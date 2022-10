Nová korýtka pro neúspěšné Piráty v úřadu za miliardu. Jsou normální? Okamura už kolikát nevěří, že vláda může být tak šílená

Anketa Chcete, aby Andrej Babiš osobně kandidoval na prezidenta republiky? Chci 70% Nechci 22% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 12779 lidí

Při udělování nejvyšších státních vyznamenání prezidentem Milošem Zemanem na Pražském hradě 28. října dostal vyznamenání také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vy jste byl přímo ve Vladislavském sále. S jakými pocity jste to sledoval?

S úctou jsem zatleskal všem oceněným osobnostem až na jedno jméno – na rozdíl od všech přítomných politiků z jiných politických stran jsem nezatleskal ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Nebudu tleskat válce, ať se jedná o kohokoliv. Nechci válku, chci mír. A jsem přesvědčen, že cestou k míru jsou mírová jednání, nikoliv eskalace konfliktu.

Konflikt podle slov premiéra Fialy bude i hlavním tématem příštího roku, jak řekl v Poslanecké sněmovně. Tomu odpovídá i rozpočet, který kabinet sněmovně předkládá. Vaše hnutí jej odmítlo porpořit, co vám na něm vadí nejvíce?

Další zadlužování naší země způsobené Fialovou vládou přinese jen další zdražování a zbídačování lidí a vláda Petra Fialy může naši zemi přivést k bankrotu a kolapsu. Vláda plánuje v rozpočtovém výhledu za celé volební období zadlužit naší republiku navíc o 1,2 bilionu korun. To je šílené.

Člověk si někdy říká, zda to není záměrem vlády, aby se naše země stala ještě více vazalem USA, Evropské unie a globalistů a aby zbídačelí lidé žijící z ruky do úst drželi hubu a krok a poslouchali příkazy protektorátní vlády. Je neuvěřitelné, že naši zemi mohou řídit takoví diletanti, takto šíleně a hloupě.

Pane předsedo, mohu poprosit nějaké konkrétní připomínky?

Ano, jistě. Fialova vláda před volbami slibovala šetření a rozpočtovou odpovědnost, ale navrhuje další rozpočtový deficit, a to ve výši 295 miliard korun jen za příští rok, který bude v reálu stejně ještě mnohem vyšší. A rozpočet je deficitní i přesto, že samo ministerstvo financí ve svých materiálech uvádí, že v příštím roce očekává jen z DPH a z daní z příjmu fyzických a právnických osob o 216,6 miliard korun vyšší příjmy než za rok 2022!

V navrženém státním rozpočtu také skokově rostou náklady na obsluhu státního dluhu až na částku bezmála 70 miliard korun. Za tento návrh vládu kritizuje i Národní rozpočtová rada, a to nejen kvůli masivnímu nárůstu zadlužení státu, ale i s ohledem na to, že vláda v něm počítá i s příjmy z mimořádného zdanění energetických firem a bank (tzv. windfall tax), které zatím nejsou zakotveny v zákonech. Plánovanou výši schodku lze proto označit za spekulativní.

Hnutí SPD ostře odmítá rozpočtový diletantismus Fialovy vlády i její hazardování s veřejnými financemi a s budoucností našeho státu. Další zadlužování přinese jen další zdražování a Fialova vláda může naši zemi přivést k bankrotu a kolapsu. Tento rozpočet neobsahuje ani návrhy na zvýšení příjmů od zahraničních firem podnikajících u nás (zdanění dividend zahraničních bank, pojišťoven, telekomunikačních firem), které z ČR každoročně vyvádějí až 400 miliard korun, ani přijetí důchodové reformy zajišťující důstojné důchody, ani snížení výdajů státu formou snižování byrokracie slučováním agend ministerstev, omezení plateb solárním baronům a nenavyšování počtu státních zaměstnanců, kterých bude o 8 tisíc více než letos (celkem 492 tisíc). Takže tento vládou předložený návrh odmítáme a připravíme k němu řadu pozměňovacích návrhů.

Navíc vláda plánuje další šikanu občanů.

Teď máte konkrétně na mysli co?

Zřízení cenzorského úřadu, který plánuje ministr vnitra Vít Rakušan. Předseda hnutí STAN ohlásil také potřebu, a tady cituji: „Vybudovat dostatečné obranné struktury proti organizátorům demonstrací.“ Je to citát z nejnovějšího dokumentu Krizového informačního týmu, takzvaného KRIT, který sestavil ministr vnitra Vít Rakušan. Tedy ministr Rakušan ve jménu vlády Petra Fialy najme cenzory a hlídače, kteří budou bdít nad tím, aby se lidé náhodou nedočetli něco, co nesmí vědět; nebo naopak, aby náhodou něco nepřístojného nenapsali. To není demokracie! To je nastupující totalita v podání vlády Petra Fialy z ODS. A za tyto věci chce vláda Petra Fialy utrácet peníze proti občanům České republiky!

Fialova vláda namísto toho, aby se zamyslela nad požadavky demonstrantů, kteří vyčítají vládě, že neřeší zdražování a nepomáhá občanům, tak hodlá vybudovat nějakou obrannou strukturu. A bude to co? Více těžkooděnců? Obrněná auta na rozhánění demonstrací? A nákup matrací do přeplněných kriminálů?

A připomeňme, že vláda minulý týden rozhodla o tom, že si Česká republika půjčí 10 miliard korun na pomoc Ukrajincům v České republice…

No vidíte to. Je vidět, že česká vláda na české občany kašle a preferuje zájmy Ukrajiny před zájmy vlastní země a vlastních občanů. Tento úvěr navyšuje náš státní dluh a jen na úrocích nás bude stát přes půl miliardy korun ročně. Fialova vláda zatím utratila na podporu Ukrajinců v ČR celkem 16,9 miliardy korun. K tomu přičtěte více než 4 miliardy za zbraně, které vláda poslala na Ukrajinu. Zdražování, které drtí české občany a firmy, vláda neřeší, ale Ukrajině a Ukrajincům doslova sype miliardy.

K 16. říjnu 2022 udělila Fialova vláda jen od letošního března povolení k pobytu v ČR 446.811 novým migrantům z Ukrajiny. To jim plně otevírá dveře do systému tuzemského veřejného zdravotního pojištění zdarma, přístup k veřejnému školství zdarma a rovněž vstup na pracovní trh. Podle údajů Úřadu práce ČR zde ale ke konci září pracovalo z těchto lidí pouze 88.900 osob. A sociální a zdravotní pojištění odvádí pouze zhruba polovina z nich, jelikož značná část Ukrajinců pracuje záměrně na dohody o provedení práce (tzv. DPP), což je zprošťuje od povinnosti těchto pojistných odvodů, přestože využívají zdarma služeb českého zdravotnictví, sociálního systému či školství.

Z říjnového jednání sněmovního Výboru pro zdravotnictví také vyplynulo, že skokový nárůst výdajů na péči o Ukrajince mají tuzemské zdravotní pojišťovny zejména při léčbě tuberkulózy a HIV.

A 31. října se navíc vláda Petra Fialy přesouvá do Kyjeva, kde bude společně s vládou Ukrajiny jednat o její obnově. Jde o jednoznačný důkaz toho, že česká vláda preferuje zájmy Ukrajiny před zájmy vlastní země a vlastních občanů.

Bavíme se o tom už poněkolikáté, ale znovu se musím zeptat: Premiér Fiala ujišťuje, že vláda nenechá nikoho padnout, teď nově o svátku přišel z formulací, že vláda „dělá maximum“. Projevují se tyto proklamace nějak reálně v agendě, kterou vláda přináší do sněmovny?

Ať mají čtenáři představu. Vládní pětikoalice Petra Fialy třeba tento týden odmítla výrazněji pomoci našim zdravotně postiženým občanům v podobě zvýšení příspěvku na mobilitu. Tento příspěvek se sice na základě našeho opozičního tlaku zvýší alespoň o 350 Kč (na 900 Kč měsíčně), ale vzhledem k astronomickým cenám pohonných hmot a jízdného je toto zvýšení nedostatečné! Poslankyně SPD Lucie Šafránková navrhovala tři varianty jeho zvýšení, a to na 2200 Kč měsíčně, na 1650 Kč, nebo alespoň na kompromisních 1100 Kč měsíčně. To ale vládní pětikoalice smetla ze stolu. Hnutí SPD bude nadále bojovat za lepší životy zdravotně postižených občanů.

Pokud jde o ceny energií, Fialův kabinet se dlouhodobě upíná k celoevropskému řešení. Tento týden se konečně objevil návrh Evropské komise na celoevropské snížení cen energií. Může podle vás fungovat?

Neobsahuje oddělení ceny elektřiny od ceny plynu, což byl požadavek České republiky, který slabá vláda Petra Fialy opět nedokázala v Bruselu minulý týden na summitu prosadit, přestože Radě EU momentálně předsedá. V praxi se tak ukazuje nulový význam unijního předsednictví České republiky, které stojí naše daňové poplatníky více než 2 miliardy korun. Naopak Maďarsko si na tomto summitu zajistilo výjimku z tzv. pohyblivého cenového stropu, cenového pásma na dovážený zemní plyn a bude moci nadále dovážet levný plyn z Ruska na základě dlouhodobé smlouvy, kterou má na 15 let uzavřenou s ruskou společností Gazprom.

Německo se také rozhodlo jít vlastní cestou a bude masivně a plošně dotovat svůj průmysl a domácnosti tak, jak schválil německý parlament (200 miliard eur). Tím pádem tak část našich firem již nebude schopná konkurence, protože německé průmyslové podniky mohou mít cenu 1 kWh plynu zastropovanou v přepočtu na 1,7 Kč, zatímco velké české podniky ji nemají zastropovanou vůbec a nedostávají žádnou státní pomoc. Naše firmy, zejména sklárny, hutě, pekárny a další již dnes zavírají a propouštějí a tohle bude poslední kapka! Opět se jasně ukazuje, že slabá vláda Petra Fialy nedokáže v EU hájit národní zájmy vlastního státu.

Potvrzuje se i dlouhodobé stanovisko SPD, že jediným systémovým řešením energetické krize je přednostní přímý prodej v ČR vyrobené elektřiny domácím spotřebitelům za dostupné ceny a nákup levného zemního plynu v rámci dlouhodobých kontraktů přímo od jeho producentů.

Mimo otázky příjmů a výdajů žije česká politika v posledních dnech lidoveckou aférou na ministerstvu životního prostředí. KDU-ČSL trvá na nominaci svého místopředsedy Petra Hladíka, i když figuruje v korupční aféře s městskými byty v Brně. Prozatím ministerstvo řídí stranický předseda Jurečka. Měl by se podle vás Petr Hladík stát ministrem?

Podle našeho názoru by se Hladík, v jehož kanceláři zasahovala policie v rámci rozsáhlé korupční aféry spojené s privatizací bytů v Brně, neměl stát ministrem do té doby, než příslušné orgány vyjasní jeho úlohu v této kriminální kauze, do které jsou zapojeni i politici další vládní strany, ODS (Otakar Bradáč). Primátorkou Brna je již delší dobu Markéta Vaňková z ODS a poslancem ODS za Brno je i premiér Petr Fiala.

Místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík měl mimo jiné dle informací MF Dnes vyvíjet tlak na starostu městské části Brno-Židenice s cílem získat k další privatizaci bytové domy. Politik čelící takto vážným podezřením – má policií zapečetěnou kancelář, zajištěný mobilní telefon a služební notebook – nesmí být dle našeho názoru v žádném případě členem vlády! Politikům KDU-ČSL to však nepřekáží a na jeho jmenování ministrem přesto trvají.

Po zapojení vládního hnutí STAN ministra vnitra Víta Rakušana a TOP 09 do kauzy organizovaného zločinu Dozimetr v Praze jsme tak svědky prorůstání kriminální činnosti a korupce i do dalších vládních stran, KDU-ČSL a ODS, tentokrát v Brně. A premiér Petr Fiala toto vše toleruje. To je pro SPD nepřípustné!

S dovolením bych se zeptal ještě na jeden vládní návrh, na který upozornily ParlamentníListy.cz. Jde o projekt ministra Bartoše na vytvoření nového přadu s názvem Digitální a informační agentura, který se má zabývat digitalizací. Má smysl právě v současné době šetření vytvářet nový úřad, který má stát možná až miliardu korun?

Jsou premiér Fiala z ODS a ministr Bartoš z Pirátů normální? V době, kdy občané a firmy nemají na drahé energie, zdražují se potraviny, miliony našich občanů a tisíce firem mají finanční problémy, ale nic z toho vláda neřeší – tak vláda zvyšuje státní byrokratický aparát a zřizuje úřad za miliardu, aby za sebou zanechala pomník, přestože na ministerstvech již útvary pro digitalizaci existují. Počet nových úředníků má být dvojnásobný než na stávajících útvarech, což kritizují i odbory. Podle mých informací se má jednat jen o trafiky a korýtka pro neúspěšné komunální politiky Pirátů.

Kromě všech vnitřních problémů musíme řešit i migraci. ČR opět prodloužila kontroly na hranicích se Slovenskem, ëurokomisařka pro migraci Ylva Johanssonová uvedla, že balkánskou trasou do EU přichází letos třikrát více islámských nelegálních migrantů než loni a desetkrát více než v roce 2018. Po roce 2015 bylo slibováno funkční celoevropské řešení, máme ho tedy podle vás k dispozici?

EU především sama dlouhodobě záměrně láká africké a islámské migranty do Evropy. To je pro SPD nepřijatelné. Rekordní počet nelegálních migrantů z muslimských států zaznamenala i ČR. Důvodem je štědrý a vstřícný sociální systém států EU vůči nelegálním migrantům, kteří dostanou bez práce koláče, a nefunkční schengenský prostor, jehož hranice jsou propustné jako cedník.

Neschopný premiér Petr Fiala (ODS) neprosadil ani nenavrhl žádné řešení, přestože Česká republika půl roku předsedá celé EU. A sama Johanssonová imigraci ve svých vyjádřeních přímo podpořila a označila ji za pozitivní jev.