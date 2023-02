Neziskovky. Děti ovlivěné ze škol volily generála. Kdo Babiše, bylo jím opovrhováno. Expremiér má informace

„Je potřeba vytvořit formaci, která bude schopna zastřešit levici a přivést ji znovu do Poslanecké sněmovny,“ říká expremiér a bývalý šéf sociální demokracie Jiří Paroubek. Odpověděl i na otázku, zda on sám má v tomto směru nějaký plán. Rozebral, co podle něj vedlo k vítězství generála Pavla i jaké vidí šance Andreje Babiše v příštích parlamentních volbách. Řekl také, jak vnímá první „kroky“ nově zvoleného prezidenta. Nevynechal Tchaj-wan ani Ukrajinu a NATO.

Pane inženýre, vraťme se ještě k volbám. Co říkáte na výsledek a co podle vás nakonec vedlo k tomu, že se vítězem stal generál Pavel?

Myslím, že to je celá řada faktorů, jejichž popis přesahuje rozsah tohoto rozhovoru. Zmínil bych ale dvě věci, o kterých prakticky žádný komentátor nemluví, nebo jenom okrajově.

Jedna věc jsou ohromné demografické změny, ke kterým došlo v české společnosti. Za posledních deset let, tedy od první Zemanovy volby, přirozenou cestou odešlo, tedy zemřelo, milion českých voličů. A naopak přibyl jeden milion nových voličů. Neříkám, že jsou to zcela přesná čísla, ale pro ten argument, který potřebuji říct, to stačí. Mladí lidé prostě mají svoje představy o životě, často velmi zkreslené, romantické… Jak jsem slyšel, tak v těch posledních měsících jsou některé školy, kde ředitel umožnil vstup například lidí z organizace Člověk v tísni. Ti vykládají studentům svoji představu o životě, která je samozřejmě velmi blízká vidění, řekněme, té současné pravostředové koalice.

Znám několik příkladů ze svého okolí, kdy rodiče byli zoufalí z rozhodnutí svých dětí volit generála Pavla prostě proto, že byly ovlivněny ve škole. Slyšel jsem také dokonce takové příběhy, kdy se učitelka vyptávala dětí, koho by vlastně volily, no a když dítě řeklo, že Babiše, tak se mu dostalo všeobecného opovržení.

Mně to připomíná situaci, jako když v 68. roce v jednom ze svých článků Vaculík popisoval, když měla být pohřbena na hřbitově evangelička někdy v době, kdy už platil toleranční patent na konci 18. století, tak jak se tomu snažila katolická většina obyvatel jedné obce zabránit. Tak máme něco podobného. Vytvořila se psychóza, že volit generála Pavla je jaksi in. Takže to jsou demografické změny, ke kterým ve společnosti došlo.

A ta druhá věc?

Druhá věc je ta dlouhodobě vedená kampaň, která byla, řekněme, soustředěna zejména na dvě osoby, a to sice generála Pavla a paní Nerudovou. Přičemž paní Nerudová jaksi v té závěrečné části kampaně vyšuměla s ohledem na problémy poněkud kriminálního charakteru na univerzitě, kde byla rektorkou. Tito dva kandidáti byli stavěni do pozice dobra, a naopak ta druhá strana, tedy Andrej Babiš, do pozice vtěleného zla, jakéhosi Belzebuba, který ničí dílo, které by mělo být dovršeno.

Přitom je potřeba vidět, že lidé, jako je Zeman, jako je Klaus, jako je Babiš, můžu k ním mít výhrady, ale něco odpracovali. Měli nějaké výsledky na rozdíl od těch, kteří je kritizují, za kterými nic není.

Všechny pravicové koalice, které tady zatím byly, skončily v kotrmelcích a přivedly stát do velkých hospodářských problémů. Tato koalice není výjimkou. Dnes už jsme v recesi. Přesně jsem očekával, že to takto nastane. Najdete to v mých článcích v závěru roku, možná i v některých našich rozhovorech. Takže to jsou umělci, kteří toho mnoho neumějí kromě krasořečnění a kromě toho, že mají ohromnou marketingovou podporu. A podobné je to s generálem Pavlem. Marketingový produkt bez jakéhokoliv obsahu. Ale bohužel lidé do toho jeho projektu promítají své naděje z těch svých často velmi komplikovaných a někdy zpackaných životů. Že právě teď nastane ta chvíle, kdy se všechno stane z toho černého růžovým nebo alespoň bílým. Ale ono to takhle není.

Obzvlášť před druhým kolem voleb přirovnávali někteří Petra Pavla k Václavu Havlovi. Je takové přirovnání namístě? Co podle vás mají tito dva společného?

Myslím, že mají společného jenom tu voličskou klientelu, která si prostě vysnila, že to tak nějak je.

Podle Petra Pavla jsou reformy penzí a daní pro Česko nezbytné, není možné je dál odkládat a je potřeba je lidem začít vysvětlovat. Řekl to hned druhý den po volbách v rozhovoru pro TV Nova. Co na to říkáte?

Především to není jeho starost, protože on není vláda. To by si měl uvědomit. Ale měl říkat tyto věci lidem před volbami, tak jak o nich hovoří teď, že se musejí změnit daně a další věci. Že z té reformy penzí vyplyne, že se vlastně bude odcházet do důchodu později. V situaci, kdy Francouzi na milionových demonstracích odmítají odchod do důchodu až v 64 letech, takže my bychom zřejmě měli odcházet v sedmdesáti? Tak mě už se to netýká, já už důchodce jsem. Ale nepřeji to nikomu, kdo je dnes mladý a půjde jednou do důchodu. Těm dvacetiletým lidem se to zdá možná báječné, ale až jim přijdou zdravotní problémy, kterým se zcela nepochybně nevyhnou, tak jako se jim nevyhne 80–90 procent populace, no tak jim gratuluji, jestli si myslí, že vydrží pracovat třeba do 66, 68 nebo 70 let. Takže pan generál o něčem mluví a neví, o čem mluví, protože mu to řekli jeho poradci. Měl by se trošku umírnit, a to především v té zahraničněpolitické oblasti.

To asi narážíte i na jeho telefonát s prezidentkou Tchaj-wanu? Jak toto byste ohodnotil?

No tak, že je to slon Brundibár, který se pustil do něčeho, v čem ho tedy může podpořit jenom zkrachovalý politik, jako je Petříček, který dostal snové angažmá na nějaké univerzitě v Dánsku, tak si to teď odpracovává příspěvky, kdy podporuje tyto hlouposti, které generál tropí. Stejně tak vyjádření, že Ukrajina by měla být členským státem NATO. No tak to už je opravdu z říše pohádek o dracích a jiných příšerách. Protože proč Rusko šlo do té války, je právě to, aby se Ukrajina nestala členským státem NATO. Rusko bude válčit do té doby, dokud této pro sebe bezpečnostní hrozbě nezabrání. No a pak je potřeba, aby si pan generál položil otázku, jestli je NATO schopno s pomocí ukrajinské armády porazit Rusko. A donutit ho k bezpodmínečné kapitulaci. Protože pak v těch podmínkách třeba může být i to, že Ukrajina se stane členským státem NATO. Ale jinak si to neumím představit. A současně provokovat Rusko a Čínu… No tak pan generál se chová jako mluvčí Ministerstva obrany nebo state departementu Spojených států. Ale on je českým prezidentem, nově zvoleným.

Na Tchaj-wan chce vyrazit i Markéta Pekarová Adamová. Co to může znamenat pro naše vztahy s Čínou?

Myslím, že to nebude znamenat nic. Protože Číňané jsou národem, který pracuje s dlouhodobou perspektivou. Samozřejmě, že se ohradili. Být ale na jejich místě, tak bych popřál paní Pekarové ještě pár hezkých výletů na Tchaj-wan, případně i generálu Pavlovi. Protože podle toho, jak jsem si všiml, tak v podzimních komunálních volbách drtivě vyhrála opoziční strana Kuomintang, která si přeje připojení Tchaj-wanu k Číně. No a pokud tento trend bude trvat, jako že si myslím, že ano, i přes tu masivní americkou a japonskou podporu té demokratické progresivní straně, tak za dva roky budou na Tchaj-wanu volby a v těch volbách, pokud vyhraje strana Kuomintang, což vidím jako velmi pravděpodobné, stejně tak v prezidentských volbách, no tak ty věci se vyřeší přirozenou cestou. Je potřeba vidět tuto změnu nálad obyvatel na Tchaj-wanu.

V médiích se také objevila zpráva, že nově zvolený prezident chce prověřit, jak fungovala hradní kancelář za doby prezidenta Zemana. Některé věci se podle něj mohly prý dít v „šedé zóně“. Nevyloučil údajně ani případné trestní oznámení. Co na to říkáte?

Už v minulém rozhovoru jste mluvil o tom, že i pokud A. Babiš nevyhraje, v podstatě může počítat s mnohými hlasy, které v prezidentské volbě dostane, v následujících parlamentních volbách. Nakonec i on sám v tomto směru promluvil těsně po volbách na tiskové konferenci. Řekl jste ale také, že bude potřebovat politické spojence, se kterými by mohl případně sestavit vládu. Vidíte nějaké? Kde je vzít?

Myslím si, že to první platí beze zbytku. Myslím si, že ten jeho volební potenciál se zvýšil z těch 27 procent na možná 35 až 40 procent po selhání pana Okamury. A pokud jde o ty spojence, no tak se domnívám, že tady nastává čas pro rekonstrukci levice. Prostě té situaci, kdy v Lidovém domě sedí parta likvidátorů, soustředěná na rozprodej majetku, nelze už asi dlouhodobě přihlížet. A je potřeba vytvořit formaci, která bude schopna zastřešit levici a přivést levici znovu do Poslanecké sněmovny.

Máte vy sám nějaký plán v tomto směru?

Nevylučuji to.

Když mluvíte o ČSSD, jaký „signál“ vyslali svým voličům, když vedení de facto podpořilo generála Pavla? Co to vypovídá o současné levici?

Já myslím, že jsou to lidé, kteří poslouchají pokyny pana Pokorného a měli by dbát zájmu svých voličů. Podpořit generála, který pár desítek hodin po svém zvolení hovoří o tom, že je potřeba oholit penze a způsobit průvan v daních, to zrovna nebylo prozíravé. To bylo vlastně téměř sebevražedné. Rozhodně politicky sebevražedné pro ty lidi, kteří to udělali, počínaje Šmardou a konče Špidlou, anebo dokonce, obávám se, pokud ta strana nebude mít sílu se těchto lidí zbavit, tak i pro celou stranu.

