Notičky z USA. Babiš na tiskovce vypadal, že se rozbrečí. Stvořitel Drahoše a Pavla vylezl z nory. Vyoral o týdnu války s Ruskem

Vrbětice byly „státní vojenský útok“ ze strany Ruska a reakce na něj musí být „razantní“. Nabádá k tomu otevřený dopis, sepsaný v neziskové organizaci Evropské hodnoty. Jak se k takovéto výzvě stavíte?

Prakticky cokoliv, co vzejde od EUropských hodnot bývalého pornoherce a evidentní děvečky pro všechno Jakuba Jandy, má co do relevance nulovou vypovídací hodnotu. Jde pouze o prodlouženou ruku Washingtonu, Bruselu, případně Langley. Reakce má být dle mého vždy adekvátní, přiměřená a hlavě podložená a důvodná. A zvážit se musí veškeré okolnosti, zejména v případě, že jsme – ať už vědomou, nebo nevědomou – loutkou silnější mocnosti.

Premiér Andrej Babiš hovoří o tom, že důkazy o účasti Rusů jsou přesvědčivé a že by bylo lepší, aby prezident Miloš Zeman reagoval dříve, než plánuje. Souhlasíte? A jak okomentovat jeho původní výrok o „útoku na zboží“?

Myslím, že je zcela nezbytné v tak vážném obvinění ony přesvědčivé důkazy předvést. Pravdou je, že jsem nedohledával nijak bedlivě, ale zatím mi to tak trochu připomíná důkazy à la nezničitelný pas nalezený v troskách tří zdemolovaných věží Světového obchodního centra – údajně z důvodu nárazů dvou letadel a doutnajícího ohně. Nevím, co se ve Vrběticích opravdu stalo, ale vzhledem k podivnému načasování, co se dostavby Dukovan a eskalace napětí na Ukrajině a v Černém moři týká, mám jisté pochybnosti.

Několik Babišových veletočů ve mně spíše než snahu o diplomatické kormidlování evokuje, že notičky z Langley zřejmě nebyly původně úplně přesné, a tak se ve svých lžích pan premiér plácá jak obvykle. Podívejte se ostatně na Babišův projev na oné první tiskové konferenci, zaměřte se na jeho hlas, na propagandu či manipulaci typu „zemřeli otcové od rodin“.

Premiér působí, že se snad každou chvíli rozbrečí. Možná si sám byl vědom, že ČR vtahuje do strašného průseru zpravodajských a geopolitických her velkých hráčů. Možná, že sám tušil, že všechno není tak úplně pravda. Ale jednou slíbil svým imperátorům věrnost, a nyní přišel befél, který bylo třeba splnit. Bohužel si myslím, že naše vláda i zaslepená a politicky negramotná opozice konají zcela evidentně v rozporu se zájmy ČR ve prospěch a zřejmě na objednávku USA.

Ostatně věřit čemukoliv od vrchního čučkaře Koudelky coby podle všeho prodloužené ruky CIA a MI6 u nás je čiré bláznovstí. Ten člověk, alespoň dle mého skromného názoru, hájí zájmy ČR a jejích občanů, pokud vůbec, právě až za těmi dvěma výše zmíněnými. A možná ještě za Berlínem a Bruselem, což je de facto totéž. Reakci prezidenta Zemana, ač chápu, že třeba chtěl získat další informace a připravit si šachovou partii, bych také očekával dříve, byť by byla třeba nevyhraněná.

A ještě bych rád připomněl novou parodii na ministra zahraničí: „e-e-e“ Kulhánka. Podivné individuum zaháčkované v Bakalově Aspen Institutu po boku Plagy, Hamáčka, Havlíčka, Kartouse, Špicara, Maláčové, Babiše a podobných farizejů, jehož demenci ještě krásně podtrhává zadrhávání v každé druhé větě.

Podle bývalého velvyslance v Rusku Petra Koláře avizovaly Spojené státy, že by byly schopny kompenzovat dodávky plynu ze svých zdrojů, byť by to bylo dražší. Jak by to, podle vás, dopadlo?

Jak by to dopadlo, nevím. Do energetiky nevidím. Ale vidím do morku kostí evidentního operativce či přinejmenším styčné osoby zahraniční rozvědky u nás ex-diplomata a předního štváče Petra Koláře, podle něhož by to jistě z USA bylo nejlepší za jakoukoliv cenu. Tenhle navenek pro neznalé možná kompetentně působící pán opět vylezl z nory a rozdává rozumy ze všech možných pravověrných médií.

Jen aby se nezapomnělo, připomínám, že jde o stvořitele mýtu stahovače králíků jménem Jiří Drahoš; a aktuálně stojí v pozadí všestranného, alespoň dle válčících stran, na kterých kdy stál, generalissima Petra Pavla. Mimochodem, zřejmě není náhodou, že mezi bývalými diplomaty je tolik přisluhovačů. Koho, to si asi domyslíte. Ať už jde o Koláře, Žantovského, Fischera, Vondru a podobně.

Německá kancléřka Angela Merkelová v úterý na Radě Evropy hájila plynovod Nord Stream 2; Německo navíc stále mlčí k Vrběticím. Jak si to máme vyložit? Vždyť naši spojenci jinak takřka jednohlasně vyjádřili Česku podporu…

V politice a geopolitice jsou vlastní zájmy nad přátelství a spojenectví. Nord Stream 2 je určitě jeden z důvodů, proč jsou Němci zdrženliví. Na rozdíl třeba od USA, kteří ČR nepřekvapivě podporují. Bodejť by ne, že? Stratég a možná duchovní otec jejich geopolitiky Henry Kissinger svého času řekl, že Amerika nemá trvalé přátele nebo nepřátele, jen zájmy. To by si měli napsat na zrcadlo nekritičtí zbožňovači USA, kteří v naší politice a v mediálním mainstreamu převládají, minimálně svým křikem.

Kdo ví, zda Vrbětice nemají mimo Dukovany a Ukrajinu třeba sloužit trochu i jako taková vedlejší pozitivní externalita proti Nord Streamu 2, proti němuž pochopitelně Američané brojí jak splašení. Prodávat by přece chtěli do Evropy oni. Mimochodem, spojení německé pracovní morálky a schopností s ruskými zdroji děsí USA od nepaměti. Proto je potřeba mezi tyto dva státy z hlediska geopolitiky neustále vtloukat často umělé klíny.

Podle ČSÚ nebyl v rámci sítě laboratoří v sezóně 2020-2021 zaznamenán jediný pozitivní záchyt viru chřipky. V regionu Evropy došlo k poklesu o 99,8 %. Čím si tato neuvěřitelná čísla vysvětlujete?

Myslím, že i pologramotné jepici musí být nulový, opakuji nulový, a do třetice nulový výskyt případů chřipky u nás v loňské sezóně alespoň trochu podezřelý. Alespoň za nehet. Echt, když, jak informovala ČTK, před dvěma lety bylo případů přes 900 tisíc. Tedy chřipka zázračně zmizela, z téměř milionu případů na nulu. Zázrak? Svědci covidovi nás zachránili před chřipkou? Nebo jen hra s čísly a orwellovská či goebbelsovská propaganda v přímém přenosu? Vypadá to, že buď je do čísel PR covidu započítávána i chřipka, nebo je nakonec covid vlastně, byť třeba horší, chřipkou. Nikoliv „chřipečkou“, jak klasickou chřipku, která rozhodně taky není žádnou „chřipečkou“ často pravověrní demagogové shazují.

Oficiálně kvazi experti, kvazi odborníci, ministři smrti a strachu a další podobní mozkoví a charakteroví mrzáci tvrdí, že úbytek chřipky je dán jejich fašistickými opatřeními, jako jsou roušky, rozestupy a omezení mobility. Druhým dechem pak celý rok slyšíme, jak přece plebs „zlobí“, slovy Kůže Arenbergera, neposlouchá a nedodržuje ona nic neřešící totalitní „opatření“, která jsou zaváděna pouze s cílem ponížení společnosti a genocidy jejího zdraví a ekonomického blahobytu.

A je třeba plebs bičovat a během toho si do kapsy šoupnout něco z největšího tunelu v historii skrze testy na covid-19, PR polní nemocnice, vakcinace mRNA vakcínami, tuny roušek, respirátorů a dezinfekcí a podobně.

Expolicista Derek Chauvin byl shledán vinným ve všech třech bodech obžaloby kolem vraždy a zabití George Floyda. Překvapil vás verdikt? Co nyní čekat za reakci od veřejnosti?

Nepřekvapil. Exemplární trest byl jasný od začátku. Pozitivní diskriminace a rasismus naruby. Připadá mi, že nikdo nebral v úvahu to, že šlo o kriminálníka, který prokazatelně fetoval a měl na svědomí snad ozbrojenou loupež. Jenže byl Black s velkým B, jak od loňska píší mediální presstituti v zahraničí. Od veřejnosti té nejhlasitější a v médiích nejprotežovanější, tedy liberálně levicové a uvědomělé, lze čekat jen velký souhlas a chválu ze všech stran.

Jak informuje třeba Společnost pro obranu svobody projevu, Evropská komise chce zařadit verbální projevy tzv. nenávisti mezi závažné trestné činy a členským zemím chce sebrat možnost je blíže definovat. Co si o tomto postupu myslíte? Hrozí, že členské státy ztratí kontrolu nad tím, co lze říkat a publikovat?

Nehrozí. To se v dohledné době stane. Cesta a způsob se pro to najde. Takzvaná politická korektnost, která je jenom obyčejným pokrytectvím a korektností naruby, toho byla předvojem. Teď jsme ve fázi, kdy jsou silně cenzurovány sociální sítě, které slouží ke komunikaci bezpočtu lidí. Veřejně jsou ostrakizováni, dehonestováni, z veřejného prostoru vytlačováni a nakonec i z práce vyhazováni neuvědomělí lidé, kteří si dovolí na rozdíl od zbytku mrtvých ryb nebo vyčůraných nutrií, plavat proti proudu. Je jen otázka času, kdy vezmou zasvé ty zbytky svobody slova, které tu ještě zbyly. Už teď se sporadicky zavírá. Ale bude to horší.

