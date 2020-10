Nevěřím spikleneckým teoriím, že covid-19 je nástrojem mocných. On-line výuka není dostatečná, říká senátní kandidát Václav Krása

ROZHOVOR „Vítěz senátních voleb má zpravidla podporu pouze deseti procent voličů, a to je opravdu hodně málo. Takto nízké procento podpory voličů může vytvářet dojem o nízké legitimitě získaného mandátu. Uvažuji o tom, zda bychom neměli začít vážnou diskusi o minimální účasti voličů při senátních volbách,“ řekl k nízké volební účasti kandidát do Senátu na Praze 9 Václav Krása.

Na konci tohoto týdne vás čekají volby do Senátu. Ten je českou veřejností na stupnici oblíbenosti vnímán od úplně zbytečného až po instituci, která je jedinou demokratickou v zemi. Jak vlastně vnímáte Senát vy?

Senát je zakotven v naší ústavě a je charakterizován jako druhá komora Parlamentu ČR s řadou kompetencí volit představitele různých orgánů státu. V žádném případě však není „jedinou demokratickou institucí“, jak některé senátorky a někteří senátoři tak rádi uvádějí. Je to samozřejmě nesmysl. Všechny orgány státu jsou demokraticky voleny a senátoři nemohou říkat, že jsou něco lepšího. Senát má důležitou úlohu při nefunkčnosti Poslanecké sněmovny nebo v případě, že by nebyla obsazena funkce prezidenta. To je ta pojistka demokracie, o které někteří současní členové Senátu tak často hovoří. Senát může zastoupit tyto dvě instituce. Je třeba dodat, že Senát může, pokud není ustavena Poslanecká sněmovna, vydávat zákonná opatření, ale po ustavení nové Poslanecké sněmovny je ona musí potvrdit svým usnesením, jinak pozbývají platnosti. Největší úlohu Senátu spatřuji v kontrole zákonů a jako pojistku pro krizové události. Příkladem může být opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (2013).

Co je nejdůležitější na práci Senátu? Často se stává, že Senátem pozastavené zákony stejně později Sněmovna přehlasuje.

Jak jsem již uvedl, nejdůležitější úlohou, a vlastně hlavní činností Senátu, je legislativní činnost. To nevadí, že velmi často usnesení Senátu Poslanecká sněmovna přehlasuje. Je však mnoho případů, kdy Senát poukáže na chyby, anebo navrhne takové pozměňovací návrhy, které jsou opravdu dobré. Obě komory Parlamentu by neměly soutěžit, ale měly by spolupracovat, což moc v současné době nefunguje.

Jak lze zlepšit politickou kulturu a jakou roli v tom může sehrát právě Senát?

Nejen politická kultura, ale i kultura vztahu mezi lidmi je hodně pokleslá. Senát je dnes většinově jako opozice vůči vládě, ale také vůči většině v Poslanecké sněmovně. To samo o sobě nemusí být špatně, nesmí se to ale vyhrotit do té míry, že Senát bude zamítat zákony z důvodů ideových. Senát nemá být opozicí vůči vládnoucí většině. Bohužel v naší republice to není poprvé, kdy je Senát prakticky „opoziční komorou“. Samozřejmě že pokud by vládnoucí většina navrhovala zákony, které by potlačovaly demokratické instituce či omezovaly svobody lidí, pak musí Senát dát o sobě vědět a být zásadně proti. To se však u nás ještě nikdy nestalo a já jsem přesvědčen, že se ani tak nikdy nestane.

O senátní volby bývá velmi malý voličský zájem, jakou očekáváte letošní účast? Pozvěte voliče k volbám...

Vím, že o senátní volby je vždy velmi malý zájem. To očekávám především v Praze, kde nejsou krajské volby jako jinde. Očekávám, že v Praze bude volební účast kolem dvaceti procent. To je samozřejmě málo. Vítěz senátních voleb má zpravidla podporu pouze deseti procent voličů, a to je opravdu hodně málo. Takto nízké procento podpory voličů může vytvářet dojem o nízké legitimitě získaného mandátu. Uvažuji o tom, zda bychom neměli začít vážnou diskusi o minimální účasti voličů při senátních volbách. Teď se o tom nechci více rozepisovat. Pokud budu zvolen, začnu tuto myšlenku prosazovat. Voliče jsem k volbám pozval již několikrát. Teď naposledy krátkým spotem, který je na Facebooku a na YouTube. Lidé by se neměli bát jít k volbám. Vše je tak připraveno, že se nikdo nemusí obávat koronaviru.

Když jsme u toho: Česká republika opět přitvrdila, co se týče opatření proti šíření koronaviru. Jak se na současnou situaci kolem epidemie díváte?

Nevěřím spikleneckým teoriím, že covid-19 je nástrojem mocných, aby nás zotročili. Virus tu prostě je a my se s tím musíme vypořádat. Souhlasím s tím, že ochrana rouškami, hygiena rukou a prostor, kde žijeme a pracujeme, má smysl, abychom co nejvíce zpomalili postup nemoci, a získali tak čas na vývoj vakcíny. Mám ve svém okolí několik lidí, kteří měli těžký průběh nemoci. Jsem však zásadně proti opatřením, která mají dopad na ekonomiku. Propad ekonomiky je největší hrozbou koronavirové epidemie. Nesouhlasím ani s omezováním výuky na školách. Myslím si, že on-line výuka není dostatečná. Reakce žáků při normální výuce je lepší než přes internet. Obávám se, že může dojít k poklesu vzdělanosti, a to by mělo obrovské důsledky do budoucnosti. Mám velké pochybnosti o nutnosti dalšího vyhlášení nouzového stavu. To se nutně projeví v ekonomice.

