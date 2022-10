Odfláknutá kampaň! Naštval Fialu podporou ANO s SPD. Z ODS je pryč a vzkazuje „pánům z Prahy“

reklama

Pane radní, tím, že jste podpořil vznik Rady města za účasti SPD a Trikolory, jste pro pana poslance Krejzu zrádce. Prý jste se domluvili před jednáním zastupitelstva jinak. Jaká je vaše verze?

Nechci panu Krejzovi sahat do svědomí, ale sám má jistě svých problémů dost na to, aby hodnotil jiné. Včera jsem na oblastní radě řekl své výhrady ke směřování ústecké ODS v poslední době, zejména k naprosto odfláknuté volební kampani ze strany většiny členů a špatné práci vyjednávacího týmu. Připadá mi, že ODS chtěla jít v Ústí mermomocí do opozice, přestože hnutí ANO velmi stálo o koaliční spolupráci. To jsem nebyl ochoten a je pravda, že ostatním zastupitelům jsem o svém odlišném hlasování řekl až těsně před ním, abych předešel různým nátlakům a manipulacím.

Anketa Chcete, aby Andrej Babiš osobně kandidoval na prezidenta republiky? Chci 71% Nechci 21% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 4337 lidí

ODS považuje SPD za „nedemokratický subjekt“. Z čeho to dle vás vyplývá?

Osobně nemám rád toto nálepkování. Je pravda, že na celou řadu celospolečenských témat má ODS jiný pohled než SPD, ale na komunální úrovni je to spíš o lidech a programech pro město.

Proč premiér Fiala a vedení ODS zakazuje koalice s SPD?

Je to snaha zatahovat parlamentní politiku na místní úroveň. Podle mne není dobré, když se shora nařizuje, jaké koalice jsou „nepovolené“. Nikdo z těch pánů z Prahy nemá vhled do místních podmínek a měli by nechat na lidech v daném městě, aby pro úspěch své strany zvolili co možná nejlepší řešení.

Hrála ve vašem rozhodnutí roli celostátní politika? Nesouhlas s vládními kroky, případně tíhnutí spíše k ANO a SPD?

Přestože sleduji některé kroky vlády s určitými obavami, přeji jí, aby se jí podařilo zemi provést složitým obdobím co nejlépe. Myslím, že se jí úplně nedaří své kroky vysvětlovat tak, aby to bylo pro většinu národa pochopitelné. Nicméně na parlamentní úrovni netíhnu k SPD či ANO. Avšak na místní úrovni jsme po celé minulé volební období velmi dobře spolupracovali se členy hnutí ANO a kromě nich to byla paradoxně už jen SPD, která nás neurážela a nelhala o naší činnosti.

Anketa Má cenu pořádat demonstrace proti vládě? Má to cenu 95% Nemá to cenu 2% Vláda je dobrá, netřeba demonstrovat 3% hlasovalo: 19889 lidí

Po jednání zastupitelstva jste hovořil o tom, že nechcete své úspěchy z minulého volebního období, zejména v oblasti dotací, které teď budou přicházet, přenechávat jiným. Co konkrétně máte na mysli?

Mám na mysli to, že se nám v minulém volebním období podařilo znovunastartovat dotační politiku města, která v minulých dobách poněkud skomírala. Podali jsme postupně celkem více než 30 žádostí na dotace pro investiční projekty a teď bude třeba se starat o to, aby se úspěšně realizovaly ve prospěch města a jeho občanů. A je potřeba v těchto záležitostech pokračovat, protože město ve svém rozpočtu tolik peněz na investice nemá.

V minulém volebním období se městská koalice prakticky dvakrát měnila. Přežije tato?

Kdybych si to nemyslel, tak bych do této varianty nešel. V minulém období často vítězilo politikaření nad snahou pracovat pro město. Jsem přesvědčen, že tato rada bude mít priority v úspěšném řešení problémů města.

V ODS jste dle sdělení poslance Krejzy i předsedy oblastního sdružení Turka skončil. Ať dobrovolně, či nedobrovolně. Míníte vstoupit například do ANO?

V současné době budu veden jako nezařazený zastupitel a zatím jiné kroky nezvažuji.

Jste připraven na to, že vaši bývalí kolegové mohou přicházet s verzemi, „za kolik“ jste na novou koalici kývnul?

Tak hluboko, doufám, nikdo neklesne. Moje priorita je pracovat dál pro město a nic jiného, než je odměna zastupitele podle příslušného zákona, nepřipadá v úvahu.

Psali jsme: „Mají lidi mrznout?“ Zeman a topení. Dusná odpověď. Vážné vzkazy Klusák se cpal dovnitř! Vyhodili ho. Babiš a Orbán v Ústí Trestat příživnictví, feťák nemá právo fetovat. „29 let na dávkách“: Tvrdé rady, co s nepřizpůsobivými. A jejich dětmi Desítky lidí a aktivistů dnes v Ústí demonstrovaly proti uzavírání ubytoven

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.