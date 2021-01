Odbornice na zemědělství naložila pirátovi s titulem Bc. z polytechnické školy. Ale jak

reklama

Nedávno se v Poslanecké sněmovně řešil zákaz chovu slepic v klecích. Takzvaný klecový chov. Jak se na tento zákaz díváte vy, jako odbornice přes zemědělství a potravinářství?

Myslela jsem si, že v Parlamentu jsou vlastenci. Ale mýlila jsem se. Chtějí nám ublížit. Ale proč? Vědí, co činí, nebo je to záměr? Jsou placeni z našich daní, pro koho tedy pracují?

Viděla jsem Aktuality seriálu Potraviny z domoviny. Je to seriál na YouTube, ale najdete ho i na celoplošné regionální televizi, taky na Praha TV i TV Brno. Osmnáctý díl je zaměřen na zákaz chovu nosnic v obohacených klecích. To, co mě štve nejvíc je, že zákaz platí jen pro Českou republiku. Navrhla ho skupina poslanců, českých poslanců, prý vlastenců...

... Ale ten zákaz platí jenom pro české chovatele – tedy vejce, které se k nám dovážejí z jiných států EU, jsou a budou z obohacených klecí, dokonce i z klecí, které se oficiálně od roku 2012 nesmí používat... Vejce z třetích zemí, kde se téměř všechny produkují v původních, tedy neobohacených klecích, budou nadále ve výrobcích. Ani o tom spotřebitel neví, že si kupuje buchtu, kde je vejce, nebo vaječná směs, co pochází od slepic, které je snesly v kleci na Ukrajině, nebo v Albánii, Americe, či Brazílii, Číně nebo v Koreji.

Počkejte, takže v České republice zákaz bude, ale jinde v Evropě neplatí?

Pojďme po pořádku. Vyvětlím vám to. Nejprve se vyjádřím k tomu, o čem mluví v uvozovkách odborník na chov nosnic pan poslanec Pošvář (za Piráty, pozn. red.).

V roce 2012 byl v celé Evropské unii zakázán chov nosnic v neobohacených klecích. A víte, kdy se začalo o zákazu původních neobohacených klecí jednat? Bylo to už v roce 1999, tedy ještě jsme nebyli členy EU. Staré státy EU, stará patnáctka, se tedy mohla začít připravovat na změny, které měly nastat od roku 2013. Od 1. ledna 2013 se měly měnit podmínky pro všechny nosnice, a tedy všichni chovatelé nosnic ve všech 28 členských státech měli chovat nosnice v obohacených klecích. A realita? Výjimky pro staré členské státy, ale taky pro Polsko, které si vyjednalo výjimku do roku 2018, protože vědělo, že to budou investice po chovatele, a zejména že to prodraží produkci a sníží její objem. Ale Česká republika, a tedy všichni naší chovatelé, museli dodržet zákaz. A pan poslanec tvrdí, že si prý vyjednali nějaké výjimky pro Českou republiku. Proč mluví, když neví, jak to skutečně bylo?

My jsme, na rozdíl od mnohých států EU, zákaz dodrželi. A výsledek? Do České republiky se zvýšil dovoz levnějších vajec ze zemí EU, která se zde prodávala. U těchto nosnic například se k výkrmu používala masokostní moučka, což se u nás doma neděje. Dovážela se k nám také vejce z třetích zemí, kde podmínky chovu nosnic byly dokonce horší, než v původních neobohacených a již zakázaných klecích. Protože chovatelé mimo ČR chovali nosnice v původních klecích, tedy neinvestovali peníze do nových klecí, jejich produkce byla levnější a k tomu ještě měli vyšší dotace na svou produkci od mateřských zemí.

Pro pochopení uvedu příklad. Počet nosnic v hale, kde jsou původní klece, je přibližně o 20 procent vyšší, také produkce z haly s neobohacenými klecemi je výrazně vyšší. Prostě a jednoduše, na metr čtvereční je vyšší počet nosnic, a tím je i vyšší počet vyprodukovaných vajec z této plochy. A s tím vším souvisí cena produkce.

Pokud upustíme od toho, že nám je slepic v klecích líto, jak je to s kvalitou?

Kvalita produkce? Vrátím se k tomu, co říká pan poslanec Pošvář, český programátor a politik, který získal titul Bc. na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě... Ten totiž popírá vědecké údaje a studie, které publikuje paní profesorka Ing. Eva Tůmová, CSc., která na rozdíl od něho celý svůj profesionální život zaměřila na chov hospodářských zvířat, zejména na chov drůbeže. Pan poslanec nevěří domácím, ale ani zahraničním vědeckým pracem, zato věří takzvaným dotazníkům od chovatelů z jiných zemí, nevadí mu, že tyhle země měly výjimky na používání neobohacených klecí. Popírá studie publikované v odborných publikacích a statisticky průkazná data.

I zdravý selský rozum nám říká, že když je vejce na podlaze v podestýlce, asi nebude stejně čisté a bez bakterií či virů. Je rozdíl, jestli je propustná skořápka čistá a po snášce se vejce odkutálí z haly na třídírnu, nebo je vejce v hale, kde jsou tisíce nosnic, několik hodin, nebo i dní, kde je jiná vlhkost, prašnost prostředí. Prý propustná skořápka nemá vliv na bílek a žloutek uvnitř. To snad nemyslí tento pán vážně.

A řeči to tom, jak po tom, co zakážeme chov v klecích v České republice, tak budeme diskutovat s jinými zeměmi, aby zakázaly používání obohacených klecí svým chovatelům, jsou gólem do vlastní branky. Odezva ministrů zemědělství ze zemí EU je prý pozitivní, namátkově Dánsko, Francie, tedy země, které produkovaly i po vstupu zákazu klecových chovů vejce a vozily je k nám. To je výhra, mít zákaz dopředu. Prý budeme mít náskok před ostatními zeměmi, které o zákazu zatím neuvažují. Pan poslanec Pošvář mluví mimo mísu.

Prý některé obchodní řetězce v mnohých státech EU řekly, že nebudou odebírat klecová vajíčka a nebudou je prodávat ve svých obchodech. To je však hezký nesmysl. Přece ve výrobcích jsou stále vejce a vaječná hmota z klecí neobohacených, a když bude vajec nedostatek, budou se vozit nejen z jiných zemí EU, ale i z třetích zemí. Už dnes jsou u nás na pultě a ve výrobcích vejce ze třetích zemí, kde nevíme nic o podmínkách chovu, o kvalitě prostředí chovu, o kvalitě krmiv, o ošetřování chemickými látkami. Takže místo jistoty byla zvolena nejistota.

Mluvíte o obohacených, neobohacených klecích. Můžete čtenářům vysvětlit rozdíl? Já si to popravdě neumím vůbec představit.

Samozřejmě. Jde o plochu, která připadá na jednu nosnici a vybavení klecí. U obohacených klecí je na nosnici plocha minimálně 750 cm2, taky je tady snáškové hnízdo, napáječka, krmítko, popeliště, zařízení pro obrus zobáků a drápů. Snesené vejce se automaticky dostává dopravníkem do prostoru, kde se ta vejce třídí a následně balí. Původní, tedy neobohacené klece, nebyly vybavené popelištěm, hradištěm, slepice měly menší prostor pro život. Co však nevědí takzvaní ochránci, ačkoli na to poukazovali, tak prý v neobohacených klecích si nosnice vyklovávaly peří a byly holé. Tito lidé by měli vědět, že pelichání slepic, tedy přepeřování slepic, nebo jednoduše výměna peří je proces náročný, ale pro slepice přirozený.

Nechci být rýpavá, chápu, že nové typy klecí jsou asi lepší, ale podle spousty lidí je to pořád obyčejná klec, kde se slepice trápí.

Chráníme zvířata proti týrání. Je to však pravda? Chrání návrh zákazu klecí nosnice – nebo je to jenom reklama pro ty, kteří bojují za práva nosnic? Ne, zákaz klecí nosnice nechrání. A víte proč? Protože každý, kdo zná chování zvířat, ví, že slepice žijící v hejnech mají schopnost znát tak 15 až 20 dalších slepic. Víc si jich totiž slepice nepamatuje. Když je příliš mnoho slepic na jednom místě, dochází ke stresu, k boji mezi slepicemi. Slepice si jdou takzvaně po krku, soupeří mezi sebou, dochází ke zraněním a k takzvanému kanibalismu. Kromě toho vejce často snášejí mimo hnízda. I toto jsou důvody, proč je počet vajec u nosnice v klecích vyšší než počet vajec od nosnic z jiných typů chovů.

Pokud by páni poslanci nebo pseudoochránci zvířat skutečně měli vědomosti, zkušenosti, znalosti a praxi, věděli by, že nepomohli slepicím, nepomohli nám spotřebitelům – ale naopak pomohli jiným státům a dovozcům. Dojde k tomu, že jim opět vyklidíme prostor. S nižšími náklady budou jejich vejce levnější... a o levnější vejce bude zájem ze strany spotřebitelů. A o to tu asi při tomhle „humbuku“ šlo. Takže, „jedna : nula“ pro hloupost.

Materiál vychází s podporou Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků.

