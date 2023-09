Někdejší premiér přišel s varováním: Vláda si koleduje, že lidé nebudou respektovat zákon

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Nestydatost, zásah do osobních práv lidí,“ říká v souvislosti s plány kolem koncesionářských poplatků expremiér Jiří Paroubek. „Lidé se bojí ceknout, životní úroveň jim klesá,“ popisuje pak současnou situaci. Nešetřil ČT a promluvil o pořadu, který byl podle něj „antificovský“. Dostal se také k cenám v obchodních řetězcích a prozradil, co udělala vláda ve Francii.

Pane inženýre, nedávno jsme se dozvěděli, že se ke všemu tomu zdražování mají zvýšit i koncesionářské poplatky a že by je měli snad platit i ti, kteří vlastní například chytrý mobil. Co na to říci?

Myslím, že vláda si koleduje o jednu věc. Že lidé nebudou respektovat zákon. A to je to nejhorší, co se může stát. Protože toto už je takový zásah do osobních práv lidí, taková nestydatost, že si neumím představit, že by to chtěla většina lidí respektovat. To si nemyslím, že je moudrá věc. Každý zákon má cenu jenom tehdy, pokud je vynutitelný. Toto se domnívám, že vynutitelné není a lidé to z velké části nebudou respektovat.

Co se ale stane, když to nebudou respektovat? Není pak na místě třeba obava z exekucí?

Jak by to dělali? Kvůli takovým částkám dělat exekuce? To ten stát bude tak zatížen třeba statisíci exekucemi, že si to neumím vůbec představit, že by něco takového vůbec bylo možné.

Vy jste nedávno ve svém komentáři na webu vasevec.cz zmínil v souvislosti s pořadem 168 hodin, že se nemůžete zbavit dojmu, že šlo o zasahování do volební kampaně sousedního státu, tedy Slovenska. Co konkrétně jste měl na mysli? Co Vám vadilo?

Především ten pořad byl jednostranný svým zaměřením. Byl prostě antificovský. Byl proti Smeru. Je to jedna z politických stran, je to součást strany evropských socialistů. Mohou jí dávat jaké chtějí nálepky, ale je to pořád tak. Takže to, že se někomu nelíbí, není snad důvod uspořádat takovouto štvanici, kde prakticky nenechali na Ficovi a na Blahovi a hnutí Smer nit suchou. Několik málo týdnů před volbami. Přitom nutně musí vědět, vedení ČT, nemluvím o Noře Fridrichové, ta to dělala možná záměrně, že část slovenských diváků se na tu ČT dívá. Takže to samozřejmě byl pořad, který měl ovlivnit volby na Slovensku. Bylo to ale tak hloupě a jednostranně dělané, že je to skutečně jen pro nějakého ťululum, které nepřemýšlí.

Myslíte si, že ta „štvanice“, jak říkáte, krátce před volbami, může třeba i nějakým způsobem ovlivnit vztahy Česka a Slovenska?

To si zase tak úplně nemyslím. Ale samozřejmě, že hnutí Smer to není příjemné, no a hlavně nechápu, proč by se to mělo dít. Nechápu, je to nekorektní prostě.

Když jsme u toho, podívejme se i na ČT. Jaké změny by tam podle Vás s novým ředitelem měly nastat?

Nějaké nastaly, ale je otázka, jestli to budou změny k lepšímu. Zatím to vypadá, že ten tým ředitele je takový trošku staronový. Ale já myslím, že je potřeba chvíli počkat a pak se uvidí. V tuto chvíli bych byl trpělivý, pokud jde o nějaké vyjadřování, že to bude stejné. Myslím si, že tak úplně stejné to nebude a teď je otázka, kam až tento nový ředitel bude moci zajít v těch svých představách o změnách.

Andrej Babiš měl nedávno ve Sněmovně velký proslov, kde nešetřil slovními „výpady“. Jak byste to komentoval?

Byl to asi jeho největší řečnický výkon, co já pamatuji. Andrej Babiš určitě není Cicero, ale 6 hodin, to je výkon. Nechci to srovnávat s nějakými světovými lídry, ale hodný už politika světového formátu.

Babiš opakovaně ve svých proslovech hovoří o „nové totalitě“, což je označení, které směřuje na vládu, politiky pětikoalice i některá média. Dá se to takto hodnotit?

Prezident se nedávno v rozhovoru pro MF Dnes tak trochu „opřel“ do vlády. Překvapilo vás to?

Myslím, že prezidentovi poradci mu říkají, že se musí odlišit. Pokud se neodliší, že bude klesat podpora závratným způsobem i jemu. To je potřeba vidět. Takže to je taktický manévr. Já bych v něm neviděl nic, co by vyvěralo, řekl bych, ze srdce a z něčeho jiného než z politické potřeby.

Bloger známý pod přezdívkou Vidlák v rozhovoru pro Parlamentní listy přišel s myšlenkou, že by bylo dobré, aby supermarkety uváděli nejen svoji prodejní, ale také nákupní cenu. Že by pak šly ceny velmi rychle dolů. Bylo by to reálné řešení?

Samozřejmě, že tomu se budou řetězce bránit. Ale domnívám se, že to je návrh, který má racionální jádro. Ty nákupní ceny, za které nakupují řetězce, jsou opravdu někdy tak hluboce nízko, že to svědčí o nějaké 150 až 200procentní obchodní marži obchodních řetězců. U těch neakčních cen. Samozřejmě, když jsou ceny akční, tak je to třeba o těch 40, 50 procent méně. Ale i tak je to pořád obrovská marže. Bylo by asi dobré ty nákupní ceny zveřejňovat, alespoň třeba v nějakém vybraném sortimentu třeba čtyřiceti – padesáti položek, které jsou nejvýznamnější pro život lidí.

Koneckonců, ve Francii se vláda dohodla s distributory potravin na tom, že asi u pěti tisíc položek se budou snažit držet nějaké rozumné ceny s rozumnými maržemi. Což zkrátka působí na to, aby obchodní marže nebyly tak nepřiměřeně vysoké.

A domníváte se, že by vláda tady něco takového také mohla dohodnout?

Vláda na tom nemá nejmenší zájem. To je vláda velkého kapitálu. Není to vláda pro lidi.

