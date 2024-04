Nevyjde průzkum, už je zle. Vidlák sekl Vondru. A ještě se drze zeptal

VIDLÁKŮV TÝDEN – „Jakmile přestanou volební průzkumy vycházet podle pravdy a lásky, najednou je pravda i láska pryč a nastupuje kádrování i lhaní,“ okomentoval blogger Daniel Sterzik alias Vidlák českou, ale i slovenskou politiku. Důkazem je mu dehonestační pamflet Alexandra Vondry. Poznamenal, že to opět zafungovalo a slovenští voliči, kterým se nadávalo, just zvolili Pellegriniho. Ale drzou otázku měl, i co se týče plánů s Ukrajinou a Putinem...

Tak jste prý napsal něco, co se nelíbilo centrále Facebooku. A smazala vám to. Tuším, že jste tam psal, že tak jako přes všechnu snahu prohrál Korčok prohraje nakonec i Ukrajina. Cítíte se vinen a stydíte se?

Anketa Kdo byl vaším favoritem ve druhém kole slovenských prezidentských voleb? Peter Pellegrini 97% Ivan Korčok 3% hlasovalo: 11045 lidí Ano, hrozně se stydím, že jsem napsal pravdu. Já vím, že se to dneska nesmí, protože to naší skvělé eurohodnotné vládě bere klid na práci a Fialovi to přidává na žaludečních vředech. Já vím, že se nikdy nedozvím, kdo mě udal a přesně za co, ale ještě mě napadá, že by to mohlo být za slovo „buzerant“, které jsem si dovolil použít v názorové zkratce, že slovenské liberální demokracii nebylo stydno proti Pellegrinimu použít i to, že je gay.

Vzpomínám, jak ještě koncem minulé dekády bylo haló z toho, když se smazala nějaká veliká skupina na Facebooku. Nějak si na to už ale všichni zvykli a přizpůsobili se. Jaké způsoby „přečůrávání“ těch velkých korporátních sítí a platforem lidé podle vás nacházejí?



Kopírují místo sdílení, přecházejí na Telegram, používají náhradní účty... Dělají totéž co liberálové, když předstírají, že jich je hodně. A zřejmě je toto přečůrávání velmi úspěšné, protože sociální sítě jsou stále nejlepším kanálem na rychlé šíření všeho, co Česká televize šířit nechce anebo nesmí. Jen se bude víc mluvit v jinotajích a číst mezi řádky. To my, Češi, umíme. Máme na to průpravu jako nikdo jiný.

Co se týče toho Slovenska, k tomu už se vyjádřil snad každý, kdo má pusu. Mně se ale honí hlavou jedna věc. Lidé v menších sídlech historicky volí spíše doleva, protože nemají velké benefity z toho, že ve městech sedí ta korporátní sídla, kde ti chytří lidé, kteří vědí, jak má vypadat svět, vyplňují tabulky a dělají obrázkové prezentace. To na tom Slovensku zapomínají, když těm, kteří se mimo Bratislavu živí prací, nadávají do blbců? Proč předstírají, že toto staré rozdělení je překryté „hodnotovou politikou“? I u nás?

Je to pořád stejné... Jakmile přestanou volební průzkumy vycházet podle pravdy a lásky, najednou je pravda i láska pryč a nastupuje kádrování i lhaní. Viz Sašu Vondru a jeho dezinformační pamflet na Jandejska, za který si vysloužil trestní oznámení. Když jsme zvolili prezidenta Zemana, nejvíc práce odvedli naši liberální sousedé, kteří nám tak dlouho vysvětlovali, jak jsme hloupí a zpátečničtí, až nás vytočili a my to tomu Zemanovi natruc hodili.

Slováci teď zažili přesně to samé. Voliči Pellegriniho byli tupí vesničtí kreténi, kteří by snad ani neměli mít volební právo, až se jich zvedlo z gauče o deset procent víc než v prvním kole a hodili to na just Pellému.

Mimochodem... naše poslední prezidentské volby byly jiné. Tam se voličům Babiše tolik nenadávalo, pravda a láska udržela emoce pod kontrolou a vyšlo jí to. Kdyby dělali totéž co za Šláfenberga nebo Stahovače králíků, tak byl prezidentem Babiš.

Proč podle vás ti mladí Slováci tvrdí, že na Slovensku najednou nemají budoucnost a odjedou pryč? Copak ve dvou proběhlých volbách vyhrály nějaké zrůdy, které chtějí znárodňovat a zavírat lidi do kriminálu?



Silně pochybuju, že se v Blavě pohne třeba jen myš. Ti, kteří šilhali po Česku, ti budou šilhat dál a ti, co vyhrožovali odchodem, ti tam pěkně zůstanou, protože fakt nejde o nějaké inženýry, vědce nebo alespoň instalatéry, ale takřka výhradně o genderové specialisty a jejich místa jsou u nás už dávno obsazená českými genderovými specialisty.

Ale kdyby u nás nějaký slovenský genderový specialista a odborník na grýndýl byl ochoten umývat na plný úvazek hajzlíky v hospodě, tak ho přivítáme s otevřenou náručí.



K praktičtější věci: v Senátu přednesl petici zemědělec Jaroslav Lád. Vy se s panem Ládem znáte, jak známo, a jaksi se motáte kolem všech těch protestů, jak také známo. Má nyní smysl ještě přednášet petice?



Ano i ne. Ano proto, aby zemědělci ukázali, proč to dělají a čeho chtějí dosáhnout. Ne proto, že vláda je stejně nevyslyší a jen se jim vysměje. Já panu Ládovi fandím, protože on je argumentem, že zemědělci nejsou ani zaprodanci Kremlu, ani zaprodanci Babiše nebo Jandejska. Ale rovnou říkám, že zemědělské požadavky budou vyplněny, jedině když se pod vládou hodně zahoupou křesla.

Nejlepší by bylo přednášet petici v Senátu za pachu hořících balíků slámy a prasečí kejdy a hlasitého hulákání pod okny.

Jakpak že je na tom ta „druhá pražská traktoriáda“, kterou jste sliboval?

Vyčkejte času... Víc k tomu teď nemohu říci. Jen prozradím, že bude vypadat úplně jinak než ta první. Už jen proto, abychom nedávali mainstreamovým médiím i ministru Výbornému žádná vodítka, jak na nás.



Je to asi házení hrachu na zeď, ale Agrární komora si postěžovala na to, že zatímco jateční ceny kuřat klesají, ceny na pultech ne. Co k tomu vlastně ještě lze říci ?



Zemědělec, který vypěstuje krmivo, chovatel, který vykrmí kuřata, a řezník, který ho zabije, zchladí a zabalí do polystyrenové vaničky dohromady udělají kilo kuřete za 56 Kč. Pokud by si hytlermarket přirazil 30 % marže, což je nádherné číslo, stálo by kuře maximálně 75 Kč. Kolik stojí ve skutečnosti? Ano, přesně tyhle peníze pak odtečou do Německa na dividendách... Z nich dostane zaplaceno Tomáš Prouza za skutečné řízení českého zemědělství podle zájmů unijních obchodních řetězců a je to.

Pochopili to všichni?



Pokud jde o Ukrajinu, začaly zase vybuchovat mediální bomby. Že prý má evropská část NATO takový strach z toho, že by díky „mírové kartě“ vyhrál Trump, že zvažuje sama před americkými volbami navrhnout Rusům: nechte si na Ukrajině, co jste dobyli, vemte si to. A zbytek Ukrajiny okamžitě vstoupí do NATO. To by asi nebyla zrovna ta „výhra Ukrajiny“?

Drze se zeptám... má to někdo prokonzultované s Putinem? Dezinformační média v poslední době chrlí zprávy, že Rusko vyrábí dvakrát víc munice než celý Západ dohromady, a podobné je to s produkcí veškerého válečného materiálu. Už jsem zaslechl i tak defétistické řeči, že ruská armáda je dnes mnohem větší a silnější, než byla před dvěma roky.

Proč by Rusové právě teď přistupovali na takové mírové podmínky? Připomíná mi to Dáreiovu nabídku Alexandru Makedonskému, že mu dá ruku své dcery a půlku Perské říše. Co na to Alexandr odpověděl? Že se s půlkou říše nespokojí, když ji může mít celou. Trochu se obávám, že přesně tohle odpoví i Putin. Možná by bylo dobré, aby se ho na to někdo zeptal...



Představte si ale, že se to stane. Jízlivě řečeno: proti čemu byste pak bojoval vy, Kateřina Konečná, Jindřich Rajchl nebo Tomio Okamura? Válka by skončila, tak jaká témata by zůstala?

Upřímně... já bych raději bojoval za něco než proti něčemu. Já osobně bych se asi angažoval v zemědělství a snažil se o jeho maximální soběstačnost i maximální efektivitu. Chtěl bych, aby bylo v domácích rukou a abychom si své vlastní jídlo pěstovali na svém vlastním území. To je práce na deset let, i kdyby mi do toho nekecali různí Prouzové či Jurečkové.

Podobně by bylo zapotřebí pravicově uklidit ve státní správě. Tam byste také deset let mohli propouštět úředníky nebo alespoň nepřijímat nové. Chtělo by to také otevřít nové doly, postavit jaderné elektrárny a začít naše žáky zase trochu drilovat, a ne jim utírat pusu po každém holoubkovi, co zadarmo přiletěl do pusinek. Bude zapotřebí dát do pořádku diplomatické vztahy s půlkou světa, to také nebude ze dne na den... Prostě tady je tolik práce, že to všichni máme do konce života, i kdyby nám pámbu ráčil z cesty odstraniti všechny překážky...

