Někdo lže. Topolánek, Kalousek, Čunek? Vlastimil Tlustý vynesl nové svědectví

30 LET POTÉ – KROKY K DEMOKRACII „Život na dluh a zvyšování daní.“ O trendu doby hovoří exministr financí Vlastimil Tlustý, který sází na návrat „zkušených pravičáků“ a pro osobnosti 90. let, které budou kandidovat do Senátu, napsal ekonomický program. Při bilancování uplynulých let vrací úder bývalému premiérovi. Došlo i na dosazení Miroslava Kalouska na pozici ministra financí a roli Jiřího Čunka. „Čunek tehdy mně do telefonu říkal…“ A jestli v dalších volbách udělá Kalousek „zázračný kotrmelec“? „Těžko odhadnout. Umím si představit, že bude kandidovat za Milion chvilek,“ komentuje Tlustý.

„Země je v totálním marasmu a je potřeba, aby zasáhli zkušení pravičáci.“ Než se dostanu ke kontextu, v jakém jste to řekl… Na 90. léta vždycky vzpomínáte radostně jako na dobu „autentického nadšení“ z pádu komunismu. A teď „marasmus“. Vím, že je to na delší povídání, ale lze nějak shrnout, jak to myslíte? Co znamená „totální marasmus“ a proč ta změna?

Z politiky zmizela témata řešení konkrétních problémů. Když se podíváte na poslední období, tak jde jen o to: Komu co ještě rozdat, a kde si na to půjčit. Po asi 25 letech vláda vyrabovala rezervu, která existovala celé období od poloviny 90. let v rozsahu několika desítek mld. korun, což byly výnosy z privatizace. Všechny vlády respektovaly, že stát nějakou takovou rezervu potřebuje, ale teď byla vyprázdněna. Rozprodej drahých kovů z České národní banky, také organizovaný vládou. V době ekonomického růstu naprosto zbytečně vytvářené dluhy. Stát si půjčuje na to, aby mohl zvyšovat penze nebo přidávat na platy. To jsou ukázky toho, co naplňuje slovo marasmus. To je nezodpovědnost, můžeme tomu říkat různě… Nekoncepčnost. Řeči o důchodové reformě…To, co naposled představila paní ministryně je naprosto evidentní snaha sebrat peníze těm, kteří celý život poctivě do důchodového systému platili a platili vysoké částky, tak jim to sebrat a přerozdělit tzv. potřebnějším.

Ještě doplním zvyšování daní. To je v poslední době také součástí trendu. Život na dluh a zvyšování daní.

Prý máte už přípravný výbor, stranu ale nezakládáte. Pak v Právu zmiňovali jako členy týmu kromě vás také bývalého europoslance Jiřího Payna nebo Michala Simkaniče.

Ano, to jsou hlavní osoby toho projektu. Stranu není potřeba zakládat, protože pan Simkanič je dlouhodobý držitel strany, která se jmenuje Česká pravice a ta je např. pro senátní volby použitelná. Není potřeba zakládat jinou.

Opřete se o tuto politickou stranu a někteří zástupci půjdou pod její hlavičkou do senátních voleb?

Bude to úplně jednoduché. Pod touto hlavičkou půjdou osobnosti 90. let, které se podaří získat, do voleb. Rozhovory s těmito osobnostmi vedou kolegové, to je práce Jiřího Peyna a pana Simkaniče. Budou kandidovat pod hlavičkou této strany v podzimních senátních volbách. To je celé.

Nebudete spolupracovat s Trikolórou, protože je příliš nacionalistická, a naopak je vám sympatický spolek Milion chvilek, zaznělo na Novinkách. S ohledem na předcházející rozhovory pro PL mně nepřipadalo, že byste byl právě sympatizantem tohoto spolku. Změnilo se něco?

To jsem já neříkal. Na to vám nebudu odpovídat. Když kolegové toto říkali, tak jsem jim sdělil, že já bych se takto nevymezoval. To nejsou má slova.

Vy nechcete kandidovat, ale budete je podporovat ekonomickými radami?

Napsal jsem jim ekonomický program, který ve vhodnou chvíli zveřejním. Pak jim občas radím, aby se nevymezovali vůči nikomu a aby se přihlásili k 90. letům. Já bych to nazval – expert. Dokonce jsem navrhoval, že by se kandidáti do podzimních senátních voleb mohli jmenovat Experti.

„Chceme nabídnout alternativu přívětivého státu. Jinak hrozí, že se z ČR stane za rok pod vedením Andreje Babiše Bělorusko či Tádžikistán,“ varoval Simkanič pro Právo. Zkušení pravičáci chtějí přívětivý stát. V tom se shodujete?

S tím, jak roste role státu, vše je vystavěno na podezření, že občan je zloděj nebo darebák. Jeden z nápadů, který chtějí představit je, že by řada věcí měla být založena na čestném prohlášení občana. Teprve v situaci, kdy se ukáže, že člověk čestně prohlásil nepravdu, tak ho sankcionovat. Otočit to. Nahradit nedůvěru a podezřívání důvěrou a sankcionovat teprve, až když se ukáže, že se člověk slušně nechová.

Věříte, že váš nový projekt může uspět?

Věřím tomu, že silné osobnosti známé z 90. let se silnými tématy v senátních volbách uspět mohou. Kdybych si to nemyslel, neradil bych jim.

Proč se nechcete vrátit do politiky?

Nechci kandidovat do Senátu. Není to prostředí, kde bych mohl něco z toho, co prosazuji, skutečně prosadit. Bylo by to neautentické. Co se týká obecně návratu do politiky… Vrátil bych se v okamžiku, kdyby to pro mě nebo celé to uskupení dávalo smysl. Kdyby se Václav Klaus starší vrátil, tak bych zvažoval, jestli se mám vrátit s ním. Musí nastat příznivá situace a ta podle mého názoru v tuto chvíli neexistuje.

Případnou kandidaturu do Poslanecké sněmovny nevylučujete.

Nepravděpodobné. Neplánuju to. Nechci, aby to vypadalo, že jen čekám na vhodnou chvíli. Ne, neplánuju to. Spíš si myslím, že situace nenastane, ale nevylučuju to.

Ze své minulosti jste vysvětloval, že jste vstoupil v době perestrojky ke komunistům, protože jste chtěl odcestovat na univerzitu do Ameriky. A do politiky jste vstoupil s tématem návratu zemědělského majetku. A kvůli 3T nedošlo na kuponovou privatizaci v zemědělství. Jak jste po třiceti letech spokojen s výsledkem?

Základní myšlenka, kterou jsme tehdy prosazovali, tzv. hmotnou restituci místo kupónové bylo, že lidé mají dostat příležitost, že má být vrácen majetek a oni se rozhodnou, jak s ním naloží. Byli lidé a bylo jich hodně, kteří říkali, že je to ztráta času, že s tím všichni naloží špatně, a proč dělat něco, když víme, že to špatně dopadne. Já jsem tehdy říkal, že je potřeba příležitost jim dát pro čisté svědomí, proto, aby se tehdejší politici mohli lidem podívat do očí a říct jim: nechali jsme to na vás, jak jste si to udělali, takové to máte. S tím, že se toto podařilo, že příležitost dostali, jsem spokojen a podílel jsem se na tom, aby vznikla. Mohla by být samozřejmě velká diskuse o tom, jaké je procento těch, kteří příležitost využili dobře, tj. postarali se o majetek, přinesl jim výnosy, bylo to pro ně i pro společnost dobře a kolik bylo těch, kteří příležitost využili špatně, dali přednost hotovým penězům, své majetky levně prodali a dnes jsou většinou nespokojeni s tím, co tehdy udělali. Musím říct, že jsem doufal, že těch, kteří to udělají správně, úspěšně a budou mít výnosy je méně, než jsem očekával. Domníval jsem se, že procento úspěšných bude vyšší. Bohužel je dnes zcela zjevné, že převládají ti, kteří s majetkem nenaložili správně a dnes se diví. Ti lidé místo toho, aby oceňovali, že příležitost měli, jen ji špatně využili, hledají viníky jinde, v zákonech nebo u jejich autorů. Je to psychologicky logické, protože málokdo si umí přiznat, že udělal něco špatně. Vysoké procento zklamaných vlastními chybami je zklamáním i pro mě.

Byl jste poslancem, ministrem financí. Vzpomínal jste v prostoru Ondřeje Tesárka na to, že se ODS štěpila na otázce: máte rádi Klause nebo Havla? Byl jste lídrem opozice vůči Topolánkovi. Popisoval jste, že jste mu jako zřetelně viditelný politik vadil. Nesoulad v názorech, co se týká reformy financí, nakonec vyvrcholil pádem Topolánkovy vlády. Tehdy se psalo v médiích o otevřené válce. Jak na tu dobu s odstupem času vzpomínáte?

Nejdřív rychle opravím. Nebyl jsem lídrem opozice vůči Topolánkovi. Já jsem byl navrhován jako jeden z kandidátů na nástupce předsedy ODS. Na kongresu, kdy byl předsedou zvolen Topolánek, mně bylo přímo Václavem Klausem navrhováno, abych byl jeden z kandidátů volby. Odmítl jsem to s tím, že to nepřichází v úvahu. Díky mému členství v KSČ nemůžu kandidovat na předsedu ODS. Také jsem řekl, že ať to vyhraje kdokoli z kandidátů, takže si může ten člověk být jistý, že proti němu žádnou opozicí nebudu, protože nemám ambici být předsedou ODS. Tehdy jsem byl předsedou poslaneckého klubu, přišlo mi to přiměřené, jako maximum toho, jakou funkci jsem tehdy mohl zastávat. Žádnou opozici vůči Topolánkovi jsem nevedl.

Vedl jsem opozici vůči Špidlově vládě, protože zvolený předseda ODS Topolánek byl senátor, a jak známo, většina politických konfliktů vzniká v Poslanecké sněmovně, kde nebyl přítomen. Proto lídrem opozice vůči Špidlově vládě jsem byl já, nikoli on. Že jsem byl Klausovec, vedl jsem opozici proti Špidlově vládě, byl jsem hlavní osobou odporu proti tzv. milionářské dani, kterou vymyslela Špidlova vláda, a podařilo se nám o jeden hlas tento ultralevicový nápad zastavit… Že tohle špatně vnímal a považoval mě za opozici vůči sobě... Od nástupu Topolánka jsem určitě cítil, že jsem v jeho očích politicky neperspektivní, to určitě ano.

Hovořil jste v Prostoru Ondřeje Tesárka o tom, že ODS šla proti programu. A pan Topolánek se ozval. „Kdyby náhodou někdo neuváženě hrábl do tohoto hnoje, tak vězte, že Tlustý lže asi 86x. Celou dobu jsem tohoto ubožáka nechával na pokoji, protože mi nestál za to. Programově očišťuje sám sebe a své neodpustitelné selhání,“ prohlásil o vás na sociální síti. Váš komentář?

Žádný. To jsou výlučně subjektivní urážky. Nemám za potřebí mu na to odpovídat.

Ocituji vám pokračování této diskuse: „No jo no, když vy jste se nesnášeli, aniž by to kdokoliv tušil, a ještě k tomu vás v Brně zaskočil svou Modrou šancí, kterou s nikým neprojednával. Chápu, že to se neodpouští,“ smál se Topolánkovi Petr Paulczyňski, jeden ze zakládajících členů ODS. Topolánek si to nenechal líbit: „Nikdy žádnou Modrou šanci nepřipravoval. V Brně zatloukl rudé hřebíky do modré rakve s kokotinou obřích rozměrů a všechny podrazil. Užil si standing ovation, ale pro relevantní ekonomy v ODS byl tím momentem mrtvý. To přece nebylo o mně,“ bránil se. Co vy na to?

Četl jsem si reakce a z toho, co jsem dostal na vědomí, tak mne nejvíce zaujala odpověď jednoho kolegy, že když ty rudý hřeby do modré rakve byly tak strašné, tak jestli by zkusil vysvětlit, proč ten program obhajoval v mnoha desítkách veřejných besed, kde ho prezentoval. On tam se mnou rudé hřeby přednášel voličům, obhajoval je a nejen, že se to takto konalo na mnoha desítkách míst, ale také nechal zemi oblepit stovkami možná tisíci billboardů, kde byly efekty mé ekonomické reformy prezentovány. Byly to billboardy, kde bylo napsáno ODS plus a byla tam čísla pro různé typy domácností, kolik jim měsíčně reformy přinesou. Správná reakce zní, když to byly rudé hřeby, proč si to propagoval? Proč si to vysvětloval obyvatelstvu? Proč si tím nechal oblepit zemi? Jako předseda ODS? Bylo to to nejmenší co na kongresu říct, že je to úplná blbost, že s tím nesouhlasíš a vůbec to nepoužívat v kampani! To je nejrelevantnější námitka vůči jeho urážkám a steskům. Držel bych se toho, protože to jsou prokazatelná fakta. To, co dnes říká, je naprostém v rozporu s tím, co tehdy dělal. Z toho je patrné, že buď lhal tehdy, nebo lže teď, anebo je třetí možnost, že lhal tehdy a lže pořád.

Bývalý premiér také v následné diskusi s odpovědí na poznámku o relevantních ekonomech a dosazení Kalouska podotkl. „Já z Kalouska MF neudělal. Mně to pouze nevadilo. Vydíral mě Čunek. Bylo to na hraně. Ukřižovali byste mě, kdybych s 36 % neměl vládu. Myslím, že ztrácím čas. Ty si dodnes stejně myslíš, že Tlustý byl ten pravý šém, a já jsem zradil ‚modré kořeny‘,“ obvinil diskutujícího. Takže za všechno může Čunek?

Na to můžu říct jediné. Na to je potřeba se zeptat pana Čunka, jestli ho vydíral, a jak to tehdy bylo. Já na to můžu říct jediné. Já jsem náhodou o situaci mluvil i s tehdejším předsedou KDU-ČSL Čunkem. Telefonoval jsem s ním a on výslovně řekl, že pokud si premiér vybral Kalouska jako ministra financí bez toho, že by ho KDU-ČSL nominovala, což je vzhledem k tehdejší situaci celkem logické, že KDU-ČSL ho nenominovala, tak přece předseda KDU-ČSL nemůže premiérovi říkat: když jste si vybral našeho člověka, tak nám se to nelíbí a my vám v tom budeme bránit. Tehdejší autentický Čunkův výrok je v naprostém rozporu s tím, co on dnes říká. Abych to zjednodušil. Topolánek říká: Čunek mi Kalouska vnucoval, Čunek tehdy mně do telefonu říkal: Kalouska si vybral Topolánek, my KDU-ČSL jsme s tím neměli nic společného. Tady bych jen doplnil, že zatímco pan Čunek mi připadá jako slušný člověk, tak pan Topolánek ne, bohužel. Připadá mi pravděpodobnější, že pravdu měl Čunek.

A co pan poslanec Kalousek? Ten je stálicí politické scény. O čem to svědčí, a myslíte si, že obhájí mandát?

Že je pan Kalousek schopný politik, o tom není nejmenších pochyb. O tom, že už udělal velké množství kotrmelců, kterými se zázračně zachránil ve složitých situacích, to je také bez pochyb. A jestli udělá zázračný kotrmelec i tentokrát? Těžko odhadnout. Umím si představit, že bude kandidovat za Milion chvilek. Třeba. V takovém případě zase uspěje, zase situaci přežije, ale nebude to mít v pravém slova smyslu charakter obhajoby mandátu, protože mandát je po každé za někoho jiného. Jak dopadne TOP 09, to se neodvažuji předpovědět. Že udělá vše proto, aby se zachránil, je jisté. A jestli se mu to podaří? Několikrát se mu to podařilo. Uvidíme.

Na závěr, co chybí naší demokracii?

Teď jí chybí osobnosti. Jeden člověk mi nedávno říkal, pomozte najít nového Sebastiana Kurze? Tak takový se tady hledá v České republice.



