Novinky z předvolební Itálie. Strana současného premiéra cílí na imigranty, televize dělá z opozice fašistické čerty...

Itálii čekají v neděli parlamentní volby. V jaké náladě jde italská společnost rozhodovat o své budoucnosti?

Italská společnost je na jednu stranu zklamaná, a na druhou stranu rozzlobená. Pak mezi těmito dvěma proudy existuje skupina, která zřejmě nechala hlavu na jiné planetě – podle nich se nic špatného neděje a katastrofální výsledky dosavadní vlády pro ně vlastně neexistují. To jsou ti, kteří budou volit Renziho Demokratickou stranu a levicové pidistraničky. Mezi zklamanými a rozzlobenými občany je jedna část lidí, jež k volbám nepůjde: Mezi ně patří např. manželé padesátníci, co žijí již od října v autě a ztratili veškerou důvěru ve stát, který se o vlastní občany nezajímá. Velká část občanů, volajících po změně, bude volit strany jako je Liga a Forza Italia, nebo také Fratelli d´Italia.

Další část občanů, speciálně na jihu a nejenom tam, bude volit Hnutí pěti hvězdiček: jsou to většinou ti, co nesledují doloženou neschopnost administrace tohoto hnutí, ale mají v hlavě stále opakované „Ave Maria pěti hvězd“, a sice vyhlídku na finanční podporu – všeobecný základní příjem – darované peníze bez práce. Odkud, jak a z čeho? Na to se „hvězdičkoví“ voliči neptají, je to až příliš krásný sen...

Z českých zkušeností víme, že volby často mohou být ovlivněny událostmi, které se odehrají krátce před volbami. Stalo se v posledních dnech před volbami něco zásadního, co by mohlo na poslední chvíli výsledky zvrátit?

Vyloženě zásadní událost, která by mohla zvrátit výsledky voleb, se nestala. Řekla bych, že faktická činnost všech stran narýsovala již dlouho dopředu, jakým směrem se budou volby vyvíjet. Dá se říct, že občané v Itálii byli v posledním měsíci vyburcováni hrůzostrašnou vraždou Pamely Mastropietro.

Psali jsme: Rozřezaná dívka, střelec a tisíce lidí v ulicích. V italské Maceratě stále není klid

Nová zjištění o imigrantovi z Nigérie a italské dívce rozřezané na kusy. Věřte nebo ne, vše nakonec může skončit jen domácím vězením

Velmi trpěla. Někdo, prý Afričan, ji rozřezal na 20 kusů. Chybí její... No, čtěte sami více o činu, po kterém v Itálii následovala střelba do černochů

Již je dokázáno, že nezemřela na předávkování, ale byla zavražděna bodnými ranami a ranou do hlavy ještě za živa, než byla Nigerijci rozporcována (jsou vyšetřovaní čtyři Nigerijci). Následně reagoval mladý Ital tím, že vystřelil na několik migrantů tmavé pleti, prý chtěl zasáhnout drogové dealery (dva nelegální migranti po ošetření v nemocnici ihned utekli). Této situace využila extrémní levice (Antifa). Následoval tzv. „antifašistický” protestní pochod sociálních center, antagonistů a jiných levicových skupin (na podporu postřelených, ne na podporu zavražděné) a nastal chaos a nepokoje, což vyvrcholilo v násilné napadání policie a ozbrojených složek v různých městech. Záměr, odloudit voliče středopravicovému bloku, se nezdařil.

Několikrát jsme se bavili o tom, že v Itálii má stále velkou autoritativní roli církev a že současný papež toho neváhá využít k brutální propagaci svého pohledu na svět. Jak se před letošními volbami prezentují italští kněží? Dávají nějaká doporučení?

No ano, určitá část papežových zaměstnanců kráčí v jeho šlépějích a propaguje jeho rétoriku. Zejména jde o podporu levicové Demokratické strany, protože vede vítací politiku. Levice chce zavést „Ius soli“, aby kdokoli se narodí v Itálii mohl mít automaticky italskou státní příslušnost – tedy i děti nelegálních migrantů. A nekonečný řetězec slučování rodin by mohl začít... Levicová Demokratická strana (PD) to vymyslela jako výrobnu nových voličů – neboť ti stávající se již začínají porobouzet a přecházejí jinam. V minulém roce, když se o tomto opatření jednalo, tak to zatím naštěstí neprošlo, ale oni to stále nevzdávají a tlačí na veřejnost všemi způsoby.

Minulý měsíc se ve Vatikánu setkali Francesco Bergoglio – takto „civilně“ odpůrci pojmenovávají současného papeže – a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan – to jen svědčí o zájmech papeže Františka.

Ale pozor, stejnou propagandu dělají i muslimové! Právě to zmíněné „Ius soli“ je pro ně samozřejmě obrovská šance...

Lekci pro muslimské voliče zorganizovali v Miláně levicový politik Pietro Bussolati a „zahalená“ radní Sumaya Abdel Qader, a to v v Islámském centru Centro Islamico di Milano e Lombardia. Na fotografii u článku vedle Bussolatiho sedí Sameh Meligy, Egypťan, jenž podporuje Muslimské bratry a je členem jejich Islámské aliance v Itálii, asociace, která je již na „černé listině teroru“ v arabských emirátech. Samozřejmě poučují voliče, aby volili PD, tedy Demokratickou stranu, protože imigranti by chtěli „Ius soli“...

Demokratická strana má zřejmě jinou představu demokracie, když dělají propagandu spolu s muslimy v centru, kde imam chtěl zakázat ženám jezdit na kole...

Liga Severu se dlouhodobě zaměřovala na severní část země a na agendu, která zajímala tento region. Před letošními volbami se pokusila „expandovat“ i na jih do zbytku země. Podaří se jí podle vás tato expanze? A co by to mohlo znamenat pro její volební výsledek?

Ano, Liga Severu šla do voleb pouze s názvem Liga. Již pár let existuje u Ligy Severu skupina Noi con Salvini (NcS), která je činná na ostatním italském území. Takže je to dlouhodobější záležitost. Počet hlasů z těchto oblastí není vůbec zanedbatelný. Předseda Ligy, Matteo Salvini, od začátku svého mandátu bojuje za zachování a ochranu místních produktů, a to znamená v celé Itálii, a ne jenom na severu.

Týden před volbami vystoupil Matteo Salvini v Miláně. Objevily se spekulace, že televize zpravodajství z této akce manipulovala a uváděla výrazně menší účast, než jaká ve skutečnosti byla. Jak akce probíhala a co se kolem oné mediální prezentace následně dělo?

Minulou sobotu přijely na vlastní náklady ze všech koutů Itálie na desítky tisíc občanů. Odhaduje se až 50 tisíc.

Po dopoledních nepokojích, vyvolaných levicovými demonstranty z Antify, kdy musela zasahovat policie, byla celá zóna okolo náměstí piazza Duomo (místo konání sjezdu) pod kontrolou policejních a vojenských složek. Voliči italské Ligy Severu, ve volební kampani jen Ligy, se těchto nepokojů neúčastní.

Mateo Salvini mluvil k lidu více než hodinu, tak jako vždy, s energií a s pokorou. Nastínil plány do budoucna a slíbil, že bude stále jezdit mezi lidi. V předvolební kampani se zúčastnil 300 setkání a mítínků po celé Itálii a zhubl 5 kg. Naplnil obrovská náměstí a mnoho lidí bylo i v přilehlých ulicích – ale média, jako vždy, tento obrovský úspěch ignorovala.

Byla jsem mimo jiné svědkem natáčení rozhovorů pro stanici Al-Džazíra a viděla jsem jejich verzi – klasický příklad manipulativní dezinformace. Salviniho popsali jako populistu, zpravodajství o Lize bylo učiněno pohrdavým tónem, nezasvěcený člověk z toho akorát pochopí, že Salviniho Liga je nějaká nevýznamná ultrapravicová pidistranička, jež se dostala na výsluní díky imigračnímu fenoménu – což není pravdivá informace. Na místě jsem byla a napsala jsem o tom na svém blogu.

Video z mítinku nakonec ukazuje přeplněné náměstí, které ale italská televize celé ve zprávách neukázala, pouze částečně, a tím došlo ke zkreslení.

Jak je vůbec Matteo Salvini prezentován svými odpůrci?

Odpůrci Salviniho prezentují jako rasistu, xenofoba, fašistu atd. – což jsou samozřejmě nesmysly. Liga má velmi dobře vypracovaný program, ve kterém je zahrnuto zrušení devastující důchodové reformy Fornero, která vyprodukovala 40% nezaměstnanost mladistvých a ponechala mnoho lidí bez příjmu – spolu s neschopností konkurovat na trhu „díky“ euru (Salvini dostal Ligu do výšin díky NO Euro Tour)... Proto mnoho firem krachuje a zavírá, čímž se zvyšuje nezaměstnanost jako taková, takže většina občanů by se ráda vrátila k vlastnímu platidlu. Salvini propaguje Flat tax – rovnou daň pro fzyické osoby I podnikatele a firmy, ve výši 15 %. Liga má projekty pro zdravotnictví, pro invalidní občany (projekt na specifické ministerstvo), pro důchodce a samozřejmě pro bezpečnost a proti nelegální imigraci. Momentálně je ve vězení 20.000 cizinců, každý z nich stojí 300 eur na den. Méně příjezdů nelegálních migrantů a vice deportací znamená větší bezpečnost. Je ještě mnoho dalších důležitých bodů v programu Ligy a opravdu mnozí občané, kteří dříve volili levici, se nechali slyšet, že budou volit Salviniho.

Jaké výsledky věští poslední předvolební průzkumy? Kdo by mohl utvořit příští vládu?

Dle všeobecného mínění má nejvyšší šanci uspět středopravicová koalice – Liga, Forza Italia a společně s nimi ještě Fratelli d´Italia a Noi con l´Italia.

V neděli 4. března, od 7 do 23 hodin, více než 50 milionů Italů bude moci volit: 630 poslanců a 315 senátorů v XVIII. funkčním období. Bude se volit podle nového volebního zákona Rosatellum – smíšený systém, převážně proporcionální.

Před dvěma lety musel odstoupit premiér Matteo Renzi kvůli mimořádně nízké popularitě, kterou voliči vyjádřili v referendu, s nímž spojil pokračování své vlády. Změnila se nějak od té doby popularita levicové Demokratické strany, která byla celé minulé volební období lídrem vládní koalice?

Popularita levicové Demokratické strany (PD) se k lepšímu nezměnila, ba právě naopak. Renziho vedení způsobilo nespokojenost a rozepře, takže určitá část členů PD z této strany odešla. Jeden z nich, Pietro Grasso, bývalý předseda Senátu, založil s dalšími bývalými členy proti Renzimu novou stále levicovou stranu s názvem Liberi e uguali. Koalice s Renzim je vyloučena. V každém případě zachovávají stále stejnou proimigrační rétoriku.

Když byl Renzi premiérem: Pečlivě tajená premiérova finta. Toto se o italském referendu příliš nepíše

Italský premiér hraje o přežití a možná to s tou hrou přehnal. Letí na něj trestní oznámení kvůli manipulacím před referendem

Uprchlíci: Srdceryvný článek premiéra Itálie. Dojme vás?

Fenoménem italské politiky posledních dvaceti let je Salvio Berlusconi. Jaké má tento mnohonásobný premiér vyhlídky v letošních volbách? A jak se tento muž, o kterém se říkalo, že má čich na veřejné mínění jako nikdo jiný, staví ke klíčovým otázkám současnosti, například k migraci?

Berlusconi, co se týče migrace, má v koalici se Salvinim společnou vizi a podepsaný program. S Berlusconim se musí být s očima otevřenýma dokořán, protože v určitých momentech to s ním zaskřípalo a tak se všechny dohody podepisují. Panuje shoda na programu Ligy a souhlas s deportací nelegálnách migrantů. 600 tisíc celkem za celé vládnoucí období. Berlusconi tuto imigrační situaci popsal jako sociální bombu, která může každým momentem vybouchnout. Uprchlíků z války je jen 5% ze všech cca 630 tisíc co se do Itálie dostali. Dále řekl, že když bude mít Forza Italia nejvíc hlasů, tak bude premiérem je oblíbenec Tajani.

Fenoménem posledních let je v Itálii Hnutí pěti hvězd, nabízející kritiku systému z levicových pozic. Poslední čtyři roky tito lidé seděli v parlamentu a dokonce získali několik mandátů starostů v klíčových italských městech. Jak tato zkušenost italských voličů ovlivnila popularitu tohoto původně protestního hnutí?

Řízení měst Hnutím pěti hvězdiček (v Itálii všeobecně známé pod zkratkou M5S) se ukázala být přímo katastrofální. Toto hnutí nemá solidní program, na kterém by stavělo, většinou to bylo nějaké sporné hlasování na sociální síti či na jejich webu, ale je známé tím jak často mění názory. Jediná věc, kterou drží bláhové voliče v pasti, je slibovaný všeobecný základní příjem – darované peníze bez práce... Nerealizovatelné. Jakousi podporu dostanou maximálně chudí migranti s hromadou dětí. Tím se dostáváme k otázce mandátu, např. starostky Appendino v Turíně. Jestliže si někdo myslí, že Hnutí pěti hvězdiček je vlastenecká strana myslící na italské občany, tak se opravdu mýlí. Důkazem je islamizace Turína tak jako nikdy předtím. Starostka M5S by nejraději v Turíně nechala zřídit islámskou banku, aby si mohli nemajetní muslimští imigranti kupovat byty. Maximální podpora halal prodejnám, atd. Muslimská komunita se za její funkční období neskutečně rozrostla.

Dále, mimo jiné, vyplul na povrch nejeden skandál týkající se financí. Např. poslankyně Laura Castelli si nechala proplatit 26.825,34 eur jen za jízdy taxíkem... Od dubna 2013 do listopadu 2017 vyfakturovalo 130 poslanců tohoto hnutí za pohoštění 3.460.000 eur. Výsledek součtu za pracovní večeře/obědy; oběd/večeře/bar; potraviny. Mezi nejhladovější patří Mattia Fantinati (46,391.65), Silvia Chimenti (41,649.26) a Danilo Toninelli (40,659.80).

Takže M5S již není žádné protestní a vlastenecké hnutí – a není ani proti invazi islámu a nelegálních migrantů do Evropy.

autor: Jakub Vosáhlo