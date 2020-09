Nová krev do Zlínského kraje. Audit smluv. Rozloučení s Čunkem. Víme, co plánuje bojovnice proti dvojí kvalitě potravin

reklama

Byla jste jednou z hlavních tváří boje proti dvojí kvalitě potravin. Už je tento boj u konce?

Nebude u konce, dokud tato praktika bude existovat a dokud se jednoznačně nezakáže. To, co prosadili v zájmu firem ministři průmyslu s pomocí Evropské komise, je nevymahatelný paskvil na hony vzdálený úplnému zákazu, který jsem prosadila v Evropském parlamentu. Prakticky dvojí kvalitu legalizuje nekonečným seznamem výjimek. Věnovala jsem se dvojí kvalitě a diskuzemi s výrobci dost dlouho a detailně na to, abych věděla, že si výmluvu vždycky zdůvodní. Koneckonců ani dozorové orgány se do potírání dvojí kvality nijak nehrnou. Slovních bojovníků proti dvojí kvalitě je dost, ale realita je poněkud jiná

Není to klasická ukázka toho, co si některé globální firmy myslí o Česku?

Považuji dvojí kvalitu za neuvěřitelný výsměch a drzost vůči lidem z tohoto regionu. Nejde samozřejmě jen o Česko. Je to dobře maskovaný podvod na zákaznících. Jde jen o náklady a tedy zisk těchto firem.

Pojďme od potravin. Česko je obecně drahou zemí na život. Vysoké nájmy, drahé potraviny, drahé energie. Čím to?

Každá z těch oblastí má důvod jiný a ne jeden, ale obecně se dá spíš říci, že selhala ta kdysi tak vzývaná neviditelná ruka trhu. Dlouhou dobu převažovala nechuť k jakýmkoliv regulacím, dozorové orgány byly spíš utlumovány, ve své době byla regulace téměř sprosté slovo. Dnes vidíme spíš důsledek dlouhodobého vývoje. Stát na svou regulační roli nemůže rezignovat.

V současné době jsme svědky nárůstu počtu nakažených koronavirem. Co může Zlínský kraj nebo vláda udělat proto, aby tato situace neměla dopad na životní standard místních lidí?

Musíme se všichni snažit v prvé řadě být zodpovědní k sobě a svému okolí. To je základ, který za nás stát nevyřeší. Mytí rukou, nošení roušek tam, kde se koncentrují lidé v uzavřených prostorech, není nic, co bychom nezvládli. Tady nemusíme čekat na stát. Stát musí mít ale představu o vývoji situace tak, aby mohl předvídat a dělat efektivní a cílená opatření, která budou vnímat realitu. Jeho hlavním úkolem je zajištění adekvátního vybavení do míst klíčových pro bezpečnost a zdraví obyvatel. Musí mít k tomu také vytvořeny kapacity. Kraj v tom musí být nápomocen, protože by měl znát detailně situaci na svém území, dobrá koordinační role kraje je velmi důležitá. Musí být aktivní i směrem k městům a obcím, kterým musí umět pomoci a poradit a řádně informovat. Jsme ve složité situaci, která vyžaduje jiný přístup než formalismus a vyplňování tabulek.

Jednou z věcí, které se dnes lidi bojí, je to, že přijdou o práci. Je v silách kraje udržet v regionu nadnárodní firmy, které často stěhují výrobu do zemí, kde mají nižší náklady na mzdy?

Pokud se velká nadnárodní firma rozhodne odejít, je to její strategické rozhodnutí, které je těžké následně změnit. Právě kvůli obrovským dopadům na zaměstnanost, by mělo vedení kraje mít s velkými zaměstnavateli nastaven takový způsob komunikace, aby mohlo reagovat v zárodku na první signály, že se o přemístění firmy uvažuje a vysvětlit si důvody i možnosti, jak tomu předejít. Nikdy k takovému rozhodnutí nedojde ze dne na den. Pomoci s vyjednáváním může i vláda. Je otázkou, zda pouze výše mezd je tím hlavním, co rozhoduje. Koronavirová krize ukazuje i na úskalí takové cesty. Ale je lepší požáru předcházet než ho hasit.

Když se podíváme na pomoc státu podnikatelům, tak se nemohu ubránit pocitu, že stát hodně pomohl velkým firmám, ale stranou pozornosti nechal střední a menší firmy.

Souhlasím, že zejména program Anticovid, který na jaře připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, byl pro řadu firem nedostupný a oprávněně byl terčem kritiky a pochyb ze strany právě menších firem. Naopak program Antivirus, za který odpovídalo Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením ministryně Maláčové, prokazatelně pomohl desítkám tisíc firem, včetně těch menších a pomohl zachránit každé čtvrté pracovní místo, a je obecně je i ze strany zaměstnavatelů považován za účinnou podporu.

Stejně tak mi přijde nefér, že stát pomáhal v souvislosti s nemocí COVID-19 řadě lidí, ale zcela zapomněl na lidi ve středním věku...

Máte pravdu, že na lidech ve středním věku leží tíha péče o děti i rodiče. Za základ považuji to, abychom se poprali o každé pracovní místo a umožnili zaměstnavatelům překlenout toto složité období. K tomu musí vytvořit podmínky především stát a doufám, že kurtzarbeit, tedy částečně dotovaná pracovní místa, v tom pomohou. Střední třídě pomůžeme především dostupnými veřejnými službami. Péče o seniory je zásadní téma. Ať již jde o terénní nebo lůžkové kapacity v sociálních službách, protože ty stávající nestačí a nechat všechnu péči na rodinu není možné. Tady vidím mnohem větší roli kraje, ať již posílením financování nebo budováním nových domovů pro seniory.

Velkým tématem v kraji je stavba nové nemocnice. Potřebuje kraj novou, takto velkou nemocnici?

Zlínský kraj nepotřebuje novou nemocnici v Malenovicích, ale postupně modernizovat Krajskou nemocnici Tomáše Bati ve stávajícím areálu, tedy tam, kde je. Zlínský kraj potřebuje udržet péči co nejblíže občanům, to znamená mít čtyři fungující nemocnice s dostatkem personálu. Supernemocnice v Malenovicích je buď nezodpovědný projekt a naprosto zbytečný megalomanský pomník nebo záměr, za kterým je následná privatizace nemocnic a hra o lukrativní pozemky. Obojí je špatně.

Které hlavní problémy řeší lidé v kraji?

Zaleží na tom, ve které části kraje žijete a zda žijete ve městě nebo v malé obci. Problém, který je společný všem, je neutěšený stav komunikací. V tom se kraj za poslední léta příliš neposunul. Musíme zásadně posílit finance, které půjdou na opravy silnic v kraji. Pro lidi v malých obcích je velkým tématem udržení základních služeb, nedostupnost lékařské péče, obchodu, pošty. Tam musí kraj pomoci s jejich financováním. Řada krajů takový program má, Zlínský kraj zatím ne, to chci změnit. Stejně jako posílit program obnovy venkova. V městech se řeší nedostupné bydlení, i tady chci nastavit spolupráci s městy, abychom rozhýbali výstavbu nájemních bytů. V kraji máme velký počet seniorů a každý ví, jak obtížné je sehnat volné lůžko. Proto budeme budovat další domovy pro seniory. To vše znamená, zaměřit se také na to, aby v těchto zařízeních, stejně jako ve všech okresních nemocnicích, byl dostatek motivovaného personálu. Výzev a problémů je mnoho, tím spíš považuji za nezodpovědný hazard upnout se na jednu jedinou obrovskou investici, protože kraj potřebuje finance i do dalších oblastí, za které odpovídá.

Co bude první věc, kterou byste ve funkci hejtmanky učinila?

Nemám ráda hry na kdyby. Ale pokud otázku kladete, co by byla úplně první věc, tak bych se slušně rozloučila s odcházejícím vedením, i když si o něm osobně myslím své. Je to slušnost. Chci na kraj přinést i zcela jiný způsob jednání. A okamžitě bych se pustila do práce napravit škody, včetně auditu smluv a dokumentů, které se týkají příprav nemocnice v Malenovicích. A samozřejmě do plnění našeho volebního programu. To znamená realizace nového srdce moderní Baťovy nemocnice, tam, kde je, a to za polovinu peněz i času. Zároveň začneme modernizovat další okresní nemocnice a postaráme se o zdravotníky, tak, abychom měli dostupnou zdravotní. Zahájíme přípravu ke stavbě nových zařízení pro seniory, v každém okrese jeden, posílíme sociální služby v kraji a jejich financování, začneme s projekty ochrany životního prostředí jako je navýšení kotlíkových dotací a zvýšení schopnosti zadržování vody v krajině. Připravíme pozemky k výstavbě dostupných bytů. O opravách silnic jsem se už zmínila výše, stejně jako o podpoře dostupných služeb na malých obcích. Práce začnou okamžitě, protože máme jasné plány na co navázat z dob, kdy kraj vedla sociální demokracie v čele s hejtmanem Mišákem.

