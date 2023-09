Odpudivá bytost Trump, pravil Pavel. Až za rok vyhraje, tak si generál vzpomene, že mu vázal kravatu, směje se Okamura

O drzosti ukrajinského ministra zahraničí, která nezná mezí, hovoří Tomio Okamura v souvislosti s výzvami, že ochrana evropských spotřebitelů před pochybným obilím z Ukrajiny je porušením principl Evropské unie. „Fialova vláda ale kašle na zdraví českých spotřebitelů a na české zemědělce a dovoz ukrajinského obilí podporuje,“ dodává. A to podle něj není zdaleka vše, co kabinet pětikoalice v této zemi páchá.

Velký ohlas v médiích vyvolala „kauza“ složenky na 96 tisíc na sociální dávky, za kterou vás kritizoval i ministr Rakušan. Překvapil vás tento rozruch?

Zřejmě jsem zveřejněním peněžní poukázky na sociální dávky od Úřadu práce v Ostravě ve výši 96.000 Kč, poté co se prokázala její pravost, ťal do živého. Je to šílené, co tady všechny dosavadní vlády tolerují. Inkasovat téměř 100 tisíc Kč na dávkách a zároveň jsou tito rodiče kriminálníci, kteří jsou aktuálně ve výkonu trestu. Hnutí SPD již opakovaně podalo do Sněmovny zákon na ukončení zneužívání dávek tzv. nepřizpůsobivými lidmi. Fialova vládní pětikoalice nám ale tento zákon naposledy vloni ve Sněmovně odmítla. Budu nadále bojovat za všechny slušné občany a velmi si vážím podpory.

V naší zemi dlouhodobě panuje absurdní situace, kde jeden poctivě pracuje a stěží pokryje základní životní náklady své rodiny, a druhého uživí víc než dobře čerpání sociálních dávek na děti, jejichž rodiče páchají trestnou činnost a jsou ve výkonu trestu. Naši voliči toto chtějí řešit a já jsem povinen na tyto problémy poukazovat. Nebudu mlčet k této absurdní situaci.

Na druhou stranu, pokud jde o dávky, tento týden odsouhlasila Poslanecká sněmovna zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun, což jste prosazovali. Jste spokojeni?

Jakékoli navýšení rodičovského příspěvku samozřejmě vítáme a hlasovali jsme pro, ale navýšení jen o 50 tisíc korun je naprosto nedostatečné.

Jaká by byla vaše představa?

My navrhujeme zvýšit ho o 100 tisíc korun, protože to odpovídá hodnotě růstu inflace od jeho posledního navýšení v roce 2020. Dále navrhujeme zakotvit do zákona i pravidelnou každoroční valorizaci rodičovského příspěvku o aktuální míru růstu inflace, aby jeho zvyšování nebylo pouze předmětem libovůle jakýchkoli vlád. Navrhli jsme i další úpravy, které by pomohly pracujícím rodinám s malými dětmi. Bohužel nám to neprošlo.

Rodiny s předškolními dětmi jsou jednou ze sociálně a ekonomicky nejvíce ohrožených skupin občanů a Fialova vláda se je v rámci tzv. konsolidačního balíčku chystá ještě dále výrazně poškodit, když jim plánuje zrušit důležité daňové slevy, školkovné a slevu na manželku či manžela. To ohrozí i budoucí porodnost, jejíž výše je základem udržitelnosti důchodového systému.

Příští týden má být ve sněmovně opět živo, na schůzi od 5. září má právě proběhnout druhé čtení vládního daňového balíčku. Jaký postoj zaujme SPD?

Budeme proti němu nadále tvrdě vystupovat, protože lidem rekordně zvyšuje daně. Hnutí SPD je proti zvyšování daní českým občanům a českým firmám. Tento daňový balíček, který mění 63 zákonných norem, razantně zvyšuje plošně daně všem skupinám obyvatel (s výjimkou vydavatelů knih) o 73 miliard korun.

Přitom slibované úspory na výdajích ve výši 54,4 miliard korun na konkrétních národních dotacích jednotlivých resortů k dnešnímu dni zatím stále nejsou známy. Je to kočkopes, který svědčí o tom, že jednotlivé strany současné vládní pětikoalice mají zcela odlišné programové priority v rámci návrhů státních rozpočtů. V dosavadním návrhu balíčku je spousta nelogičností.

Tak buďme konkrétní...

Za všechny například to, že kojenecká voda a dětské pleny budou podléhat dani ve výši 21 %, zatímco tiché víno zdaněno nebude vůbec. Návrh na snížení DPH u potravin z 15 na 12 % je pouze kosmetický a v konečném důsledku to občané ani nepocítí, protože rozdíl zůstane potravinovým obchodním řetězcům.

A znovu zopakuji, že Fialova vláda zvýšením daní vytáhne lidem z kapes o 73 miliard korun navíc. Kde na to mají lidé brát? První čtení projednávání ve Sněmovně, kde jsme razantně vystupovali k tomuto návrhu, trvalo celých 27 hodin. Budeme bojovat i při druhém a třetím čtení. Fialova vláda je v hospodářské oblasti naprosto nekompetentní. Měli by si nastudovat základní ekonomické principy.

Teď myslíte jaké principy, pane předsedo?

Například to, že kvůli vysokým cenám v českých obchodech lidé stále více nakupují v zahraničí. Jen v Polsku letos Češi podle odhadů České spořitelny utratí 17 miliard korun. Serveru SZ to řekl Jan Hailich z České spořitelny. Stát kvůli tomu přichází o miliardové příjmy z daní. Polské potraviny jsou levnější průměrně o 24 procent než české. Ministr financí Stanjura, premiér Fiala i celá vláda by si měli nastudovat, co to je Lafferova křivka, daňová konkurence a hlasování nohama. To ale opět není jediná negativní zpráva z ekonomiky.

To určitě ne. Které tedy máte na mysli?

Například, že průměrná domácnost platila v červnu za energie o 15 procent víc než před rokem a o 62 procent víc než před dvěma lety. Nejvíc zdražení postihlo penzisty, rodiny neúplné, s nízkým příjmem či z malých obcí a také vlastníky domů. Vychází to ze zjištění Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA). Takzvaná energetická inflace - tedy zdražování energií - postihlo nejvíc lidi v důchodu. Energie je letos v červnu stály o 73 procent víc než před dvěma lety. Odpovědnost nese Fialova vláda, která především kvůli neřešení extrémního zdražování energií a následně všeho způsobila Fialovu drahotu.

Fialova vláda utrhuje občanům od úst, ale sama na sobě nešetří. Více než 100 milionů korun zaplatilo 14 ministerstev a Úřad vlády poradcům za jejich služby během prvního pololetí letošního roku. Vyplývá to z dat, která stát musí povinně zveřejňovat a na něž upozornil web iDnes. Nejvíce si vydělal Tomáš Hruda, poradce premiéra Fialy, kterému v první polovině letošního roku Úřad vlády vyplatil 864 tisíc korun! S Fialou spolupracoval již v době, kdy nynější premiér zastával funkci ministra školství. S ohledem na to, jak šíleně Fialova vláda řídí stát, buď poradci dávají za své peníze vládě špatné rady, nebo jejich dobré rady vláda neposlouchá. V obojím případě se jedná o vyhozené peníze.

Sečteno podtrženo Fialova vláda škodí naší zemi. Také proto 21. září proběhne demonstrace Lidé proti vládě v Českých Budějovicích od 16 hodin na náměstí Přemysla Otakara II., kde promluvím já, místopředseda SPD Radim Fiala, předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová, poslanec SPD Jarda Foldyna, europoslanec Ivan David a další. Na místě bude možné podepsat petici za demisi vlády Petra Fialy. Přijďte, těším se na osobní setkání s vámi!

V ČR je dle aktuálních dat statistického úřadu EU Eurostat nejvíce nezaměstnaných mladých lidí do 25 let za posledních 10 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině činí aktuálně 13,7 %. Je to podle vás problém?

Tento markantní nárůst míry nezaměstnanosti mladých v ČR souvisí i s letošním vysokým počtem absolventů základních škol, kteří se nedostali na žádnou střední školu, a tudíž se museli zaregistrovat na úřady práce jako uchazeči o zaměstnání. Jde tedy také o důsledky selhání současné vlády a krajů ve věci zajištění dostatečných kapacit v oblasti středoškolského vzdělávání.

Dalším problémem je nedostatečné propojení nabídky práce a poptávky po ní, tedy nedůsledná aktivní politika zaměstnanosti ze strany státu. Na jedné straně je v ČR enormně vysoký počet volných pracovních míst a na straně druhé roste nezaměstnanost mladých lidí. Tato volná pracovní místa by měla být v prvé řadě obsazena českými nezaměstnanými občany, nikoli prostřednictvím organizované pracovní migrace. Úkolem zodpovědné vlády musí být snaha o maximální zaměstnanost mladých lidí. To zahrnuje i mnohem vyšší propojení škol s praxí, lepší plánování kapacit středních škol a skladby studijních oborů, podporu technického a učňovského školství a řemesel. To je i dlouhodobým programem SPD.

Média informovala, že někteří lékaři vyžadují od pacientů peníze za to, aby se na ně při objednání na vyšetření dostalo dříve. Některé weby chtějí za zprostředkování termínu u neurologa, dermatologa nebo třeba očaře stovky až tisíce korun, i když se jedná o lékaře, kteří mají smlouvu s pojišťovnou. Dostáváme se tedy opět do sféry protekcí a úplatků?

To je nehorázné, co je možné za ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09. Není to náhodou jakýsi „předvoj“ nadstandardů, které chce Válek zavádět? Zdravotnictví financované z veřejného zdravotního pojištění je veřejná služba, nikoli předmět trhu. Nečinný a neschopný ministr zdravotnictví Válek měl být již dávno odvolán z funkce, protože neschopnost prokazuje na každém kroku.

Tak to upřesněme, na jakých krocích se ta neschopnost projevuje, prosím.

Ministr zdravotnictví Válek slíbil analýzu o výrobě léků v Česku, aby se vědělo, kolik farmaceutických firem v Česku vlastně je a jak by mohly své kapacity navýšit. Doteď ale firmy nikdo neoslovil a analýzu podle zjištění Práva nikdo nedělá! To je podle mě další důkaz nekompetence Fialovy vlády, která neřeší nedostatek léků a která by měla v zájmu českých občanů skončit. To už je fakt jak v Kocourkově.

A ještě připomenu, že předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová z vládní TOP 09 se letos na konci března po její návštěvě v Koreji chlubila, že Česko získá léky z Jižní Koreje a že se prý jedná s pěti výrobci antibiotik včetně sirupů pro děti. A já se ptám, kdy a kde budou léky z Koreje k dispozici? Nebo je to další fiasko placené z peněz daňových poplatníků podobně, jako když si Pekarová dělala výlet na Tchaj-wan, ale továrna na čipy se staví v Německu? V médiích se už píše, že z dodávek léků nebude vůbec nic…

Přejdeme teď k zahraničním tématům. Statistiky ukazují stále stoupající počet migrantů, zejména po středomořesk trase. Hrozí nám tedy opakování scénáře z roku 2015?

Samozřejmě je to problém. Podle aktuálních údajů cizinecké policie se v ČR opět zvyšuje počet zadržených nelegálních imigrantů. Jen za měsíc červenec bylo na našem území zadrženo 382 nelegálních imigrantů, což je třikrát více než v dubnu. Invaze imigrantů pokračuje například i na italský ostrov Lampedusa, který je jedním z hlavních cílů Afričanů, jelikož je nejblíže Africe. Obnovení kontrol na hranicích je jediný efektivní způsob, jak nelegální imigraci do ČR minimalizovat, protože Schengen nefunguje.

Francie zakáže ve státních školách nošení abáji, tedy dlouhého oděvu zakrývajícího celé tělo, který oblékají některé muslimky. To je sice dobrá zpráva, ale demografické trendy hovoří, že Francie může být muslimská během pár desítek let, čili pak si francouzští muslimové mohou zavést právo šáría i v demokratických volbách. Hnutí SPD již předložilo do Sněmovny zákon na zákaz islámského zahalování na veřejnosti, po vzoru již platných zákonů v Rakousku a Dánsku. Hnutí SPD u nás nechce islám a muslimské imigranty. Odmítáme Migrační pakt EU, který odsouhlasila Fialova vláda, který zavádí povinné kvóty na africké a muslimské imigranty nebo výpalné půl milionu korun za každého nepřijatého imigranta.

Pokud jde o svět mimo Evropu, minulý týden se odehrál zásadní summit ekonomického uskupení BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika), které se rozhodlo pro rozšíření rovnou o šest zemí, čímž bude ovládat značnou část světového obchodu, zejména s klíčovými surovinami. Měla by to nějak reflektovat naše zahraniční politika?

Toto uskupení časem může zahrnovat velkou část světové ekonomiky a populace. Jen v současnosti představuje pět zemí BRICS 41 procent světové populace a 26 procent globální ekonomiky – ale plánuje se další rozšiřování. V zájmu našeho státu je politika všech azimutů, tedy spolupráce se všemi státy po celém světě, se kterými to pro nás bude výhodné, a ne se pouze orientovat na západní Evropu, USA a především Německo.

Potřebujeme diverzifikovat svůj export, import i investice, abychom nebyli na nikom fatálně závislí a vydíratelní. Tyto země mají obrovské trhy s obrovskou populací. Některé z těchto zemí mají vysoký hospodářský růst, zatímco Evropská unie dlouhodobě roste pomalu, stagnuje a dusí svou ekonomiku byrokratickými regulacemi a sebevražedným Green Dealem. Země BRICS a spol. si s takto nesmyslně pojatým bojem proti emisím CO2 hlavu příliš nelámou a peníze mohou investovat do svého rozvoje.

My zde zatím řešíme dojmy, třeba prezident Pavel označil bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa za odpudivou lidskou bytost. To je, když to řeknu ironicky, solidní základ pro zdařilou spolupráci se spojencem v případě jeho volebního vítězství roku 2024, že?

Trump je nyní zároveň hlavním favoritem republikánů na příštího prezidenta. Pokud se Donald Trump stane opět prezidentem USA, tak pan Pavel svůj výrok asi označí za další ze svých mladických nerozvážností a bude tvrdit, že Donalda Trumpa vlastně vždy, a to i před rokem 1989, podporoval, a že mu dokonce jednou u Zelníčků ve Zlíně vázal kravatu. (smích)

Maďarský premiér Viktor Orbán řekl, že bychom se měli s Rusy domluvit na nové bezpečnostní architektuře, abychom zajistili bezpečnost a svrchovanost Ukrajiny, ale nikoli členství v NATO. Jak se k tomu stavíte?

Hnutí SPD má podobný názor. Chceme mír, ne válku, a jediným prostředkem k míru jsou podle nás mírová jednání. Odmítáme členství Ukrajiny v EU a NATO, protože odmítáme, aby byly evropské státy přímo zataženy do konfliktu na Ukrajině. Jsme pro neutrální postoj České republiky. Navíc, Ukrajina dlouhodobě patří mezi nejvíce zkorumpované státy světa.

Ukrajina je striktně proti tomu, aby evropské státy zaváděly vlastní omezení na dovoz obilí. Polsko, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko podporují návrh prodloužit zákaz dovozu obilí z Ukrajiny do svých zemí do konce letošního roku. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba v pondělí na tiskové konferenci na dotaz uvedl, že návrh států vnímá jako krok proti principu solidarity, na kterém je založena Evropská unie. Co říci na tento přístup nečlenského, žadatelského státu?

Drzost ukrajinského ministra zahraničí Dmytra Kuleby nezná mezí. Zdraví českých občanů a naše ekonomika jsou mu úplně ukradené. Zákaz dovozu ukrajinského obilí prosazuje i hnutí SPD. Jednak chceme ochránit české spotřebitele před obilím, které obsahovalo nadlimitní množství pesticidů, a jednak chceme ochránit české zemědělce před podporou ukrajinských zemědělců. Fialova vláda ale kašle na zdraví českých spotřebitelů a na české zemědělce a dovoz ukrajinského obilí podporuje.

Podle názoru SPD mají mít suverénní státy právo rozhodovat, co se bude na jejich území dovážet, a Ukrajina není a podle nás ani nemá být členským státem Evropské unie, takže nemá právo si nárokovat solidaritu a volný export svého zboží do evropských států.

