Nepanikařit. Zásoby klidně mít. V Česku je zatím bezpečně, ale... Instruktor přežití ze severu odhaduje situaci

Na svých kurzech přežití učíte studenty, jak ve zdraví přestát nejrůznější situace. Počítáte se i mezi takzvané "preppery". Tedy ty, kteří se připravují na nenadálé katastrofy příkladu jaderné války či právě virové epidemie?

Jestli jsem hrdým majitelem „atomového“ krytu? To bohužel nejsem, ale určitě není vůbec špatné takový kryt mít. Osobně ale nevěřím, že existuje moc velká pravděpodobnost, že by někdy nastala taková situace, aby se podobný kryt využil. Na druhou stranu je určitě dobře být připraven. Nikoliv nadarmo se říká, že štěstí přeje připraveným a to si myslím, že prostě platí. Není vůbec na škodu mít nějaké zásoby pitné vody, trvanlivého jídla a evakuační zavazadlo v případě nutnosti rychlého přesunu. Jsou to věci, které moc nestojí a mohou se hodit.

Jak se podle vás připravit na mimořádnou situaci, jaké jsme právě teď svědky? Jak se zásobit a zabezpečit? Co řešit na prvním místě?

Je důležité nepodléhat panice, která nikomu nepomáhá. Nějak zvlášť se připravovat si myslím, že není třeba. Domnívám se, že většina lidí v současnosti funguje třeba s omezením, možná i větším diskomfortem, ale jinak, co se týče „survivalu“, úplně normálně. Máme potraviny, střechu nad hlavou, teče nám pitná voda, funguje nám topení. Hodně záleží, na co jste zvyklý a co vyžadujete, čím méně toho potřebujete, nebo vyžadujete, tím vás případné změny méně rozhodí.

Češi před vypuknutím krize provedli doslova nájezd na supermarkety. Začali skupovat konzervy a trvanlivé potraviny. Aktuálně jsou například zcela nedostupná antipyretika (paralen a podobně), dezinfekce a především roušky a respirátory. Je to očekávatelná a racionální reakce společnosti, která ví, že bude hůř a tak se připravuje?

Jak jsem psal výše, panika nikomu nepomůže a pak takové věci mohou chybět opravdu potřebným. Je dobré mít nějaké zásoby a pokud je nemáte, tak si dělat rozumné zásoby v průběhu, pokud to teda jde. Podle mě rozumné zásoby jsou na týden, maximálně na 14 dní. Je dobré shromažďovat potraviny hlavně trvanlivé a pokud možno ty, které jste schopen připravit ke spotřebě rychle.

Jak v současné krizi hodnotíte kroky vlády? Je nouzový stav, zavírání obchodů, hospod a škol něco, co muselo nutně přijít?

Já si myslím, že v čele vlády máme lidi, které jsme si společně zvolili, aby nás vedli, a tudíž bychom jim měli nechat prostor, aby tak činili. Pokud nebudeme spokojeni, můžeme se projevit při dalších volbách. Musíme taky pochopit, že v krizových situacích musí být vždy direktivní řízení, na diskuze není moc čas, to se může diskutovat až po jejich skončení.

Bydlíte v Ústí nad Labem. Ve městě jste měli jedny z prvních případů koronaviru v republice. Jak to v Ústí vypadá teď? Jaká je atmosféra?

Myslím, že se nelišíme od zbytku republiky. Nařízení vlády ovlivnilo všechny, některé více a některé méně. Atmosféru vnímám trochu napjatou, jelikož nás v minulosti nic takového nikdy nezasáhlo a nikdo nedokáže odhadnout, jak se situace bude dál vyvíjet a jak moc velký bude její negativní dopad na ekonomiku celé země.

Objevily se v souvislosti s vládními opatřeními a zákazy i nějaké incidenty?

Něco jsem zaslechl, ale osobně jsem nic neviděl ani nezažil. Lidé jsou více odměření a instinktivně se vyhýbají bližšímu kontaktu, ale to je vzhledem k situaci chování zodpovědného člověka. Nejistota, změna denního režimu, snížený kontakt s ostatními lidmi, hrozí ponorková nemoc v rodinném kruhu. To jsou všechno věci, které negativně ovlivňují lidskou psychiku a samozřejmě to časem může eskalovat i v nějaký ten incident.

Domníváte se, že jsou české bezpečnostní složky při svém početním stavu schopny nějaké vládní opatření, jako je například zákaz vycházení, vůbec vymáhat? Že jsou schopny udržet veřejný pořádek? Co například, když by lidé neposlouchali, nebo třeba kdyby se začalo rabovat?

Věřím, že stát má nástroje, jak zajistit pořádek, od policie počínaje, profesionální armády, či aktivaci aktivních záloh konče.

Může být člověk připraven i na takovouhle situaci? Jak?

Já si myslím, že se připravit můžete na ledacos, otázkou je jen zda to dává smysl. Pokud vám to dává smysl, je dobré se zamyslet, co všechno potřebujete, kolik máte času a jaké zdroje máte k dispozici.

Kde byste řekl, že je v současném napjatém stavu v Česku nejbezpečněji?

Současný stav hodnotím jako bezpečný, tedy beze změny od okamžiku vyhlášení nouzového stavu. Vidím solidaritu na obou stranách. Například lidi jezdí pořád stejně, neřekl bych, že nějak výrazně rychleji nebo pomaleji a to přesto, že ubylo policejních kontrol na silnicích a pochůzkáři mi přijdou taky tolerantnější. Někdo ovšem může mít jinou zkušenost. Tohle je jenom můj postřeh.

Většina z nás má zažitá určitá pravidla a ty jen tak sama nezmizí, podvědomě se podle nich chováme, jedeme na tak zvaného autopilota. Neříkám, že situace je neměnná a nemůže se zhoršit, ale to by muselo výrazněji přitvrdit nebo výrazně prodloužit současný stav, aby se to nějak výrazněji odrazilo na bezpečnosti v naší zemi.

Jak by se měli chovat lidé ve velkoměstech tak, aby zůstali v bezpečí? Je pravdou, že v důsledku vládních omezení pohybu občanů již například v Praze vznikají opuštěná a lidmi málo frekventovaná místa. Je dobré se takovým místům vyhnout?

Přesto, že většina z nás vnitřně respektuje zákony a má nastavený morální kompas, tak musíme počítat s tou menší částí společnosti, která to má jinak. To, že je nouzový stav, neznamená, že vás někdo nemůže přepadnou, sáhnout vám na zdraví atd. Je dobré být obezřetný obecně. S rouškou na obličeji prakticky nedokážete rozeznat neverbalní signály ostatních signalizující agresi a to vás činí zranitelnějším. Někdo to třeba pozná jen z očí (smích), já teda ne, ale i kdyby, musíte si takového člověka nechat přijít hodně blízko, abyste mu do nich viděli a měli vůbec šanci něco poznat, a to může být problém.

