochází v posledních letech značnou proměnou (nová média, sociální sítě, digitální obsah a podobně) a ne všichni jsou schopni tuto změnu akceptovat. Mnoho těch, kteří 20 let hlásají naprosté nesmysly a jsou bráni za experty na politiku – komentátoři a spol. – jsou opět postavení před tvrdou realitu. Jejich oblíbenci ukázali pravou tvář a oni to nedokážou skousnout. Ale nebojím se. Párkrát se vyspíme a začnou nás poučovat o něčem jiném.

Děkuji za krásný rozhovor a přeji všem vašim čtenářům hezké a úspěšné dny.

