Obětování Nekuly. „Opravdu trouba.“ Paroubek tuší, co za tím bylo

Jak hodnotí sjezd ČSSD, co mu prý řekli někteří členové sociální demokracie a věří, že se sociální demokracie stane znovu vládní stranou? I o tom mluví v rozhovoru exministr Jiří Paroubek. Vyjádřil se také ke změně na postu ministra zemědělství. Zhodnotil „odcházejícího“ Nekulu a dostal se i k jeho nástupci. „Myslím si, že to bude také smutné představení jako u jeho předchůdce,“ podotýká a vysvětluje, co podle něj mohli lidovci udělat. Rozebral také, jak vidí situaci v českém průmyslu. Dostal se i k budově České pošty v Jindřišské ulici v Praze.

Minulou sobotu se konal už 45. sjezd ČSSD. Co říci k tomu, co na něm zaznělo?

Anketa Jste pro přijetí Istanbulské úmluvy? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12682 lidí Myslím, že to vyznění je hodně rozpačité. Kromě volby vedení vlastně ten sjezd neudělal nic podstatného. Ta programová klišé byla podrobena zdrcující kritice tisku, tím nemám důvod se nějak zvlášť zabývat. Byl jsem opravdu překvapen, když jsem si to četl, na jak nízkou úroveň se ta programotvorba v sociální demokracii dostala. A druhý den sjezdu vlastně delegáti dali hned facku nově zvolenému vedení včetně předsedy, protože ti se dožadovali, aby byly schváleny nové stanovy. Stanovy, které by ovšem stranu centralizovaly, zlikvidovaly by v podstatě definitivně okresní uspořádání té strany. V zásadě tu demokratickou strukturu, která jediná ještě zbyla, z těch slavných časů, by definitivně zničily. Ta strana by se změnila na svého druhu akciovou společnost realitního charakteru. Takže by šlo v podstatě už jenom o prodej Lidového domu.

Změnila se zkratka. Nevím, jestli je dobré opouštět zkratku, která přinesla straně, i když je to už hodně dávno, velká vítězství. Takže hodnotit ten sjezd pozitivně může opravdu jenom velký optimista a možná, že ani ti delegáti sjezdu to takto nevidí. Jinak, jak jsem hovořil s některými členy strany, tak ti jsou připraveni odejít, nezaplatit příspěvky. Další čekání na Godota z jejich hlediska nemá smysl.

Takže Vy moc nevěříte tomu, že se sociální demokracie vrátí jako vládní strana?

Já myslím, že to je vyloučeno. S tímto vedením a pod kuratelou pana Barty, který nám přivedl prezidenta s IQ 107, tomu nevěřím.

A jak v tomto kontextu vidíte sjednocení levice?

Myslím, že na sociální demokracii v tomto nelze spoléhat. To byl celý ten manévr Barty a spol, kteří se snaží v podstatě postavit sociální demokracii do protibabišovské fronty. A zatím se jim to daří. Uvažují o tom, jak udělají koalici moderní levice se Zelenými. Myslím si, že těmto lidem vůbec nejde o zájmy levice, o zájmy zaměstnanců, důchodců a té klientely, která kdysi sociální demokracii volila a postupně ji opouštěla.

Pojďme dál. Co říkáte na změnu na postu ministra zemědělství?

Myslím, že ministrů by se mělo vyměnit víc. No tak lidovci hledají, kdo může za to, že jsou hluboko, i v takových těch pro vládu velice nakloněných agenturách pro výzkum veřejného mínění, pod čarou pěti procent. Tedy hluboko pod čarou ponoru. Takže pokud by kandidovali sami, tak by se z nich stala úplně marginální strana. A samozřejmě že, pokud jsou známé ty preference, tak i v té budoucí koalici, kterou nepochybně pravice udělá, by byla jejich vyjednávací pozice mnohem slabší než před dvěma lety. Takže zcela nepochybně, toto je jedna z obětí té razie, kterou oni v rámci lidové strany dělají. Hledají, kdo za to může, že jsou v takové situaci. No a ten ministr byl opravdu trouba. Takže najít důvody k tomu, aby byl odvolán, nebylo vůbec složité. Vůbec se mu nepodařilo nějakým způsobem zmonitorovat situaci v tom složitém rezortu. Ta soustředěná podpora šla jenom k jedné části zemědělců a ty druhé pomíjela. Dostal se do kolize – samozřejmě, to nevymyslel sám, ale to mu bylo jistě přikázáno – s velkými Agropodniky. No a nedokázal najít cestu k tomu, jak srazit ceny potravin, kdy tedy řetězce využívají svého oligopolního postavení a vlastně postupují v neformálním kartelu při stanovování cen zboží. No a to ministrovi vůbec nedocházelo, takže blábolil úplné nesmysly.

A je zvláštní, že lidovci si vyberou člověka, na tento post, který není odborníkem. Který zvládá samozřejmě velmi dobře ta zákulisní hejblata v Poslanecké sněmovně, ale o zemědělství ví pramálo. Akorát to, že je snad z venkova, je asi jediné plus. A že se jako kluk chodil dívat, jak se sklízí obilí. Nebo se koukat na krávy, takže ví, že kráva není modrá. Ale to je trošku málo. Takže buďto se obklopí týmem opravdu schopných lidí….. Ale u lidovců je to vždycky jednoduché. Tam si pokaždé vezmou nějaké členy lidové strany, aby je saturovali. No a to nebývají většinou odborníci. Takže nevím, jestli to budoucímu ministru Výbornému vydrží celou dobu. Ale myslím si, že to bude také smutné představení jako u jeho předchůdce. Vidím to opravdu černě. Takhle se dělat výběr kádrů nedá.

Kromě toho lidovci mají, pokud vím, stále několik stovek starostů, především ve venkovským oblastech. Řada z nich určitě něco ví o zemědělství, nebo jsou dokonce i odborníci v této oblasti. Takže to byla vynikající příležitost, jak dostat někoho, kdo by byl novým člověkem, do vysoké politiky a kdo by to mohl osvěžit nějakým selským rozumem. Jenže touto cestou se prostě lidovci asi nejsou schopni vydat. Koneckonců, nejsou sami.

„Český průmysl klopýtá“, napsal jste na webu Vasevec.cz Můžete to prosím pro naše čtenáře trochu rozebrat?

Tak ta čísla českého průmyslu nejsou dobrá. Vlastně jediná oblast, kde se daří nadmíru, je automotive, to znamená výroba náhradních dílů a součástek pro automobily. Tam je nárůst 30 procent. Pak myslím je tam nárůst ve farmaceutickém průmyslu. Ale jinak v těch dalších oblastech je většinou pokles a to je velmi závažné. A ukazuje se, že ani v těch příštích měsících nemusí dojít k obratu. Index českých nákupních manažerů i německý, obdobný index Ifo, informují už řadu měsíců o tom, že průmyslu chybí objednávky. Tomu českému i tomu německému, na který je Česko navázáno tisícerými svazky.

Takže to jsou špatné signály o tom, že stagnace toho průmyslu bude pokračovat i v těch dalších měsících. A průmysl je pro nás nosné odvětví, pro naši ekonomiku. Tak to určitě nebude nic příjemného. No ale vláda, ta je happy. Ta se zabývá tím, co bude v příštím roce a v těch dalších letech. Zabývá se opatřeními, ze kterých neuhne a které budou dál prohlubovat inflaci a snižovat životní úroveň lidí. Ale tímto, co bude ještě v tomto roce, tak se prostě vůbec nezabývá. Nejsou tady žádné podněty, které by měnily tu situaci v českém průmyslu. A myslím si, že to bude mít dopad do hrubého domácího produktu, do exportu… Bude to mít časem možná dopad i do zaměstnanosti. Takže tohle je určitě špatná zpráva.

Vláda ve středu schválila novelu, která mimo jiné počítá se zrušením státní podpory penzijního spoření u lidí, kterým byl přiznán starobní důchod. Co na to říci?

Myslím, že vláda nemá žádnou koncepci. Připravit seniory, důchodce o možnost si dál spořit, to je trochu nepochopitelné. A z hlediska státního rozpočtu jsou to drobné. Podle mne to není dobré rozhodnutí. To je shluk opravdu náhodně sebraných opatření, které mají tu špatnou situaci státního rozpočtu řešit. To není dobře. Není to dobře ani pro lidi, které to vlastně poškodí. Takže rozumní lidé pak vyberou to svoje pojištění, tu jistinu a budou to případně investovat do něčeho jiného, co jim třeba přinese nějaké větší výnosy. Celá ta důchodová reforma je podle mne postavena na špatných argumentech.

Když odbočíme, jak hodnotíte migrační pakt, který dojednali lídři EU? Co od něj v budoucnu čekat? A je pro nás výhodný nebo ne?

Já se přiznám, že to neumím tak úplně posoudit. Protože se mi zdá, že ministr vnitra spíš některé věci zamlčuje a čekám teď s napětím na tu diskuzi, která bude v Poslanecké sněmovně, kde o tom budou hovořit lidé, kteří o té problematice vědí víc než já. A poznáme, jestli a jak to dojednal ministr. Podle všeho neměl k tomu, co dojednal, mandát vlády. Takže vláda by to měla nějakým způsobem buďto pokrýt, nebo se od toho distancovat.

V dřívějších rozhovorech jsme se několikrát bavili o rušení některých poboček České pošty. Co říci na záměr prodat historickou budovu pošty v Jindřišské ulici v Praze?

Tak já myslím, že tohle je dlouhodobě známý záměr. Za tím je ještě pozemek, který je v zásadě stavební. Takže o ten v první řadě jde. Ten má velkou hodnotu. Je to pozemek v samotném centru města. Takže to je to, proč se to dostalo, tak říkajíc do frcu, ta budova té pošty. A zdá se, že to snižování počtu pracovních sil byla jen kouřová clona k tomu, aby se mohly prodat některé zajímavé nemovitosti včetně této nádherné budovy.

