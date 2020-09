Nemehla ve vládě? Kalousku, tohle slovo si vůbec neber do úst. Kateřina Konečná mu cosi připomněla

ROZHOVOR „Nechápu tu lehkomyslnost lidí, kteří podlehli iluzi, že vir se vypařil a už nehrozí. Je jedno, jestli to byly bary nebo výjezdy do zahraničí,“ říká europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná. Uvedla také ale, že vláda po první rychlé reakci na jaře, která se ukázala jako účinná, zaspala. Miroslavu Kalouskovi vzkázala, že by si slovo „nemehlo“ vůbec neměl brát do úst. Během rozhovoru pak prozradila, co se píše v deseti bodech, které navrhla KSČM pod názvem „Lidem pomůžeme – republice ušetříme“ a co se podařilo prosadit ohledně koronaviru v rámci EU. Promluvila i o českém zdravotnictví.

Počty lidí s pozitivním výsledkem na koronavirus den za dnem rostou. Jak Vy celou situaci vidíte? Šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek označil vládu za nemehla, vicepremiér Jan Hamáček už před několika dny zcela jasně navrhoval oživení krizového štábu. Už i premiér Andrej Babiš připouští, že rychlé rozvolnění opatření „byla možná chyba“.

Pan Kalousek, který seděl ve vládě, již řídila – nebo aspoň značnou měrou ovlivňovala – sekretářka premiéra, kde byli ministři typu Besser nebo Kalouskova stranická kolegyně Hanáková, by si vůbec slovo „nemehlo“ neměl brát do úst. Musím ale podotknout, že vláda prostě po první rychlé a tvrdé reakci, která se ukázala jako účinná, zaspala. A to už v červnu, kdy byla celá řada problémů v mém rodném Moravskoslezkém kraji. Ostatně nejednou jsem na ně upozorňovala.

Bylo tou největší chybou otevření hranic před prázdninami, jak někteří lidé především na sociálních sítích zmiňují? Ostatně v médiích se objevily i informace, že pražské bary byly cílem „mladých Evropanů“, v jejichž zemích podobné podniky kvůli koronaviru takto „volně“ nefungovaly. Co na to říci?

Já hlavně nechápu tu lehkomyslnost lidí, kteří podlehli iluzi, že vir se vypařil a už nehrozí. Je jedno, jestli to byly bary nebo výjezdy do zahraničí. Ono ani Ministerstvo zdravotnictví v tom nepomohlo. Ministerstvo minimálně mohlo vyzvat lidi, aby se po návratu ze zahraničí nechali otestovat, než se vrátí do běžného styku se svým okolím. Ani se nemusela povolit otevírací doba barů po půlnoci. Už dnes v řadě zemí existují dotazníky, které musíte vyplnit po překročení hranic, máte tedy daleko lepší přehled kdo a odkud vám do země vstupuje a také potom daleko jednodušší dohledání dotyčného, když se dozvíte o rozšíření nákazy v zahraničí atd.

Byla poptávka po rozvolnění opatření, tak teď máme výsledek.

Na druhou stranu, hranice byly otevřené po celé EU, lidé cestovali, bavili se… Čím si tedy vysvětlit, že se právě ČR stala, jak média píší, „z premianta propadlíkem“?

Osobně bych v souvislosti s počty onemocněných nepoužívala slova „premiant“ ani „propadlík“. Jak ukazují poslední tendence, tak ta čísla půjdou nahoru ve všech státech, takže se to pořadí může velmi rychle změnit.

Jak vnímáte současný postoj vlády k situaci kolem koronaviru, zejména premiéra a ministra zdravotnictví? Souhlasila byste s opětovným vyhlášením nouzového stavu, o kterém se premiér v pátek zmínil?

Je tady návrh na pomoc důchodcům - takzvané „rouškovné“, mluví se o podpoře pro kulturu. Na druhou stranu se mi ale zdá, že poněkud „vypadla“ pomoc pro rodiče, kteří mají děti kvůli zavřené škole nebo třídě doma. Ošetřovné opět dostávají jen zaměstnanci s dětmi do deseti let. Co vy si o tom myslíte a co se tedy stane, pokud se nakonec i základní školy plošně zavřou?

Za KSČM jsme jasně řekli, že na krizi ekonomicko-sociální, která pomalu přichází, nesmí doplatit občané. Představili jsme proto 10 bodů s názvem „Lidem pomůžeme – republice ušetříme“. Mezi nimi najdete požadavek na zastavení vojenských nákupů a misí; stopku dotačnímu byznysu; progresivní zdanění (které by přineslo více peněz do peněženek většiny pracujících); zastavení vyvádění stovek miliard do zahraničí nebo také dlouhodobou prioritu KSČM – a to znovunastolení soběstačnosti nejen v oblasti potravin, ale také zdravotnictví, telekomunikacích a dalších.

„Rouškovné“ je pro seniory samozřejmě vítané přilepšení, nicméně cílem KSČM je, aby důchodci nemuseli každý měsíc počítat, jestli jim zbyde na nájem, nebo na léky. Je nutné seniorům přidat na důchodech stabilní částku. Ostatně za svou celoživotní práci si to bez debaty zaslouží.

Znovu přijímáme řadu opatření proti šíření koronaviru. Co říci například na nařízení, že žáci od druhého stupně musí mít roušky i během vyučování, ovšem s výjimkou například tělocviku nebo hudební výchovy?

Jak jsem říkala – patřím k lidem, kteří naslouchají zejména odborníkům. A musím říct, že jsem značně znepokojena z protichůdných informací, které o koronaviru, resp. onemocnění COVID-19, jdou. Stačí se podívat na ČSSD, ministr vnitra volá po nošení roušek i na ulici, ministr kultury naopak říká, že kulturní akce nejsou problém, a senátor za ČSSD doktor Žaloudík nebo ředitel motolské nemocnice a kandidát za ČSSD do Senátu Ludvík říkají, že COVID nemocnice zvládnou a máme se soustředit i na jiné nemoci. Bylo by užitečnější, než si to vzkazovat přes média, aby spolu mluvili, vyříkali si to a nás si neberou jako rukojmí svých politicko-egoistických manýrů.

Roušky ve školách považuji za problematické. Vlastně obecně si myslím, že neustálé změny, kde se mají nosit a ne, jsou pro spoustu lidí matoucí. Pravidla mají být jasná a srozumitelná pro všechny.

Jak moc podle Vás hrozí, že se ČR zavře opět do karantény? A unesli bychom to ekonomicky i sociálně?

Nedokážu odhadovat, každopádně platí, že zdraví je na prvním místě. Nad všechny prachy a ekonomické zájmy. A k sociálním dopadům jsem hovořila před chvílí. KSČM prosazuje takové postupy, aby tíhu ekonomického propadu neneslo na svých bedrech 99 % obyvatel, zatímco to nejbohatší 1 % během pandemie paradoxně ještě více zbohatlo.

Vy jste na svůj facebookový profil napsala, že jste tento týden makala na tom, aby ohledně covidu byl pořádek a občané dostávali srozumitelné informace. Uvedla jste: „Před chvílí tuto rezolici Evropský parlament přijal a podepsalo se pod dní 5 ze 7 politických frakcí v EP. Asi nebudu přehánět, když řeknu, že více jak 1/3 jejího textu vznikla přímo v mé kanceláři, a to včetně 2 pozměňovacích návrhů přijatých obzvlášť v hlasování.“ Můžete pro ty, kteří tyto informace na vašem profilu neviděli, vysvětlit, o co konkrétně se jedná?

Právě proto, aby byl kolem koronaviru „pořádek“ a jasno, prosadili jsme s kolegy výzvu, která mj. požaduje, aby byla v rámci EU jednotná metodika testování a testy byly mezi státy uznatelné; dále aby informace o opatřeních byla srozumitelná a dostupná pro všechny (třeba i ty, kdo nemají internet); ale také požaduje například okamžitou náhradu pro cestující od leteckých společností za zrušené lety. Já sama pak považuju za jeden z nejdůležitějších bodů výzvu k tomu, aby barvy na tzv. COVID semaforu nevycházely pouze z počtu nakažených, ale aby byla zohledněna i další kritéria (např. počet lidí s vážným průběhem, počet hospitalizovaných atp.).

Při takzvané první vlně koronaviru zaznělo z mnohých stran, že se EU, mírně řečeno, příliš neosvědčila. Vzpomeňme si například, jak nám vyčítali zavření hranic, v Itálii se strhávaly vlajky EU a věšely ruské… Myslíte si, že tentokrát to bude jinak?

EU se neosvědčila nejen v pandemii, ale v celé řadě dalších oblastí. Nicméně mým úkolem není jen sedět, postavit si před sebe českou vlajku a vše negovat a na vše kolem nadávat. Já se snažím pomáhat lidem a naší zemi – i když jsem za Českou republiku na některá hlasování sama. Když vidím problém, řeším ho, nebo se o to aspoň pokusím. Ve zdravotních věcech je většina kompetencí v rukou členských států ( tedy i českého ministra zdravotnictví) , ale i to minimum, co máme v rukou v Evropském parlamentu, je třeba využívat daleko důsledněji a ve prospěch občanů. Bohužel nám až pandemie ukázala, kolik toho bylo zanedbáno a neřešeno. Tak třeba si to nyní uvědomí i ti, kteří řadu věcí doteď jen blokovali.

Přetížení systému kvůli koronaviru například podle šéfa Fakultní nemocnice Motol Miloslava Ludvíka nehrozí. Nemocnice i v krajích jsou prý dobře připravené. Jsou podle vás na místě obavy, nebo věříte, že si s epidemií lékaři poradí?

Věřím, že opět díky jejich vlastnímu osobnímu nasazení se podaří i tuto krizi zvládnout. A nejen v nemocnicích, ale i v pečovatelských domech a sociálních službách. Ostatně pro tyto pracovníky KSČM letos prosadila do rozpočtu 50 milionů korun na odměny. Každopádně, rozhodně bychom neměli takto testovat, co jsou náš systém a naši lidé ještě schopni unést.

Mimochodem, když mluvíme o českém zdravotnictví, všimla jsem si, že jste na Facebooku sdílela fotku, na které je neuvěřitelně dlouhá fronta lidí, kteří čekají na registraci u zubaře v Ostravě. Napsala jste k tomu: „Takhle to dopadá, když místo státem garantované kvalitní zdravotní péče se současný systém rozhodne jít cestou nekonečného konzumu a laciné zábavy.“ Domníváte se, že současné zdravotnictví v ČR není v „dobrém stavu“?

Jinak ta fotka je samozřejmě jen viditelný vrcholek dlouhotrvajícího a tikajícího problému, který v oblasti nedostatku zubařů máme. Ale nejsou to jen zubaři – dnes třeba běžně čekací doba na hematologické vyšetření může být 3, ale někde i 6 měsíců! A myslím, že sami Vaši čtenáři by nám dali stovky dalších příkladů. Žijeme v 21. století, podle mnohých úžasné době a její charakteristika je, že přesto, že platíte zdravotní pojištění, nedostane se Vám ošetření. To je ostuda. Ostuda těch, kteří tady 30 let vládnou, ale myslí přitom jen na sebe.

To máte jednu stranu mince. Druhá je ta, že přibývá stále více lidí, kteří požadují kupř. prošetření postupů nemocnice či lékaře, ale z různých důvodů se bojí obrátit na Českou lékařskou komoru. Právě pro ty chce KSČM – a máme to ve volebním programu například na jižní Moravě – zřídit zdravotnického ombudsmana. Aby se lidé měli na koho obrátit.

