Nevíme, co se bude dít v arabském světě, islámském, takže... Rada od diplomata pro Petra Pavla. Důležité

Jako pozitivní Cyril Svoboda vnímá skutečnost, že se prezidentem stal člověk se silným mandátem od voličů v obou kolech. „Je dobré, že v prvním kole Petr Pavel vyhrál proti Babišovi o třídu, nemůže zde tedy být hořkost u Danuše Nerudové nebo u Pavla Fischera. I jeho mandát z druhého kola je silný,“ řekl bývalý ministr zahraničí. Volby byly vypjaté, o čemž prý vypověděla i silná volební účast.

S Petrem Pavlem v roli prezidenta se podle něj ještě více potvrdí role Severoatlantické aliance – dokonce více než Evropské unie. Vliv NATO bude ještě silnější a nastane razantní podpora Ukrajiny ve válce proti ruské agresi. „Tady vidím potvrzení silného kurzu. Ostatní uvidíme, problém zůstává, že my moc o jeho zahraničněpolitických názorech nevíme. Nevíme, jaké budou vztahy s ostatními regiony a státy. A je zde velké očekávání, že nastane synchronizace pozice vlády a pozice prezidenta republiky,“ uvedl. Jako potvrzení tohoto směru označil i telefonát s prezidentkou Tchaj-wanu, se kterou prezident Pavel mluvil ihned po svém zvolení.

Svoboda připomněl, že Česká republika uznává takzvanou politiku jedné Číny: „A pokud se podíváme do české zahraniční politiky z roku 2015, není zde o Tchaj-wanu ani slovo. Není o něm slovo ani v programovém prohlášení vlády, je tam pouze, že je třeba revidovat vztah k Rusku a k Číně. Uvidíme, ale každopádně ministerstvo zahraničí potvrdilo, že stojí za politikou jedné Číny,“ sdělil a vysvětlil, že jasné stanovisko je potvrzeno rovněž tím, že úřad v Tchaj-peji je veden diplomatem v pozici zastupitelského úřadu a není zplnomocněncem úřadu. „Netvrdíme tedy, že Tchaj-wan je suverénní stát,“ poznamenal.

Silného prezidenta ukážou návštěvy státníků

Jak to jde dohromady s cestou předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) na Tchaj-wan, kterou oznámila? Čína poté vyzvala Česko, aby dodržovalo politiku jedné Číny a plánovaná návštěva aby byla zrušena, to však předsedkyně odmítla. „Jsme suverénní země, předsedkyně Poslanecké sněmovny bude cestovat tam, kam ji pošle Sněmovna. Musí to být usnesení Sněmovny, kam pojede, a samozřejmě reakce na čínské straně přijde. Je otázka, jak bude silná,“ uvažuje Cyril Svoboda. Bude tedy záležet, jak otázku cesty na Tchaj-wan budou vnímat čeští poslanci. Připomněl také přijatou koncepci Evropského parlamentu z roku 2021, která v podstatě dává rovnítko mezi Hongkong a Tchaj-wan na principu jedna země, dva systémy, ale ani Evropský parlament nevychází z myšlenky, že Tchaj-wan je samostatný stát.

Co se týká nového prezidenta Petra Pavla, ruská strana dle zkušeného politika ví, že českou zahraniční politiku – a obzvláště v době války na Ukrajině – určuje vláda, nikoliv prezident. „Směr vlády prezident nezmění. Nezměnil ho ani Miloš Zeman, který se dříve projevoval velmi vstřícně k Rusku a potom mluvil synchronně s tím, co tvrdila vláda. V tomto ohledu nemyslím, že by s volbou došlo k výrazné změně kurzu,“ odhadl Svoboda. Zdůraznil navíc, že ctí jedno základní pravidlo. Jak silným prezidentem bude Petr Pavel, neukáže, kam on jede a komu bude volat. Mnohem důležitější je, kdo ze státníků bude volat jemu a kdo za ním přijede do Prahy. „Když vám volají jiní lídři a jezdí za vámi, pak má smysl s vámi mluvit. Poznávat sílu prezidenta budeme podle toho, kolik lidí bude jezdit do Prahy. U Václava Havla se v devadesátých letech vystřídali státníci celého světa,“ upozornil.

Cyril Svoboda: V Rusku nikdy nebyla demokracie

Prezidentské volby se blíží i v Rusku, kde se mají konat příští rok. Dosavadní prezident Vladimir Putin už upevnil svoji pozici změnou legislativy, podle níž může pohodlně znovu kandidovat. Hrozí, že by ho mohl někdo nahradit? „Když se díváme na dějiny Ruska a Sovětského svazu, tak změny vždy probíhaly palácovým převratem, nikdy v demokratické volbě, takže neočekávám, že by se změnila pozice Putina. Podle mne bude znovu zvolen,“ odhadl Svoboda s tím, že pokud by Putin neměl být prezidentem, tak se to zařídí někde jinde – například vzpourou v armádě, ve zpravodajských službách… „Ale v Rusku nikdy nebyla demokracie s výjimkou krátké periody roku 1917, kdy byl premiérem Alexandr Kerenskij. Jinak v Rusku demokracie nikdy nebyla.“

Nejdůležitější je diverzifikace

Při pohledu zpět do České republiky se někteří ptají, zda bude nový prezident chtít se svými zkušenostmi ze Severoatlantické aliance pomoci, nebo bude jako voják nakloněn spíše silovému řešení. Svoboda se domnívá, že pro demokracii má být charakteristický princip, že o použití ozbrojených sil má rozhodnout civilista – prezident, nikoliv voják, který je zvyklý plnit rozkazy. „Od Pavla očekávám, že bude politikem, ne vojákem, protože role vojáka od vojína až po generála je být loajální ke státu a plnit rozkazy, případně odborně doporučit, co se má udělat. Ale co se má udělat, musí rozhodnout demokraticky zvolený reprezentant,“ vysvětlil.

Novému prezidentovi Petru Pavlovi nakonec udělil generální radu, kterou by dal každému v pozici prezidenta. „Naše bezpečnost je založena na diverzifikaci prostředků a sil, takže má rada zní, abychom nevyměnili jednu závislost za závislost jinou. Abychom si udrželi diverzifikace ve všem, v energiích, v bezpečnosti, ve všem. Nevíme, co se stane v arabském světě, v islámském světě, a co se vůbec stane za pět let na naší planetě, takže mé doporučení je diverzifikace,“ dodal Cyril Svoboda.

