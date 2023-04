Okamura: Vystoupit z EU. Bez toho nebude bídě konec. Jsme jediní vlastenci

Prezident Pavel se přímo z Bruselu vyjádřil k řadě otázek a mnozí jeho voliči podle Tomia Okamury musí zírat, koho to volili. Do toho přišlo z EU několik dalších rozhodnutí, která jen podporují názor SPD, že tento spolek (EU) je potřeba opustit. Tím se podle svého předsedy SPD liší třeba od strany PRO, která naivně sní o jakýchsi reformách Evropské unie.

Proběhla velká protivládní demonstrace na Václavském náměstí pořádaná stranou PRO. Vy také Fialovu vládu ostře kritizujete, jste tedy připraveni s tímto hnutím spolupracovat?

Poslanec SPD Jarda Foldyna na této akci promluvil, což je v pořádku, protože podporujeme požadavky demonstrantů proti Fialově vládě. My, SPD, pořádáme ve středu 24. května demonstraci od 15.30 v Liberci na Soukenném náměstí, kde mohou lidé podepsat i petici za demisi Fialovy vlády. Moc se těším na osobní setkání s lidmi.

My budeme v zájmu občanů spolupracovat s jakoukoli demokratickou stranou. Jak všichni víme, tak konkrétně strana PRO má v zásadních bodech zcela odlišný program, než má SPD.

No, úplně to nevíme. V čem se tedy programy liší?

Strana PRO pana Rajchla je prounijní. PRO je pro členství České republiky v Evropské unii, což veřejně minulý týden řekl předseda PRO pan Rajchl. Místopředseda PRO Petr Vacek řekl, že se velmi hlásí k euroatlantické vazbě včetně členství v NATO. Ten také o Evropské unii řekl, že nemá cenu vystupovat z něčeho, co v zásadě životně potřebujeme. Strana PRO tedy podporuje politiku Evropské unie a NATO. Hnutí SPD je tedy jediná vlastenecká euroskeptická síla, která prosazuje referendum včetně referenda o vystoupení z EU.

Pane předsedo, tady bych se hádal. PRO mluví o tom, že by se Evropská unie měla reformovat a že by to mělo být společenství nezávislých států...

Vyjádření o reformovatelnosti EU jsou alibistická a naivní. Je přece zcela zřejmé, že stávající Evropská unie je nereformovatelná. Jak jí chce strana PRO reformovat? Jak toho chce dosáhnout? To, co říká o EU strana PRO, o Evropské unii dlouhodobě říkala ODS. A výsledek „reformování“ EU v podání „eurorealistické“ ODS? Stále více centralizace, cenzura a obrovský posun k superstátu! Nepotřebujeme tady další ODS.

Pokud pan Rajchl pořádá demonstrace Česko proti bídě, měl by vědět, že kromě škodlivých kroků Fialovy vlády může za zdražování a zbídačování českých občanů také Evropská unie a její projekt Green Deal. Pokud nevystoupíme z EU, neodstraníme základní příčinu vykořisťování a zbídačování naší země a českých občanů globalisty. Hnutí SPD podporuje referendum o vystoupení z EU a občané mají právo rozhodnout i o našem členství v NATO.

Pokud členy EU zatím jsme, musíme se v ní snažit hájit české zájmy, ale dlouhodobě se naší snahy vystoupit z EU vzdát nesmíme.

A jakou tedy nabízíte alternativu?

Dohoda o volném obchodu s EU či členství v Evropském hospodářském prostoru či v Evropském sdružení volného obchodu. Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, Británie a další státy nejsou v EU – a mohou s EU normálně obchodovat. A do budoucna je nutné pracovat na středoevropském uskupení suverénních států zahrnujících Visegrád a další státy jako protiváhu stále více islamizované a neomarxistické západní Evropě. Cílem je návrat k co nejužší spolupráci suverénních evropských států bez centrálního diktátu z Bruselu. Při zachování volného pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb.

Ten volný pohyb osob a zboží se dnes mnohým hodí při nákupech v Polsku, kam je posílá i poradce premiéra Křeček. Míra inflace, jedna z nejvyšších v Evropě, se ale v březnu snížila na 15 %. Je to podle vás úspěch vlády?

Rozhodně ne. Inflace je vysokých 15 %, zatímco průměr v EU je pod 10 %. Například ceny zemního plynu vzrostly oproti březnu loňského roku o 60 %, ceny elektřiny vzrostly o 29,6 %, ceny tuhých paliv o 53,7 % a ceny tepla a teplé vody o 44,6 %. Ceny rýže a mouky meziročně stouply o 32 %, vepřové maso o 34 %, mléko o 45 %, vejce o 75 %, cukr dokonce o 97 %! Toto je skutečná vizitka Fialovy vlády a její nečinnosti v „boji proti inflaci a zdražování“.

Tak si pojďme říci: Jak byste proti inflaci a zdražování bojovali vy?

Jde o nastavení nízkých cenových stropů přímo u výrobců elektřiny, o snížení sazby daně z přidané hodnoty u energií, vody, léků a základních potravin až na nulu. V Evropě to funguje. Například Švýcaři zastropovali ceny energie přímo u výrobců – a mají inflaci 3 %. Jen vláda Petra Fialy a její poradci posílají občany na nákupy do Polska a nedělají vůbec nic.

Vláda naopak ještě plánuje výrazné zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH) u mnoha druhů zboží a služeb denní potřeby, což povede k dalšímu zdražování, k dalšímu růstu inflace a ke zhoršování sociální a existenční situace našich občanů. To je pro hnutí SPD nepřijatelné!

V Česku se podle evropského statistického úřadu Eurostat ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku meziročně zvýšilo zadlužení nejvíce ze všech zemí Evropské unie, a to o 2,1 procentního bodu na 44,1 % hrubého domácího produktu. I toto přičítáte Fialově vládě?

K tomu dodám, že státní dluh vystoupal na rekordních více než 2,99 bilionu korun. V celé EU se naopak zadlužení o čtyři procentní body snížilo. A ano, je to další ukázka destruktivní činnosti Fialovy vlády. Vládní pětikoalice rozvrací veřejné finance a vede naši zemi k bankrotu. Ta opatření Fialovy vlády vedla ke zvýšení ceny elektřiny a k růstu zadlužení. Pětikoalicí prosazený a schválený státní rozpočet na letošní rok s astronomickým deficitem 295 miliard korun se stává čím dále více nereálným a bude určitě překročen.

Daň z mimořádných zisků, tzv. windfall tax, týkající se společností podnikajících v oblastech energetiky a petrochemie a také největších bank, kterou v loňském roce prosadila do právního řádu vládní koalice, ani zdaleka nepřinese do státního rozpočtu tolik prostředků, se kterými původně počítalo Ministerstvo financí. Samo Ministerstvo financí přiznalo, že namísto 100 miliard korun za letošní rok se bude výnos z této daně pohybovat maximálně na hranici 40 miliard. Zcela se tak naplnila prognóza hnutí SPD, které zavedení této daně ve Sněmovně nepodpořilo a přesně předpovědělo, že kalkulace ročních příjmů z této daně byla v rámci návrhu státního rozpočtu naprosto nezodpovědně a nerealisticky nadsazená.

Zavedení této daně rovněž vedlo ke zvýšení cen elektřiny pro spotřebitele a k vyššímu objemu kompenzací vyplácených ze státního rozpočtu dodavatelům energií. Je také velmi pravděpodobné, že dotčené společnosti po zavedení této mimořádné daně nejrůznějšími způsoby snižují svůj faktický zisk (tzv. daňová optimalizace). Budou se také snažit promítnout zvýšené náklady do svých cen. Též připomínám, že podle středečních dat Eurostatu má Česká republika třetí nejhorší inflaci v Evropské unii.

Hnutí ANO přichází se zákonem o referendu. Vaše hnutí SPD má hlasování veřejnosti jako svou hlavní vlajkovou loď, nakonec jmenujete se Svoboda a přímá demokracie. Jste tedy připraveni návrh podpořit?

Jen připomenu, že hnutí ANO dlouhodobě náš návrh zákona o referendu odmítalo z důvodu, že odmítají možnost hlasovat o členství ČR v EU. Nynější návrh hnutí ANO neumožňuje hlasovat o členství ČR v EU či v NATO a navíc nastavuje pro realizaci referenda tak tvrdé a přísné podmínky, které v podstatě faktickou proveditelnost celostátního referenda vylučují.

Referendum podle hnutí ANO by se například mohlo konat na základě petice s podpisy nejméně 450 tisíc občanů (!). Je tedy evidentní, že jedinou relevantní politickou silou, která chce českým občanům umožnit hlasovat v proveditelném a skutečně závazném referendu o zásadních otázkách vnitřní i zahraniční politiky bez omezení, je hnutí SPD – zatímco návrh hnutí ANO je pouze předstíráním snah o přímou demokracii, které vypsání a konání skutečného referenda fakticky znemožňuje. Vyzýváme proto poslance hnutí ANO, aby podpořili návrh zákona o referendu z pera SPD.

Jaký je důvod? V čem se návrhy liší?

Dle našeho návrhu by referendum bylo pro vládu závazné tehdy, pokud by se na petiční podpisové archy shromáždilo minimálně 250 tisíc podpisů občanů, hlasování by se zúčastnila alespoň pětina oprávněných voličů a pro návrh by hlasovala nadpoloviční většina z nich. Jednalo by se např. o možnost hlasovat o odmítnutí eura a zachování české koruny, o vystoupení České republiky z EU či o vypovězení mezinárodních smluv. Tento návrh zákona nám ale pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN) dlouhodobě odmítá zařadit na pořad schůze Sněmovny a odmítá ho i hnutí ANO, protože podporují politiku Evropské unie.

Ministr financí Stanjura (ODS) se pustil do šetření ve státní správě, avizovaného od voleb, a ohlásil zrušení třetiny územních pracovišť finančních úřadů. Myslíte, že tím vzal úspory za správný konec?

Ne. Poškodí tím akorát české občany. Bude to představovat další závažný problém zejména pro naše živnostníky a pro menší firmy působící v oblastech, kde se tyto pobočky zruší. Proti tomuto kroku se také negativně staví i Svaz měst a obcí. Zároveň to znamená další vládní tlak na povinnou a často nedobrovolnou elektronickou komunikaci občanů s úřady a na povinné zřizování datových schránek. Hnutí SPD naopak trvá na právu občanů na osobní komunikaci s úřady veřejné správy, které pro ně musí být dostupné v místě jejich bydliště či podnikání po celém území republiky.

Chceme stát vstřícný k občanům a poskytující jim za jejich daně odpovídající servis a služby – a nikoliv stát, který jim klade překážky. Hledání úspor výdajů ve státním rozpočtu je potřeba hledat jinde, zejména v předražených armádních nákupech ze zahraničí, v platbách tzv. solárním baronům, v neefektivních dotacích, v zahraniční rozvojové pomoci a v platbách neziskovým organizacím s politickým obsahem.

Poslanci Evropského parlamentu v úterý schválili v rámci Green Dealu a projektu Fit for 55 ukončení vydávání bezplatných emisních povolenek v průmyslu do roku 2034 a zpoplatnění emisí z vytápění budov a silniční dopravy od roku 2027. Odhlasovali také zavedení tzv. uhlíkového cla na hranicích při dovozu železa, hliníku, hnojiv nebo elektřiny z třetích zemí. Jak se stavíte k těmto opatřením?

Je to další šílenost Bruselu, která výrazně poškodí českou ekonomiku a české občany. Prodraží to výrazně průmyslové výrobky, dopravu, energie, vytápění a výstavbu budov. Hnutí SPD odmítá Green Deal a systém obchodování s emisními povolenkami, protože tyto věci extrémně zdražují energie. Jsme jediná politická strana, která prosazuje vystoupení České republiky z EU.

V Bruselu byl v týdnu prezident Petr Pavel. Na tiskové konferenci tam podpořil manželství pro stejnopohlavní páry i jejich právo na adopci dětí. Přitom také vyzval k ratifikaci Istanbulské úmluvy. A zkritizoval vládu Petra Fialy, že se nepřipojila k žalobě Evropské komise na Maďarsko kvůli maďarskému zákonu, který zakazuje propagaci homosexuality mezi dětmi. Překvapilo vás to, s ohledem na to, co pan Pavel hlásal a sliboval před volbami?

Myslím si, že řada lidi nyní začíná litovat toho, že volila Petra Pavla prezidentem. Vidíme, že prezident Pavel tedy naplňuje neomarxistickou agendu globalistů a ještě útočí na konzervativní vlastenecké Maďarsko a rozbíjí Visegrád. Istanbulská úmluva apriorně diskriminuje muže a vyvolává „třídní boj“ mezi pohlavími.

Prezident Pavel prosazuje i přijetí eura a zvýšení koncesionářských poplatků České televizi.

Hnutí SPD všechny uvedené věci prosazované Pavlem odmítá a prosazujeme tradiční hodnoty a národní suverenitu.

