Neřešte Blažka. Leda by to položilo vládu. Rajchl našel vážnější hrozbu

Česko si v pondělí připomínalo 55. výročí začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Na tradičním místě u budovy Českého rozhlasu připomněl prezident Petr Pavel paralely se současnou ruskou válkou proti Ukrajině. „Ukrajina chce to stejné, co tehdy my,“ uvedl s tím, že od té doby se Rusko nijak nezměnilo. Váš komentář?

Anketa Vnímáte Alexandra Dubčeka jako kladnou postavu našich dějin? Ano 55% Ne 40% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 7113 lidí

Bohužel, jak vidím, že společnost uplatňuje dvojí metr? Soudce nemůže na Ústavní soud a přitom oslavujeme Petra Pavla, který se dopustil daleko horších věcí? Nad tím jen kroutím hlavou. Jen čekám, že 17. listopadu bude Petru Pavlovi odhalena bysta na Národní třídě. Kam jsme klesli z hlediska hodnocení jeho účasti v rámci předlistopadového režimu, je něco, co je podle mého názoru už mimo úplně jakoukoli morálku.

Prezident Petr Pavel připustil, že souvislosti si uvědomil až po dlouhé době. Podle redaktorů, kteří na místě byli, se ozýval velmi nesměle pískot, když prezident mluvil. Ovšem jistě byl potlesk daleko silnější.

Ti lidé, kteří si alespoň trošku zachovali rovnou páteř přece vidí, o co tady jde. Petr Pavel ve svém vlastnoručním životopise v roce 1987 popisoval, jak obhajoval před svými spolužáky invazi vojsk Varšavské smlouvy a že mu to tatínek vysvětlil, že tam byli přátelé ze Sovětského svazu a vehementně invazi obhajoval. Myslíte si, že je pravděpodobnější, že v roce 1989 procitl, že režim, který obhajoval byl špatný? Nebo je to bezskrupulózní kariérista, který v danou chvíli vycítil, že v bývalém režimu mu pšenka nepokvete a najednou začal sloužit druhé straně? Už jen to, že tohle udělá voják? Pak je pro mě naprostý zbabělec a pokrytec. To je věc, která se nedělá. Kdyby se někde schoval a mlčel, neřeknu ani slovo. Co v současné době popisuje, je jedna velká lež. Je bezpáteřní kariérista, který jen po roce 1989 obrátil kabát.

V uplynulých dnech se omlouval ministr spravedlnosti Pavel Blažek za svoji schůzku v dešti. Stojí to vůbec za komentář?

Stojí. Ukazuje to krásně povrchnost pětikoalice. Jim nevadí rozklad státního rozpočtu, nevadí totální podraz na občany v rámci přijetí povinné solidarity v rámci migrace, nevadí, že podepisujeme smlouvu, která stanovuje podmínky pro pobyt cizích vojsk na našem území. Jim nevadí, že tady chtějí zavést euro a okrádají důchodce.

Vadí jim jedna schůzka s jedním z lobbistů a najednou máme požár na střeše. Máme tisíc horších problémů a řeší se schůzka Blažka s Nejedlým! Proti tomu, jak tato vláda mrhá našimi penězi, jak uzavírá pochybné obchody a prostě plýtvá miliardami tam a zpátky. Pro mě je to úplně něco směšného.

Pro mě je daleko důležitější zpráva, že japonská investiční banka Nomura nás zařadila mezi tři země Srí Lanka, Turecko a my, kde nejvážněji hrozí měnový kolaps. To znamená skokové znehodnocení měny, které by znamenalo totální zchudnutí všech obyvatel celé republiky. To tady nikdo neřeší, a řeší se jedna schůzka v nějaké hospodě?

Na druhou stranu, jestli schůzka přispěje k tomu, že Fialova vláda padne, tak budu oslavovat a prohlásím to za rande roku, protože cokoliv, co tuto vládu odstraní a pošle na smetiště dějin, vřele vítám.

Mezi tím se Piráti usnesli na tom, že ministr Blažek ohrožuje náš právní stát. Váš názor na Piráty? Hlasovat o okamžité výzvě k jeho odvolání budou zřejmě 15. až 18. září. Jejich pražský člen inicioval také návrh na opuštění koalice, pokud by Blažek v pozici zůstal. Mohou Piráti situaci rozstřelit?

Je krásné, že budou hlasovat vlastně až za měsíc, kdy už bude schůzka dávno zapomenuta. Realita je ale taková, že u Pirátů se perou dva proudy. Jeden, který je tzv. u lizu a nechce koalici opustit. To je pan Bartoš a jeho soukmenovci, např. pan Lipavský a vedle toho je řada členů, kteří po posledních volbách vypadli ze Sněmovny. Rádi by samozřejmě zpátky ke korýtkům do pohodlných křesílek Poslanecké sněmovny a ti by se určitě předčasným volbám nebránili. Určitě by je chtěli, protože, pokud by nešli v koalici se STAN, měli by daleko lepší výsledek a větší počet poslanců. Teď se to tam pere a jsem rád. Rozkymácívá to celou vládu. Pevně doufám, že jim lidé 16. září na Václavském náměstí zasadí definitivně poslední úder a židličku Petra Fialy konečně podkopneme.

Jak už jste zmiňoval v rozhovoru, někteří lidé mají už i strach o vlastní fyzické přežití. V posledních dnech došlo k napadení dvou žen na Plzeňsku, kdy šlo o Ukrajinky. Pak řeší policie i napadení Češky zřejmě Ukrajincem. Váš komentář?

Zajímavé je, že napadení Češky se řeší daleko méně než napadení Ukrajinek. Podle mého názoru jsou kauzy srovnatelné. Četl jsem kvalifikaci činu, že Ukrajinec měl požadovat sex po mladé ženě a nutit ji k tomu násilím a ona se vytrhla. Že z toho udělá politice trestný čin výtržnictví je něco pro mě nepochopitelného. Je to pokus o znásilnění a ten člověk má být dávno ve vazbě.

Politicky má tahle situace úplně jiný rozměr. Vláda sklízí to, co zasela. Všichni, kteří budovali nenávist… Ti, kteří sem nepouštěli tenistky a pěvkyni, celou dobu uplatňovali kolektivní vinu. Teď už v žádném případě nebudou uplatňovat kolektivní vinu. Najednou se jim kolektivní vina hodí a budou říkat, že za to vlastně může Babiš, Okamura nebo já. Amorální. Lidé byli rozzlobení dávno před tím, než my jsme se k tomu vyjádřili. Jasně jsem odsoudil používání principu kolektivní viny vůči Ukrajincům. Jasně jsem řekl, ať lidé hněv neotáčí vůči Ukrajincům, ale proti tomu, kdo je zodpovědný.

Násilí na ženách je mi odporné a komukoli budu rád v tu chvíli pomáhat.

Vláda může za napětí, které ve společnosti vzniklo, dávali lepší podmínky, bylo jen otázkou času, že se v lidech nahromaděný hněv otočí. Jasně odsuzuji jakékoli formy násilí. Jasně odsuzuji princip kolektivní viny, ať už vůči Ukrajincům nebo Rusům. Pevně věřím, že až se do téhle země vrátí zase právní řád a až zase budeme moci Českou republiku nazývat právním státem, tak za jejich činy ponesou právní zodpovědnost. Znovu říkám, není jiného viníka, než vláda České republiky, která rozdmýchala tuto vlnu a teď sklízí zodpovědnost. Je na čase, aby česká veřejnost jasně ukázala, že neklesne na jejich úroveň, že nepůjde proti Ukrajincům, ale že půjde proti téhle vládě, protože ta nese odpovědnost. Ukrajinci nenesou žádnou vinu.

