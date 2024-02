Nůž na krku Fialovi. „Toto vyřídíte v Bruselu. A pak...“ Zemědělci přitvrdili

Odstoupení od Green Dealu. Nejen to požadují zemědělci, kteří se chystají v pondělí protestovat v Praze. Exprezident Agrární komory ČR a jeden z nejvýznamnějších českých potravinářů Zdeněk Jandejsek popisuje, jak bude protest probíhat a vysvětluje, co dalšího trápí české zemědělce. Přikládá nepříliš radostná čísla o naší potravinové soběstačnosti a mluví o dovozu cibule z Filipín, brambor z Egypta nebo vepřového ze Španělska. „To už uhlíková stopa nevadí, zbláznili jsme se!“ říká a mluví o diletantech. Varuje také před dovozem potravin z některých zemí a zmiňuje antibiotika. Nešetřil Agrární komoru ČR a jasný vzkaz posílá ministru zemědělství Výbornému.

Pane inženýre, v pondělí 19. února se řada zemědělců chystá vyrazit s traktory do Prahy, aby tak vyjádřili svůj protest proti této vládě, ale i celkově proti evropské politice, která zemědělcům, jak uvádějí, komplikuje život. Co bylo tím pověstným pohárem, který přetekl?

Příčinou je hloupé uplatňování zelené dohody (údělu) a připravované prodloužení bezcelních dovozů ukrajinského obilí, drůbežího masa a vajec. Drastické omezování živočišné výroby a intenzifikačních faktorů v rostlinné výrobě, jako jsou průmyslová hnojiva, chemické ochranné prostředky a další, přinášejí nižší úrodu a rychlý růst téměř všech vstupů na jednotku produkce. To dostává zemědělce do bezvýchodné situace v udržení ekonomiky a důstojného přežívání. Ukrajinské produkty jsou pěstovány a vyráběny v úplně jiném režimu, než je to v evropském prostoru. Cena ukrajinských produktů je pak pro zemědělce EU dumpingem a likvidují konkurenceschopnost.

A jak si vysvětlit jiné a jestli to dobře chápu, tak i horší, podmínky pro české zemědělce oproti jejich kolegům v jiných zemích EU, například v Německu, Rakousku?

Co se týká podmínek pro české zemědělce jsou nesrovnatelné se starými zeměmi EU. V současné době, tj. 2024, kdy je plně uplatňována redistributivní platba 23 % na prvních 150 hektarů, zbylo pro produktivní hospodářství nejméně podpor na 1 hektar v EU. Je to přibližně 1700 Kč na 1 hektar, při tom nájem z pozemků je cca 5000 Kč na hektar, daň z nemovitostí bude letos kolem 1000 Kč na hektar a národní podpory jsou na úrovni dnes již cca 8 % oproti sousednímu Německu. Nedovedu si představit, co by se dělo v Německu či Francii na ulici, pokud by měli naše podpory.

Prozraďte prosím, jak budou pondělní protesty v Praze probíhat?

Očekáváme, že do Prahy se sjede 19. 2. 2024 v 15 hodin kolem 600–1000 traktorů a další techniky včetně aut. Technika se bude do Prahy přesouvat v ranních hodinách, aby byla po sedmé hodině ranní na stanovištích v Praze, které odsouhlasí Pražská policie. V 15 hodin začnou na Malostranském náměstí krátká vystoupení zemědělců, zemědělských odborů a dalších. Vystoupení budou k nesmyslné zemědělské dohodě a likvidačnímu nastavení podmínek vlády pro produkční zemědělce. Vystoupení budou trvat do 17 hodin. Před protestem bude předán ministru zemědělství a vládě požadavek na odstoupení ČR od zelené dohody, která likviduje zemědělství a potravinářskou výrobu v EU a hlavně ČR.



S jakými požadavky přesně tedy v pondělí 19. února zemědělci do Prahy vyrážejí?

Zemědělci přijedou do Prahy 19. 2. 2024 s jedním zásadním požadavkem a tím je odstoupení od zelené dohody českou vládou. Požadujeme, aby tento požadavek byl odsouhlasen na zasedání vlády 21. 2. 2024 a 26. 2. 2024 předán v Bruselu na zasedání rady ministrů. Splnění tohoto požadavku je základem pro změnu v zemědělské politice EU i u nás. Teprve potom lze mluvit o dalších požadavcích.

Co říci k tomu, jak se k pondělnímu protestu postavila Agrární komora ČR, která se prý od akce „distancuje“? Porovnejme prosím s podobnými organizacemi v Německu, Francii nebo Polsku, kde zemědělci také protestují…

Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR ústy vrcholového vedení sdělily že se k protestu 19. 2. 2024 nepřipojí. Pětidemoliční média však přitvrdila a řekla, že se AK ČR a Zemědělský svaz ČR distancují od této akce. Vedení však nejsou členové AK ČR a Zemědělského svazu ČR. Představitelé těchto nevládních organizací nemají tušení, jaká je složitá situace v podnicích, kde redistributivní platbou se podpory na 1 hektar plochy dostaly na cca 1700 Kč na hektar a současně národní podpory se snížily o 40 % a například ve srovnáním s Německem jsou na úrovni 8 %. Přes násobné podpory v uvedených zemích zemědělci protestují, protože je práce na farmách neuživí.



Vy jste jedním z mluvčích chystaného protestu. Podle článku na webu novinky.cz měl ministr zemědělství na vaši adresu uvést: „Pan Jandejsek zastupuje skupinu, kde se pohybují lidé kolem dezinformační scény. S ním je zbytečné jakoukoliv debatu vést.“ Co byste panu ministrovi vzkázal?

Panu ministrovi vzkazuji, že měl moji osobu označit dezinformátorem a mohli jsme si vyzkoušet, jak by právníci pana ministra zápasili s žalobou. Jinak musím panu ministrovi sdělit, že celá země viděla, jak pan ministr rozumí zemědělství a ekonomice zemědělského podniku. Obdivuji lidi typu pana ministra, kteří si dovolí sednout na post, který ovlivňuje životní úroveň obyvatelstva, bez toho, aby rozuměl resortu a řídil ho. Myslím si, že je dost amatérismu lidí, kteří o nás rozhodují.

Ministr se tento týden také v dalším vyjádření pro média zmínil o dotacích pro vaši firmu. Jak byste to komentoval?

Mrzí mě, že nebudu pozitivní, musím konstatovat, že pan ministr neví, o čem mluví, jde mu jen o mou dehonestaci. Firmy skupiny Rabbit dostaly v roce 2023 nemalé dotace, ale považte – je to 2,47 % na 100 Kč výkonu, je to směšné oproti tomu, co firma odvádí do státního rozpočtu a co inkasuje stát z naší činnosti na spotřební dani a na DPH z výrobků, které vyrábíme. Pan ministr, kdyby měl jen minimální ekonomické znalosti, nechal by zpracovat podpory tak, aby motivovaly zemědělce ke zvyšování soběstačnosti, a tím by státu plynuly do státního rozpočtu nemalé finanční prostředky. Průměrná podpora k výkonům zemědělců je cca 25–30 %, z toho plyne že naše firmy jako celek nepobírají ani desetinu podpor k výkonům oproti průměru. Opravdu pan ministr má „PRAVDIVÉ“ argumenty.



Nejen vy, ale i mnozí další zemědělci varují před malou potravinovou soběstačností a následným dovozem potravin například z Argentiny, ale i některých dalších zemí. Můžete prosím vysvětlit proč?

U nás je soběstačnost v potravinách cca 50 %. Země EU vlivem uplatňování zelené dohody mají snížit produktivní zemědělství o 25–30 %. To způsobí pokles produkce potravin a soběstačnosti v celé EU. Dovozy z Merkosuru budou mimo standardy uplatňované v EU. Budou se vozit potraviny vyprodukované ze surovin GMO s antibiotiky, hormonální kastrací atd. To chceme? Já a moje potomstvo NE…

Jak souzní takzvaný Green Deal s tím, že vozíme často stovky až tisíce kilometrů i potraviny, které jsme tady vždy normálně pěstovali, ať už třeba cibuli, jablka… Proč to tak vlastně je?

Nejenže uplatňujeme nesmyslnou zelenou dohodu a potom vozíme zeleninu a další potraviny desetitisíce kilometrů a neřídíme zemědělství k prosperitě, ale k destrukci. Nabízíme trh zahraničnímu kapitálu, místo toho abychom motivovali zemědělce k produkci zeleniny, ovoce, vajíček, vepřového a drůbežího masa. Pak je běžné, že cibuli vozíme z Filipín, brambory z Egypta, česnek z Číny a drůbeží maso z Brazílie atd. To už uhlíková stopa nevadí, zkrátka zbláznili jsme se, řídí a organizují nás diletanti.

Stejně tak je to i s masem. Jaká je naše soběstačnost například v kuřecím, jehož vy jste velkým producentem, ale i v hovězím, vepřovém?

Soběstačnost v kuřecím mase a u vajíček je cca 57–60 %. Při tom vyvážíme téměř 50 % laciného obilí, které bychom mohli využít na výkrm brojlerů a produkci vajec, je to zmar. Úředníci nám stále více papouškují hlouposti svých neodborných ministrů bez základních znalostí a fungování zemědělské a potravinářské výroby. Nejkritičtější je soběstačnost u vepřového masa cca 32–35 %, je to smutné, když musíme konzumovat maso ze Španělska, které je staré 10–12 dnů.



A jaká je kvalita masa, které se k nám dováží? Uveďte prosím konkrétní příklad. A proč byste spotřebitelům doporučil maso od českých výrobců?

Jak je výše uvedeno – dovážené maso není čerstvé, často obsahuje antibiotika a často využívají chemickou kastraci, mluvím o vepřovém. Nemalé problémy jsou u drůbežího masa z Brazílie a hovězího z Argentiny. Jejich standardy při výrobě jsou diametrálně odlišné od EU a 18 000 km nejenže poškozuje životní prostředí a maso se dováží většinou zamražené, pak je jeho stáří těžko ověřitelné.

Legislativa při produkci v českých chovech je nastavena na standardy EU a je trvale kontrolována a je zřejmý původ potraviny a čerstvost je zaručena.

