Okamura bilancuje, vyhlíží budoucnost: Obávám se, že Fialova vláda vskutku skončí „průserem“

SVĚT KRIZE A NADĚJE Předseda SPD Tomio Okamura se obává, že za Fialovy vlády lidem nebude dobře. Přiznává to nakonec i sám premiér. Opoziční předák by mu doporučil, aby raději než na lidech šetřil na politických neziskovkách nebo na solárních baronech. Ještě více se ale obává jejich chování v zahraniční politice.

Co byly podle vás hlavní problémy uplynulého roku?

Samozřejmě pandemická tyranie okolo covidu-19 a extrémně rostoucí ceny energií a následně všeho ostatního. Ale ostatní negativní věci, jako diktát Bruselu, prosazování genderismu, neomarxismu, masové imigrace a globalismu, nadále pokračovaly, i když nebyly kvůli covidu tolik vidět.

Jak moc podle vás poslední dva roky pandemie poznamenaly českou společnost? Co všechno nám vzaly? A našlo by se něco pozitivního, co jsme o sobě jako společnost díky této situaci zjistili?

Vzaly nám důvěru ve vládu a ve státní instituce jako takové. Vzaly nám svobodu i velký kus prosperity. Obraly nás do velké míry o mezilidské vztahy a setkávání a vykopalo to mezi lidmi obrovské názorové příkopy. Přineslo to a přinese ještě obrovské ekonomické a sociální náklady a problémy.

Pozitivum? Že aspoň část společnosti se brání a ozývá se proti omezování občanských svobod.

Po říjnových volbách došlo k výrazné změně v politických poměrech. Jednalo se spíše o taktické vítězství „koalice pěti“, dané lepším pochopením nové volební legislativy a propadnutím velkého množství opozičních hlasů, nebo o důsledek dlouhodobého politického vývoje a odporu veřejnosti proti Babišově vládě, jak to interpretuje nastupující vláda?

Pokud jde o výsledek voleb, tak se demobloku díky akcím na Letné a podobně podařilo zmobilizovat velké množství voličů, kteří přišli navíc. A naštvanost na Babiše chápu. Bohužel řada lidí volila řešení „z bláta do louže“. Demoblok nebude lepší než Babiš. Samozřejmě, že kdyby nepropadlo tolik hlasů, demoblok by dnes vládu patrně nesestavoval. My se pokusíme oslovit ty voliče, kteří nemají zastoupení v Poslanecké sněmovně. Chceme hájit i jejich zájmy.

Jeden renomovaný novinář napůl vážně glosoval: „Kromě té první všechny vlády ODS skončily průserem.“ Měli bychom se obávat, že tak skončí i tato vláda?

Obávám se, že vláda Petra Fialy vskutku skončí průserem a že na obrovské výzvy, které před ní stojí, nestačí. Navíc jsou její členové naprosto euroservilní, čili mají totálně svázané ruce a nedokážou se postavit proti diktátu Bruselu, který nyní způsobuje většinu problémů, neboť většina legislativy přichází z EU. Vláda se zavázala k podpoře Green Dealu EU (Zelený úděl), který nyní i do budoucna extrémně zdražuje našim občanům energie a zlikviduje naši ekonomiku.

Má Petr Fiala na to, aby si „získal“ srdce i těch voličů, kteří mu nedali svůj hlas?

Nemá na to. Nová vláda nemá skutečné řešení ani na zdražování ani na zlepšení sociálních podmínek občanů. Jediné, na čem se shodnou je, že si chtějí společně rozdělit pašaliky a peníze. Druhým společným bodem je, že chtějí servilně poslouchat příkazy z Bruselu, Washingtonu a Berlína a ve větší či menší míře zavádět neomarxistickou revoluci a Green Deal EU.

Příští rok bude těžký, říká lidem otevřeně Petr Fiala. Otázkou je, jak moc a pro koho. Kde má vláda být vstřícná a ohleduplná, a kde naopak škrtat a šetřit?

Měla by šetřit na nepřizpůsobivých, politických neziskovkách, solárních baronech a předražených a zbytečných zakázkách. To ale neučiní. Piráti a lidovci nám blokovali celou dobu náš návrh zákona, který má zamezit zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. Politické neziskovky budou podporovat dál, a protože vláda podporuje Green Deal, tak solární barony také. Všechno jsou to projekty EU. Pomáhat je samozřejmě potřeba všem slušným lidem, pracujícím, rodinám s dětmi, důchodcům, studentům a podobně.

Příští rok nás čeká předsednictví v Evropské unii. K čemu by vláda měla tuto příležitost využít, podle vás?

Kdyby k něčemu nová Fialova vláda byla, což není, využila by předsednictví aspoň k tomu, aby jádro bylo uznáváno jako čistý zdroj, a pozastavila by systém emisních povolenek či by aspoň zastropovala jejich cenu. V tom by mohla najít spojence i ve Francii a v zemích Visegrádu. Tím bychom alespoň zbrzdili zdražování energií, které způsobuje šílený Green Deal EU. Další důležité téma je snaha zamezit migraci a snaze EU přerozdělovat imigranty. Celkově by bylo potřeba minimalizovat škody Green Dealu a plánu Fit for 55, který s ním úzce souvisí. Ale kvůli svému vlezdobruselismu to Fialova vláda neučiní.

Co očekáváte od Fialovy vlády v příštím roce v oblasti zahraniční politiky?

Že poleze do zadku Evropské unii, Američanům a Německu. V postavách Petra Fialy a ministrů Mikuláše Beka a Jana Lipavského v tom má dobré předpoklady. Možná tu pan Petr Fiala s panem Lipavským a s Berndem Posseletem opravdu uskuteční Sudetoněmecké dny. Také se budou snažit rozbíjet Visegrád. Pan Lipavský a pan Bek se již nechali slyšet, že ho nemají moc rádi.

Bedřich Smetana nechává ve finále opery Libuše titulní postavu zpívat „Můj národ český neskoná, on pekla hrůzy slavně překoná“. Věříte, že český národ je připraven nastávající krizi zvládnout?

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Přežili jsme pokusy o germanizaci, nadvládu nacistů i komunistů. Přežijeme i „čtvrtou říši“, tedy Německem ovládanou Evropskou unii, kde vládne neomarxismus, multikulturalismus, genederismus a klima-šílenství. Pokud ale včas nevystoupíme z EU, vzniknou nám z toho nepředstavitelné škody a dávat dohromady se z toho budou celé generace.

Věřme, že můžeme přežít. Západní Evropa ale patrně v budoucnu zanikne a bude tam vládnout islám. Je to smutné. Naše Evropa je krásná. Kdyby nám nevládli neomarxističtí šílenci z Bruselu a jejich čeští kolaboranti, dalo by se v naší zemi velmi slušně a svobodně žít.

Co byste popřál občanům do nového roku?

Hodně štěstí, zdraví, lásky a dobrých mezilidských vztahů. Nesmíme se jako národ nechat rozdělit a musíme spolu mluvit. Jinak nepřežijeme nebo se staneme otroky.

