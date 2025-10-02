Ochráním občany. Rajchl o Rakušanovi a o tom, co udělá po příchodu na vnitro
03.10.2025 13:15 | Rozhovor
„Ministr vnitra Vít Rakušan se naprosto běžně fotí s lidmi, kteří šikanují jejich názorové oponenty. Dokud bude na Ministerstvu vnitra sedět tento člověk, který je kryje a který zpolitizování policie zavedl stvořením týmu KRIT a pronásledováním lidí s protiukrajinskými názory, nic se nestane. Kdybych tam seděl já, okamžitě zadám policii, aby ochránila občany,“ říká Jindřich Rajchl, lídr SPD v Moravskoslezském kraji pro ParlamentníListy.cz
Jak vnímáte tyto volby a předvolební kampaň? Zdá se zmatenější, dějou se bizarní věci – je podle vás o dost jiná, než bývala?
Zase tak jiná není. Hraje tady velkou roli válka na Ukrajině, která je samozřejmě zásadním tématem, a to, že Evropská unie ještě utahuje šrouby oproti tomu, na co jsme tady byli zvyklí třeba před čtyřmi lety. Myslím, že kdyby někdo před čtyřmi lety tady řešil to, že se vzdáme práva veta v zahraničně-politických otázkách, což dneska navrhují Piráti, tak by ho ti lidé okamžitě vyhnali. Vidíme, že Evropská unie na nás připravuje definitivní ožebračení České republiky formou ETS2 emisních povolenek, které zdraží náš život na všech úrovních.
A to jsou samozřejmě zásadní témata, která by na dlouhou dobu ovlivnila život v České republice. A kdybych měl velmi stručně popsat předvolební kampaň, tak je to o tom, že vláda Petra Fialy a celá pětikoalice fakticky nemá vůbec žádné výsledky. Životní úroveň lidí se zhoršuje.
Oni po čtyřech letech svého diletantského vládnutí, v podstatě nemají vůbec co nabídnout, co říct. Takže se snaží strašit tím, že když budou lidi volit opozici, vydávají Českou republiku do rukou Ruska a podobné nesmysly.
V podstatě jejich kampaň je založená pouze a jenom na šíření strachu, na ničem jiném. A teď je na voličích, jestli tomu podlehnou a nechají se zastrašit absolutním nesmyslem, že tady chce někdo vydat Českou republiku do Moskvy, anebo jestli prostě vydají to vysvědčení Fialově vládě a řeknou, že už jich mají plné zuby.
Já pevně doufám v tu druhou variantu, protože pokud chceme pokračovat v dalších čtyřech letech hrůzovlády Petra Fialy, tak už tu Českou republiku nepoznáme. Budou se utahovat šrouby ohledně svobody názorových projevů, lidi budou ještě více kriminalizováni, budou zakazovány strany, které budou navrhovat například odchod z Evropské unie a z NATO. Zavede se systém emisních povolenek ETS2, zavede se migrační pakt, budeme zbrojit, až se uzbrojíme k smrti, že tady nebude vůbec na nic jiného než na rakety, na tanky a na letadla.
Anebo prostě lidé řeknou dost a dají příležitost nám, kteří jasně říkáme, že ty peníze budeme investovat, nedáme je do zbraní, že žádný migrační pakt nepřipustíme, nepřipustíme ani emisní povolenky a rozhodně nebudeme přijímat euro.
To tedy, jak říkáte, je podle vás základní paradigma současných voleb...
A samozřejmě tady ještě jedna věc, že žádná jiná vláda se nedopustila takových korupčních skandálů jako Fialova vláda. A pokud lidé chtějí, aby za to nesli pan Stanjura, pan Rakušan, pan Fiala a paní Černochová odpovědnost, tak ať nám dají důvěru, a já jim jasně dávám slovo na to, že kauzy Dozimetr, kampelička, střelba na Filozofické fakultě budou došetřeny a bude vyvozená odpovědnost vůči konkrétním lidem. Prostě a jednoduše, já si myslím, že za to, co jsme tady viděli v posledních 4 letech, třeba takový Zbyněk Stanjura prostě patří za mříže.
A jestli to necháme být, že nám tady budou dál rozkrádat naše peníze a vlastně my z toho nevyvodíme vůbec žádné důsledky, tak z téhle země se definitivně vytratí smysl pro spravedlnost, rovnost před zákonem, princip padni, komu padni. A to já bych nechtěl. Jsem právník a věřím v to, že by se všem mělo měřit stejným metrem. A pokud by tomu tak bylo, tak pan Stanjura už dneska sedí na Pankráci ve vazební věznici.
Minulý víkend byla demonstrace, kdy spolek Svatopluk a jeho příznivci apelovali na prezidenta, aby respektoval výsledek voleb. Vy jste tam byl málem napaden provládními extremisty, influencery a aktivisty. Co se podle vás stalo?
Je to ukázka toho, jak oni si představují demokracii. Samozřejmě nemají šanci s námi debatovat. Jsou to po většinou lidé nevzdělaní a hloupí. Většina těchto lidí, kteří pronásledují různé lidi z národně konzervativní scény, nemají rodinu a plnohodnotný vlastní život. Oni jsou životně nešťastní. Našli smysl svého života v tom někomu škodit. Něco bořit. Já ale nechci bořit. Chci věci tvořit. Já chci zlepšovat život lidem v České republice.
Zatímco oni nemají žádný plán.
V momentě, kdy já jsem odcházel z té demonstrace, tak se za mnou hnali dva muži a vulgárně křičeli na mě i na moji ženu. Co jsem slyšel od svědků, tak měli přepravenou kyselinu máselnou a mě i manželku s ní chtěli polít.
A to je látka, která má velmi silný zápach jako močůvka, a když jste tím politý, tak můžete věci, které máte na sobě, vyhodit.
To jsou všechno věci, které se tady staly dennodenním chlebíčkem. No, a víte, že ministr vnitra Vít Rakušan se s těmito lidmi fotí naprosto běžně. S lidmi, kteří tady šikanují své názorové oponenty, s lidmi, kteří si vzali násilí a neustálou vlnu obtěžování ostatních za svůj program.
To je naprosto šílená věc, kterou musíme ukončit. A děkuju moc lidem, kteří mě v tu chvíli pomohli a tomuto útoku zabránili.
V čem vidíte největší problém?
Já jako politik se nemohu bránit, protože kdybych se dostal do nějaké potyčky, tak to bude velmi kontraproduktivní, velmi negativně vnímáno a médii prezentováno. Ale to, že do těch útoků zatahují i moji ženu, moji rodinu, tak to už je podle mého názoru projev naprosté ubohosti a zoufalosti.
Stokrát nesouhlasím s panem Fialou, s panem Rakušanem, s panem Stanjurou a s dalšími, ale nikdy bych do toho nezatahoval jejich rodiny. To mně přijde prostě už za hranou úplně všeho.
Ano, to tito provládní aktivisté a extrémisté dělají velmi často. Pronásledují lidi až domů. Zrovna tento týden se konalo jedno z mnoha stání u soudu právě s některými z těch lidí, kteří vás pronásledovali. Věnuje se tomu investigativní novinář Pavel Cimbál.
Je v tom případu opravdu ponořen a to, co on říká a sdílí – zkušenosti z toho, jak v těchto případech konají bezpečnostní složky a justice – nebo spíše nekonají, je podle něj velice znepokojující. On sám nevidí ani tak velký problém u těchto potížistů a kriminálníků, se kterými by si za normálních okolností systém věděl rady, ale ono to celé vytváří dojem, že ten systém funguje špatně či dokonce, že je snadné jej zmanipulovat a on má důkazy, že Ministerstvo vnitra a částečně i Ministerstvo spravedlnosti, respektive prokuratura, je netečná nebo dokonce snad i pomáhá tyto činy a jejich původce krýt. Co se s tím dá po volbách dělat?
Tak zaprvé, já s tím mám samozřejmě bohaté zkušenosti, protože obhajuji Martinu Bednářovu, Jakuba Netíka, Tomáše Elnera, Máju Šabinskou, která byla vlastně kriminalizovaná jenom za svůj názor, že kritizovala vládu Petra Fialy, tak musela jít vypovídat na policii. To je něco naprosto nehorázného. Bohužel současné Ministerstvo vnitra se stalo nástrojem politického boje.
Tým KRIT vyhledává na sociálních sítích a na internetu projevy takzvané nenávisti, které jsou podle něj protiukrajinské, protivládní a ty lidi se snaží perzekvovat. To je evidentní fakt. To můžu dokázat na mnoha, mnoha případech.
A dá se s tím dělat samozřejmě to, že pokud po volbách policie přestane být zpolitizována, tak s těmito lidmi se udělá krátký proces. To je naprosto jednoduchá věc. Oni se dopouštějí dnes a denně protiprávní činnosti.
Pamatuju si, když Tomáš Čermák a Patrik Tušl byli souzeni za to, že chodili za panem Kubkem a za panem Flegrem, že jim volali, že je obtěžovali. Zatímco tito lidé… To není už ani obtěžování tím, že chodí za těmi lidmi, oni jim prostě dělají různé naschvály. Mně je dělají. Věřte mi. Já to mám dnes a denně na talíři také.
Celé je to jednoznačně trestný čin. Bohužel to tady někdo nechce stíhat a nechce se tím zabývat. A jestliže prostě nebude na Ministerstvu vnitra sedět člověk, který je kryje a který tady tohle zpolitizování policie zavedl právě stvořením týmu KRIT a pronásledováním lidí s protiukrajinskými názory, tak bude po téhle šikaně velmi rychle. To vám teď já tady můžu zaručit.
Nedej bože, kdybych tam seděl na tom Ministerstvu vnitra já, tak okamžitě zadám policii, aby ochránila občany před těmito šikanózními praktikami, to je naprosto jednoduchá věc.
Jak je možné, že se toto dnes děje? Přitom tady máme Ústav pro studium totalitních režimů. To by měl studovat současnost spíše než minulost. A zároveň tito lidé, kteří se toho dopouštějí, podporují to či organizují, říkají o sobě, že jsou demokraté. Já tomu nerozumím. A nám říkají, že jsme všichni dezoláti a ti špatní… Ve třicátých, čtyřicátých letech a v padesátých letech minulého století se děly podobné věci z různých totalitních režimů…
Ano, nacismus a pak nastupoval bolševismus. Ti lidé jsou jenom hloupí, nevzdělaní a vůbec netuší, že ta paralela je úplně stejná. Víte, totiž ty totalitní režimy mají vždy společný jeden znak, jeden jmenovatel. Ti lidé jsou přesvědčení, že páchají vyšší dobro. Oni jsou přesvědčení, že to, co dělají, je v zájmu vyššího dobra.
A to byl nacismus, to byl komunismus. To znamená, že nacismus se snažil vypořádat zejména s židovskou populací a s jinými rasami. Komunismus se zase snažil vypořádat v rámci třídního boje s těmi třídními nepřáteli, s podnikateli a s prozápadními tehdy občany České republiky, tak oni dělají to samé.
Oni si prostě myslí, že očistit Českou republiku od těch protistátních živlů, od těch, kteří nesouhlasí s vládou Petra Fialy, kteří nesouhlasí se zbrojením, s tím, že máme na Rusko cenit zuby a že se máme uzbrojit k smrti a klidně zatáhnou Českou republiku do války jenom kvůli tomu, že na Ukrajině je nějaký teritoriální konflikt, tak oni jsou přesvědčení, že je správné očistit naši populaci od těchto protistátních živlů, ke kterým samozřejmě v jejich očích patřím i já. A to je vždycky strašně nebezpečná věc.
Jakmile někdo nabude dojmu, že on je ten, kdo tady má vykonávat nějaké dobro a očišťovat populaci od protistátních živlů, tak si přímo zaděláváme na totalitu a na další průšvih tohoto kalibru.
To, že oni ty paralely vůbec nevidí při jejich inteligenci, tomu se nedivím. Ale teď já tady vám říkám, že tohle jsou strašně nebezpečné věci, a pokud vyhraje současná pětikoaliční vláda, tak tohle všechno bude jenom procházka růžovým sadem, protože oni začnou tu agresivitu ještě daleko více stupňovat.
Co uděláte jako první, až/pokud se dostanete do sněmovny anebo pokud by se vám podařilo vyjednat koalici třeba s ANO? Co od vás můžou lidé čekat?
A to právě záleží na tom, jak dopadnou ty volby – logicky. Pokud bychom byli v opozici a měli jsme méně poslanců než Fialova vláda, tak toho upřímně příliš neuděláme. Budeme se snažit je kritizovat, budu se snažit bránit všechny občany České republiky z pozice poslance.
Udělal bych první, poslední, aby lidé mohli tady žít klidný a spokojný život, ale ta možnost efektivně tyhle věci naplňovat by byla velmi omezená.
Pokud bych byl řadový poslanec a měli bychom většinu, sestavili bychom vládu, tak samozřejmě budu v rámci těch výborů, ať už by to byl výbor zahraniční nebo výbor ústavně-právní třeba, nebo který se týká obrany bezpečnostních složek, tak bych zcela jednoznačně pracoval právě na tom, aby byl zrušen tým KRIT, aby tady zase znovu se trošku vrátila ke slovu spravedlnost a aby ti lidé prostě nebyli perzekvováni na každém rohu a aby hlavně se sem vrátila také svoboda názorového projevu, která není jenom v tom, co jsem říkal v sobotu na tom Hradčanském náměstí.
Ta není jenom v tom, to je velmi často vnímáno, že máte jenom právo říkat to, co si myslíte, ale článek 17 odstavec 2 je, že tam je napsáno, v Listině základních práv a svobod, nejenom svoboda názor volně šířit, ale svoboda také informace volně vyhledávat.
To znamená, že máte možnost chodit na všechny možné weby, sledovat všechny možné televize, a ne, že vám budou dopředu předžvýkávat politici, co je pravda a co je lež, a bojovat proti nějakým dezinformacím.
A kdybych měl možnost například sedět ve vládě, byl bych ministr, tak zase záleží, na kterém resortu, nicméně zcela jednoznačně bych chtěl okamžitě odstřihnout politické neziskovky od veškerých veřejných zdrojů. Zcela jednoznačně bych chtěl změnit směřování zahraniční politiky České republiky, aby nebyla slepě, naivně proevropská a proukrajinská, ale aby hájila české národní zájmy.
To znamená zabránit tady přijetí emisních povolenek ETS2, zabránit migračnímu paktu, přestat vydávat peníze neustále na zbrojení, na nákup F-35, na nákup tanků. My dostaneme všechny tyto věci až dávno po válce. Ta válka už dávno nebude. A přesto se dneska zavazujeme desítkami a stovkami miliard peněz našich daňových poplatníků k tomu, že si budeme kupovat nepotřebné harampádí.
Rozhodně bych apeloval na mnohem zdrženlivější politiku vůči současnému konfliktu na Ukrajině, protože tam ty emoce jsou opravdu vyšroubované na maximum. A stačí dneska jedna záminka, jeden konflikt, jeden nějaký dron nad územím členského státu NATO a můžeme z toho tady mít obrovský průšvih.
A já udělám všechno, co je v mých silách, aby Česká republika nebyla zatažena do války. Nepřeju si za žádnou cenu, a potrhuji dvakrát, za žádnou cenu, aby Česká republika byla v přímém ostrém konfliktu s jadernou velmocí, kterou Ruská federace zcela jednoznačně je. Takže já tady nechci už dneska rozebírat, kdo za tu válku může a vrátit se do roku 2014, 2022 a podobné věci. Pro mě základní imperativ je, aby Česká republika nebyla součástí této štvavé kampaně a abychom jasně upřednostnili diplomacii před řinčením válečnými řetězy.
